Tensiune uriașă. Donald Tusk: Polonia, mai aproape de un conflict armat decât în orice alt moment de după Al Doilea Război Mondial
Digi24.ro, 10 septembrie 2025 13:20
Polonia se află mai aproape de un conflict armat decât în orice alt moment de după cel de-al Doilea Război Mondial, a avertizat premierul Donald Tusk, în ședința de urgență, ținută alături de miniștri, după ce mai multe drone rusești au încălcat spațiul aerian al țării sale. Varșovia a solicitat invocarea Articolului 4 din tratatul NATO, care permite țărilor membre să ridice problema în fața Consiliului Nord-Atlantic, principalul organism decizional politic al NATO, arată The Guardian. Patru drone din cele 19, care au pătruns pe teritoriul polonez, au fost doborâte, a spus Tusk.
• • •
Acum 10 minute
13:40
România nu a scăpat de riscul suspendării fondurilor europene. Comisia și Parlamentul European discută situația deficitului # Digi24.ro
Riscul ca România să piardă fondurile europene din cauza deficitului bugetar nu a trecut. În ciuda măsurilor fiscale adoptate, Comisia Europeană începe discuțiile cu Parlamentul European privind situația României. Pe 15 octombrie Guvernul are termen limită pentru a prezenta aceste măsuri și pentru ca reprezentanții de la Bruxelles să decidă dacă sunt suficiente.
13:40
Viktor Orban condamnă „incidentul cu drona”, dar nu amintește nimic despre Rusia sau Putin # Digi24.ro
Premierul Ungariei, Viktor Orban, a reacţionat la incidentul cu dronele din spaţiul aerian polonez făcând o adevărată echilibristică între ceea ce susţine în politica sa externă. Noul preşedinte al Poloniei, Karol Nawrocki, este un naţionalist şi un admirator al lui Donald Trump, ca şi el, însă, spre deosebire de Budapesta, Polonia susţine Ucraina, în timp ce Viktor Orban, care a rămas în relaţii bune cu Vladimir Putin, i-a pus adesea beţe în roate Ucrainei, blocând decizii europene care priveau Kievul.
Acum 30 minute
13:30
Alexandru Bălan, fostul adjunct al SIS acuzat de DIICOT că ar fi colaborat cu KGB al Belarus, află astăzi dacă va fi arestat preventiv # Digi24.ro
Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată (DIICOT) a anunțat miercuri, 10 septembrie, că Alexandru Bălan, fostul adjunct al Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova, urmează să afle pe parcursul zilei dacă va fi arestat preventiv pentru următoarele 30 de zile. DIICOT a comunicat oficial că acesta a fost reținut și că este acuzat de „tentativă la trădare prin transmitere de informații secrete de stat, în formă continuată”.
13:30
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informează cetăţenii români care se află, tranzitează sau doresc să călătorească în Republica Polonă asupra faptului că, urmare a suspendării temporare, miercuri dimineaţă, a operaţiunilor de zbor în patru aeroporturi internaţionale din Republica Polonă (Aeroportul Frederic Chopin şi Aeroportul Modlin Mazovia din Varşovia, Aeroportul Lublin şi Aeroportul Rzeszow), sunt posibile perturbări ale traficului aerian în perioada următoare.
13:20
Acum o oră
13:10
Când se va termina criza bugetară, potrivit lui Nicușor Dan. Mesajul președintelui transmis la AmCham CEO Business Forum 2025 # Digi24.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, miercuri, la AmCham CEO Business Forum 2025, despre situaţia economică, că mesajul său este de stabilitate, apreciind că sfârşitul lui 2026 este, în opinia sa, capătul tunelului.
13:10
Culisele atacului Israelului asupra liderilor Hamas din Qatar, un aliat al SUA. Turcia și Egiptul avertizaseră asupra pericolului (WSJ) # Digi24.ro
Liderii de rang înalt ai Hamas – care s-au ascuns mult timp în țări gazdă din Orientul Mijlociu – au zburat în weekend la sediul grupării din capitala Qatarului, Doha. Pe ordinea de zi: un nou plan de încetare a focului în Fâșia Gaza, propus de SUA, aparent cu sprijinul Israelului.
