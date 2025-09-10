Duba care l-a transportat pe șeful SIS, acuzat că vindea secretele din România, spulberată de un TIR la întoarcere
PSNews.ro, 10 septembrie 2025 12:00
Un incident rutier grav a avut loc pe 10 septembrie 2025, în județul Timiș, în localitatea Coșava, când o dubă a Jandarmeriei, care l-a transportat pe Alexandru Bălan, un fost director adjunct al Serviciului de Informații și Securitate (SIS) din Republica Moldova, a fost lovită de un TIR. Accidentul s-a produs la câteva ore după ce Alexandru […] Articolul Duba care l-a transportat pe șeful SIS, acuzat că vindea secretele din România, spulberată de un TIR la întoarcere apare prima dată în PS News.
• • •
Alte ştiri de PSNews.ro
Acum 10 minute
12:10
VIDEO Ursula von der Leyen, discurs privind starea UE: „E timpul” pentru o interdicție de vârstă pe rețelele sociale # PSNews.ro
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, susține miercuri primul său discurs privind starea Uniunii Europene de la realegerea sa, urmat de o discuție cu eurodeputații. Principalele declarații: Ursula von der Leyen: Europa se află într-o luptă pentru viitorul nostru. UE e în esență un proiect de pace, dar adevîărul este că lumea de astăzi […] Articolul VIDEO Ursula von der Leyen, discurs privind starea UE: „E timpul” pentru o interdicție de vârstă pe rețelele sociale apare prima dată în PS News.
12:10
Ministrul Apărării, despre declarațiile privind creșterea vârstei de pensionare: Sunt de acord cu ce zice premierul # PSNews.ro
Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, susţine că nu a existat o discuţie în coaliţie privind creşterea vârstei de pensionare a militarilor, el afirmând că trecerea în rezervă în Armată se face acum la 50 de ani şi opt luni, ceea ce este ”foarte puţin”. Totuşi, ministrul Moşteanu declară că există un contract social cu aceşti oameni […] Articolul Ministrul Apărării, despre declarațiile privind creșterea vârstei de pensionare: Sunt de acord cu ce zice premierul apare prima dată în PS News.
Acum 30 minute
12:00
Duba care l-a transportat pe șeful SIS, acuzat că vindea secretele din România, spulberată de un TIR la întoarcere # PSNews.ro
Un incident rutier grav a avut loc pe 10 septembrie 2025, în județul Timiș, în localitatea Coșava, când o dubă a Jandarmeriei, care l-a transportat pe Alexandru Bălan, un fost director adjunct al Serviciului de Informații și Securitate (SIS) din Republica Moldova, a fost lovită de un TIR. Accidentul s-a produs la câteva ore după ce Alexandru […] Articolul Duba care l-a transportat pe șeful SIS, acuzat că vindea secretele din România, spulberată de un TIR la întoarcere apare prima dată în PS News.
12:00
Adrian Câciu l-a atacat pe Marcel Boloș pe care l-a făcut „mincinos” și „lipsit de caracter”. Deputatul PSD a publicat, marți pe Facebook, mai multe imagini cu acte normative adoptate în Guvernul Ciolacu care arăta că deficitul pe care îl propusese Boloș pentru finalul lui 2024 era de 7,9%, însă în doar o lună a […] Articolul Câciu îi cere lui Boloș să explice creșterea deficitului. „L-o fi durut la bască” apare prima dată în PS News.
Acum o oră
11:30
Ministrul Economiei: 21 de administratori la societăți de stat au fost trimiși acasă. Aveau salariu şi de 30.000 lei # PSNews.ro
Radu Miruţă a declarat că a semnat un ordin prin care au plecat acasă 21 de administratori speciali de la 21 de societăţi ale statului român, care aveau salariul şi de 30.000 de lei pe lună. Ministrul Economiei le-a cerut acestora să prezinte un raport de activitate pe care nu au fost în stare să […] Articolul Ministrul Economiei: 21 de administratori la societăți de stat au fost trimiși acasă. Aveau salariu şi de 30.000 lei apare prima dată în PS News.
