Veolia România preia pachetul majoritar al General Me.el Electric, companie românească specializată în proiectarea sistemelor electrice şi în producţia de energie electrică
Financial Intelligence, 10 septembrie 2025 13:20
Veolia România anunţă preluarea pachetului majoritar al General Me.el Electric (GME), companie românească specializată în proiectarea, execuţia şi […]
• • •
Acum 30 minute
13:30
ANALIZĂ XTB: Noul iPhone 17 lansat de Apple, și în vizorul investitorilor. Piața urmărește atent impactul asupra acțiunilor # Financial Intelligence
Ca în fiecare an, Apple a așteptat până la sfârșitul verii pentru a dezvălui noul iPhone 17, ceea […]
13:30
Tusk: Suntem cel mai aproape de un conflict deschis de la cel de-al Doilea Război Mondial încoace # Financial Intelligence
Prim-ministrul polonez Donald Tusk a declarat miercuri în Parlament că, în urma încălcării spaţiului aerian polonez de către […]
13:20
Veolia România preia pachetul majoritar al General Me.el Electric, companie românească specializată în proiectarea sistemelor electrice şi în producţia de energie electrică # Financial Intelligence
Veolia România anunţă preluarea pachetului majoritar al General Me.el Electric (GME), companie românească specializată în proiectarea, execuţia şi […]
13:20
Exim Banca Românească lansează Pachetul Start-Up cu servicii gratuite pentru antreprenori în primul an # Financial Intelligence
Exim Banca Românească își extinde portofoliul de produse dedicate antreprenorilor și lansează Pachetul Start-Up, o soluție financiară destinată […]
Acum o oră
13:00
Nicușor Dan: România, pe deplin solidară cu Polonia; Rusia trebuie presată să vină la masa negocierilor # Financial Intelligence
Președintele Nicușor Dan afirmă că prin 'încălcarea flagrantă a spațiului a aerian polonez', Rusia a demonstrat din nou […]
Acum 2 ore
12:40
Polonia a solicitat invocarea articolului 4 din tratatul NATO; Donald Tusk spune că au existat 19 intruziuni în spaţiul aerian polonez # Financial Intelligence
Premierul polonez Donad Tusk a declarat că Polonia a solicitat invocarea articolului 4 din tratatul NATO şi că […]
12:00
Polithink a lansat Statecraft Lab cu o dezbatere despre digitalizare și politica externă a României # Financial Intelligence
Un sondaj prezentat de Polithink arată că românii vor mai mult Vest, mai multă digitalizare și mai multă […]
Acum 4 ore
11:30
ANAF și „punctul orb” al cripto: De ce România are nevoie de reguli clare, evaluare corectă a riscurilor și reformă fiscală (Sorin Niță) # Financial Intelligence
Autor: Sorin Cristian Niță, Asist. Univ. Dr., Academia de Studii Economice — un policy brief și un apel […]
10:20
Victor Ponta: Povestea lui Boloș este o mare ipocrizie și o fugă de răspundere # Financial Intelligence
În România, prim-ministrul nu poate aloca niciun ban public, nu poate face nicio cheltuială și niciun împrumut fără […]
09:50
OMV Petrom anunță al doilea contract de servicii de Market Making pentru Emitent încheiat cu Raiffeisen Bank Internațional AG # Financial Intelligence
În vederea susținerii lichidității acțiunilor sale listate, OMV Petrom a încheiat cu Raiffeisen Bank Internațional AG ("RBI"), un […]
Acum 6 ore
09:20
Acordul cu Mercosur nu oferă garanţii serioase pentru fermierii din UE, afirmă Daniel Buda # Financial Intelligence
România se opune formei actuale a Acordului de parteneriat UE-Mercosur deoarece din perspectivă agricolă nu există garanţii serioase […]
09:00
Franța: Protestele „Blocați totul” amenință să blocheze transportul și alte servicii în întreaga țară # Financial Intelligence
Franța se confruntă astăzi cu multe perturbări, întrucât protestele „Blocați totul", organizate de o coaliție de stânga, amenință […]
Acum 8 ore
07:20
Drone neutralizate în spaţiul aerian al Poloniei/ Premierul Tusk: L-am informat pe Secretarul General al NATO cu privire la situația actuală # Financial Intelligence
Preşedintele şi prim-ministrul Poloniei au fost notificaţi în legătură cu desfăşurarea unei operaţiuni de neutralizare a unor obiecte […]
07:10
Directorul general Elcen, Claudiu Crețu, a fost plasat sub control judiciar de DNA și are interdicția de a-și exercita funcția # Financial Intelligence
Directorul general Elcen, Claudiu Crețu, a fost plasat, marți seara, sub control judiciar de DNA și are interdicția […]