12:50
Oana Țoiu, despre dronele doborâte în Polonia: „Încălcările spaţiului aerian al Aliaţilor sunt îngrijorătoare şi iresponsabile” # Digi24.ro
Ministrul de Externe, Oana Ţoiu, afirmă, miercuri, că încălcarea spaţiului aerian al Poloniei ”este inacceptabilă” şi apreciază că bombardamentele ruseşti în imediata apropiere a NATO ”sunt îngrijorătoare şi iresponsabile”.
12:50
Liderii UE critică incursiunea dronelor rusești din Polonia: „Încălcare imprudentă, fără precedent. Regimul lui Putin amenință Europa” # Digi24.ro
Liderii europeni au reacționat dur, după ce mai multe drone rusești au fost doborâte pe teritoriul Poloniei. Șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a condamnat vehement „încălcarea imprudentă și fără precedent” a spațiului aerian polonez, în timp ce președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, a subliniat că „Polonia are tot dreptul să se apere”, arată Sky News. O reacție a venit și de la București: președintele Nicușor Dan spune că „Rusia a demonstrat din nou că se comportă agresiv”.
Acum 2 ore
12:30
Ce prevede Articolul 4 din Tratatul Nord-Atlantic, pe care Polonia urmează să îl activeze după ce a doborât mai multe drone rusești # Digi24.ro
Articolul 4 din Tratatul Nord-Atlantic adună statele membre ale NATO la consultări în momentul în care una dintre ele consideră că integritatea teritorială îi este amenințată. Acest Articol a fost activat ultima oară de opt state membre, printre care și România, în anul 2022, la scurt timp după ce Federația Rusă a lansat invazia asupra Ucrainei.
12:30
Președintele Nicușor Dan, despre dronele rusești intrate pe teritoriul Poloniei: „Rusia a demonstrat din nou că se comportă agresiv” # Digi24.ro
Președintele Nicușor Dan spune că „Rusia a demonstrat din nou că se comportă agresiv”, după ce mai multe drone rusești au intrat în spațiul aerian al Poloniei. Șeful statului a subliniat că Rusia „trebuie oprită și presată să vină la masa negocierilor”.
12:30
Republica Moldova a expulzat un diplomat belarus, după ce fostul adjunct al SIS a fost arestat pentru că ar fi spionat pentru Minsk # Digi24.ro
Un angajat al Ambasadei Republicii Belarus în Moldova ar fi fost declarat persona non grata de autoritățile de la Chișinău. Informația a fost confirmată de sursele agenție de presă IPN, însă până în prezent nu a fost făcut niciun anunț oficial din partea autorităților.
12:00
Preliminariile CM 2026. Cum a intrat Mircea Lucescu în Cartea Recordurilor, după meciul de aseară # Digi24.ro
Meciul de aseară din preliminariile Campionatului Mondial 2026 a adus pe lângă un rezultat dezamăgitor și intrarea lui Mircea Lucescu în Cartea Recordurilor, scrie GSP.
12:00
Ministrul Apărării, despre dronele intrate în Polonia: Vom răspunde ferm încercărilor Rusiei de a pune în pericol securitatea europeană # Digi24.ro
Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a transmis, miercuri, despre dronele rusești care au încălcat spațiul aerian al Poloniei, că este o „violare inacceptabilă a spațiului aerian al unui stat aliat NATO și o escaladare periculoasă din partea Rusiei”. „Vom răspunde ferm oricărei încercări a Rusiei de a pune în pericol securitatea europeană”, mai transmite acesta.
