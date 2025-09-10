AUR îl ia în vizor pe Daniel David. MOȚIUNE simplă împotriva ministrului Educației: „Profesorii și elevii nu merită dispreț și austeritate”
Gândul, 10 septembrie 2025 13:20
AUR nu lasă lucrurile să treacă ușor după ultimele reforme din Educație și a înregistrat la Senat o moțiune simplă împotriva ministrului Daniel David. Opoziția îl acuză că a împins școala românească spre „concedieri mascate”, comasări haotice și o scădere vizibilă a calității actului educațional. Moțiunea va fi dezbătută și votată luni, 15 septembrie, de […]
• • •
Alte ştiri de Gândul
Acum 10 minute
13:40
FOTO / Ce spune Tily Niculae despre DIVORȚUL ei. ”Prezentul nu ne mai aducea la aceeași masă” # Gândul
Actrița Tily Niculae, în vârstă de 39 de ani, a vorbit despre divorțul de Dragoș Popescu, cel care i-a fost soț și împreună cu care are doi copii. Tily Niculae este cunoscută publicului larg grației serialului ”La Bloc”, în care a jucat cu ani în urmă. În ceea ce pivește viața personală, Tily Niculae […]
13:40
Liderii coaliției se reunesc miercuri, de la ora 18.00, într-o nouă ședință a coaliției. Surse politice precizează că discuțiile se vor concentra în principal pe pachetul de reformă a administrației publice locale, acolo unde mai sunt încă detalii de pus la punct. PSD se opune concedierilor, doar de dragul de a da oameni afară. „Poziţia […]
13:40
Polonia, periculos de aproape de un nou război mondial. Donald Tusk solicită invocarea articolului 4 din tratatul NATO # Gândul
Amenințarea unui nou război mondial plutește în aer după incidentul dronelor rusești. Însărcinatul cu afaceri al Rusiei la Varşovia a fost convocat la MAE polonez, în vreme ce premierul polonez Donald Tusk susține că au existat 19 intruziuni în spaţiul aerian polonez. Premierul polonez a declarat că Polonia a solicitat invocarea articolului 4 din tratatul […]
13:40
Alertă aeriană în România, după atacul cu drone din Ucraina. Două avioane militare, ridicate de la sol. Anunțul MAPN # Gândul
Ministerul Apărării anunţă că nu au fost detectate pătrunderi ale unor vehicule aeriene în spaţiul aerian naţional, după ce România a ridicat de la sol două aeronave de luptă F-16 ale Forţelor Aeriene Române, în urma atacului masiv cu drone din Ucraina. ”În noaptea de 9 spre 10 septembrie, sistemele de supraveghere radar ale MApN […]
13:40
După ce AUR l-a acuzat că „a pus educația pe butuci”, Daniel David anunță ore REMEDIALE pentru elevii din ciclul primar # Gândul
Ministrul Educației, Daniel David, a transmis că din acest an școlar, învățătorii vor face cu elevii din ciclul primar ore de educație remedială, adică un fel de „meditații la clasă”. Ideea este simplă: copiii vor avea două ore pe săptămână în care să recupereze ceea ce nu au înțeles, să fixeze mai bine competențele deja […]
Acum 30 minute
13:30
Cum scapi de stratul de GRĂSIME depus pe dulapurile din bucătărie. Trucul extrem de simplu care îți protejează mobila # Gândul
Oricât de atenți am fi la curățenie, bucătăria are un dușman care pândește: grăsimea formată pe dulapuri, în special în zona aragazului. Vestea bună este că nu avem nevoie de produse scumpe pentru a rezolva problema, ci doar de câteva ingrediente la îndemână. Aburii rezultați din gătit, în combinație cu uleiul și particulele de praf […]
13:20
AUR îl ia în vizor pe Daniel David. MOȚIUNE simplă împotriva ministrului Educației: „Profesorii și elevii nu merită dispreț și austeritate” # Gândul
AUR nu lasă lucrurile să treacă ușor după ultimele reforme din Educație și a înregistrat la Senat o moțiune simplă împotriva ministrului Daniel David. Opoziția îl acuză că a împins școala românească spre „concedieri mascate”, comasări haotice și o scădere vizibilă a calității actului educațional. Moțiunea va fi dezbătută și votată luni, 15 septembrie, de […]
13:20
IRANUL va continua cooperarea cu AIEA/ Araghchi și Grossi au convenit asupra reluării inspecțiilor tehnice la instalațiile nucleare # Gândul
