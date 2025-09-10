Argentina pierde șefia Schimbări la vârf în clasamentul FIFA! Cine va detrona campioana mondială
Golazo.ro, 10 septembrie 2025 13:20
Argentina a încheiat preliminariile sud-americane pentru Cupa Mondială 2026 cu o surprinzătoare înfrângere, 0-1, în fața Ecuadorului. Această partidă a fost și ultimul meci oficial al echipei lui Lionel Scaloni în 2025, iar rezultatul îi permite Spaniei să urce pe primul loc în clasamentul mondial FIFA. Ibericii vor prelua un record pe care Argentina îl deținea de doi ani.
• • •
Alte ştiri de Golazo.ro
Acum 10 minute
13:40
Căpitanii vorbesc Mutu, Dumitrescu și Săpunaru, reacții împărțite după gestul lui Musi! De la „Inadmisibil” la „Sunt tineri, greșesc” # Golazo.ro
Adrian Mutu, Ilie Dumitrescu și Cristi Săpunaru au reacționat pentru GOLAZO.ro după ce Alexandru Musi a aruncat banderola, nervos, după ce Costin Curelea l-a schimbat în meciul cu San Marino, 2-0
Acum 30 minute
13:30
Tensiuni în America de Sud Mingi dezumflate și arbitraj cu scandal în meciul pierdut de Brazilia cu Bolivia, la peste 4000m altitudine: „Este absurd” # Golazo.ro
Bolivia a învins Brazilia, scor 1-0, în ultima partidă din preliminariile din America de Sud pentru CM din 2026.
13:20
Argentina pierde șefia Schimbări la vârf în clasamentul FIFA! Cine va detrona campioana mondială # Golazo.ro
Argentina a încheiat preliminariile sud-americane pentru Cupa Mondială 2026 cu o surprinzătoare înfrângere, 0-1, în fața Ecuadorului. Această partidă a fost și ultimul meci oficial al echipei lui Lionel Scaloni în 2025, iar rezultatul îi permite Spaniei să urce pe primul loc în clasamentul mondial FIFA. Ibericii vor prelua un record pe care Argentina îl deținea de doi ani.
Acum o oră
13:00
Cristian Munteanu scrie despre fotbalul românesc după egalul, 2-2, obținut de România în Cipru, preliminariile pentru CM 2026
Acum 2 ore
12:50
Record negativ pentru Lucescu E cel mai în vârstă antrenor căruia i se întâmplă acest lucru # Golazo.ro
Cipru - România 2-2. Mircea Lucescu (80 de ani), selecționerul echipei naționale, a intrat în Cartea Recordurilor.
12:40
FRF, discuție cu Lucescu Mihai Stoichiță, după egalul rușinos din Cipru: „Nu poți să ascunzi ce s-a întâmplat!” # Golazo.ro
Mihai Stoichiță (71 de ani), directorul tehnic al FRF, a exclus posibilitatea plecării lui Mircea Lucescu (80 de ani) de pe banca naționalei.
12:20
Haaland, spectacol cu Moldova Cea mai mare înfrângere din istorie și un interviu inedit: „Bună, sunt portarul Moldovei și am primit 11 goluri” # Golazo.ro
Norvegia a învins categoric Moldova, scor 11-1, în preliminariile pentru Campionatul Mondial din 2026.
Acum 4 ore
11:30
Noul decar al Argentinei Cine a preluat numărul 10 în ultimul meci din preliminariile pentru Mondial, în absența lui Messi # Golazo.ro
Franco Mastantuono (18 ani) a purtat tricoul cu numărul 10 în meciul cu Ecuador, în lipsa lui Lionel Messi.
11:20
Lucescu nu cunoaște jucătorii?!? Moment confuz cu Il Luce. Cum explică alegerea unui tricolor: „E cel mai bun, marchează meci de meci” » Realitatea: a dat doar un gol în ultimele 9 luni # Golazo.ro
Cipru - România 2-2. Mircea Lucescu a surprins prin schimbările făcute în a doua repriză a meciului din preliminariile Campionatului Mondial din 2026.