11:50
Ceartă în Parlament la dezbaterea unei legi pe tema culturii: „Ești un putinist infect”/ „Dacă fac schimbare de sex ești mulțumit?” # Digi24.ro
Dezbaterile pe un proiect de lege din domeniul culturii s-au transformat într-un adevărat circ la Camera Deputaților. Mihail Neamțu (AUR) a criticat faptul că Ministerul Culturii este condus de UDMR, ceea ce a stârnit reacția lui Csoma Botond, acuzându-l de fascism. Disputa a continuat cu Alexandru Dimitriu (USR), care l-a numit pe Neamțu „propagandist infect putinist”. „Probabil că dacă aș face o schimbare de sex, domnul Dimitriu ar fi mulțumit”, a răspuns deputatul AUR.
Acum 4 ore
11:40
Prima reacție a Rusiei după ce dronele sale au fost doborâte în spațiul aerian al Poloniei # Digi24.ro
Mai multe drone folosite de către Federația Rusă, miercuri, pentru a ataca Ucraina, au pătruns în spațiul aerian al Poloniei și au fost doborâte de către forțele militare aliate staționate în această țară. Atacul Rusiei a fost condamnat de către autoritățile de la Varșovia și aliații europeni. Moscova, prin vocea ambasadorului său din Varșovia, a susținut că „nu există dovezi privind proveniența dronelor”, transmite presa de stat de la Kremlin.
11:40
Un cadavru în descompunere a fost găsit, la Hollywood, în portbagajul unei mașini Tesla, înmatriculată pe numele vedetei în ascensiune a rapului american D4vd, potrivit presei americane.
11:40
Incursiune calculată: NATO suspectează că dronele rusești ar fi încălcat cu bună știință spațiul aerian al Poloniei # Digi24.ro
NATO nu tratează pătrunderea dronelor rusești pe teritoriul polonez ca pe un atac, a declarat o sursă pentru Reuters, dar indiciile inițiale sugerează că ar fi fost vorba despre o incursiune intenționată a șase până la zece astfel de dispozitive în spațiul aerian polonez. Avioane italiene și olandeze au fost implicate în operațiunea de protejare a Poloniei în timpul nopții, potrivit Reuters.
11:20
Un grav accident rutier, în care au fost implicate opt persoane, s-a produs, marţi dimineaţă, pe un drum judeţean din judeţul Argeş, unde două autovehicule s-au ciocnit violent într-o curbă: un om a murit și alte șapte persoane au fost transportate la spital.
11:10
Șeful spionilor ucraineni știe când Putin va ataca Europa. 1,2 trilioane de dolari pentru înarmare. „O realitate absolută, curând” # Digi24.ro
Armata rusă va primi zeci de miliarde de dolari pentru reînarmare completă, avertizează șeful serviciului de informații militare ucrainean HUR, Kirilo Budanov – nu doar din cauza Ucrainei, ci și pentru că privește tot mai mult spre vest, scrie Blesk .
10:50
Reacția lui Volodimir Zelenski, după ce Rusia a încălcat spațiul aerian polonez: „Nou nivel de escaladare”. Kievul cere un răspuns ferm # Digi24.ro
Reacția lui Volodimir Zelenski, după ce Rusia a încălcat spațiul aerian polonez: „Nou nivel de escaladare”. Kievul cere un răspuns ferm
10:50
Măsurile de austeritate ale Guvernului scot sindicaliștii din țară în stradă. Este a treia zi de proteste și haos în Educație # Digi24.ro
În a treia zi de haos în Educație, sute de profesori protestează în Maramureș și Constanța față de măsurile de austeritate anunțate de Guvern. Dascălii amenință cu greva generală, iar în unele școli din țară profesorii au boicotat orele. Aceștia s-au limitat la a supraveghea elevii, însă nu au predat.
10:50
Prognoza actualizată: vremea se răcește și vin ploile. Regiunile unde va fi cod galben de averse torențiale și vânt puternic # Digi24.ro
Vremea se răcește și vin ploile. Meteorologii anunță că în următoarele două zile se vor înregistra averse însemnate cantitativ și intensificări temporare ale vântului în cea mai mare parte a țării. Administrația Națională de Meteorologie a emis și un cod galben de ploi puternice, valabil joi, în Maramureș, Munții Apuseni și nord-estul Transilvaniei. În București, vremea se va răci, mai ales vineri, și se vor semnala ploi și descărcări electrice.
