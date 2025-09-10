Petrolul fierbe pe pieţe: Conflictul din Orientul Mijlociu, incidentele din Polonia şi sancţiunile Statelor Unite pentru Rusia pun presiune pe evoluţia barilului
Ziarul Financiar, 10 septembrie 2025 13:30
Petrolul fierbe pe pieţe: Conflictul din Orientul Mijlociu, incidentele din Polonia şi sancţiunile Statelor Unite pentru Rusia pun presiune pe evoluţia barilului
• • •
Alte ştiri de Ziarul Financiar
Acum 5 minute
13:45
Fortim Trusted Advisors: Ponderea creditelor ipotecare în achiziţiile de locuinţe a urcat în luna iulie la cel mai mare nivel din ultimii şapte ani în Bucureşti, de 71%, băncile accelerând aprobarea împrumuturilor pe fondul iminentei majorări a TVA. În august, ponderea a revenit spre media anilor anteriori, la 56% # Ziarul Financiar
Acum 30 minute
13:30
Acum o oră
13:00
13:00
Dan: Stabilitatea financiară e prioritatea noastră. Sfârşit de 2026, capătul tunelului # Ziarul Financiar
Preşedintele Capitalei, Nicuşor Dan, a transmis a AmCham CEO Business Forum 2025 că măsurile pentru corectarea deficitului bugetar sunt sub control, iar România se află pe traiectoria stabilită, fără motive de îngrijorare.
Acum 2 ore
12:45
12:15
12:00
Liderii europeni reacţionează după incursiunea dronelor ruseşti în Polonia. Emanuel Macron, preşedintele Franţei: Nu vom face compromisuri privind securitatea Aliaţilor / Alexander Stubb, preşedintele Finlandei: Este inacceptabil. Petr Fiala, premierul Cehiei: Putin ameninţă întreaga Europă # Ziarul Financiar
Acum 4 ore
11:45
11:30
11:30
Spitalul judeţean de urgenţă Tulcea angajează medici ATI, cardiologi, pediatri şi de alte specialităţi: oferă locuinţă de serviciu dar şi compensaţii financiare. Spitalul are 735 de paturi şi 1.126 de angajaţi în total # Ziarul Financiar
Spitalul judeţean de urgenţă Tulcea, cel mai mare spital din judeţ, caută medici ATI, cardiologi, pediatri dar şi de alte specialităţi medicale şi oferă locuinţe de serviciu şi stimulente financiare. Spitalul are în total 1.126 de angajaţi şi o capacitate de 735 de paturi.
11:30
11:15
Urmează ZF Health & Pharma Summit 2025, 29-30 septembrie. Piramida sănătăţii: medicul de familie, medicul specialist, spital. Cum refacem eficienţa structurii sistemului de sănătate? Premierul Bolojan anunţă reformă în sănătate: „Acordarea serviciilor sanitare este dezechilibrată“ # Ziarul Financiar
De la pupitrul Parlamentului, premierul Ilie Bolojan a identificat şapte motive pentru care pachetul doi de măsuri fiscale din domeniul sănătăţii va crea reformă în sistemul medical, un cuvânt care a fost mai degrabă un concept în ultimii ani, în lipsa unor măsuri concrete.
11:15
11:15
11:00
10:45
10:45
10:30
10:15
Bursă. Electrica şi Romgaz fac împreună un pas obligatoriu încă de la spargerea marilor companii din energie şi dau startul unei dezvoltări comune de regenerabile şi stocare necesară pentru ambele companii. La nivel european, nu mai există vreo piaţă de energie care să funcţioneze după modelul de „segregare“ a forţelor aşa cum a fost el aplicat în România # Ziarul Financiar
Electrica, unul dintre cele mai importante grupuri energetice locale, unde statul încă este acţionarul cel mai important, fără a fi majoritar, alături de Romgaz, cel mai mare producător de gaze din România, deţinut de stat, au semnat un memorandum de colaborare cu scopul de a dezvolta în comun capacităţi de producere şi stocare a energiei din surse regenerabile cu o putere totală instalată de până la 400 MW, exclusiv prin proiecte de tip Greenfield.