11:20
Fostul premier Victor Ponta a reacționat dur în scandalul declarațiilor lui Marcel Boloș, afirmând că povestea spusă de ministrul Finanțelor este „o mare ipocrizie” și că responsabilitatea pentru deficit și îndatorarea României le revine strict lui Boloș și predecesorului său, Adrian Câciu. Victor Ponta a transmis, într-un mesaj public, că în România premierul nu poate […] Articolul Ponta, lui Boloș: O ipocrizie și o fugă de răspundere pentru dezastrul bugetar apare prima dată în PS News.
11:20
Negrescu anunță că eurodeputații români susțin Constanța pentru Hubul European de Securitate # PSNews.ro
Toți europarlamentarii români din PSD, PNL, USR, UDMR, Verzi și un conservator și reformist au semnat o scrisoare comună adresată Comisiei Europene prin care sprijină candidatura României pentru găzduirea Hub-ului European de Securitate Maritimă la Constanța, anunță Victor Negrescu. Printr-un mesaj publicat pe rețelele de socializare, europarlamentarul PSD, Victor Negrescu a anunțat că a reușit […] Articolul Negrescu anunță că eurodeputații români susțin Constanța pentru Hubul European de Securitate apare prima dată în PS News.
11:20
Un oficial al NATO a declarat că Consiliul Nord Atlantic se reunește pentru o întâlnire miercuri dimineață și va discuta incidentul din Polonia, scrie The Guardian. NATO nu tratează incursiunea dronelor rusești în spațiul aerian al Poloniei ca un atac, a declarat o sursă din Alianța Nord Atlantică pentru Reuters. Însă indicațiile inițiale sugerează că incidentul […] Articolul Reacția NATO după incursiunea dronelor rusești în spațiul aerian al Poloniei apare prima dată în PS News.
Acum 2 ore
11:10
Ursula von der Leyen prezintă miercuri Starea Uniunii. POLITICO: Discursul va scoate la iveală diviziunile din UE # PSNews.ro
Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, va rosti miercuri, în Parlamentul European, discursul anual despre starea Uniunii, în care va prezenta principalele priorităţi şi viziunea UE pentru anul următor. La doar 10 luni de la începutul celui de-al doilea mandat la conducere, von der Leyen se află însă sub o presiune puternică. Pare să […] Articolul Ursula von der Leyen prezintă miercuri Starea Uniunii. POLITICO: Discursul va scoate la iveală diviziunile din UE apare prima dată în PS News.
11:10
„Blocați totul”: Franța se pregătește de proteste de amploare, peste 80.000 de polițiști mobilizați # PSNews.ro
Deși președintele francez Emmanuel Macron nu a întârziat să numească un nou prim-ministru, demonstrațiile de miercuri marchează începutul unui sezon prelungit de tulburări și nemulțumiri profunde în Franța. După prăbușirea guvernului premierului François Bayrou, luni seară, Franța pare să se îndrepte spre o nouă perioadă de tulburări. Pe fondul frustrării provocate de planurile de austeritate, […] Articolul „Blocați totul”: Franța se pregătește de proteste de amploare, peste 80.000 de polițiști mobilizați apare prima dată în PS News.
11:00
Noul șef al Corpului de Control al premierului a dat în judecată DGA pentru a obține salariul maxim # PSNews.ro
Crinel Grosu, noul șef al Corpului de Control al Cabinetului Prim-ministrului, a fost ofițer în cadrul DGA. El a dat în judecată instituția pentru obținerea unui salariu mai mare. Crinel Nicu Grosu a fost numit de Ilie Bolojan, pe 5 septembrie 2025, în funcția de șef al Corpului de Control al Cabinetului Prim-ministrului. Grosu l-a […] Articolul Noul șef al Corpului de Control al premierului a dat în judecată DGA pentru a obține salariul maxim apare prima dată în PS News.
10:50
Resturi ale unei drone ruse au căzut peste o casă în Polonia. Varşovia ar putea invoca Articolul 4 al NATO # PSNews.ro
Presa poloneză relatează că resturi ale unei drone au lovit o casă în Wyryki, în provincia Lublin din estul ţării, în urma evenimentelor din cursul nopţii, când Varşovia a procedat la doborârea unor drone ruseşti care au pătruns în spaţiul aerian polonez. „Informaţiile preliminare indică faptul că a avut loc un impact sau o explozie […] Articolul Resturi ale unei drone ruse au căzut peste o casă în Polonia. Varşovia ar putea invoca Articolul 4 al NATO apare prima dată în PS News.
