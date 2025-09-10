Argentina pierde șefia Schimbări la vârf în clasamentul FIFA! Cine va detrona campioana mondială

Argentina a încheiat preliminariile sud-americane pentru Cupa Mondială 2026 cu o surprinzătoare înfrângere, 0-1, în fața Ecuadorului. Această partidă a fost și ultimul meci oficial al echipei lui Lionel Scaloni în 2025, iar rezultatul îi permite Spaniei să urce pe primul loc în clasamentul mondial FIFA. Ibericii vor prelua un record pe care Argentina îl deținea de doi ani.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Golazo.ro