07:00
Trump presează Uniunea Europeană să impună tarife de 100% asupra Indiei și Chinei pentru a exercita presiune asupra lui Putin # Financial Intelligence
Președintele SUA, Donald Trump, a cerut Uniunii Europene să impună Chinei și Indiei tarife de până la 100% […]
07:00
Iranul și Agenţia Internaţională pentru Energie Atomică au semnat un nou cadru de cooperare # Financial Intelligence
Iranul a anunţat marţi că a convenit asupra unui nou cadru de cooperare cu Agenţia Internaţională pentru Energie […]
07:00
O delegaţie a Congresului Statelor Unite urmează să viziteze China, pentru prima dată din 2019, într-un moment în […]
07:00
Şeful Energiei din SUA critică ţinta de emisii ”net zero” până în 2050: ”Un dezastru colosal” # Financial Intelligence
Secretarul american al Energiei, Chris Wright, a calificat obiectivul de atingere a neutralităţii climatice până în 2050 drept […]
07:00
Qatar afirmă că va continua să joace rolul său de mediator în Gaza în ciuda atacului israelian # Financial Intelligence
Qatarul va continua să medieze în războiul din Fâşia Gaza, în ciuda unui atac israelian fără precedent asupra […]
07:00
Australia va desfăşura o flotă de drone de atac subacvatice de mari dimensiuni "Ghost Shark", în cadrul unui […]
06:50
Armata israeliană a anunţat marţi că a interceptat o rachetă lansată din Yemen, după declanşarea la Ierusalim a […]
06:50
SUA: Curtea Supremă va examina la începutul lui noiembrie legalitatea taxelor vamale impuse de Trump # Financial Intelligence
Curtea Supremă a SUA, cu majoritate conservatoare, a acceptat marţi să examineze la începutul lunii noiembrie legalitatea taxelor […]
Acum 24 ore
21:20
Sébastien Lecornu a fost numit în funcţia de prim-ministru al Franţei de către preşedintele Emmanuel Macron # Financial Intelligence
Sébastien Lecornu, cel care a rămas în cabinete succesive ale Franţei în calitate de ministru al apărării şi […]
21:00
Mădălin-Cristian Vasilcoiu va exercita în următoarele 6 luni funcția de secretar general adjunct al Ministerului Muncii, Familiei, Tineretului […]
19:50
Racheta rusă care a distrus parțial sediul guvernului ucrainean conținea 35 de componente americane # Financial Intelligence
Ucraina a confirmat marți că o rachetă rusă Iskander a distrus duminică o parte a sediului guvernului din […]
19:40
Polonia anunță arestarea unui ‘agent din Belarus’ și expulzarea unui diplomat din această țară # Financial Intelligence
Premierul polonez Donald Tusk a anunțat marți arestarea unui 'agent din Belarus' și expulzarea unui diplomat din această […]
18:50
DIICOT l-a reținut pe fostul director adjunct al SIS acuzat de trădare (surse) # Financial Intelligence
Alexandru Bălan, fost director adjunct al Serviciului de Informații și Securitate din Republica Moldova, acuzat de trădare și […]
18:40
Profitul net al Grupului Softbinator aproape s-a triplat, în primul semestru, la 696 mii lei # Financial Intelligence
Softbinator Technologies, companie românească ce furnizează servicii complete de dezvoltare produse software (management de produs, design de produs, […]
18:40
Washingtonul confirmă că a fost informat în prealabil de Israel despre atacul efectuat în Qatar împotriva responsabililor Hamas # Financial Intelligence
Statele Unite au fost informate de Israel înaintea lansării atacului aerian efectuat marţi în capitala qatareză Doha asupra […]
18:10
Pîslaru: În 2025, nu există risc de pierdere de fonduri europene; lucrurile nu arată rău deloc nici pentru 2026 (interviu Agerpres) # Financial Intelligence
Obiectivul Guvernului este să atragă peste 20 de miliarde de euro din PNRR, iar în privinţa cererii de […]
18:10
Prețul petrolului a crescut cu peste un dolar pe baril marți, după ce armata israeliană a declarat că […]
17:50
Adrian Câciu: Știam că Boloş e mincinos, dar nu mă așteptam să fie și lipsit de caracter! # Financial Intelligence
Știam că Boloş e mincinos, dar nu mă așteptam să fie și lipsit de caracter, a reacţionat fostul […]
17:30
Sorin Grindeanu: Mecanismul prin care s-a folosit fondul de rezervă a fost propus de ministrul Finanţelor # Financial Intelligence
Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat, marţi, că, în fostul guvern, mecanismul prin care nu s-au […]
17:30