10:50
Cum va arăta inflația în Europa în 2025 și 2026 și unde e România în clasamentul european al creșterii prețurilor # PSNews.ro
Tendințele economice pentru Europa și pentru zona euro par tulburi, în condițiile în care tensiunile comerciale, riscurile globale și amenințările cu tarife tot mai mari din partea Americii lui Trump au schimbat perspectivele în ultimele luni, relatază Euronews, care aruncă o privire mai atentă asupra inflației. Deși evoluțiile regionale și globale sunt importante pentru economie, oamenii […] Articolul Cum va arăta inflația în Europa în 2025 și 2026 și unde e România în clasamentul european al creșterii prețurilor apare prima dată în PS News.
10:40
Directorii de la ELCEN, suspectaţi de luare de mită, au fost plasaţi sub control judiciar. Ar fi primit 40.000 de lei # PSNews.ro
Directorul general al Companiei Electrocentrale Bucureşti (ELCEN Bucureşti), Claudiu-Ionuţ Creţu-Sârbu, şi directorul comercial al companiei care produce şi distribuie energie electrică şi termică pentru bucureşteni, Cristian-Andrei-Cornel Zamfiroi, au fost plasaţi sub control judiciar pe o perioadă de 60 de zile, pentru luare de mită. Potrivit procurorilor anticorupţie, Creţu ar fi primit, prin intermediul lui Zamfiroi, […] Articolul Directorii de la ELCEN, suspectaţi de luare de mită, au fost plasaţi sub control judiciar. Ar fi primit 40.000 de lei apare prima dată în PS News.
10:30
Anul 2026 ar putea marca o schimbare radicală în administrația publică din România, pe fondul presiunilor societății civile și ale opoziției pentru reducerea cheltuielilor și eficientizarea statului. Sub lupa Comisiei Europene, care monitorizează îndeaproape deficitul bugetar al României, Guvernul Bolojan este așteptat să taie „în carne vie” și să desființeze instituții considerate depășite sau inutile. […] Articolul Reforma administrativă în 2026: Instituții publice care ar putea dispărea apare prima dată în PS News.
10:20
Drone rusești au intrat pe teritoriul Poloniei: o clădire a fost lovită. Varșovia: Rusia a încălcat spațiul NATO # PSNews.ro
Armata poloneză a anunţat, miercuri dimineaţă, că a doborât drone care au încălcat spaţiul său aerian în timpul unui atac rus asupra Ucrainei, într-o acţiune care ar putea constitui o provocare majoră pentru Europa, transmit CNN și BBC, potrivit News.ro. Premierul Donald Tusk a declarat pe rețelele sociale că forţele militare poloneze „au folosit arme […] Articolul Drone rusești au intrat pe teritoriul Poloniei: o clădire a fost lovită. Varșovia: Rusia a încălcat spațiul NATO apare prima dată în PS News.
10:20
Printre reuniuni cu liderii europeni și summit-uri NATO, care nu i-au lăsat timp să rezolve criza din învățământ sau din coaliție, președintele Nicușor Dan și-a făcut vreme să se vadă cu soții Alessandra Stoicescu, vedeta Observator Antena 1 și Sergiu Constantinescu, deputat PSD de Tulcea. Imaginile analizate de Gândul îi plasează pe Alessandra Stoicescu și […] Articolul Soțul vedetei Antena 1 Alessandra Stoicescu, întâlnire cu Nicușor Dan, la Cotroceni apare prima dată în PS News.
Acum 24 ore
20:00
Guvernul pregătește pachetul 3 de măsuri fiscale. Sprijin pentru IMM-uri și investiții strategice # PSNews.ro
Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, a anunțat că Guvernul lucrează la cel de-al treilea pachet de măsuri fiscale, axat pe relansarea economiei și stimularea investițiilor. Potrivit ministrului, măsurile propuse vizează creșterea competitivității, atragerea de investiții și sprijinirea exporturilor, folosind inclusiv fonduri europene disponibile încă pe programele de Coeziune. „Detaliile pachetului n-aş putea să […] Articolul Guvernul pregătește pachetul 3 de măsuri fiscale. Sprijin pentru IMM-uri și investiții strategice apare prima dată în PS News.