11:20
Chivu, victima rasismului Momentul în care actualul antrenor al Interului a fost insultat de propriii fani. Ce i-au strigat # Golazo.ro
Cristi Chivu, 44 de ani, are sâmbătă duel de foc la Inter cu Juventus, primul Derby d’Italia ca antrenor. Presa italiană amintește două momente ale lui Chivu legate de Juventus și Inter, când era jucător. A fost atacat de fanii Romei
11:00
Balint îl critică pe Lucescu A taxat prestația României cu Cipru: „Dacă scoatem golurile din context, am fost penibili” # Golazo.ro
Cipru - România 2-2. Fostul internațional Gabi Balint (62 de ani) a declarat că nu i-a plăcut „absolut nimic” din jocul echipei naționale.
10:30
„Am fi meritat victoria” Selecționerul Ciprului, nemulțumit de egalul cu România: „Am fost cea mai bună echipă” # Golazo.ro
Apostolos Mantzios (55 de ani), selecționerul Ciprului, s-a declarat mulțumit de jocul și imaginea echipei sale în meciul cu România.
10:10
Dragomir, fără explicații Mijlocașul lui Pafos, despre neconvocarea la națională: „Țin legătura cu team managerul, dar atât” # Golazo.ro
Vlad Dragomir (26 de ani) a vorbit despre meciul foarte bun făcut de Cipru cu România, 2-2 în preliminariile CM 2026.
10:00
Probleme pentru FCSB Campioanei României i s-a accidentat unul dintre jucătorii de bază: „Îl doare când merge” # Golazo.ro
Cipru - România 2-2. Adrian Șut (26 de ani), mijlocașul FCSB-ului, s-a accidentat la cinci minute după ce a fost introdus de selecționerul Mircea Lucescu (80 de ani).
Acum 6 ore
09:50
Șansele României să obțină calificarea directă la Campionatul Mondial din 2026 s-au micșorat și mai mult, după egalul rușinos cu Cipru.
09:40
„Mitriță e de vină” Internaționalul român a reacționat după ce nu a primit minute cu Cipru: „Îmi doresc să joc!” # Golazo.ro
Cipru - România 2-2. Alexandru Mitriță (30 de ani), jucător neutilizat de selecționerul Mircea Lucescu (80 de ani) în partida de la Nicosia, spune că nu a reacționat negativ la faptul că nu a fost folosit
09:40
Continuă coșmarul Man Ce l-a afectat atât de mult încât să eșueze un an întreg. Cel mai slab meci al extremei la națională # Golazo.ro
Dennis Man a dezamăgit marți, la 2-2 cu Cipru. Un minus și în atac, și în faza defensivă. „Tricolorul”, 27 de ani, a avut un 2025 rău și la club, și la echipa națională. Cauza acestei căderi
09:20
Daune morale 300.000 de lei Funcționar public despăgubit de stat, după achitarea într-un dosar privind finanțarea unui club din Liga 1 # Golazo.ro
Cazul ASA Târgu Mureș revine în atenția publicului. Finanțările acordate clubului din bani publici au declanșat anchete ample și procese îndelungate, aducând în prim-plan numele unor funcționari publici.
09:10
Explicațiile lui Drăguș Atacantul spune unde s-a rupt jocul României în remiza cu Cipru: „A fost un moment psihologic” # Golazo.ro
CIPRU - ROMANIA 2-2. Denis Drăguș (26 de ani) a vorbit despre rezultatul dezamăgitor înregistrat de „tricolori” în preliminariile CM 2026.
09:00
E gata! A sosit momentul să renunțați, domnule Lucescu. Dați-vă demisia! Ați fost prea mare pentru a ține cu dinții de un loc de muncă nepotrivit!
09:00
Fanii nu-l mai vor pe Lucescu Suporterii au strigat „demisia!”: „Joci fără Mitriță, fără Baiaram. Vrem o explicație” # Golazo.ro
Cipru - România 2-2. Suporterii României prezenți la stadion, pentru meciul din Cipru, au cerut demisia lui Mircea Lucescu (80 de ani), după egalul de la Nicosia.
Acum 12 ore
01:50
Suspendare suplimentară pentru Suarez Decizia luată de MLS în privința atacantului de la Inter Miami # Golazo.ro
Luis Suarez (38 de ani) a primit o suspendare de 3 meciuri după ce a scuipat un membru al staff-ului celor de la Seattle Sounders.
01:50
Serena Williams, pe Broadway Legendara jucătoare de tenis, parte din producția unui musical la care colaborează cu Alicia Keys: „Sunt mândră să mă alătur echipei” # Golazo.ro
Serena Williams (43 de ani) s-a alăturat echipei de producție a show-ului Hell's Kitchen, un musical de pe Broadway.