România primește a doua cea mai mare alocare financiarã, de 16,68 mld. EUR, în cadrul programului SAFE, pentru a-și consolida capacitatea de apãrare # Financial Intelligence
Comisia Europeanã alocã României suma de 16,68 miliarde de euro, prin intermediul noului instrument financiar "Acțiunea pentru securitatea […]
17:20
Abu Dhabi lansează un model de raționament AI low-cost, provocând OpenAI și DeepSeek # Financial Intelligence
Denumit K2 Think, sistemul pretinde că oferă performanțe comparabile cu modelele de raționament de vârf ale OpenAI și […]
17:20
Qatar condamnă cu fermitate “atacul laș al Israelului”; „Israelul își asumă întreaga responsabilitate”: Netanyahu # Financial Intelligence
Declarația de condamnare a Qatarului, în întregime Mai jos se află textul integral al condamnării de către Qatar […]
17:10
Atacurile militare israeliene care au vizat astăzi Doha subliniază campania militară în continuă expansiune a Israelului în regiune, […]
17:00
Adjunctul secretarului de presă al Casei Albe, Anna Kelly, a declarat pentru Al Jazeera că administrația SUA nu […]
16:50
MET Group anunță o schimbare la nivelul conducerii: Huibert Vigeveno a fost numit CEO, iar acționarul majoritar Benjamin Lakatos va continua ca Președinte Executiv # Financial Intelligence
Compania elvețiană MET Group, jucător important în industria energetică europeană, anunță numirea lui Huibert Vigeveno în funcția de […]
16:50
ISUBIF: Incendiu la Grădina Zoologică; suprafața cuprinsă de flăcări – 2.000 de metri pătrați # Financial Intelligence
Un incendiu a izbucnit marți la un fânar al Grădinii Zoologice din Capitală, focul afectând o suprafață de […]
16:50
Israel lansează un atac asupra liderilor Hamas din Qatar, explozii au fost auzite în Doha # Financial Intelligence
Israelul a lansat marți un atac asupra conducerii Hamas în Qatar, extinzându-și acțiunile militare care s-au desfășurat în […]
16:30
Germania presează UE să relaxeze interdicţia vânzării de automobile cu motoare pe combustie din 2035 # Financial Intelligence
Cancelarul german, Friedrich Merz, a cerut marţi mai multă "flexibilitate" cu privire la reglementările europene care prevăd interzicerea […]
16:30
Grindeanu: Vom prezenta în zilele următoare ceea ce am gândit noi pe programul PSD de relansare economică # Financial Intelligence
Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat marţi că în următoarele zile va prezenta programul partidului de […]
16:30
Franţa se pregăteşte pentru mişcarea de protest “Blocăm totul”; Macron doreşte să numească rapid un nou premier # Financial Intelligence
Franţa se pregăteşte pentru greve şi proteste care vor avea loc miercuri în cadrul unei mişcări sub sloganul […]
16:30
Spania le interzice miniştrilor israelieni de extremă dreapta Itamar Ben-Gvir şi Bezalel Smotrich să intre pe teritoriul său # Financial Intelligence
Guvernul de la Madrid a anunţat marţi interzicerea intrării pe teritoriul Spaniei a ministrului securităţii naţionale, Itamar Ben-Gvir, […]
15:30
Danemarca şi alte patru state din NATO desfăşoară exerciţii militare în Groenlanda # Financial Intelligence
Groenlanda, teritoriu autonom danez, găzduieşte începând de marţi manevre militare la care participă Danemarca şi alte patru state […]
15:30
Fenechiu: Eu cred că nu se pune în momentul de faţă problema majorării vârstei de pensionare # Financial Intelligence
Liderul senatorilor liberali, Daniel Fenechiu, a declarat, marţi, că nu se pune în momentul de faţă problema majorării […]
15:30
Un oficial de la Banca Naţionala a Poloniei vede motive pentru reducerea ratei dobânzii, dar avertizează asupra riscurilor # Financial Intelligence
Comitetul de Politică Monetară de la Banca Naţională a Poloniei ar putea reduce, încă odată, dobânzile în acest […]
15:00
Remus Ștefureac, INSCOP Research: ”Majoritatea covârșitoare a populației susține orientarea României spre Vest (UE, SUA, NATO)” # Financial Intelligence
Majoritatea covârșitoare a populației susține orientarea României spre Vest (UE, SUA, NATO), potrivit unui sondaj de opinie privind […]
15:00
Pană de curent masivă la Berlin, poliţia nu exclude o incendiere cu ‘motivaţie politică’ # Financial Intelligence
Zeci de mii de locuinţe din Berlin erau fără electricitate marţi în jurul prânzului, după un incendiu survenit […]