10:00
10:00
10:00
Cristina Dragu, Ambasada Marii Britanii, Suleiman Arabiat, Elevator Ventures: MoonShotX e şcoală de business pentru antreprenorii români care vor să cucerească pieţe externe: Antreprenorii trebuie să înveţe să gândească global încă din prima zi şi să folosească instrumentele prezentului # Ziarul Financiar
Acum 6 ore
09:45
Hidroelectrica: Doar în august am atras peste 45.700 de casnici, dar ţinta este de a avea portofoliul aliniat cu producţia medie anuală de energie # Ziarul Financiar
Pe segmentul concurenţial al pieţei de energie, care reprezintă aproape 90% din cantităţile livrate în total clienţilor finali pentru luna mai, Hidroelectrica este al doilea cel mai mare jucător, după PPC Energie, companie care reuneşte toate activităţile de furnizare ale grecilor de la PPC.
09:45
09:15
Retailerul irlandez Primark a investit 11 mil. euro într-un magazin de 3.700 mp în VIVO! Cluj şi a ajuns la patru unităţi pe piaţa locală # Ziarul Financiar
Retailerul irlandez Primark a deschis marţi, 9 septembrie 2025, primul magazin din regiunea de nord-vest a ţării şi cel de-al patrulea de pe piaţa locală, în centrul comercial VIVO! Cluj-Napoca, în urma unei investiţii de 11 milioane euro.
08:45
CITR versus Euroins despre procesul prin care managementul asigurătorului ar urma să fie tras la răspundere pentru faliment. CITR spune că procedura civilă prevede faptul că atunci când se introduce o acţiune, aceasta se comunică de către instanţă. Euroins spune că nu are cunoştinţă de nicio astfel de acţiune legală # Ziarul Financiar
CITR, lichidatorul judiciar al companiei falimentare Euroins România, a acţionat în instanţă conducerea companiei de asigurări, după trei ani de la intrarea în faliment. Deşi acţiunea de atragere a răspunderii a fost depusă în luna august, după cum spune CITR, reprezentanţii Euroins Insurance Group, grupul din care făcea parte Euroins România, susţin că nu au fost notificaţi de această procedură. Care este situaţia de fapt?
08:15
ZF IT Generation Fondatorii Stock.estate, prima platformă de crowdlending imobiliar licenţiată de ASF: Ţintim tranzacţii de 100 milioane de euro în 5 ani pe piaţa locală # Ziarul Financiar
Stock.estate, prima platformă de crowdfunding imobiliar reglementată de Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) din România, a înregistrat o creştere accelerată de la lansarea sa la începutul anului 2024, ajungând la un volum total de investiţii de peste 2,1 mil. euro.
08:00
Cum poţi investi în aur fără să-l ţii în seif: de la certificate listate la BVB cu preţuri de la 10-20 de lei, până la fonduri internaţionale # Ziarul Financiar
Cei care doresc să îşi diversifice portofoliile prin aur – metal care continuă să atragă atenţia investitorilor în 2025 pe fondul turbulenţelor economice şi geopolitice – pot face acest lucru fără a-l deţine fizic, prin intermediul unor fonduri de mărfuri, produse structurate sau ETF-uri (fonduri tranzacţionate la bursă) listate pe pieţele internaţionale.
Acum 8 ore
07:45
EXCLUSIV ZF CORPORATE. Ce spune Mihai Marcu, CEO, MedLife, despre pierderile din cauza fluctuaţiei valutare şi care sunt planurile companiei în acest sens. „Nu intenţionăm să facem investiţii, cel puţin în al treilea trimestru, cu siguranţă“ # Ziarul Financiar
Aprecierea euro faţă de leu din luna mai, când pentru prima dată moneda europeană a depăşit pragul de 5 lei, a pus o presiune semnificativă pe rezultatele financiare ale MedLife (M), companie cu o capitalizare de 4 mld. lei, expusă prin structura de finanţare pe euro.
