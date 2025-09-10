Mai multe zile de telemuncă pentru părinții care au în grijă copii cu dizabilități – lege adoptată de Camera Deputaților
Rador, 10 septembrie 2025 15:00
Salariații care au în întreținere minori încadrați în grad de handicap vor avea dreptul, în fiecare lună, la 8 zile de muncă la domiciliu sau în regim de telemuncă. De asemenea, părinții care au în întreținere gemeni, tripleți sau multipleți ori mai mulți copii cu diverse dizabilități vor beneficia suplimentar de alte 2 zile de […]
• • •
Alte ştiri de Rador
Acum 10 minute
15:10
Noul premier francez a spus că guvernul trebuie să fie creativ, iar politicile ar putea necesita schimbări # Rador
Noul premier francez, Sebastien Lecornu, a declarat miercuri că noul său guvern va trebui să fie creativ și să discute cu partidele de opoziție, adăugând că ar putea fi nevoie și de o schimbare a politicilor. Dl Lecornu, al cincilea prim-ministru desemnat de președintele Emmanuel Macron în mai puțin de doi ani, îşi preia funcția […]
15:10
Un studiu al ONU arată că, pentru prima dată, numărul copiilor din întreaga lume care suferă de obezitate este mai mare decât cel al copiilor subponderali. Agenția ONU pentru Copii dă vina pe schimbarea dietelor tradiționale. Potrivit UNICEF, sistemele alimentare îi dezavantajează pe copii la nivel global. Produsele ultraprocesate și nesănătoase sunt adesea mai ieftine […]
15:10
Încălcarea spațiului aerian polonez de către drone ruseşti a fost „absolut nesăbuită”, a declarat secretarul general al NATO # Rador
Încălcarea spațiului aerian polonez de către dronele rusești a fost „absolut nesăbuită”, a declarat miercuri secretarul general al NATO, Mark Rutte, adăugând că nu a fost încă făcută o evaluare completă a incidentului. „Fie că a fost intenționat sau nu, este absolut imprudent, este absolut periculos. Dar evaluarea completă este în curs de desfășurare”, a […]
Acum 30 minute
15:00
Mai multe zile de telemuncă pentru părinții care au în grijă copii cu dizabilități – lege adoptată de Camera Deputaților # Rador
Salariații care au în întreținere minori încadrați în grad de handicap vor avea dreptul, în fiecare lună, la 8 zile de muncă la domiciliu sau în regim de telemuncă. De asemenea, părinții care au în întreținere gemeni, tripleți sau multipleți ori mai mulți copii cu diverse dizabilități vor beneficia suplimentar de alte 2 zile de […]
14:50
Noul Ghid de afaceri „Diplomația Creșterii Economice: Destinația România” a fost prezentat ieri la București, la Reşedința Italiei. Promovată de Ambasadă cu contribuția tuturor actorilor din sistemul italian (ICE – Biroul de la București al Agenției pentru Promovarea Externă și Internaționalizarea Întreprinderilor Italiene, Institutul Italian de Cultură, Camera de Comerț Italiană pentru România, Confindustria România), […]
14:50
Astronomii au detectat o succesiune de explozii de raze gamma – cele mai puternice explozii din univers – provenite de la o singură sursă pe parcursul unei zile, un fenomen neobservat până acum și pe care niciun scenariu nu îl poate explica, potrivit unui comunicat al ESO, publicat marți. Exploziile de raze gamma (GRB) sunt […]
14:50
Averea lui Alain Delon – Tribunalul din Geneva declară admisibilă plângerea fiilor actorului # Rador
Justiţia geneveză va trebui să se pronunțe asupra unei plângeri depuse de fiii lui Alain Delon, prin care solicită „demiterea” lui Christophe Ayela din funcția de executor testamentar. Într-o hotărâre din 3 septembrie, consultată luni de AFP, Camera Civilă a Curții de Justiție de la Geneva a concluzionat că plângerea, depusă pe 16 septembrie 2024 […]