Iranul a convenit asupra unui nou cadru de cooperare cu Agenția Internațională pentru Energia Atomică (AIEA), după ce și-a suspendat colaborare cu organismul ONU de supraveghere nucleară în urma războiului cu Israelul din luna iunie. Directorul general al AIEA, Rafael Grossi, a salutat inițiativa iraniană, subliniind că este un „pas important în direcția corectă”. Grossi […]
Acum o oră
13:10
În ultima vreme, din cauza programului prelungit de muncă, care nu coincide mereu cu orele de școală sau grădiniță ale copiilor, tot mai multe familii din România apelează la serviciile specializate ale bonelor, în special provenite din Asia. Iar această cererea în creștere a făcut ca și salariul acestora să crească, atât în cazul celor […]
13:10
E vremea „lupilor” tineri! La Campionatele Mondiale de LUPTE din Croația vor participa cei mai talentați sportivi din lume # Gândul
Peste 150 de țări vor fi reprezentate la Campionatele Mondiale de lupte care vor fi organizate în perioada 11-21 septembrie, în Croația, la Zagreb. Răzvan Pîrcălabu, vicepreședintele Federației Internaționale de Lupte, a explicat care vor fi principale particularități ale acestei competiții de top mondial: „Dincolo de faptul că este cea mai importantă competiție a planetei, […]
13:00
Nicușor Dan, la întâlnirea cu investitorii americani: „România nu are plan de țară / Nu vedem o emergență de reforme” # Gândul
Președintele Nicușor Dan participă de la ora 12.30, la AmCham CEO Business Forum 2025, care are loc la Hotel InterContinental Athénée Palace. „Este plăcerea mea să fiu prezent aici la AmCham CEO. Sunt recunoscător președintelui Dan pentru susținerea bilaterală. România continuă să fie un partener cheie pentru Statele Unite. Acest acord vine în contextul unor […]
12:50
Belarus, arbitru între Rusia și Ucraina. Drone deviate în timpul celor mai recente atacuri rusești # Gândul
Belarus anunță doborârea unor drone deviate în timpul atacurilor dintre Rusia și Ucraina. Aliata Federației Ruse a confirmat, miercuri, că a doborât mai multe drone deviate din cauza bruiajului electronic, în timpul unui schimb de atacuri între Rusia și Ucraina. În timpul unui schimb de focuri rapid între cele două țări aflate în război, Minskul […]
12:50
Daruri de nuntă, bijuterii de zeci de mii de euro, 4 apartamente și salarii generoase: Cine sunt cei doi directori ELCEN anchetați de DNA # Gândul
Claudiu Crețu, directorul general al ELCEN, plasat sub control judiciar de către DNA, fiind acuzat de corupție, este om cu ștate vechi în administrația bucureșteană. Înainte să conducă Termocentrale București, Crețu a fost director și la Compania Termoenergetica (fostă RADET), iar înainte a fost și administrator special ELCEN. Pe de altă parte, Cristian Zamfiroi, director […]
Acum 2 ore
12:40
Adrian Năstase: „Este inadmisibil să ataci FUNDAȚIA că a primit foarte mulți bani de stat. În 15 ani a primit 11.000 euro de la guvern” # Gândul
În ediția din 9 septembrie 2025 a emisiunii Marius Tucă Show, Adrian Năstase a subliniat angajamentul său în patriotism prin activitatea la Ministerul de Externe între 1990-1992, menționând stenogramele discuțiilor sale și cartea „Angajament în interes național”. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show. Adrian Năstase a explicat rolul și realizările Fundației Titulescu, înființată în […]
12:40
FOTO/ Andreea Marin A SLĂBIT cinci kilograme din cauza unei probleme de sănătate. ”A fost mai neplăcut” # Gândul
Andreea Marin, în vârstă de 50 de ani, a slăbit cnci kilograme în urma unei probleme de sănătate cu care s-a confruntat. Andreea Marin este una dintre cele mai de succes vedete de televiziune din România. Fosta zână a surprizelor are o carieră impresionantă în spate. În ceea ce privește viața personală, Andreea Marin […]
12:40
Președintele Nicușor Dan participă de la ora 12.30, la AmCham CEO Business Forum 2025, care are loc la Hotel InterContinental Athénée Palace.