07:30
Bursă. Acţiunile UiPath au urcat cu 9% în trei zile după raportarea rezultatelor, însă investitorii cer consistenţă în creştere # Ziarul Financiar
Acţiunile UiPath (PATH), primul unicorn românesc listat pe Wall Street, au crescut cu aproximativ 9% în perioada vineri-marţi, de la 10,8 dolari la 11,8 dolari pe unitate, echivalentul unei capitalizări de 6,3 mld. dolari.
07:30
OMV Petrom a adus 80% din creşterea indicelui BET în august, după menţinerea în indicii FTSE Russell. Aprecierea cu 8% a acţiunilor OMV Petrom în august la noi maxime istorice a avut cel mai mare aport la creşterea indicelui BET cu 1,8% în ultima lună de vară # Ziarul Financiar
Aprecierea cu 8% a acţiunilor OMV Petrom (SNP) la noi maxime în luna august, de la 0,781 lei la 0,842 lei, pe fondul menţinerii în indicii FTSE Russell în pofida aşteptărilor pesimiste de excludere, a contribuit cu 80% la creşterea indicelui BET în această lună, potrivit calculelor platformei de analiză bursieră Mosaiq8.
Acum 24 ore
00:15
Incendiile, inundaţiile şi furtunile sunt cele mai mari riscuri pentru maşini, după accidentele rutiere. În medie, o daună provocată de incendiu ajunge la 13.200 euro, în cazul inundaţiilor ajunge la 9.000 euro şi la furtuni dauna trece de 2.000 euro # Ziarul Financiar
Incendiile, inundaţiile şi furtunile sunt cele mai mari riscuri pentru maşini, după accidentele rutiere. În medie, o daună provocată de incendiu ajunge la 13.200 euro, în cazul inundaţiilor dauna ajunge la 9.000 euro şi în cazul furtunilor ajunge la peste 2.000 euro, potrivit informaţiilor transmise de reprezentanţii Uniunii Naţionale a Societăţilor de Asigurare Reasigurare din România (UNSAR).
00:15
Datele de identitate ale clienţiilor BRD vor fi actualizate automat printr-o soluţie digitală folosită de bancă, integrată cu Direcţia Generală pentru Evidenţa Persoanelor # Ziarul Financiar
BRD-SocGen, în parteneriat cu Direcţia Generală pentru Evidenţa Persoanelor (DGEP), a implementat un proces digital care actualizează automat datele de identitate ale clienţilor.
00:15
Pentru fiecare poliţă Casco încheiată în 2025, Omniasig plantează un copac, la aniversarea de 30 de ani. Până acum, compania a încheiat 23.700 de poliţe Casco, iar ţinta este de 30.000 până la final de an # Ziarul Financiar
Omniasig, cea mai mare companie de pe piaţa locală a grupului austriac Vienna Insurance Group (VIG), sărbătoreşte 30 de ani în 2025 şi marchează momentul printr-o iniţiativă prin care va plata câte un puiet pentru fiecare poliţă Casco încheiată, potrivit informaţiilor transmise de asigurător.
00:15
00:15
Marile companii petroliere ale lumii îşi reduc masiv personalul şi investiţiile din cauza preţurilor mici la petrol # Ziarul Financiar
Cele mai mari companii de petrol şi gaze ale lumii operează disponibilizări, îşi reduc costurile şi îşi restrâng investiţiile în cel mai rapid ritm de la prăbuşirea pieţei în timpul pandemiei, în condiţiile în care executivii din industrie se pregătesc pentru o perioadă prelungită de preţuri mai scăzute la ţiţei, notează Financial Times.
