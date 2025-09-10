Petrolul fierbe pe pieţe: Conflictul din Orientul Mijlociu, incidentele din Polonia şi sancţiunile Statelor Unite pentru Rusia pun presiune pe evoluţia barilului

10:15

Electrica, unul dintre cele mai importante grupuri energetice locale, unde statul încă este acţionarul cel mai important, fără a fi majoritar, alături de Romgaz, cel mai mare producător de gaze din România, deţinut de stat, au semnat un memorandum de colaborare cu scopul de a dezvolta în comun capacităţi de producere şi stocare a energiei din surse regenerabile cu o putere totală insta­lată de până la 400 MW, exclusiv prin proiecte de tip Greenfield.