Acum 4 ore
13:10
Propunerea României pentru Premiile Oscar 2026: un film care vorbește cu umor despre teme incomode # Rador
Filmul care va reprezenta România la categoria Cel Mai Bun Film Internațional al Premiilor Academiei Americane de Film (Premiile Oscar) 2026 este „Jaful Secolului”, regizat de Teodora Ana Mihai, după scenariul lui Cristian Mungiu. În rolurile principale: Anamaria Vartolomei, Rareș Andrici, Ionuț Niculae. „Jaful Secolului” va putea fi vizionat în România începând din 23 septembrie, […]
Acum 6 ore
11:00
Forţele Aeriene ale Ucrainei au raportat că, în noaptea de 9 spre 10 septembrie, Rusia a lansat asupra teritoriului ucrainean 415 drone și peste 40 de rachete de croazieră și balistice. Opt dintre dronele de atac ruseşti au fost direcționate spre Polonia. „Moscova testează întotdeauna limitele a ceea ce este posibil și, dacă nu întâmpină […]
09:30
Armata Poloniei a anunţat că spaţiul aerian al ţării a fost încălcat în mod repetat de drone ruseşti # Rador
Armata Poloniei a anunțat că spațiul aerian al țării a fost încălcat în mod repetat de drone în timpul atacurilor rusești asupra unor ținte din Ucraina. Autoritățile militare au precizat că se desfășoară operațiuni pentru identificarea și, după cum s-au exprimat, „neutralizarea” acestor drone, adăugând că unele au fost doborâte. Într-un comunicat, armata a îndemnat […]
Acum 8 ore
09:20
Autorităţile franceze se pregătesc pentru perturbări la nivel naţional după ce au fost făcute apeluri la proteste # Rador
Autoritățile franceze se pregătesc pentru perturbări la nivel național după apelurile la proteste antiguvernamentale lansate astăzi de o nouă mișcare care se autointitulează „Să blocăm totul”. Mișcarea, care nu are o conducere centralizată, pare să reunească susținători atât din extrema stângă, cât și din extrema dreaptă. Au fost mobilizați 80.000 de polițiști. Șeful poliției din […]
09:20
Bulgaria va primi peste 3,2 miliarde de euro din noul program european de apărare Security Action for Europe (SAFE), informează Comisia Europeană. Valoarea totală a programului este de 150 de miliarde de euro şi are drept scop consolidarea capacităţii UE în domeniul securităţii prin investiţii strategice în apărare. Mecanismul prevede credite pe termen lung, cu […]
09:10
RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂŢI (10 septembrie ) -Tinerii români sunt tot mai deconectați de educație și muncă, iar numărul celor cu studii superioare scade în timp ce al șomerilor crește. Sunt câteva dintre concluziile celui mai recent raport pe educație al Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, la care țara noastră speră să adere anul viitor. […]
09:10
Persoanele care au deja un certificat de handicap cu valabilitate permanentă nu vor fi reevaluate # Rador
Persoanele care au deja un certificat de handicap cu valabilitate permanentă nu vor fi reevaluate, subliniază Autoritatea Națională pentru protecția drepturilor persoanelor cu dizabilități, legat de o inițiativă legislativă care privește acest domeniu. Într-un comunicat, autoritatea precizează că i-au fost transmise îngrijorări în legătură cu proiectul de modificare a ordinului privind aprobarea criteriilor medico-psihosociale de […]
09:10
Ungaria va primi 16,2 miliarde de euro, iar România a doua cea mai mare sumă, 16,7 miliarde, din Programul SAFE al Comisiei Europene # Rador
