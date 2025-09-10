Codul muncii, modificat: Părinții care vor avea mai multe zile de muncă la domiciliu sau de telemuncă

Salariații care au în întreținere copii în vârstă de până la 18 ani, cu handicap, vor putea beneficia de 8 zile pe lună de muncă la domiciliu sau de telemuncă, conform unui proiect de lege adoptat de Parlament, prin votul final al deputaților. De asemenea, dacă au în întreținere 2 sau mai mulți minori cu handicap, […] Articolul Codul muncii, modificat: Părinții care vor avea mai multe zile de muncă la domiciliu sau de telemuncă apare prima dată în PS News.

