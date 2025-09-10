„Jaful Secolului”, după scenariul lui Cristian Mungiu, este propunerea României pentru Premiile Oscar 2026
Filmul care va reprezenta România la categoria Cel mai bun film internaţional al Premiilor Academiei Americane de Film (Premiile Oscar) 2026 este „Jaful Secolului", regizat de Teodora Ana Mihai, după scenariul lui Cristian Mungiu. În rolurile principale: Anamaria Vartolomei, Rareş Andrici, Ionuţ Niculae. „Jaful Secolului" va putea fi vizionat în România începând din 23 septembrie,
Nicuşor Dan, despre situaţia economică: Sfârşitul lui 2026 este, în opinia mea, capătul tunelului
Preşedintele Niucşor Dan a declarat, miercuri, .la AmCham CEO Business Forum 2025, despre situaţia economică, că mesajul său este de stabilitate, apreciind că sfârşitul lui 2026 este, în opinia sa, capătul tunelului. Şeful statului a mai spus că România nu are un plan de ţară, în momentul ăsta, pentru că "nu vedem o emergenţă de
Restricții de trafic sunt instituite începând de marți pe DN1 – Calea Bucureștilor (zona Otopeni), în vederea desfășurării lucrărilor la viitoarea stație de metrou 'Otopeni'. Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Române informează că sunt impuse restricții de circulație pe DN1 – Calea Bucureștilor (zona Otopeni), în vederea desfășurării lucrărilor la viitoarea stație de
'Lovitură' pentru susținătorii lui Călin Georgescu! Deputații refuză investigarea anulării alegerilor din 2024
'Lovitură' pentru susținătorii lui Călin Georgescu! Plenul Camerei Deputaților a respins miercuri propunerea grupurilor parlamentare AUR și POT de a înființa o comisie de anchetă pentru investigarea circumstanțelor și responsabilităților legate de anularea alegerilor prezidențiale din decembrie 2024. Votul vine în contextul celui mai controversat episod electoral din ultimii 35 de ani. În aceeași ședință, deputații au
Surse din NATO, despre dronele rusești ajunse în Polonia: Nu e un atac, dar e o incursiune deliberată
Polonia, țară NATO, a doborât, în premieră, drone rusești care i-au încălcat spațiul aerian. Populația din mai multe regiuni a fost sfătuită să rămână în case. O sursă din NATO a declarat pentru Reuters că alianța nord-atlantică nu tratează incursiunea dronelor rusești în Polonia ca pe un atac, dar datele inițiale par să indice că
Prima reacție a Rusiei după ce dronele sale au fost doborâte în spațiul aerian al Poloniei
Convocat la Ministerul de Externe de la Varșovia, însărcinatul cu afaceri al Rusiei în Polonia, Andrei Ordaş, a afirmat miercuri că autoritățile poloneze nu au prezentat probe care să arate că dronele doborâte pe teritoriul lor ar proveni din Rusia, conform agenţiei ruse RIA și preluată de Reuters, AFP și Agerpres. „Considerăm acuzaţiile neîntemeiate. Nu a
Codul muncii, modificat: Părinții care vor avea mai multe zile de muncă la domiciliu sau de telemuncă
Salariații care au în întreținere copii în vârstă de până la 18 ani, cu handicap, vor putea beneficia de 8 zile pe lună de muncă la domiciliu sau de telemuncă, conform unui proiect de lege adoptat de Parlament, prin votul final al deputaților. De asemenea, dacă au în întreținere 2 sau mai mulți minori cu handicap,
AUR a depus o moțiune împotriva ministrului Educației, Daniel David. Dezbaterea și votul se vor desfășura luni
Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) a depus în Senatul României o moțiune simplă împotriva ministrului Educației, Daniel David. Potrivit AUR, educația este afectată grav de deciziile luate prin angajarea răspunderii, fără dezbateri și vot democratic. În document, AUR susține că ministrul Educației a ales „minciuna, austeritatea și distrugerea școlii românești", în loc să apere viitorul copiilor și
Dezbaterea unui proiect de lege din domeniul culturii s-a transformat într-un adevărat circ la Camera Deputaților
Dezbaterea unui proiect de lege din domeniul culturii s-a transformat într-un adevărat circ la Camera Deputaților. Mihail Neamțu (AUR) a criticat faptul că Ministerul Culturii este condus de UDMR, ceea ce a stârnit reacția lui Csoma Botond, acuzându-l de fascism. Disputa a continuat cu Alexandru Dimitriu (USR), care l-a numit pe Neamțu „propagandist infect putinist".