10:30
Şoferi filmaţi în timp ce circulau cu viteză în spatele unui echipaj SMURD, încălcând reguli de circulaţie # Digi24.ro
Doi şoferi au fost filmaţi, pe un drum din judeţul Bihor, în timp ce circulă cu viteză în spatele unui echipaj SMURD aflat în misiune, încălcând regulile de circulaţie. După apariţia imaginilor în spaţiul public, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Bihor anunţă că a sesizat Poliţia.
10:30
În cancerul de prostată, tratamentul este adesea multimodal, putând include pe lângă chirurgia urologică și chimioterapia, hormonoterapia, imunoterapia și radioterapia. Stereotaxia este o metodă avansată de radioterapie, care poate fi de mare ajutor la pacienții care nu pot fi operați.
10:10
Șeful ELCEN a fost plasat sub control judiciar pentru 60 de zile. Claudiu Crețu este acuzat de luare de mită # Digi24.ro
Directorul general al ELCEN, Claudiu Crețu, a fost plasat sub control judiciar pentru o durată de 60 de zile. Acesta este acuzat de săvârșirea a două infracțiuni de luare de mită.
10:10
Radu Marinescu, după scandalul firmei fantomă: ONRC e o instituție de tip registru, nu poate investiga, ancheta e făcută de procuratură # Digi24.ro
Radu Marinescu, ministrul Justiției, a declarat la Digi24 că Registrul Comerțului, aflat în subordinea ministerului său, nu poate să facă verificări în cazul firmelor fantomă, aceste anchete intrând în sarcina poliției și procuraturii. „Nu se pune problema să desființăm cu ușurință instituții”, a mai spus.
10:10
Coaliția revine astăzi la masa discuțiilor. Este prima ședință după întâlnirea de la Cotroceni unde președintele Nicușor Dan le-a cerut partidelor să nu se mai atace și să continue cu reformele pe care și le-au asumat când au intrat la guvernare. Până la finalul săptămânii ar trebui să fie gata reforma în administrației. Între timp, PSD amenință din nou cu ieșirea de la guvernare și cere modificări ale primului pachet fiscal.
10:00
Tensiunile escaladează: o dronă rusească a lovit o clădire rezidențială în Polonia, potrivit presei locale # Digi24.ro
O dronă rusă a lovit o clădire rezidențială în regiunea Lublin, potrivit presei locale. Polsat News relatează că acoperișul clădirii și parcarea au fost avariate, dar nimeni nu a fost rănit. Cel puțin opt drone de atac rusești au încălcat spațiul aerian al Poloniei în noaptea de marți spre miercuri.
10:00
09:50
Armata a ridicat două avioane F-16 în timpul nopții, după ce un grup de drone a fost detectat la graniță. Mesaj RO-ALERT în Tulcea # Digi24.ro
Ministerul Apărării anunță miercuri că, în noaptea de 9 spre 10 septembrie, un grup de drone a fost detectat în zona localității Vâlcov din Ucraina, la granița cu România. Armata a ridicat două aeronave de luptă F-16 pentru misiuni de cercetare iar în timpul nopții a fost transmis un mesaj Ro-Alert pentru zona de nord a județului Tulcea. Nu au fost detectate pătrunderi în spațiul aerian al României.
09:50
Cum să nu negociezi niciodată cu Putin. Ce putea Trump să învețe de la Ronald Reagan ca să iasă învingător de la summitul din Alaska # Digi24.ro
Summitul de luna trecută din Alaska între Donald Trump și Vladimir Putin nu a făcut decât să prelungească războiul din Ucraina și să îl ajute pe președintele rus să crească în sondajele de opinie din Rusia, se arată într-o analiză Foreign Affairs. Spre deosebire de întâlnirea dintre Ronald Reagan – pentru care Trump și-a exprimat de mai multe ori admirația – și Mihail Gorbaciov de la Reykjavík din 1986 care s-a încheiat tot fără rezultat, dar de unde liderul sovietic a plecat cu coada între picioare, de această dată liderul de la Kremlin a ieșit triumfător.