00:15
PWN România lansează Muzeul Femeilor Remarcabile: un proiect digital care aduce în prezent poveştile marilor personalităţi feminine din istoria României # Ziarul Financiar
Asociaţia Professional Women’s Network (PWN) România a anunţat prelansarea Muzeului Femeilor Remarcabile, o iniţiativă culturală, educaţională şi socială care aduce în prim-plan contribuţiile esenţiale ale femeilor la istoria României.
00:15
ZF Agropower. Toneli, liderul pieţei ouălor, cu o producţie anuală de 500 mil. bucăţi, pune pe masă 25 mil. euro, bani proprii şi europeni, pentru a-şi creşte capacitatea în următorii trei ani # Ziarul Financiar
Toneli Holding, liderul pieţei ouălor, cu o producţie anuală de circa 500 de milioane de bucăţi de la găini crescute în mai multe ferme de păsări din sudul României, investeşte 25 mil. euro în creşterea capacităţii de producţie, dar şi în schimbarea modului în care produce, pentru a se adapta la noile tendinţe din România şi Europa.
00:15
ZF Deschiderea de astăzi la Bursă. Horia Cardoş, CEO, Agroland Group: Deficitul european de ouă susţine creşterea producţiei şi extinderea exporturilor, inclusiv în Polonia. Fermierii români beneficiază de costuri de producţie printre cele mai mici din UE # Ziarul Financiar
Agroland Business System (simbol bursier AG), companie antreprenorială activă în retail, agribusiness şi producţie alimentară, care deţine cea mai mare reţea de magazine agricole din România, şi-a majorat cu 50% producţia de ouă de consum în primul semestru din 2025 şi a ajuns la 31,6 mil. lei, adică o pondere de circa 14% din cifra de afaceri a companiei, de la 10% în urmă cu un an, iar directorul general Horia Cardoş spune că a exportat şi în Polonia.
00:15
Al patrulea spital de stat cu chirurgie robotică: Spitalul Judeţean Oradea a integrat robotul da Vinci X # Ziarul Financiar
SOFMEDICA, lider în furnizarea de tehnologii medicale inovatoare în Europa de Sud-Est, a integrat sistemul de chirurgie asistată robotic da Vinci X la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Oradea.
00:15
Şase ani de Afaceri de la Zero şi primii noştri milionari. Producătorul clujean de marsupii pentru bebeluşi face trecerea spre a doua generaţie în business: „Noua generaţie a adus energie, claritate, culori noi“ # Ziarul Financiar
Marsupi, un producător local de marsupii pentru purtat bebeluşii, a intrat pe noi pieţe în străinătate cu produsele made in România, iar în prezent mica afacere din Cluj-Napoca este în plin proces de predare a afacerii către următoarea generaţie, copiii antreprenorilor care au dezvoltat brandul.
00:15
Ce viteză are restructurarea în banking. Peste 1.350 de bancheri au ieşit din sistem şi 153 de unităţi bancare au fost închise în ultimul an # Ziarul Financiar
Un număr de 1.352 de bancheri au plecat din sistemul bancar românesc în ultimul an, iar numărul de sucursale şi agenţii bancare a scăzut cu 153 faţă de finalul primului semestru (S1) din 2024, după cum reiese din datele BNR transmise ZF.
00:15
Călător cu trenul prin România: Biletul de clasa I nu-ţi aduce nici măcar aer condiţionat, călătoria poate dura dublu, devierile sunt tot mai dese, iar aşteptarea intervenţiei în câmp, la peste 30°C, face parte din experienţă. „Cum arată un spital, cum arată o şcoală, un autobuz, un tren, spatele blocului spun mai multe despre starea unei ţări decât orice indicator macro“ # Ziarul Financiar
Trenul spre Timişoara a plecat, deloc neaşteptat pentru operatorul de stat CFR Călători, cu întârziere din Gara de Nord din Bucureşti. Vineri, 5 septembrie, a pornit cu 15 minute după ora trecută pe bilet. În gând, spui că poate recuperează pe drum. Dar, cum zicea Caragiale, poţi să ai curat ghinion!