19:50
Îl va extrăda România pe fostul adjunct al SIS Moldova care vindea secrete de stat? Ce spune ministrul Justiției # PSNews.ro
În prezent nu se ia în calcul extrădarea fostului director adjunct al SIS din Republica Moldova, acuzat că vindea secrete de stat ale României către KGB-ul Belarusului și care a fost reținut, potrivit surselor Antena 3 CNN, în România. Ministrul Justiției a declarat marți, la Antena 3 CNN, că dosarul se află în atenția autorităților judiciare din țara noastră, […] Articolul Îl va extrăda România pe fostul adjunct al SIS Moldova care vindea secrete de stat? Ce spune ministrul Justiției apare prima dată în PS News.
19:50
Ministrul Apărării anunță cum va cheltui România cei 16,7 miliarde de euro din programul SAFE: ”Nu merg doar în armată” # PSNews.ro
Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, a declarat marţi, despre cele 16,7 miliarde de euro primiţi de România prin programul european SAFE, că sunt bani care vor putea merge nu doar către înzestrarea Armatei ci şi către infrastructura civil-militară: poduri, drumuri, autostrăzi şi căi ferate. Ministrul a mai spus că României îi este atribuită a două cea […] Articolul Ministrul Apărării anunță cum va cheltui România cei 16,7 miliarde de euro din programul SAFE: ”Nu merg doar în armată” apare prima dată în PS News.
19:50
Cu mii de profesori în stradă, ministrul Educației anunță o situație normală a cursurilor în școli # PSNews.ro
Cursurile şcolare se desfăşoară normal în 98,2% dintre unităţile de învăţământ de stat cu personalitate juridică din ţară, a anunţat marţi Ministerul Educaţiei. Ministerul precizează că, în contextul protestelor anunţate şi derulate de federaţiile sindicale din învăţământ, monitorizează constant modul în care se desfăşoară activitatea în unităţile şcolare. „În data de 8 septembrie copiii au […] Articolul Cu mii de profesori în stradă, ministrul Educației anunță o situație normală a cursurilor în școli apare prima dată în PS News.
19:40
Primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, anunţă reparaţii la pavajul din centrul oraşului. „Am început lucrările pe Bulevardul Magheru. Granitul vechi nu îl aruncăm – îl păstrăm şi îl refolosim acolo unde e nevoie, în alte zone ale oraşului. În Centrul Istoric refacem pavajul din piatră cubică şi suprafeţele de granit. Şi aici facem exact […] Articolul Reparaţii la pavajul din centrul Capitalei. Primele locuri unde încep lucrările apare prima dată în PS News.
19:30
Douăzeci şi cinci de echipe profesioniste din 13 ţări vor pedala, în perioada 10-14 septembrie, peste 830 de kilometri în cadrul Turului României, cea mai importantă competiţie ciclistă a anului. Plutonul reuneşte la ediţia a 57-a a Turului României 25 de echipe – patru din România, câte trei din Ungaria, Italia şi Austria, două din […] Articolul 150 de cicliști din 13 ţări pornesc miercuri în Turul României apare prima dată în PS News.
19:30
Șoc pe piața muncii din SUA: aproape un milion de locuri de muncă în minus, potrivit datelor oficiale # PSNews.ro
Datele oficiale privind angajările în SUA au fost revizuite în scădere: aproape 1 milion de locuri de muncă raportate anterior nu reflectă realitatea economică. Piața muncii din Statele Unite s-ar putea să fi fost considerabil mai slabă decât s-a crezut inițial. Biroul de Statistică a Muncii estimează că numărul total al angajaților pe statele de […] Articolul Șoc pe piața muncii din SUA: aproape un milion de locuri de muncă în minus, potrivit datelor oficiale apare prima dată în PS News.