Comisia Europeană (CE) a aprobat marți alocarea preliminară a 150 de miliarde de euro sub formă de sprijin financiar în cadrul programului de apărare SAFE, al cărui scop este creșterea capacităților de apărare ale statelor membre ale UE și promovarea achizițiilor comune de arme. Polonia va primi cea mai mare parte din sumă, 43,7 miliarde […]
08:10
EVENIMENTE INTERNE – Președinție * Participare a președintelui Nicușor Dan la AmCham CEO Business Forum 2025 – ora 12:30, la Hotel InterContinental Athénée Palace. Alocuțiunea președintelui României din deschiderea evenimentului va fi transmisă prin sistemul unic de transmisiune în direct și pe site-ul Administrației Prezidențiale: https://bit.ly/LIVEPR * Administrația Prezidențială se alătură campaniei de conștientizare a […]
Acum 12 ore
03:40
Le Monde deschide ediția cu știrea numirii noului locatar al Palatului Matignon. „După ce François Bayrou și-a anunțat demisia ca urmare a votului de neîncredere din Parlament, Emmanuel Macron a ales să îl propulseze în locul lui pe fostul ministru al apărării, Sébastien Lecornu. Palatul Elysée subliniază rolul de mediator pe care acesta trebuie să-l […]
Acum 24 ore
01:00
Uniunea Europeană a finalizat alocarea împrumuturilor în valoare totală de 150 de miliarde de euro prin programul de apărare SAFE # Rador
Împrumuturile avantajoase în valoare de 150 de miliarde de euro acordate de Uniunea Europeană pentru proiecte de apărare au fost contractate integral de un total de 19 țări membre ale UE, Polonia obținând cea mai mare parte a împrumuturilor, a anunţat marți Comisia Europeană. Programul, intitulat Security Action For Europe (SAFE), este un mecanism de […]
9 septembrie 2025
18:50
Autoritatea Națională pentru Protecţia Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități îi asigură pe cei care dețin deja un certificat de încadrare în grad de handicap cu termen de valabilitate permanent că inițiativa legislativă care privește acest domeniu nu prevede chemarea la reevaluare a acestor persoane. Instituția notează într-un comunicat că i-au fost transmise o serie de îngrijorări […]
18:50
Uniunea Europeană a finalizat alocarea împrumuturilor în valoare totală de 150 de miliarde de euro prin programul de apărare SAFE # Rador
Premierul francez, Francois Bayrou, a demisionat. El a părăsit palatul prezidenţial după o întrevedere cu preşedintele Emmanuel Macron. Domnul Bayrou a pierdut luni votul de încredere al parlamentului, după ce nu a reuşit să îi convingă pe parlamentari să îi susţină planurile bugetare. În urma demisiei lui Bayrou, preşedintele Macron caută un al cincilea prim-ministru, […]
18:30
ANAF avertizează din nou asupra unor mesaje false transmise în numele instituției de la adresa de e-mail info@anaf.io, ce urmăresc să inducă în eroare destinatarii. Într-un comunicat, reprezentanții fiscului subliniază faptul că instituția interacționează cu contribuabilii fie prin spațiul privat virtual SPV, platformă oficială securizată, fie prin Poșta Română cu confirmare de primire. De asemenea, […]
17:20
Un purtător de cuvânt al Ministerului de Externe din Qatar a condamnat „în termenii cei mai fermi” atacul de la Doha, pentru care Israelul și-a asumat responsabilitatea. Dr. Majed Al Ansari a declarat că lovitura a vizat o reședință „unde se află mai mulți membri ai biroului politic al Hamas, în capitala Qatarului, Doha”. El […]
17:00
Armata israeliană anunţă că a desfăşurat un atac „de precizie” asupra unor lideri de rang înalt ai Hamas # Rador
Armata israeliană a emis un comunicat în care precizează că a desfăşurat „un atac de precizie” ce a vizat lideri de rang înalt ai grupării Hamas. Comunicatul nu specifică locul în care s-a desfăşurat atacul. „Înaintea atacului, au fost luate măsuri pentru a diminua efectele nocive asupra civililor, inclusiv folosirea unei muniţii de precizie şi […]