12:40
În ultima vremea, din cauza programului prelungit de muncă, care nu coincide mereu cu orele de școală sau grădiniță ale copiilor, tot mai multe familii din România apelează la serviciile specializate ale bonelor. Iar această cererea în creștere a făcut ca și salariul acestora să crească, atât în cazul celor care lucrează full-time, cât și […]
12:40
TENSIUNILE continuă în Franța. Mișcarea „Blocăm totul” organizează proteste la nivel național. Sute de persoane au fost deja arestate # Gândul
Franța continuă să fie scena unor tensiuni de amploare, deși, marți, președintele Emmanuel Macron a desemnat un nou premier, în persoana lui Sébastien Lecornu. Cu toate acestea, mișcările de protest planificate încă din luna mai și cunoscute la nivel național drept „Blocăm totul”, au început de miercuri. Mișcarea vizează organizarea de proteste și greve la […]
12:30
„Rusia trebuie oprită” / Reacția lui Nicușor Dan, după „încălcarea flagrantă a spațiului aerian polonez” de către dronele ruse # Gândul
„Rusia a demonstrat din nou, inclusiv prin încălcarea flagrantă a spațiului aerian polonez de aseară, că se comportă agresiv, testându-ne constant limitele și sfidând toate eforturile noastre de a realiza pacea”, transmite Nicușor Dan, într-o postare pe rețeaua X. Șeful statului consideră că Rusia „trebuie presată să vină la masa negocierilor”. „Acest lucru este inacceptabil, […]
12:30
Vremea se răcește în BUCUREȘTI: meteorologii anunță maxime de 25 de grade/Ploi și vânt în toată țara până vineri, 12 septembrie # Gândul
Potrivit unei prognoze speciale pentru Capitală emisă de ANM, vremea se răcește în București în următoarea perioadă. Vineri, maximele vor ajunge la 25 de grade Celsius. De asemenea, în mare parte din țară vor fi ploi, anunță meteorologii. Averse însemnate cantitativ în București De miercuri, de la ora 20:00, până joi la ora 9:00, cerul […]
12:30
Alexandru Bălan, spionul moldovean, acuzat de trădare, ajunge azi la Curtea de Apel București. Decizia magistraților va fi executorie # Gândul
Fostul șef al serviciilor secrete din Republica Moldova ajunge azi în fața instanței Curții de Apel București, după noua ore de audieri la DIICOT. Acesta este acuzat de trădare în formă continuată, după ce ar fi divulgat informații secrete agenților KGB al Belarus, ce ar fi pus în pericol securitatea României, transmit surse Gândul. La […]
12:10
Trump declanșează războiul economic: UE, îndemnată să impună tarife comerciale de 100% Chinei și Indiei pentru că importă petrol din Rusia! # Gândul
Președintele Statelor Unite se declară pregătit să înceapă un adevărat război economic cu marile forțe din BRICS. După reuniunea de la Tianjin, acolo unde Xi Jinping a fost gazda unei întâlniri importante a puterilor care încearcă să schimbe ordinea mondială, Donald Trump îndeamnă UE să acționeze împotriva „triadei” Rusia-China-India. AFP citează un oficial american care […]
12:10
Ministrul Apărării reacționează în scandalul dronelor din Polonia. „O escaladare periculoasă din partea Rusiei” # Gândul
Ministrul Apărării reacționează în urma escaladării tensiunilor internaționale ca efect al atacului dronelor rusești în Polonia. Ionuț Moșteanu consideră că este vorba de o violare inacceptabilă a spațiului aerian a unui stat NATO. Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a catalogat miercuri intrarea dronelor rusești în Polonia drept „o violare inacceptabilă a spațiului aerian a unui stat […]
12:10
Ursula von der Leyen propune SUSPENDAREA parțială a acordului UE–Israel: „Ceea ce se întâmplă în Gaza este inacceptabil” # Gândul
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunțat miercuri, la Strasbourg, că va propune suspendarea parțială a Acordului de asociere dintre Uniunea Europeană și Israel, în special pe componenta comercială. Decizia marchează o schimbare de poziție a Comisiei, care până acum a respins solicitările mai multor state membre în această direcție. „Comisia va face […]
12:00
Adrian Năstase: „Nu poți să fii președinte și să-ți permiți un CONCEDIU. Este foarte greu de înțeles” # Gândul