19:30
Parlamentul European va dezbate o rezoluție de sprijin pentru R. Moldova în fața atacurilor hibride rusești # PSNews.ro
Vicepreşedintele Parlamentului European, Victor Negrescu, a anunţat că forul legislativ va dezbate în această săptămână o rezoluţie pentru sprijinirea republicii Moldova în faţa interferenţelor străine. Negrescu spune că a fost co-iniţiator al rezoluţiei prin care PE îşi va declara sprijinul pentru Republica Moldova în faţa interferenţelor străine şi a atacurilor hibride. „Un fapt rareori întâlnit […] Articolul Parlamentul European va dezbate o rezoluție de sprijin pentru R. Moldova în fața atacurilor hibride rusești apare prima dată în PS News.
19:20
Ministerul Justiţiei analizează modificarea Codului penal. Închisoare pe viață sau între 15 și 25 de ani pentru femicid # PSNews.ro
Ministerul Justiţiei anunţă că iniţiază un proces de consultare privind necesitatea şi modalităţile de completare a cadrului normativ în privinţa infracţiunilor contra vieţii, inclusiv a situaţiilor de femicid. Potrivit Ministerului Justiţiei, o soluţie ar fi instituirea în cuprinsul infracţiunii de omor calificat a unei circumstanţe agravante speciale. Ministerul Justiţiei a făcut acest anunţ luni, „având […] Articolul Ministerul Justiţiei analizează modificarea Codului penal. Închisoare pe viață sau între 15 și 25 de ani pentru femicid apare prima dată în PS News.
19:20
Germania cere UE să relaxeze interdicţia vânzării de automobile cu motoare pe combustie din 2035 # PSNews.ro
Cancelarul german, Friedrich Merz, a cerut marţi mai multă „flexibilitate” cu privire la reglementările europene care prevăd interzicerea vânzărilor de maşini cu motoare cu ardere internă după 2035, un calendar criticat de industria auto, un sector cheie care în prezent este în criză, informează AFP. „Suntem, desigur, fundamental dedicaţi tranziţiei către mobilitatea electrică”, dar „avem […] Articolul Germania cere UE să relaxeze interdicţia vânzării de automobile cu motoare pe combustie din 2035 apare prima dată în PS News.
19:10
Regulile oficiale privind accesul părinților în școli: când ai voie să intri și când nu în unitățile de învățământ # PSNews.ro
Intrarea părinților în unitățile de învățământ nu mai este lăsată la voia întâmplării. Din toamna anului 2024, legea și noul regulament școlar stabilesc reguli stricte și situații bine definite în care accesul este permis, pentru a proteja procesul educațional și pentru a menține siguranța cadrelor didactice și a elevilor. Cadrul legislativ care reglementează accesul părinților […] Articolul Regulile oficiale privind accesul părinților în școli: când ai voie să intri și când nu în unitățile de învățământ apare prima dată în PS News.
19:00
AUR acuză PSD de plagiat: Mimează interesul pentru categoriile vulnerabile cu un proiect copiat # PSNews.ro
AUR acuză PSD că i-a plagiat proiectul de eliminare a CASS (contribuției pentru sănătate de 10% din venit) pentru mamele aflate în concediu de creștere a copilului, invalizi, veterani și alte categorii vulnerabile. „PSD a ajuns să plagieze proiectele AUR. După ce a impus măsuri de austeritate care au lovit în mame aflate în concediu […] Articolul AUR acuză PSD de plagiat: Mimează interesul pentru categoriile vulnerabile cu un proiect copiat apare prima dată în PS News.
19:00
Prețul energiei ajunge în CSAT. Bogdan Ivan: ”Riscăm să fim și mai dependenți energetic de alte state” # PSNews.ro
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, va prezenta în această săptămână președintelui României un material dedicat problemei prețurilor ridicate la energie. Documentul urmează să fie transmis ulterior Guvernului și Consiliului Suprem de Apărare a Țării (CSAT), pentru dezbatere și adoptarea unor decizii privind stabilitatea pieței energetice. Bogdan Ivan a precizat că o parte din soluții vizează introducerea […] Articolul Prețul energiei ajunge în CSAT. Bogdan Ivan: ”Riscăm să fim și mai dependenți energetic de alte state” apare prima dată în PS News.