16:40
Alegerile parlamentare din 28 septembrie în Rep. Moldova sunt cele mai importante din istoria țării, spune președinta Maia Sandu # Rador
Alegerile parlamentare din 28 septembrie în Republica Moldova sunt cele mai importante din istoria țării, a spus astăzi președinta Maia Sandu într-un discurs rostit în fața eurodeputaților, reuniți în ședință plenară la Strasbourg. Ea a declarat că de rezultatul scrutinului depinde continuarea consolidării democrației sau, în caz contrar, Rusia va reuși să smulgă Republica Moldova […]
16:30
CCR va analiza în aceeași zi toate contestațiile care privesc al doilea pachet de măsuri fiscale # Rador
Curtea Constituțională va analiza în aceeași zi toate contestațiile care privesc al doilea pachet de măsuri fiscale. CCR a stabilit ca tot pe 24 septembrie să discute și sesizările depuse azi de Alianța pentru Unirea Românilor împotriva a patru proiecte de legi promovate prin angajarea răspundării Guvernului, transmite redactorul RRA Diana Surdu. AUR susține că […]
15:40
Președinta Parlamentului European: „Suntem uniți în sprijinul Republicii Moldova și al parcursului său european” # Rador
Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, a transmis de la tribuna forului european un mesaj ferm de susținere pentru Republica Moldova, subliniind că viitorul acesteia este în Uniunea Europeană și că sprijinul comunității europene rămâne neclintit. Declarațiile oficialei au precedat discursul susținut în fața eurodeputaților de președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, comunică MOLDPRES. „Împărtășim valorile democrației, […]
Ieri
15:20
În Grecia s-a produs azi-noapte un cutremur cu magnitudinea de 5,2 în sudul insulei Evia, la o adâncime de doar 2,3 km. Corespondenta RRA Michaela Lambrinidou are detalii. Reporter: Potrivit datelor Institutului Geodinamic din Atena, seismul a avut o durată relativ mare, a fost resimțit intens în sudul Eviei, dar și în numeroase zone din […]
15:00
Oraşul rusesc Soci a fost vizat de un atac cu drone, în noaptea de 8 spre 9 septembrie, când dictatorul Vladimir Putin s-ar fi aflat în reședința sa „Bocearov Rucei”. Potrivit presei ruse, un bărbat a murit după ce fragmente dintr-o dronă doborâtă i-au lovit mașina. De asemenea, şase case au fost avariate, iar sirenele […]
14:40
Premierul nepalez, K.P. Sharma Oli, a demisionat, pe fondul indignării publice provocate de uciderea a 19 protestatari anticorupție, luni. Un comunicat al biroului său a precizat că acesta se retrage pentru a face loc unei soluții constituționale la actuala criză. Manifestațiile au fost declanșate de decizia guvernului său de a interzice platformele de socializare, săptămâna […]
14:30
Mare parte din centrul și din nordul țării este sub avertizare de instabilitate. În Maramureș, cea mai mare parte a Transilvaniei, nord-vestul Moldovei și, local, la munte vor fi perioade cu ploi torențiale, tunete și fulgere, intensificări de vânt cu rafale de până la 70 km/h și izolat grindină. Cantitățile de apă pot cumula 15 […]
14:10
În prima jumătate a anului 2025, tot mai mulți ucraineni au cerut statut de refugiat în Uniunea Europeană, numărul cererilor crescând cu 29% față de anul precedent. Este vorba despre circa 16.000 de noi cereri depuse de ucraineni – potrivit Agenției Europene pentru Azil (EUAA). Franța a devenit cea mai populară destinație pentru ucrainenii care […]
13:40
