Wizz Air închide baza de la Viena și toate rutele, inclusiv cele spre România
Economica.net, 10 septembrie 2025 15:00
Compania aeriană Wizz Air a anunțat închiderea bazei de la Viena și suspendarea tuturor zborurilor, inclusiv cele spre România, de anul viitor.
Acum 10 minute
15:10
83% dintre Millennials și cei din generația Z cred că bunăstarea este la fel de importantă ca salariul. Efectul se vede în profitabilitatea sălilor de sport # Economica.net
Până în 2034, Millennials, adică persoanele născute între 1981 and 1996 și Generația Z, adică cei născuți între sfârșitul anilor 1990 și începutul anilor 2010, vor reprezenta 80% din forța de muncă, iar acești angajați se așteaptă ca angajatorii să le ofere planuri de wellbeing holistice, potrivit unui studiu. 83% dintre ei cred că bunăstarea este la fel de importantă ca salariul.
Acum 30 minute
15:00
Când la Budapesta şi-a deschis porţile o nouă şcoală bilingvă pentru ucraineni, la începutul lunii septembrie, au răsunat imnurile naţionale ungar şi ucrainean, oferind un moment rar de unitate; de când Rusia a invadat Ucraina în 2022, tensiunile, deja palpabile între Budapesta şi Kiev, nu au făcut decât să crească, notează miercuri AFP.
15:00
Acum o oră
14:30
Când vor vedea românii luminiţa de la capătul tunelului după „apocalipsa fiscală” şi „confesiunea” preşedintelui Nicuşor Dan despre planul de ţară al României # Economica.net
Sfârșitul anului 2026 înseamnă capătul tunelului a spus președintele Nicușor Dan referindu-se la momentul în care populaţia va ieşi din "suferinţa" provocată de pachetul de măsuri fiscale
Acum 2 ore
14:00
Grupul de prietenie România-SUA din Camera Reprezentanţilor a fost relansat la Washington # Economica.net
Grupul de prietenie România-SUA (Romania Caucus) din Camera Reprezentanţilor a fost relansat printr-un eveniment organizat marţi de Congresul Statelor Unite în colaborare cu Ambasada României la Washington. Bucurându-se de participarea multor membri influenţi ai Congresului, recepţia a marcat începutul unei noi etape în cea de-a 119-a legislatură a Congresului SUA, potrivit Ambasadei României în SUA.
14:00
Swixx Pharma va reprezenta portofoliul de medicamente Lundbeck în mai multe regiuni ale lumii, inclusiv în România # Economica.net
Portofoliul preluat include terapii de ultimă generație pentru tulburări psihiatrice (episoade depresive majore, schizofrenie), dar și o terapie nouă pentru profilaxia migrenei. În plus, Swixx va continua să asigure accesul pacienților și medicilor din România la medicamente din portofoliul Lundbeck, utilizate de ani mulţi în practica medicală. Astfel, pacienții vor beneficia atât de tratamente inovatoare, cât și de continuitatea celor deja cunoscute și eficiente.
14:00
Mai multe obligaţii pentru firmele mici – Ce se schimbă, ce este eliminat, ce devine obligatoriu odată cu majorarea plafonului TVA pentru întreprinderile mici – PwC # Economica.net
Majorarea plafonului de TVA pentru întreprinderile mici reprezintă o măsură cu implicaţii mai ample şi obligaţii mai stricte decât ar părea la prima vedere, atrag atenţia reprezentanţii companiei de consultanţă PwC România.
Acum 4 ore
13:20
Polonia a solicitat miercuri NATO să activeze Articolul 4 din Tratatul Atlanticului de Nord, care prevede consultări între aliaţi în cazul unei ameninţări la adresa unuia dintre membrii săi, informează AFP.
12:50
Însărcinatul cu afaceri al Rusiei în Polonia, Andrei Ordaş, a declarat miercuri, după ce a fost convocat la Ministerul polonez al Afacerilor Externe, că Varşovia nu a prezentat nicio dovadă că dronele doborâte pe teritoriul polonez provin din Rusia, informează agenţia rusă RIA, citată de Reuters şi AFP.