18:50
Persoanele încadrate cu grad de handicap nu vor fi chemate la reevaluare. Anunțul autorităților # PSNews.ro
Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități răspunde îngrijorărilor privind modificarea criteriilor de încadrare în grad de handicap. Nu vor fi chemate persoane la reevaluare odată cu controalele Ministerului Muncii. Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități (ANPDPD) a venit cu o serie de clarificări după ce, în ultimele zile, parte din comunitatea […] Articolul Persoanele încadrate cu grad de handicap nu vor fi chemate la reevaluare. Anunțul autorităților apare prima dată în PS News.
18:50
România se deplasează în Cipru pentru un meci decisiv din preliminariile Campionatului Mondial 2026, care se dispută marți, 9 septembrie 2025, de la ora 21:45, pe GSP Arena din Nicosia. Tricolorii lui Mircea Lucescu au nevoie imperioasă de victorie pentru a-și păstra șansele realiste la calificarea directă din Grupa H. După patru jocuri disputate în […] Articolul Meciul România-Cipru este decisiv pentru calificarea la Campionatul Mondial 2026 apare prima dată în PS News.
18:50
Mihai Daraban în dialog cu reprezentanții The Heritage Foundation privind dezvoltarea economică regională # PSNews.ro
Președintele Camerei de Comerț și Industrie a României (CCIR), Mihai Daraban, a avut, în data de 9 septembrie a.c., o întâlnire oficială cu reprezentanții The Heritage Foundation, în cadrul căreia s-au purtat discuții strategice privind parteneriatul româno-american pe componenta economică internă și regională de dezvoltare. Un punct important al acestei întâlniri l-a reprezentat cunoașterea posibilităților […] Articolul Mihai Daraban în dialog cu reprezentanții The Heritage Foundation privind dezvoltarea economică regională apare prima dată în PS News.
18:40
Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) atrage atenția asupra reapariției unor mesaje false transmise în numele instituției, folosind adresa de e-mail info@anaf.io. Potrivit ANAF, aceste mesaje nu sunt emise de instituție și au scopul de a induce în eroare destinatarii, conținând informații înșelătoare, solicitări nejustificate sau linkuri periculoase care pot afecta securitatea datelor personale și […] Articolul Atenție, mesaje false trimise în numele ANAF. Nu răspundeți la e-mailurile suspecte! apare prima dată în PS News.
18:30
Fostul număr 2 din Serviciul de Informații din Republica Moldova Moldova, Alexandru Bălan, acuzat de trădare în formă continuată, a fost reținut, marți, de procurorii DIICOT, spun pentru MEDIAFAX surse judiciare. „Bălan a fost reținut pentru următoarele 24 de ore”, spun pentru MEDIAFAX surse judiciare. Fostul număr 2 din Serviciul de Informații din Republica Moldova, […] Articolul Spionul care vindea secrete Belarusului a fost reținut de procurorii DIICOT apare prima dată în PS News.
18:30
R. Moldova. Ion Ceban, primarul Chișinăului, a fost sancţionat de Comisia Electorală Centrală. Care este motivul # PSNews.ro
Comisia Electorală Centrală a Republicii Moldova i-a aplicat un avertisment primarului Chişinăului, Ion Ceban, candidat al blocului „Alternativa”, pentru că nu şi-a suspendat funcţia în momentul începerii campaniei electorale, potrivit RFI R. Moldova CEC a decis sancţionarea lui Ion Ceban după o sesizare a Partidului Acţiune şi Solidaritate, care a reclamat faptul că edilul a […] Articolul R. Moldova. Ion Ceban, primarul Chișinăului, a fost sancţionat de Comisia Electorală Centrală. Care este motivul apare prima dată în PS News.
18:20
Turist american, fascinat de România: „Nu mai vreau să plec. Tot ce vreau este să mai mănânc sarmale” # PSNews.ro
Un turist american, în vizită în România, a dezvăluit că a fost impresionat de bucătăria românească, dar și de felul cum a fost primit de oameni. „Am trăit din plin experiența românească”, a spus el. Cunoscut pe TikTok drept Oba, turistul american a publicat un videoclip în care vorbește despre vacanța din România „O recenzie onestă a unei persoane de […] Articolul Turist american, fascinat de România: „Nu mai vreau să plec. Tot ce vreau este să mai mănânc sarmale” apare prima dată în PS News.