01:20
Stanciu, aproape resemnat Căpitanul naționalei, concluzie amară: „Am pierdut orice șansă la o calificare directă, iar la locul 2 sunt șanse mici” # Golazo.ro
CIPRU - ROMÂNIA 2-2. Nicolae Stanciu (32 de ani), căpitanul echipei naționale, a vorbit despre înregistrată de România la Nicosia.
01:10
Pleacă Mircea Lucescu? Selecționerul României, extrem de dezamăgit , după remiza cu Cipru: „Ar trebui sa spun niște lucruri care nu-mi convin” # Golazo.ro
CIPRU - ROMÂNIA 2-2. Mircea Lucescu (80 de ani) a vorbit despre o posibilă plecare de pe banca „tricolorilor”, după remiza de la Nicosia.
01:00
Musi a aruncat banderola Căpitanul României U21 , nervos după ce a fost schimbat în partida cu San Marino U21 # Golazo.ro
SAN MARINO U21 - ROMÂNIA U21 0-2. Alexandru Musi (21 de ani) a avut o ieșire nervoasă, în momentul în care a fost schimbat de selecționerul Costin Curelea (41 de ani).
Acum 24 ore
00:50
Lucescu acuză arbitrii Selecționerul României, după remiza cu Cipru: „Arbitrajul nu ne-a lăsat să atacăm” # Golazo.ro
CIPRU - ROMÂNIA 2-2. Mircea Lucescu (80 de ani), selecționerul României, a comentat rezultatul dezamăgitor înregistrat de echipa națională la Nicosia.
00:40
„Nu e nimic pierdut” Horațiu Moldovan, surprins de semieșecul cu Cipru, dar crede în calificarea la CM 2026: „Jucăm șansa până la final” # Golazo.ro
Cipru - România 2-2. Horațiu Moldovan încă mai crede că România se poate califica la barajul pentru Cupa Mondială 2026.
00:30
I-a cerut demisia lui Lucescu în direct Mesaj la finalul meciului cu Cipru: „Gică Hagi, te așteptăm!” # Golazo.ro
Emil Grădinescu (65 de ani), unul dintre comentatorii partidei Cipru - România, scor 2-2, a avut un direct extrem de dur la adresa naționalei.
00:20
Moment istoric în Italia La partida dintre Juventus și Inter va fi folosit sistemul RefCam: „Vrem să oferim o experiență cât mai captivantă” # Golazo.ro
La meciul dintre Juventus și Inter din etapa #3 a Serie A fotbalul italian va bifa o nouă premieră.
00:20
Panduru a făcut iureș Fostul internațional a răbufnit, după remiza din Cipru : „Cum mama naibii am ajuns atât de slabi?” + l-a tras la răspundere pe Lucescu # Golazo.ro
CIPRU - ROMÂNIA 2-2. Basarab Panduru (55 de ani) a făcut iureș după remiza „tricolorilor” de la Nicosia.
00:20
Cristian Geambașu scrie, pe GOLAZO.ro, despre Cipru - România 2-2.
00:10
Ronaldo, de record Cristiano, gol istoric marcat împotriva Ungariei. Cele mai multe reușite în preliminariile CM, alături de Carlos Ruiz # Golazo.ro
Cristiano Ronaldo (40 de ani) a marcat din penalty, împotriva Ungariei, și a egalat recordul pentru cele mai multe reușite în preliminariile Campionatelor Mondiale.
00:00
Clasamentul în grupa României Austria se impune în duelul echipelor neînvinse din grupa H # Golazo.ro
Austria - Bosnia. Selecționata lui Ralf Rangnick (67 de ani) câștigă duelul de la Sarajevo și egalează Bosnia la puncte.
9 septembrie 2025
23:40
Toni Kroos (38 de ani) crede că Germania nu are forța de a câștiga Cupa Mondială din 2026.
23:20
Barcelona, cel mai rău exemplu Bayern atacă frontal gruparea catalană: „Dintr-odată, ai 1,2 miliarde datorii. La revedere!” # Golazo.ro
Uli Hoeness, președintele onorific al lui Bayern, după ce a fost 49 de ani jucător, manager general și președinte executiv, critică stilul în care e condusă Barcelona, afectată de mari probleme financiare
23:10
Antrenor nou pentru adversara FCSB Fenerbahce l-a prezentat pe înlocuitorul lui Mourinho # Golazo.ro
Domenico Tedesco (39 de ani) este noul antrenor al celor de la Fenerbahce.
