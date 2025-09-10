Mai multe zile de telemuncă pentru părinții care au în grijă copii cu dizabilități – lege adoptată de Camera Deputaților

15:10

Un studiu al ONU arată că, pentru prima dată, numărul copiilor din întreaga lume care suferă de obezitate este mai mare decât cel al copiilor subponderali. Agenția ONU pentru Copii dă vina pe schimbarea dietelor tradiționale. Potrivit UNICEF, sistemele alimentare îi dezavantajează pe copii la nivel global. Produsele ultraprocesate și nesănătoase sunt adesea mai ieftine […]