18:20
Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a anunțat marți 9 septembrie, în cadrul unei conferințe de presă de la sediul partidului, că Partidul Social Democrat va prezenta joi programul de relansare economică. Sorin Grindeanu, liderul interimar al social-democraților, a precizat, în urma unor întâlniri cu mai mulți miniștri, că PSD va prezenta joi programul de […] Articolul Grindeanu: PSD prezintă joi programul de relansare economică a României apare prima dată în PS News.
18:10
Vizita președintei Republicii Moldova, Maia Sandu, la Parlamentul European a fost marcată marți de un moment tensionat provocat de europarlamentara Diana Șoșoacă. Lidera SOS România a întrerupt discursul șefei statului moldovean cu o intervenție zgomotoasă, chiar în momentul în care plenul legislativului îi acorda aplauze. În timp ce Maia Sandu sublinia importanța democrației și avertiza […] Articolul Circ în Parlamentul European. Ce a strigat Șoșoacă după discursul Maiei Sandu din plen apare prima dată în PS News.
18:00
Noi măsuri pentru reducerea risipei alimentare şi textile. Statele UE, obligate să-și atingă obiectivele până în 2030 # PSNews.ro
Parlamentul European a adoptat, marți, definitiv, o lege împotriva risipei alimentare și a deșeurilor textile, în special cele generate de sectorul de fast fashion, un termen care se referă la milioanele de articole ieftine de îmbrăcăminte importate din China, informează AFP. Eurodeputații au aprobat, fără amendamente, textul negociat anterior cu statele membre. Potrivit datelor Comisiei […] Articolul Noi măsuri pentru reducerea risipei alimentare şi textile. Statele UE, obligate să-și atingă obiectivele până în 2030 apare prima dată în PS News.
18:00
SNSPA, doborâtă de „Dorel”. Examenul de admitere, amânat după ce instituției i s-a tăiat din greşeală cablul de net # PSNews.ro
Examenul de admitere la Facultatea de Ştiinţe Politice a SNSPA, care trebuia să se deruleze marţi, a fost amânat pentru joi din cauza unor lucrări care au afectat reţeaua de internet, transmite News.ro, preluată de G4Media.ro. „Dragi candidaţi şi viitori studenţi SNSPA, din păcate, din cauza unor lucrări la şinele de tramvai din faţa universităţii noastre, […] Articolul SNSPA, doborâtă de „Dorel”. Examenul de admitere, amânat după ce instituției i s-a tăiat din greşeală cablul de net apare prima dată în PS News.
17:50
Saga „organul genital”. Daniel Zamfir: Spovedania publică a „părinţelului” Boloş e absolut ridicolă # PSNews.ro
Liderul senatorilor PSD Daniel Zamfir îl critică vehement pe fostul ministru al Finanţelor, Marcel Boloş, după declaraţiile acestuia privind situaţia bugetară a României. Zamfir îl acuză că, deşi cunoştea problemele financiare, a continuat să semneze alocări şi să îşi dorească să rămână în funcţie. Senatorul PSD Daniel Zamfir a lansat luni un atac virulent la […] Articolul Saga „organul genital”. Daniel Zamfir: Spovedania publică a „părinţelului” Boloş e absolut ridicolă apare prima dată în PS News.
17:50
Într-o declarație pentru presă, marți, Sorin Grindeanu a confirmat că partidul al cărui președinte interimar este nu susține complet reforma administrativă. Liderul social-democraților a explicat metoda prin care autoritățile pot evita concedierea bugetarilor, făcând în același timp economii la bugetul de stat, aflat în procedură de deficit excesiv. Liderul PSD le-a explicat jurnaliștilor modul în […] Articolul Grindeanu a explicat metoda prin care autoritățile pot evita concedierea bugetarilor apare prima dată în PS News.