22:50
Bancu, out cu Austria Nicușor Bancu, suspendat pentru cumul de cartonașe » Ce opțiuni are Lucescu pentru postul de fundaș stânga # Golazo.ro
Nicușor Bancu (32 de ani) va rata partida împotriva Austriei, din preliminariile Campionatului Mondial 2026, din cauza cumulului de cartonașe galbene.
22:40
Revanșa lui Drăguș FOTO. „Dublă” de senzație, în doar 18 minute cu Cipru, în preliminariile CM 2026 # Golazo.ro
CIPRU - ROMANIA. Denis Drăguș (26 de ani) a realizat „dubla” în decurs de doar 18 minute.
22:00
Dinamo nu renunță la Ribeiro Motivul pentru care fundașul nu a semnat încă: „Sunt discuții” # Golazo.ro
Cosmin Mihalescu (37 de ani), directorul sportiv al lui Dinamo, a anunțat că roș-albii nu au renunțat la transferul stoperului portughez Tomas Ribeiro (26 de ani).
22:00
Tragedie în Columbia Un tânăr fotbalist a decedat într-un accident rutier, chiar înainte de a semna contractul cu noua echipă # Golazo.ro
Eder Smic Valencia (16 ani), unul dintre cei mai promițători fotbaliști columbieni, a murit într-un accident rutier.
21:40
Cavani, gest superb Atacantul a salvat viața unei fetițe din Uruguay: „A fost ca un înger păzitor” # Golazo.ro
Edinson Cavani (38 de ani) a salvat viața unei fetițe din Uruguay care suferă de o boală neurologică.
21:20
Serena Williams, pe Broadway Legendara jucătoare de tenis, parte din producția unui musical la care colaborează cu Alicia Keys: „Sunt mândră să mă alătur echipei” # Golazo.ro
Serena Williams (43 de ani) s-a alăturat echipei de producție a show-ului Hell's Kitchen, un musical de pe Broadway.
21:00
„E datoria mea” Mircea Lucescu explică de ce a ales același prim „11” ca în amicalul contra Canadei # Golazo.ro
Mircea Lucescu (80 de ani), selecționerul României, a explicat de ce a ales să nu facă modificări în primul „11” al „tricolorilor”.
20:50
Alex Dobre, încrezător Declarație înaintea meciului cu Cipru: „Suntem pregătiți să luăm cele 3 puncte” # Golazo.ro
CIPRU - ROMÂNIA. Alexandru Dobre (27 de ani) este gata de luptă înaintea partidei din preliminariile Campionatului Mondial din 2026.
20:40
„Trebuie să fii mai atent cu jucătorii” Reproșul Rapidului, după ce Borza a fost accidentat de fizioterapeut # Golazo.ro
Victor Angelescu (41 de ani), președintele celor de la Rapid, a comentat situația lui lui Andrei Borza (19 ani), fotbalist care s-a accidentat în cantonamentul naționalei României.
20:10
Marica, îngrijorat Semnal de alarmă tras de fostul internațional, înaintea partidei vitale cu Cipru: „Nu mă aștept la un joc colectiv foarte bun” # Golazo.ro
CIPRU - ROMÂNIA. Ciprian Marica (39 de ani) a tras un semnal de alarmă înaintea partidei din preliminariile Cupei Mondiale din 2026.
20:00
Real Madrid le-a dat ignore Organizatorii Galei Balonul de Aur, eforturi pentru a repara relația cu „galacticii”. Totul, fără succes # Golazo.ro
Real Madrid și organizatorii Balonului de Aur rămân în relații tensionate, după scandalul provocat la gala de decernare de anul trecut, atunci când formația spaniolă a refuzat să se prezinte la eveniment.
19:50
Suspendare suplimentară pentru Suarez Decizia luată de MLS în privința atacantului de la Inter Miami # Golazo.ro
Luis Suarez (38 de ani) a primit o suspendare de 3 meciuri după ce a scuipat un membru al staff-ului celor de la Seattle Sounders.
19:40
Revine Bîrligea? Atacantul de la FCSB ar putea juca în meciul cu Csikszereda. Ce se întâmplă cu Radunovic și Alibec # Golazo.ro
Mihai Stoica (60 de ani) a oferit ultimele detalii despre starea de sănătate a lui Daniel Bîrligea (25 de ani).
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.