„Sf. Grigorie Teologul” din Schiedam/Rotterdam, Ţările de Jos Asociația „Doamna Maria Brâncoveanu” a parohiei „Sf. Grigorie Teologul” a organizat, la 7 septembrie a.c., după săvârșirea de către Părintele paroh Protopop Dr. Ioan Dură a Sfintei Liturghii, cea de-a noua ediție a Zilei Bunicilor prin lansarea celui de-al patrulea volum din „Povestiri despre Bunici” şi vernisarea […]
13:00
O parte din centrul și din nordul țării este de o oră sub avertizare de cod galben de vreme rea. Astfel, în Maramureș, cea mai mare parte a Transilvaniei, Nord-vestul Moldovei și, local, la munte vor fi perioade de instabilitate atmosferică. Aceasta se va manifesta prin ploi torențiale, descărcări electrice, vânt cu rafale de 50 […]
13:00
Ministrul muncii, Florin Manole, nu susține creșterea vârstei de pensionare, cu excepția magistraților # Rador
Ministrul muncii, Florin Manole, nu susține creșterea vârstei de pensionare, cu excepția magistraților, în cazul cărora crede că este legitim și corect ca aceasta să crească până la 65 de ani. El a amintit că, de altfel, reforma pensiilor speciale a fost inclusă în al doilea pachet de măsuri fiscale, pentru care Guvernul și-a angajat […]
12:50
Marea majoritate (aproximativ 70%) a melanoamelor, cele mai agresive tipuri de cancer de piele, nu apar din cauza alunițelor preexistente, ci din cauza leziunilor și petelor noi. Din acest motiv, în timpul verii, când corpul este mai expus, este important să acordăm atenție schimbărilor de la nivelul pielii – atât a voastră, cât și a […]
11:40
Corul Național de Cameră „Madrigal – Marin Constantin” și Centrul de Cultură Arcuș anunță redeschiderea Galeriei Madrigal după vacanța de vară și invită publicul la prima expoziție de colecție. Vizitatorii au ocazia unică să descopere colecția de lucrări semnate de familia de artiști Iacob, Rodica și Ion Lazăr, sub titlul „O moștenire creativă între generații”. […]
11:00
Peste 900 de militari ruşi au fost ucişi pe frontul din Ucraina, în luptele din ultimele 24 de ore (armata ucraineană) # Rador
Armata ucraineană raportează că, în ultimele 24 de ore, ocupanții ruși au pierdut pe frontul din Ucraina 950 de soldați. De la începutul războiului, forţele ucrainene au lichidat, în total, 1.080.010 militari ruşi – potrivit unui comunicat remis, marţi, de Statul Major al Forţelor Armate ale Ucrainei. De asemenea, de la începutul invaziei la scară […]
11:00
Programul zilei la Festivalul Internațional George Enescu le propune melomanilor și astăzi evenimente de excepție. La Ateneul Român sunt programate un concert și o simfonie de Johannes Brahms, susținute de Orchestra Simfonică din Antwerp, având-o ca solistă pe violonista olandeză Simone Lamsma. Apoi, concertul susținut de Orchestra Simfonică Radio din Frankfurt, la Sala Palatului, îl […]
09:50
Preşedintele Bulgariei, Rumen Radev, s-a întâlnit cu secretarul general adjunct al NATO, Radmila Šekerinska, aflată în vizită la Sofia. În cadrul întrevederii, şeful statului bulgar a declarat că modernizarea Armatei Bulgare contribuie la consolidarea apărării colective a NATO în întreaga regiune, pe fondul deteriorării mediului de securitate. Preşedintele a subliniat importanţa proiectelor de modernizare a […]
09:20
EVENIMENTE INTERNE – Parlament * Dezbatere publică privind reconstrucţia Ucrainei, organizată la propunerea eurodeputaţilor Vasile Dîncu şi Gheorghe Falcă, copreşedinţi ai Alianţei Eurodeputaţilor din Europa de Est pentru Reconstrucţia Ucrainei – ora 10:00, la Senat. Gazdele evenimentului sunt senatorul Mihai Coteţ şi deputatul Sorin Năcuţă – Senat * Mircea Abrudean, președinte al Senatului […]
08:50
O nouă pictură murală a lui Banksy, de la Înalta Curte de Justiție din Londra, prezintă un judecător lovind un protestatar # Rador