Nicuşor Dan: Rusia a demonstrat din nou că se comportă agresiv, testând constant limitele noastre
Preşedintele Nicuşor Dan transmite, miercuri, după încălcarea flagrantă a spaţiului aerian polonez în noaptea trecută, că Rusia a demonstrat din nou că se comportă agresiv, testând constant limitele noastre şi sfidând toate eforturile noastre de a ajunge la pace. Potrivit preşedintelui, acest lucru este inacceptabil, iar Rusia trebuie oprită şi presată să vină la masa
Președinta CE condamnă „încălcarea nechibzuită și fără precedent" a spațiului aerian polonez
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a condamnat acțiunile Rusiei calificându-le drept o „încălcare nechibzuită și fără precedent" a spațiului aerian al Poloniei. Ursula von der Leyen a spus că peste 10 drone Shahed ale armatei ruse au intrat în Polonia. Miercuri dimineață, în discursul său despre starea Uniunii Europene, Ursula von der Leyen
Deputaţii au respins, miercuri, propunerea legislativă a parlamentarilor AUR şi S.O.S. România pentru modificarea Legii nr.47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, prin care invalidarea oricărui tur se putea face numai în baza unei contestaţii temeinic motivate. S-au înregistrat 206 de voturi 'pentru' respingere, 80 de voturi 'contra' şi 11 abţineri. Potrivit proiectului, Curtea Constituţională
Premierul polonez Donald Tusk susține că Polonia este cel mai aproape de intrarea într-un conflict armat de la cel de-al Doilea Război Mondial. Avertismentul a fost lansat după ce mai mute drone rusești au intrat pe teritoriul polonez. Prim-ministrul Poloniei, Donald Tusk, a afirmat că țara este foarte aproape de un conflict armat. Nu s-a
Incidente la sosirea lui Călin Georgescu la controlul judiciar. O persoană a fost reținută. Noi profeții pentru România
Călin Georgescu, proaspăt ieșit de la controlul judiciar, avertizează solemn că „zidul Parisului a căzut", iar valurile de furie vor ajunge curând la București, trecând prin Berlin, Bruxelles și, bineînțeles, Chișinău. În discursul său, plin de dramatism și metafore grandioase, Georgescu explică că „nedreptatea a devenit lege" și că o „clică de pseudoculți și alogeni" controlează
Ursula von der Leyen propune noi măsuri pe fondul Războiului din Gaza. Israelul pierde sprijinul UE
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a condamnat ferm situația umanitară din Gaza și a anunțat un pachet de măsuri pentru de suspendare a acordului cu Israel și că va propune sancțiuni împotriva miniștrilor extremiști și a coloniștilor din Cisiordania. Miercuri, în cadrul discursului despre Starea Uniunii Europene, președinta Comisiei Europene a evidențiat efectele
MAE confirmă: Un angajat al Ambasadei Belarusului la Chișinău, declarat persona non grata
UPDATE // Ministerul Afacerilor Externe confirmă faptul că un colaborator al Ambasadei Republicii Belarus la Chișinău a fost declarat persona non grata pe teritoriul Republicii Moldova. Un angajat al Ambasadei Republicii Belarus în Moldova ar fi fost declarat persona non grata de autoritățile de la Chișinău. Informația a fost confirmată de sursele IPN, însă până
Reacţia ministrului Apărării, după ce drone ruseşti au invadat spațiul aerian al Poloniei: „O escaladare periculoasă"
Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a transmis, miercuri, despre dronele rusești care au încălcat spațiul aerian al Poloniei, că este o „violare inacceptabilă a spațiului aerian al unui stat aliat NATO și o escaladare periculoasă din partea Rusiei". „Vom răspunde ferm oricărei încercări a Rusiei de a pune în pericol securitatea europeană", mai transmite acesta. „Noaptea