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Adrian Năstase și-a exprimat dezacordul față de relaxarea cu care pare că noul președinte a abordat începerea mandatului său. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Adrian Năstase: „PSD poartă un complex de vinovăție după pierderea alegerilor” Adrian Năstase vorbește despre atitudinea […]
12:00
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, vizită-fulger la Washington, pe agenda economică cu noua administrație REPUBLICANĂ # Gândul
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, efectuează zilele acestea o vizită scurtă în Statele Unite, unde are programate întrevederi la nivel înalt cu oficiali ai Departamentului de Comerț, potrivit unor surse politice. Nazare este primul membru al actualului guvern care se deplasează la Washington după instalarea guvernului. Surse apropiate susțin că oficialul român a cultivat în ultimii […]
12:00
Călin Georgescu: zidul Parisului a căzut. Va urma zidul Bruxellului, zidul Bucureștiului, zidul Chișinăului” # Gândul
Călin Georgescu a comentat căderea guvernului Bayrou în Franța, la ieșirea din sediul Poliției Ilfov, unde a semnat controlul judiciar. Fostul candidat la prezidențiale a precizat că „zidul Parisului a căzut. Va urma zidul Berlinului, care va cădea a doua oară”. „Cred că prima dată ar fi trebuit să abordați subiectul Franța: este cel mai […]
11:50
Fost ministru de Finanțe avertizează că deficitul bugetar va CREȘTE, după ce România s-a împrumutat 17 miliarde de euro pentru industria de apărare # Gândul
Fostul ministru de Finanțe social-democrat, Adrian Câciu, a declarat că împrumutul în valoare de 17 miliarde de euro pe care România îl va primi din partea UE pentru dezvoltarea industriei de apărare va contribui la creșterea deficitului bugetar. Adrian Câciu a atras atenția că suma de 17 miliarde de euro pe care România a primit-o […]
11:50
O tânără ucraineancă, refugiată în SUA, a fost victima unui atac MORTAL/ Suspectul a fost acuzat de săvârșirea mai multor infracțiuni # Gândul
O tânără de 23 de ani din Ucraina, care s-a refugiat în SUA, a fost ucisă în timpul unui atac violent, în timp ce se afla într-un tren în California de Nord. Decarlos Brown Jr, în vârstă de 34 de ani, care a comis mai multe infracțiuni anterior, a fost identificat ca fiind suspectul de […]
11:50
Mișcarea „BLOCĂM TOT”, născută pe TELEGRAM, paralizează Franța / Poliția arestează zeci de persoane # Gândul
Mișcarea „Blocăm Tot” a paralizat miercuri transportul și serviciile în mai multe orașe din Franța. Serviciile de securitate internă se așteaptă ca 100.000 de persoane din Franța să participe la demonstrații, blocade și sabotaje, relatează presa franceză. Încă de dimineață, mii de protestatari au inundat străzile, ciocnindu-se cu poliția și declanșând revolte în semn de […]
11:50
La începutul lui 2025, piața imobiliară românească continuă să fascineze prin dinamismul său și diversitatea oportunităților. Investițiile recente, atât rezidențiale cât și comerciale, sugerează că, deși contextul economic impune precauție, domeniul imobiliar rămâne un sector solid — ideal pentru cei interesați de afaceri care funcționează „la cheie”. Tot mai mulți antreprenori privesc acest segment ca […]
Acum 4 ore
11:30
Copii de grădiniță, costumați în „șoimi ai patriei” la deschiderea anului școlar. Poliția a deschis dosar penal pentru „propagandă COMUNISTĂ” # Gândul
La o grădiniță din Satu Mare, deschiderea anului școlar s-a transformat într-un scandal uriaș după ce micuții au fost îmbrăcați în uniforme de șoimi ai patriei și pionieri, iar pe scenă au fost recitate poezii și chiar pasaje din autobiografia lui Nicolae Ceaușescu. Imaginile apărute în online au stârnit revoltă în rândul părinților și al […]
11:30
Verdictul NATO în cazul incursiunii dronelor rusești în Polonia, dezvăluit de o sursă din cadrul alianței nord-atlantice # Gândul
NATO nu tratează incursiunea dronelor lansate de Rusia pe teritorul polonez ca fiind un atac, a declarat miercuri o sursă NATO pentru Reuters. Potrivit sursei, indiciile iniţiale sugerează o incursiune intenţionată a 6 până la 10 drone ruse. Potrivit unei evaluări preliminare, incidentul din spațiul aerian polonez înseamnă o intruziune deliberată a dronelor rusești, a […]