Artistul stradal britanic Banksy a realizat la Înalta Curte de Justiție din Londra o pictură murală înfățișând un judecător lovind un protestatar, posibil ca reacție la arestarea a sute de demonstranți care susțin grupul interzis Palestine Action. Artistul, a cărui identitate nu a fost niciodată confirmată, a publicat luni imagini cu opera de artă pe […]
08:40
Un cardiolog britanic susține că tipurile de cancer din familia regală au fost cauzate de vaccinuri # Rador
La un eveniment organizat de partidul de extremă dreapta Reform UK, condus de Nigel Farage, un cardiolog și-a împărtășit teoria despre tipurile de cancer care au afectat familia regală. În ultimii ani, monarhia britanică nu a fost cruțată. Sarah Ferguson (fosta soție a Prințului Andrew), Prințesa Kate și Regele Charles au dezvăluit că suferă de […]
08:30
Ministrul muncii, Florin Manole, a anunțat că au fost identificate probleme serioase în sistemul de încadrare în grad de handicap # Rador
Ministrul muncii, Florin Manole, a anunțat că au fost identificate probleme serioase în sistemul de încadrare în grad de handicap – de la dosare incomplete și documente falsificate la încadrări abuzive și erori procedurale. Într-o postare pe o rețea de socializare, ministrul a precizat că peste un sfert din dosarele reevaluate în București în perioada […]
08:30
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, susține marți un discurs în plenul Parlamentului European # Rador
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, se adresează astăzi Parlamentului European, aflat în sesiune plenară, cu doar două săptămâni înainte de scrutinul legislativ crucial pentru viitorul țării sale. Parlamentul comunitar discută apoi cu Consiliul și Comisia Europeană despre modurile în care poate fi întărită rezistența Republicii Moldova la amenințări hibride și la amestecul Rusiei în treburile […]
08:20
Racheta Iskander care a lovit sediul Guvernului Ucrainei conținea peste 30 de componente străine # Rador
Racheta balistică rusească Iskander care a lovit recent clădirea Cabinetului de Miniștri de la Kiev conținea peste 30 de componente de producție străină – potrivit RBC-Ucraina, care citează declarații ale reprezentantului prezidențial pentru sancţiuni, Vladislav Vlasiuk. Acesta a pecizat că o rachetă Iskander similară, analizată de expeţi, a găsit 35 de componente americane, una japoneză, […]
08:10
Piețele financiare din Argentina au scăzut puternic ca reacție la înfrângerile suferite de partidul președintelui Javier Millei într-un scrutin provincial impotant, desfășurat duminică. Principalul indice bursier a scăzut cu aproape 13%, cea mai mare scădere zilnică din ultimii peste cinci ani. (BBC SERVICIUL MONDIAL – 9 septembrie)/aionita/ctuluc
07:50
Etiopia inaugurează marţi cel mai mare proiect hidroelectric din Africa. Barajul Grand Ethiopian Renaissance, construit pe Nilul Albastru, a costat 5 miliarde de dolari și a durat 14 ani pentru a fi finalizat. Se așteaptă ca acesta să dubleze capacitatea energetică a Etiopiei și, în timp, să aducă electricitate pentru zeci de milioane de oameni. […]
07:50
Familia magnatului Rupert Murdoch a ajuns la o înţelegere în ce priveşte imperiul de afaceri al acestuia # Rador
Familia magnatului media Rupert Murdoch, în vârstă de 94 de ani, a ajuns la o înțelegere în disputa de lungă durată privind controlul asupra imperiului său de afaceri. Acordul pune capăt anilor de lupte interne și stabileşte controlul fiului său cel mare, Lachlan, asupra unor instituții precum Fox News și Wall Street Journal. A fost […]
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.