Acum 6 ore
09:30
O fetiţă de cinci ani din Italia a deteriorat o sculptură din aur în valoare de 30.000 de euro # Digi24.ro
O fetiţă în vârstă de cinci ani a deteriorat accidental „Atena Dorata”, o sculptură semnată Carlo Pecorelli în formă de păianjen din aur de 24 de carate, estimată la 30.000 de euro şi aflată în galeria Orler din Jesolo, nu departe de Veneţia.
09:30
Convoiul de nave cu ajutoare pentru Gaza a fost atacat de drone a doua zi la rând. Printre activiști se află și Greta Thunberg # Digi24.ro
Convoiul umanitar maritim care se îndrepta către Fâșia Gaza a fost atacat de drone, pentru a doua oară în două zile, potrivit Reuters.
09:20
„Blocați totul”: Franța se pregătește de proteste de amploare, peste 80.000 de polițiști mobilizați # Digi24.ro
Deși președintele francez Emmanuel Macron nu a întârziat să numească un nou prim-ministru, demonstrațiile de miercuri marchează începutul unui sezon prelungit de tulburări și nemulțumiri profunde în Franța.
09:20
Consiliul de Securitate al ONU se va reuni de urgență miercuri, după atacul israelian asupra Qatarului # Digi24.ro
Consiliul de Securitate al ONU se reuneşte miercuri de urgenţă pentru a discuta despre atacul Israelului din Qatar care a vizat lideri ai organizaţiei islamiste palestiniene Hamas, informează dpa citând surse diplomatice.
09:10
„Începe să fie pustiu”. Sezon estival la final, vânt de pagubă în stațiunile de pe litoral. Cu cât au scăzut încasările în acest an # Digi24.ro
Sezonul estival a ajuns la final pe litoralul românesc. În stațiuni, mai rămân deschise doar hotelurile și pensiunile înscrise în programul "Litoralul pentru toți". Patronii din turism au făcut și un prim bilanț, iar încasările sunt chiar și cu 30% mai scăzute decât în ceilalți ani. Turiștii care își petrec concediile de toamnă pe litoral se bucură, însă, de liniștea de pe plaje, de vremea frumoasă, dar și de apa curată.
09:00
08:50
Răspunsul producătorilor auto europeni la ofensiva Chinei. Modele electrice importante, lansate la IAA Mobility Munchen # Digi24.ro
Constructorii auto europeni lansează o ofensivă de modele electrice pentru a contracara rivalii chinezi. O ofensivă mult așteptată, dar văzută de mulți ca destul de întârziată: companiile din China au mușcat deja din segmentul electric european.
08:50
Prima reacție a lui Donald Trump după atacul Israelului asupra Qatarului: Nu este o situație bună # Digi24.ro
Preşedintele SUA, Donald Trump, a declarat că este „foarte nemulţumit de toate aspectele” atacului israelian asupra Qatarului şi că va face o declaraţie completă pe această temă miercuri, transmite Reuters. „Nu sunt încântat de asta”, a spus Trump la sosirea la un restaurant din Washington.
08:40
„De la promisiune la progres”: Ursula von der Leyen susține, astăzi, în Parlamentul European, discursul privind starea Uniunii Europene # Digi24.ro
Ursula von der Leyen, președinta Comisiei Europene, prezintă, astăzi, în cadrul sesiunii plenare a Parlamentului European, începând cu ora 10:00, discursul privind starea Uniunii Europene (SOTEU).
08:20
Proiectul „Ghost Shark”. Australia investește masiv într-o flotă de drone de atac subacvatice # Digi24.ro
Australia va desfăşura o flotă de drone de atac subacvatice de mari dimensiuni "Ghost Shark", în cadrul unui program care costă peste 1 miliard de dolari (941 de milioane de euro), a anunţat miercuri guvernul de la Canberra, citat de AFP.
