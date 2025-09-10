Propunere de arestare preventivă pentru fostul director adjunct al Serviciilor de Informații din Republica Moldova reținut de DIICOT
TeleM Iași , 10 septembrie 2025 13:20
Procurorii DIICOT au dispus reținerea lui Alexandru Balan, fostul director adjunct al Serviciilor de Informatii...
• • •