Coaliția revine astăzi la masa discuțiilor. Este prima ședință după întâlnirea de la Cotroceni unde președintele Nicușor Dan le-a cerut partidelor să nu se mai atace și să continue cu reformele pe care și le-au asumat când au intrat la guvernare. Până la finalul săptămânii ar trebui să fie gata reforma în administrației. Între timp,
Imagini de pe șantierul Autostrăzii Sibiu-Piteşti. Se folosește o tehnologie cum nu a mai existat în România
Secțiunea 3 a Autostrăzii Sibiu–Pitești avansează susținut, potrivit Companiei Naționale de Administrate a Infrastructurii Rutiere. România va avea, pentru prima dată, un tunel de autostradă realizat cu tehnologia Tunnel Boring Machine (T.B.M), pe lotul Cornetu–Tigveni al Secțiunii 3 Sibiu–Pitești, a anunțat Direcția Regională Drumuri și Poduri Craiova din CNAIR. "Peste 900 de oameni și aproximativ 200
România se afla în plin proces de investiții masive în infrastructură rutieră și feroviară, cu miliarde de euro alocate din fonduri europene și din Planul Național de Redresare. Printre câștigătorii acestei dinamici se află PROGER, o companie de construcții cu capital românesc, care în ultimii ani a avansat rapid din poziția de subcontractor către roluri
Noi dezvăluiri despre „clanul Piedone": Afaceri IT, contracte de milioane și legăturile cu interlopii
Fostul director economic al Primăriei Sectorului 5 și fost șef al DITL Sector 5, Valerian Sălăvăstru continuă seria de dezvăluiri în care prezintă alți membri ai așa-numitului „clan Piedone". Potrivit acestuia, nu este vorba neapărat de rude sau de angajați ai primăriilor conduse de
Groapa de gunoi din curtea Fabricii de Pulberi din Făgăraș e încă acolo. „E risc de a se întâmpla o explozie” # PSNews.ro
Ministrul Economiei a explicat marți, la Antena 3 CNN, că groapa de gunoi descoperită în curtea Fabricii de Pulberi din Făgăraș la preluarea mandatului său se află încă acolo. Radu Miruță a spus că situația este „imposibil de acceptat”, atât din cauza riscului de explozie, cât și pentru că afectează puterea de negociere a României cu companii de armament […] Articolul Groapa de gunoi din curtea Fabricii de Pulberi din Făgăraș e încă acolo. „E risc de a se întâmpla o explozie” apare prima dată în PS News.
VIDEO Ursula von der Leyen, discurs privind starea UE: „E timpul” pentru o interdicție de vârstă pe rețelele sociale # PSNews.ro
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, susține miercuri primul său discurs privind starea Uniunii Europene de la realegerea sa, urmat de o discuție cu eurodeputații. Principalele declarații: Ursula von der Leyen: Europa se află într-o luptă pentru viitorul nostru. UE e în esență un proiect de pace, dar adevîărul este că lumea de astăzi […] Articolul VIDEO Ursula von der Leyen, discurs privind starea UE: „E timpul” pentru o interdicție de vârstă pe rețelele sociale apare prima dată în PS News.
Ministrul Apărării, despre declarațiile privind creșterea vârstei de pensionare: Sunt de acord cu ce zice premierul # PSNews.ro
Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, susţine că nu a existat o discuţie în coaliţie privind creşterea vârstei de pensionare a militarilor, el afirmând că trecerea în rezervă în Armată se face acum la 50 de ani şi opt luni, ceea ce este ”foarte puţin”. Totuşi, ministrul Moşteanu declară că există un contract social cu aceşti oameni […] Articolul Ministrul Apărării, despre declarațiile privind creșterea vârstei de pensionare: Sunt de acord cu ce zice premierul apare prima dată în PS News.