Acum 8 ore
07:20
Alertă în Polonia: drone rusești au fost doborâte de armată după încălcarea spațiului aerian, mai multe aeroporturi au fost închise # Digi24.ro
„A fost mobilizat armament şi serviciile lucrează activ pentru a localiza obiectele căzute”, se arată într-o declaraţie a Comandamentului Operaţional al Poloniei publicată pe X. Declaraţia precizează că operaţiunea militară este în curs de desfăşurare şi îndeamnă locuitorii să rămână în casele lor. Nu au fost furnizate informaţii suplimentare despre „obiectele de tip dronă”.
07:10
Turcia a lansat producția de serie a noului său tanc principal de luptă, Altay, în ciuda testării insuficiente a grupului motopropulsor # Digi24.ro
În 2007, Ministerul Apărării din Turcia a încredințat grupului Otokar sarcina de a proiecta un nou tanc de luptă, numit Altay, în cadrul programului MITÜP (Mili Tank Üretimi Projesi).
07:10
Una din două femei din Groenlanda a fost victima contracepţiei forţate în urmă cu 50 de ani (raport) # Digi24.ro
Una din două femei din Groenlanda a fost supusă în anii 1970 unei proceduri de montare de sterilet în cadrul unei campanii de contracepţie implementată, în mare parte fără consimţământ, pe insula arctică, a dezvăluit marţi o anchetă istorică.
07:10
Fenomen misterios în cosmos: Explozii puternice de raze gamma detectate dintr-o singură sursă # Digi24.ro
Astronomii au detectat pe parcursul unei zile o succesiune de explozii de raze gamma (GRB), cele mai puternice explozii din Univers, provenind dintr-o singură sursă, un fenomen care nu a mai fost observat niciodată şi pe care niciun scenariu nu îl poate explica, conform unui comunicat emis marţi de Observatorul European Austral (ESO).
07:10
Formula câștigătoare pentru înfrângerea Rusiei. Cum transformă voluntarii ucraineni banii donați în arme cruciale pe câmpul de luptă # Digi24.ro
Fundațiile de multifinanțare (crowdfunding) din Ucraina joacă un rol crucial în aprovizionarea unităților de elită ale armatei ucrainene cu drone și alte arme vitale pe câmpul de luptă. Din cauza lipsei de resurse, aceste fundații din țară și din străinătate strâng bani de la sute de mii de donatori pentru orice echipamente militare pe care aliații din Occident ai Kievului nu le pot livra.
07:10
Unitatea specială „Angels” a Marinei ucrainene a salvat mai mulți soldați ascunși timp de trei ani într-un spital ocupat de ruși # Digi24.ro
Patru soldați ucraineni care au petrecut trei ani ascunși într-un spital situat în teritoriul ocupat de Rusia au fost salvați într-o misiune îndrăzneață efectuată de forțele speciale din Kiev.
07:10
Națiunea mai „leneșă” a Europei: germanii lucrează acum mai puțin decât grecii și portughezii. Care sunt motivele # Digi24.ro
Cunoscută de mult timp pentru „hărnicia” sa, Germania se confruntă cu o criză economică și existențială, în contextul în care populația sa lucrează din ce în ce mai puține ore, potrivit Washington Post.
07:10
„Un conflict mult mai amar”: Rusia ar putea ajunge în situația din anii ‘90, odată cu întoarcerea deținuților care luptă în Ucraina # Digi24.ro
Pentru ucigașul Azamat Iskaliev, războiul a fost un bilet pentru a scăpa de închisoare. Bărbatul în vârstă de 37 de ani ispășise mai puțin de o treime dintr-o pedeapsă de nouă ani pentru crimă - pentru că și-a înjunghiat mortal soția în mașina sa în vara anului 2021, deoarece aceasta dorea divorțul - când a fost eliberat și grațiat de Rusia ca să lupte în Ucraina.