11:30
Basarab Panduru, după dezamăgirea de la Cipru – România, 2-2: „Cum mama naibii am ajuns atât de slabi într-un timp atât de scurt?” # Gândul
Fostul internațional Basarab Panduru nu înțelege cum naționala a ajuns atât de slabă și a făcut o analiză dură după egalul de la Nicosia. România a jucat cu Cipru, 2-2, în preliminariile CM 2026 și are șanse mici de calificare la turneul final. Panduru a contestat și schimbările lui Mircea Lucescu, dar s-a abținut să-l […]
11:20
Adrian Năstase: „Doamna ȚOIU lucrează în biroul realizat de mine. Mă deranjează lipsa de respect” # Gândul
În ediția din 9 septembrie 2025 a emisiunii Marius Tucă Show, Adrian Năstase critică lipsa de respect și deciziile controversate ale Ministerului de Externe. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show. Adrian Năstase afirmă că actualul minister traversează o situație ciudată și îi reproșează doamnei ministru lipsa de cunoștințe privind istoria sediului ministerului, subliniind că […]
11:10
Adrian Năstase: „Alegerile ANTICIPATE ar produce un haos mult mai mare, dar problemele ar trebui eșalonate, nu le poți trata pe toate odată” # Gândul
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Adrian Năstase și-a exprimat opinia cu privire la situația economică și politică a României. Acesta și-a prezentat dezacordul în privința perspectivei unor alegeri anticipate, dar și referitor la reforma învățământului. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Adrian Năstase: „Creșterea normei pentru […]
11:10
Educația unui copil, disputată la CEDO de părinții divorțați. Tatăl vrea să-l ducă la „Paradis”, mama are încredere în „Varlaam Mitropolitul” # Gândul
Un conflict între doi părinți din Iași, despărțiți de câțiva ani, a depășit granițele instanțelor românești și a ajuns până la Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO). Miza: școala la care trebuie înscris minorul. Mama și tatăl exercită împreună autoritatea părintească, dar nu se înțeleg în privința educației potrivite pentru copil, scrie Ziarul de Iași. […]
11:00
Șeful ELCEN și directorul comercial, puși sub acuzare de DNA pentru luare de MITĂ. Aceștia au interdicția de a-și exercita funcția # Gândul
Directorul general Elcen, Claudiu Crețu, a fost pus sub acuzare de procurorii DNA, marți 9 septembrie, transmit surse judiciare pentru Gândul. Acesta are interdicție de a-și exercita funcția. Directorul comercial a fost pus, de asemenea, sub control judiciar pentru luare de mită, cu interdicția de a-și exercita funcția, mai precizează aceleași surse. Directorul Elcen, Claudiu […]
11:00
România a scoar doar un rezultat de egalitate în Cipru, scor 2-2, rezultat în urma căruia s-au înmulțit vocile celor care îl contestă pe Mircea Lucescu și îi cer să plece de la cârma echipei naționale. Despre prestația „tricolorilor” aproape că nici nu se vorbește, iar în acest context atitudinea blazată a căpitanului Nicușor Stanciu […]
11:00
Ion Cristoiu se întreabă, în pastila sa de miercuri, dacă… «Se poate declanșa și în România Revolta spontană „Blocăm totul” din Franța?»! *Știre în curs de actulizare…
11:00
Duba cu jandarmii care l-au adus la București pe Alexandru Bălan, IMPLICATĂ într-un accident rutier # Gândul
Duba cu echipajul de jandarmi care l-a transportat de la Timișoara la București pe Alexandru Bălan, fostul adjunct SIS, acuzat de trădare și spionaj, a fost implicată într-un accident rutier pe drumul de întoarcere. Incidentul a avut loc marți seară, după ora 20:00. Autoturismul în care se afla echipajul de jandarmi care l-a adus în […]
11:00
„Răspunsul nostru trebuie să fie la fel de clar” / Ursula von der Leyen condamnă atacul cu drone Shahed asupra Poloniei # Gândul
Ursula von der Leyen spune că Europa trebuie să pună mai multă presiune asupra Rusiei, pentru a o aduce „la masa negocierilor”. În discursul său despre Starea Uniunii, șefa Comisiei a condamnat „atacul” cu drone Shahed asupra Poloniei. „Am văzut ce înțelege Rusia prin diplomație. Putin refuză să se întâlnească cu președintele Zelenski. În schimb, […]