Duba care l-a transportat pe șeful SIS, acuzat că vindea secretele din România, spulberată de un TIR la întoarcere # PSNews.ro
Un incident rutier grav a avut loc pe 10 septembrie 2025, în județul Timiș, în localitatea Coșava, când o dubă a Jandarmeriei, care l-a transportat pe Alexandru Bălan, un fost director adjunct al Serviciului de Informații și Securitate (SIS) din Republica Moldova, a fost lovită de un TIR. Accidentul s-a produs la câteva ore după ce Alexandru […] Articolul Duba care l-a transportat pe șeful SIS, acuzat că vindea secretele din România, spulberată de un TIR la întoarcere apare prima dată în PS News.
Adrian Câciu l-a atacat pe Marcel Boloș pe care l-a făcut „mincinos” și „lipsit de caracter”. Deputatul PSD a publicat, marți pe Facebook, mai multe imagini cu acte normative adoptate în Guvernul Ciolacu care arăta că deficitul pe care îl propusese Boloș pentru finalul lui 2024 era de 7,9%, însă în doar o lună a […] Articolul Câciu îi cere lui Boloș să explice creșterea deficitului. „L-o fi durut la bască” apare prima dată în PS News.
Ministrul Economiei: 21 de administratori la societăți de stat au fost trimiși acasă. Aveau salariu şi de 30.000 lei # PSNews.ro
Radu Miruţă a declarat că a semnat un ordin prin care au plecat acasă 21 de administratori speciali de la 21 de societăţi ale statului român, care aveau salariul şi de 30.000 de lei pe lună. Ministrul Economiei le-a cerut acestora să prezinte un raport de activitate pe care nu au fost în stare să […] Articolul Ministrul Economiei: 21 de administratori la societăți de stat au fost trimiși acasă. Aveau salariu şi de 30.000 lei apare prima dată în PS News.
Fostul premier Victor Ponta a reacționat dur în scandalul declarațiilor lui Marcel Boloș, afirmând că povestea spusă de ministrul Finanțelor este „o mare ipocrizie” și că responsabilitatea pentru deficit și îndatorarea României le revine strict lui Boloș și predecesorului său, Adrian Câciu. Victor Ponta a transmis, într-un mesaj public, că în România premierul nu poate […] Articolul Ponta, lui Boloș: O ipocrizie și o fugă de răspundere pentru dezastrul bugetar apare prima dată în PS News.
Negrescu anunță că eurodeputații români susțin Constanța pentru Hubul European de Securitate # PSNews.ro
Toți europarlamentarii români din PSD, PNL, USR, UDMR, Verzi și un conservator și reformist au semnat o scrisoare comună adresată Comisiei Europene prin care sprijină candidatura României pentru găzduirea Hub-ului European de Securitate Maritimă la Constanța, anunță Victor Negrescu. Printr-un mesaj publicat pe rețelele de socializare, europarlamentarul PSD, Victor Negrescu a anunțat că a reușit […] Articolul Negrescu anunță că eurodeputații români susțin Constanța pentru Hubul European de Securitate apare prima dată în PS News.
Un oficial al NATO a declarat că Consiliul Nord Atlantic se reunește pentru o întâlnire miercuri dimineață și va discuta incidentul din Polonia, scrie The Guardian. NATO nu tratează incursiunea dronelor rusești în spațiul aerian al Poloniei ca un atac, a declarat o sursă din Alianța Nord Atlantică pentru Reuters. Însă indicațiile inițiale sugerează că incidentul […] Articolul Reacția NATO după incursiunea dronelor rusești în spațiul aerian al Poloniei apare prima dată în PS News.
Ursula von der Leyen prezintă miercuri Starea Uniunii. POLITICO: Discursul va scoate la iveală diviziunile din UE # PSNews.ro
Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, va rosti miercuri, în Parlamentul European, discursul anual despre starea Uniunii, în care va prezenta principalele priorităţi şi viziunea UE pentru anul următor. La doar 10 luni de la începutul celui de-al doilea mandat la conducere, von der Leyen se află însă sub o presiune puternică. Pare să […] Articolul Ursula von der Leyen prezintă miercuri Starea Uniunii. POLITICO: Discursul va scoate la iveală diviziunile din UE apare prima dată în PS News.