17:40
Trump ar fi aprobat atacul Israelului asupra liderilor Hamas din Doha, anunță presa israeliană # PSNews.ro
Donald Trump ar fi dat undă verde Israelului pentru atacul asupra unor lideri Hamas aflați în capitala Qatarului, în timp ce Doha condamnă raidul aerian drept un act criminal și o amenințare gravă la adresa securității regionale. Canalul 12 din Israel, citând un oficial israelian, a relatat marți că președintele american Donald Trump a aprobat […] Articolul Trump ar fi aprobat atacul Israelului asupra liderilor Hamas din Doha, anunță presa israeliană apare prima dată în PS News.
17:40
Bolojan, „lucrat” din interior. PNL susține proiectul PSD pentru eliminarea CASS. „A fost o greșeală” # PSNews.ro
Daniel Fenechiu, liderul senatorilor PNL, a declarat marți, 9 septembrie, că proiectul social-democraților prin care se elimină CASS pentru mame și veteranii de război este corect, și partidul său îl va susține. Fenechiu a subliniat faptul că „PNL nu vrea să ia banii mămicilor” și că a fost vorba despre o eroare în actul normativ […] Articolul Bolojan, „lucrat” din interior. PNL susține proiectul PSD pentru eliminarea CASS. „A fost o greșeală” apare prima dată în PS News.
17:30
România a înregistrat progrese spectaculoase în ultimele două decenii, însă procesul de convergență economică rămâne fragil, avertizează Leonardo Badea, viceguvernator al Băncii Naționale a României (BNR). Creșterea veniturilor, dezvoltarea infrastructurii și consolidarea instituțiilor au contribuit la îmbunătățirea calității vieții, dar dependența de finanțarea externă și vulnerabilitățile structurale pun presiune pe sustenabilitatea acestui parcurs. „Adevărata provocare este […] Articolul Leonard Badea, viceguvernator BNR: Este nevoie de un nou model de dezvoltare apare prima dată în PS News.
17:30
Peste 87% din suma totală plătită pentru pensiile de serviciu ale magistraţilor civili în anul 2024 provine doar din bugetul de stat, arată o analiză exclusivă Economica.net. Suma plătită de la bugetul de stat, adică din taxele şi impozitele plătite de contribuabilii din România, pentru pensiile de serviciu ale magistraţilor civili a depăşit 1,4 miliarde […] Articolul Pensia medie a magistraţilor a depăşit 24.000 lei pe lună anul trecut apare prima dată în PS News.
17:10
Incendiu la Grădina Zoologică București: Au fost alertate 11 autospeciale ale pompierilor # PSNews.ro
Un incendiu de amploare a izbucnit, marți, în incinta Grădinii Zoologice din București, la un fânar. Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență București-Ilfov, focul a fost observat rapid, iar echipele de intervenție au fost alertate imediat. Cuprins: Câte autospeciale ISU au fost mobilizate? Care este suprafața afectată de flăcări? Există victime în urma incendiului? Câte […] Articolul Incendiu la Grădina Zoologică București: Au fost alertate 11 autospeciale ale pompierilor apare prima dată în PS News.
17:10
Stratus – noua amenințare COVID: simptome care pot fi confundate cu alergiile sau problemele digestive # PSNews.ro
COVID-19 rămâne o amenințare serioasă, mai ales pentru persoanele cu sistem imunitar slăbit sau cu afecțiuni preexistente care pot provoca severe complicații. Iar acum, o nouă variantă, însoțită de simptome specifice, se răspândește exact la momentul nepotrivit: odată cu revenirea copiilor la școală, adunările fanilor de fotbal pe stadioane și în baruri, și toamna „perfect condimentată” cu dovleac. Dr. […] Articolul Stratus – noua amenințare COVID: simptome care pot fi confundate cu alergiile sau problemele digestive apare prima dată în PS News.
17:00
Corespondență din Munchen. Primele explicații ale Renault Group despre schimbarea șefului Dacia. „Avem nevoie de mai multă consistență strategică” Dacia a primit un nou șef, o femeie manager, în premieră, care vine de la Mercedes-Benz, unde nu are foarte multă experiență ca brand manager, ca CEO de marcă, ci mai degrabă în zona de birou, […] Articolul Primele explicații ale Renault Group despre schimbarea șefului Dacia apare prima dată în PS News.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.