10:50
Povestea de viață a lui Dan Alexa, concurent cu Gabi Tamaș la Asia Express. Câți COPII are și cine sunt femeile care i-au marcat viața # Gândul
Dan Alexa, fost fotbalist al lui Dinamo și actual antrenor al lui Poli Timișoara, participă la Asia Express împreună cu Gabi Tamaș. Dincolo de cariera sportivă, viața personală a lui Alexa a trecut prin divorțuri, relații discrete și momente marcante. Numele lui Dan Alexa este binecunoscut în fotbalul românesc, însă viața personală a antrenorului lui […]
10:30
Liderii mondiali denunță bombardamentele Israelului din QATAR/ „Războiul nu trebuie să se extindă în întreaga regiune” # Gândul
Bombardamentele Israelului din Qatar au stârnit o serie de reacție la nivel global, oficialii condamnând politicile premierului Benjamin Netanyahu. Consiliul de Securitate al ONU va convoca o sesiune de urgență, la cererea Algeriei și a Pakistanului, pentru a discuta despre atacurile Israelului asupra capitalei Doha. Potrivit unor surse diplomatice, membrii consiliului urmează să primească miercuri […]
10:30
Directorul general al ELCEN, Claudiu Crețu, și directorul comercial, puși sub acuzare de DNA pentru luare de MITĂ # Gândul
Directorul general Elcen, Claudiu Crețu, a fost pus sub acuzare de procurorii DNA, miercuri 10 septembrie, transmit surse judiciare pentru Gandul. Acesta are interdicție de a-și exercita funcția. Directorul comercial a fost pus, de asemenea, sub control judiciar pentru luare de mită, cu interdicția de a-și exercita funcția, mai precizează aceleași surse. Directorul Elcen, Claudiu […]
10:30
În ediția din 9 septembrie 2025 a emisiunii Marius Tucă Show, Adrian Năstase a vorbit despre contactele sale personale cu președintele Chinei și despre impactul vizitei sale oficiale în China din 2003, pe vremea când era prim-ministru. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show. Adrian Năstase a amintit că în timpul epidemiei de SARS, China […]
10:20
HOROSCOP septembrie 2025. Runele aduc schimbări uriașe pentru toate zodiile. Se conturează o lună a transformărilor profunde și a șanselor unice # Gândul
Luna septembrie 2025 marchează un nou ciclu plin de revelații și transformări pentru toate zodiile. Runele, interpretate de maestrul Igor Vechersky, oferă mesaje puternice despre iubire, carieră, sănătate și prosperitate, ghidând fiecare semn zodiacal spre echilibru și succes. Potrivit interpretărilor runice realizate de maestrul Igor Vechersky, luna septembrie 2025 se anunță a fi una a […]
10:10
Adrian Năstase: „Rusia și Statele Unite au INTERESE mult mai importante decât granița ucraineană” # Gândul
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Adrian Năstase, în contextul controversatei sale prezențe la Beijing, și-a prezentat impresiile cu privire la starea lui Vladimir Putin. Fostul prim-ministru al României vorbește despre acțiunile care au dus la declanșarea atacurilor asupra Ucrainei și despre modul în care vede încheierea conflictului. […]
10:00
Emanuel, polițistul din IAȘI care a învățat limbajul mimico-gestual și este sprijin pentru persoanele cu deficiențe de auz și vorbire # Gândul
Uniforma de polițist nu ascunde doar autoritate, ci și povești de viață care pot fi predate ca adevărate lecții despre empatie și dedicare. La Iași, un agent al Poliției Transporturi a devenit un sprijin real pentru călătorii cu deficiențe de auz sau vorbire, reușind să vină în sprijinul lor atunci când comunicarea pare imposibilă. Este […]
09:50
Adrian Năstase: „Am ratat foarte multe oportunități în urma COMITETULUI Economic Europa- China” # Gândul
Adrian Năstase explică în emisiunea Marius Tucă din 9 septembrie 2024 motivele pentru care a participat la parada militară din China și importanța acestei prezențe pentru relațiile economice și politice. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show. Adrian Năstase a fost invitat în iunie să devină copreședinte al unui comitet economic Europa-China, alături de fostul […]
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.