„Blocați totul”: Franța se pregătește de proteste de amploare, peste 80.000 de polițiști mobilizați # PSNews.ro
Deși președintele francez Emmanuel Macron nu a întârziat să numească un nou prim-ministru, demonstrațiile de miercuri marchează începutul unui sezon prelungit de tulburări și nemulțumiri profunde în Franța. După prăbușirea guvernului premierului François Bayrou, luni seară, Franța pare să se îndrepte spre o nouă perioadă de tulburări. Pe fondul frustrării provocate de planurile de austeritate, […] Articolul „Blocați totul”: Franța se pregătește de proteste de amploare, peste 80.000 de polițiști mobilizați apare prima dată în PS News.
Noul șef al Corpului de Control al premierului a dat în judecată DGA pentru a obține salariul maxim # PSNews.ro
Crinel Grosu, noul șef al Corpului de Control al Cabinetului Prim-ministrului, a fost ofițer în cadrul DGA. El a dat în judecată instituția pentru obținerea unui salariu mai mare. Crinel Nicu Grosu a fost numit de Ilie Bolojan, pe 5 septembrie 2025, în funcția de șef al Corpului de Control al Cabinetului Prim-ministrului. Grosu l-a […] Articolul Noul șef al Corpului de Control al premierului a dat în judecată DGA pentru a obține salariul maxim apare prima dată în PS News.
Resturi ale unei drone ruse au căzut peste o casă în Polonia. Varşovia ar putea invoca Articolul 4 al NATO # PSNews.ro
Presa poloneză relatează că resturi ale unei drone au lovit o casă în Wyryki, în provincia Lublin din estul ţării, în urma evenimentelor din cursul nopţii, când Varşovia a procedat la doborârea unor drone ruseşti care au pătruns în spaţiul aerian polonez. „Informaţiile preliminare indică faptul că a avut loc un impact sau o explozie […] Articolul Resturi ale unei drone ruse au căzut peste o casă în Polonia. Varşovia ar putea invoca Articolul 4 al NATO apare prima dată în PS News.
Cum va arăta inflația în Europa în 2025 și 2026 și unde e România în clasamentul european al creșterii prețurilor # PSNews.ro
Tendințele economice pentru Europa și pentru zona euro par tulburi, în condițiile în care tensiunile comerciale, riscurile globale și amenințările cu tarife tot mai mari din partea Americii lui Trump au schimbat perspectivele în ultimele luni, relatază Euronews, care aruncă o privire mai atentă asupra inflației. Deși evoluțiile regionale și globale sunt importante pentru economie, oamenii […] Articolul Cum va arăta inflația în Europa în 2025 și 2026 și unde e România în clasamentul european al creșterii prețurilor apare prima dată în PS News.
Directorii de la ELCEN, suspectaţi de luare de mită, au fost plasaţi sub control judiciar. Ar fi primit 40.000 de lei # PSNews.ro
Directorul general al Companiei Electrocentrale Bucureşti (ELCEN Bucureşti), Claudiu-Ionuţ Creţu-Sârbu, şi directorul comercial al companiei care produce şi distribuie energie electrică şi termică pentru bucureşteni, Cristian-Andrei-Cornel Zamfiroi, au fost plasaţi sub control judiciar pe o perioadă de 60 de zile, pentru luare de mită. Potrivit procurorilor anticorupţie, Creţu ar fi primit, prin intermediul lui Zamfiroi, […] Articolul Directorii de la ELCEN, suspectaţi de luare de mită, au fost plasaţi sub control judiciar. Ar fi primit 40.000 de lei apare prima dată în PS News.
Anul 2026 ar putea marca o schimbare radicală în administrația publică din România, pe fondul presiunilor societății civile și ale opoziției pentru reducerea cheltuielilor și eficientizarea statului. Sub lupa Comisiei Europene, care monitorizează îndeaproape deficitul bugetar al României, Guvernul Bolojan este așteptat să taie „în carne vie” și să desființeze instituții considerate depășite sau inutile. […] Articolul Reforma administrativă în 2026: Instituții publice care ar putea dispărea apare prima dată în PS News.