00:15
Urmează ZF Health & Pharma Summit 2025, 29-30 septembrie. Alexandru Rogobete, ministrul sănătăţii, vine la ZF Health&Pharma # Ziarul Financiar
Alexandru Rogobete, ministrul sănătăţii, vine la evenimentul ZF Health & Pharma Summit 2025 pentru a vorbi despre cele mai importante subiecte din piaţa medicală şi cea farmaceutică.
00:15
Finanţe personale. Cum poţi investi în aur fără să cumperi lingouri. Prin instrumente financiare care reflectă evoluţia metalului, de la ETF-uri şi ETC-uri până la certificate listate pe Bursa de Valori Bucureşti # Ziarul Financiar
Cei care doresc să îşi diversifice portofoliile prin aur – metal care continuă să atragă atenţia investitorilor în 2025 pe fondul turbulenţelor economice şi geopolitice – pot face acest lucru fără a-l deţine fizic, prin intermediul unor fonduri de mărfuri, produse structurate sau fonduri tranzacţionate la bursă listate pe pieţele internaţionale.
00:15
De ce sunt facturile mari? Unu din trei becuri a fost aprins de cărbuni şi gaze în primul semestru # Ziarul Financiar
În plină discuţie privind măsurile pentru reducerea facturilor, sunt doi factori care ţin preţurile sus, asupra cărora este greu de intervenit. Producţia de energie în primele şase luni a avut un recul de aproape 10% din cauza secetei care a afectat energia hidro.
00:15
Constanţa, poveşti de pe litoral şi de dincolo de el - un proiect ZF susţinut de Banca Transilvania. Cum se face transferul între generaţii şi cum ajung tinerii în business. Dumitru Alexandru Ghiuri, Crama Rasova: A trebuit să le câştig încrederea părinţilor mei. Nu a contat că sunt fiul lor # Ziarul Financiar
Dumitru Alexandru Ghiuri, reprezentantul celei de-a doua generaţii a familiei implicate în businessul Crama Rasova, spune că s-a alăturat afacerii dezvoltate de părinţii săi în 2019. Nu a avut parte de o integrare uşoară. A trebuit să le demonstreze părinţilor săi ce poate.
00:15
Business plan, o emisiune ZF cu susţinerea BCR. De la PowerPoint la espresso: cum s-a transformat un vis de „corporatişti“ într-un brand de referinţă în lumea cafenelelor Capitalei?. Ionuţ şi Simona Croitoru, Saint Roastery # Ziarul Financiar
De profesie ingineri, cu aproximativ 15 ani petrecuţi în corporaţii, Simona şi Ionuţ au cochetat ani la rând cu ideea unei cafenele. În 2017, proiectul a prins finanţare; pe 02.02.2019 s-a deschis Saint Roastery. Viziunea de pe hârtie (cozi, voie bună, prăjire la vedere) a întâlnit realitatea: autorizaţii, furnizori, fluxuri, program nonstop.
00:15
Misterele firmelor care apar doar în topuri direct cu afaceri de miliarde de lei, dar pe care niciun competitor nu le întâlneşte în business: cazurile Romnef Steel Company, fostă Milly Prod Com şi Zeus Corporation, fostă Carldon Com. Trei situaţii comparabile: cum arată situaţia taxelor pe care le plăteşte o companie oarecare versus ce apare în cazul celor două companii # Ziarul Financiar
Două companii, Romnef Steel Company (fostă Milly Prod Com) şi Zeus Corporation (fostă Carldon Com), cu afaceri de circa 1 mld. lei fiecare, cu marje de profit de 20%, cu 95 de angajaţi, respectiv 55 de angajaţi, au apărut din senin în topul celor mai mari companii din România pe locurile 246 şi 250, cu afaceri comparabile cu Bergenbier, Mars şi Oracle România, nume consacrate în businessul local.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.