Drone rusești au intrat pe teritoriul Poloniei: o clădire a fost lovită. Varșovia: Rusia a încălcat spațiul NATO # PSNews.ro
Armata poloneză a anunţat, miercuri dimineaţă, că a doborât drone care au încălcat spaţiul său aerian în timpul unui atac rus asupra Ucrainei, într-o acţiune care ar putea constitui o provocare majoră pentru Europa, transmit CNN și BBC, potrivit News.ro. Premierul Donald Tusk a declarat pe rețelele sociale că forţele militare poloneze „au folosit arme […] Articolul Drone rusești au intrat pe teritoriul Poloniei: o clădire a fost lovită. Varșovia: Rusia a încălcat spațiul NATO apare prima dată în PS News.
Printre reuniuni cu liderii europeni și summit-uri NATO, care nu i-au lăsat timp să rezolve criza din învățământ sau din coaliție, președintele Nicușor Dan și-a făcut vreme să se vadă cu soții Alessandra Stoicescu, vedeta Observator Antena 1 și Sergiu Constantinescu, deputat PSD de Tulcea. Imaginile analizate de Gândul îi plasează pe Alessandra Stoicescu și […] Articolul Soțul vedetei Antena 1 Alessandra Stoicescu, întâlnire cu Nicușor Dan, la Cotroceni apare prima dată în PS News.
Guvernul pregătește pachetul 3 de măsuri fiscale. Sprijin pentru IMM-uri și investiții strategice # PSNews.ro
Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, a anunțat că Guvernul lucrează la cel de-al treilea pachet de măsuri fiscale, axat pe relansarea economiei și stimularea investițiilor. Potrivit ministrului, măsurile propuse vizează creșterea competitivității, atragerea de investiții și sprijinirea exporturilor, folosind inclusiv fonduri europene disponibile încă pe programele de Coeziune. „Detaliile pachetului n-aş putea să […] Articolul Guvernul pregătește pachetul 3 de măsuri fiscale. Sprijin pentru IMM-uri și investiții strategice apare prima dată în PS News.
Îl va extrăda România pe fostul adjunct al SIS Moldova care vindea secrete de stat? Ce spune ministrul Justiției # PSNews.ro
În prezent nu se ia în calcul extrădarea fostului director adjunct al SIS din Republica Moldova, acuzat că vindea secrete de stat ale României către KGB-ul Belarusului și care a fost reținut, potrivit surselor Antena 3 CNN, în România. Ministrul Justiției a declarat marți, la Antena 3 CNN, că dosarul se află în atenția autorităților judiciare din țara noastră, […] Articolul Îl va extrăda România pe fostul adjunct al SIS Moldova care vindea secrete de stat? Ce spune ministrul Justiției apare prima dată în PS News.
Ministrul Apărării anunță cum va cheltui România cei 16,7 miliarde de euro din programul SAFE: ”Nu merg doar în armată” # PSNews.ro
Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, a declarat marţi, despre cele 16,7 miliarde de euro primiţi de România prin programul european SAFE, că sunt bani care vor putea merge nu doar către înzestrarea Armatei ci şi către infrastructura civil-militară: poduri, drumuri, autostrăzi şi căi ferate. Ministrul a mai spus că României îi este atribuită a două cea […] Articolul Ministrul Apărării anunță cum va cheltui România cei 16,7 miliarde de euro din programul SAFE: ”Nu merg doar în armată” apare prima dată în PS News.
Cu mii de profesori în stradă, ministrul Educației anunță o situație normală a cursurilor în școli # PSNews.ro
Cursurile şcolare se desfăşoară normal în 98,2% dintre unităţile de învăţământ de stat cu personalitate juridică din ţară, a anunţat marţi Ministerul Educaţiei. Ministerul precizează că, în contextul protestelor anunţate şi derulate de federaţiile sindicale din învăţământ, monitorizează constant modul în care se desfăşoară activitatea în unităţile şcolare. „În data de 8 septembrie copiii au […] Articolul Cu mii de profesori în stradă, ministrul Educației anunță o situație normală a cursurilor în școli apare prima dată în PS News.
Primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, anunţă reparaţii la pavajul din centrul oraşului. „Am început lucrările pe Bulevardul Magheru. Granitul vechi nu îl aruncăm – îl păstrăm şi îl refolosim acolo unde e nevoie, în alte zone ale oraşului. În Centrul Istoric refacem pavajul din piatră cubică şi suprafeţele de granit. Şi aici facem exact […] Articolul Reparaţii la pavajul din centrul Capitalei. Primele locuri unde încep lucrările apare prima dată în PS News.
Douăzeci şi cinci de echipe profesioniste din 13 ţări vor pedala, în perioada 10-14 septembrie, peste 830 de kilometri în cadrul Turului României, cea mai importantă competiţie ciclistă a anului. Plutonul reuneşte la ediţia a 57-a a Turului României 25 de echipe – patru din România, câte trei din Ungaria, Italia şi Austria, două din […] Articolul 150 de cicliști din 13 ţări pornesc miercuri în Turul României apare prima dată în PS News.
Șoc pe piața muncii din SUA: aproape un milion de locuri de muncă în minus, potrivit datelor oficiale # PSNews.ro
Datele oficiale privind angajările în SUA au fost revizuite în scădere: aproape 1 milion de locuri de muncă raportate anterior nu reflectă realitatea economică. Piața muncii din Statele Unite s-ar putea să fi fost considerabil mai slabă decât s-a crezut inițial. Biroul de Statistică a Muncii estimează că numărul total al angajaților pe statele de […] Articolul Șoc pe piața muncii din SUA: aproape un milion de locuri de muncă în minus, potrivit datelor oficiale apare prima dată în PS News.
Parlamentul European va dezbate o rezoluție de sprijin pentru R. Moldova în fața atacurilor hibride rusești # PSNews.ro
Vicepreşedintele Parlamentului European, Victor Negrescu, a anunţat că forul legislativ va dezbate în această săptămână o rezoluţie pentru sprijinirea republicii Moldova în faţa interferenţelor străine. Negrescu spune că a fost co-iniţiator al rezoluţiei prin care PE îşi va declara sprijinul pentru Republica Moldova în faţa interferenţelor străine şi a atacurilor hibride. „Un fapt rareori întâlnit […] Articolul Parlamentul European va dezbate o rezoluție de sprijin pentru R. Moldova în fața atacurilor hibride rusești apare prima dată în PS News.
Ministerul Justiţiei analizează modificarea Codului penal. Închisoare pe viață sau între 15 și 25 de ani pentru femicid # PSNews.ro
Ministerul Justiţiei anunţă că iniţiază un proces de consultare privind necesitatea şi modalităţile de completare a cadrului normativ în privinţa infracţiunilor contra vieţii, inclusiv a situaţiilor de femicid. Potrivit Ministerului Justiţiei, o soluţie ar fi instituirea în cuprinsul infracţiunii de omor calificat a unei circumstanţe agravante speciale. Ministerul Justiţiei a făcut acest anunţ luni, „având […] Articolul Ministerul Justiţiei analizează modificarea Codului penal. Închisoare pe viață sau între 15 și 25 de ani pentru femicid apare prima dată în PS News.
Germania cere UE să relaxeze interdicţia vânzării de automobile cu motoare pe combustie din 2035 # PSNews.ro
Cancelarul german, Friedrich Merz, a cerut marţi mai multă „flexibilitate” cu privire la reglementările europene care prevăd interzicerea vânzărilor de maşini cu motoare cu ardere internă după 2035, un calendar criticat de industria auto, un sector cheie care în prezent este în criză, informează AFP. „Suntem, desigur, fundamental dedicaţi tranziţiei către mobilitatea electrică”, dar „avem […] Articolul Germania cere UE să relaxeze interdicţia vânzării de automobile cu motoare pe combustie din 2035 apare prima dată în PS News.
Regulile oficiale privind accesul părinților în școli: când ai voie să intri și când nu în unitățile de învățământ # PSNews.ro
Intrarea părinților în unitățile de învățământ nu mai este lăsată la voia întâmplării. Din toamna anului 2024, legea și noul regulament școlar stabilesc reguli stricte și situații bine definite în care accesul este permis, pentru a proteja procesul educațional și pentru a menține siguranța cadrelor didactice și a elevilor. Cadrul legislativ care reglementează accesul părinților […] Articolul Regulile oficiale privind accesul părinților în școli: când ai voie să intri și când nu în unitățile de învățământ apare prima dată în PS News.