12:30
Ce spune Ministrul Apărării despre dronele ruseşti doborâte în Polonia şi reacțiile internaţionale la incidentul fără precedent # Economica.net
Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, afirmă că România este solidară cu Polonia şi, împreună cu aliaţii NATO, ţara noastră va răspunde ferm oricărei încercări a Rusiei de a pune în pericol securitatea europeană.
12:30
Starea Uniunii Europene – Ce a spus Ursula von der Leyen în primul discurs în faţa Parlamentului European, din noul mandat # Economica.net
Europa trebuie să lupte pentru locul său într-o lume în care dependenţele sunt folosite nemilos ca arme, a declarat miercuri preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, în primul său discurs despre starea UE de la realegerea preşedintei executivului UE.
12:10
Criza demografică – Spor negativ şi în luna iulie. Care era populaţia României la începutul anului 2025 (date oficiale INS) # Economica.net
Sporul natural s-a menţinut negativ (-4.886) în luna iulie 2025, numărul deceselor înregistrate fiind de 1,3 ori mai mare decât cel al născuţilor-vii, arată datele provizorii, publicate, miercuri, de Institutul Naţional de Statistică (INS). Ce populaţie avea România la 1 ianuarie 2025, care este vârsta medie şi câţi români trăiesc la oraş, puteţi citi în articolul de mai jos.
12:10
Prim-ministrul polonez Donald Tusk a declarat miercuri că este pentru prima dată când dronele ruse au trebuit să fie doborâte deasupra teritoriului unui stat membru al NATO şi de aceea aliaţii iau situaţia foarte în serios, pe care a descris-o drept o "probabilă provocare la scară largă" din partea Rusiei, informează EFE.
12:10
Peste jumătate dintre români folosesc Internet Banking / Mobile Banking – Sondaj CEC Bank # Economica.net
Peste 57% dintre români folosesc serviciile de Internet Banking / Mobile Banking pentru efectuarea de tranzacții. Dintre aceștia, 33% plătesc cu serviciile online în mod curent, săptămânal sau chiar mai des iar alți 24,5% utilizează aceste servicii doar ocazional, mai rar de o dată pe lună, rezultă dintr-un sondaj realizat de CEC Bank în parteneriat cu comparatorul bancar FinZoom.ro.
12:10
Whisky la Biroul Oval. Trump şi premierul scoţian Swinney au discutat despre taxele vamale la scotch whisky # Economica.net
Prim-ministrul scoţian John Swinney s-a întâlnit marţi cu preşedintele SUA, Donald Trump, în Biroul Oval de la Casa Albă pentru a discuta despre tarifele la whisky, relatează miercuri dpa şi PA Media.
12:10
Constanţa ar putea găzdui viitorul Hub European de Securitate Maritimă pentru Marea Neagră # Economica.net
Eurodeputatul Victor Negrescu (S&D) a anunţat miercuri, într-o postare pe Facebook, că a iniţiat o scrisoare adresată conducerii instituţiilor europene prin care, alături de alţi eurodeputaţi români, susţine candidatura României pentru găzduirea viitorului Hub European de Securitate Maritimă pentru Marea Neagră la Constanţa.
Acum 6 ore
10:30
Zeci de mii de oameni urmau să iasă miercuri în stradă în oraşele din Franţa, pentru a protesta împotriva tăierilor bugetare planificate de guvern, informează dpa.
10:30
Şeful ELCEN, Claudiu Creţu, acuzat de luare de mită, a fost pus sub control judiciar de DNA # Economica.net
Claudiu Creţu, director general al Societăţii Comerciale Electrocentrale Bucureşti SA (ELCEN Bucureşti) a fost pus sub control judiciar de DNA pentru o perioadă de 60 de zile, fiind acuzat de luare de mită.
10:20
Patronatele despre majorarea TVA în HoReCa: Deja este mai ieftin pentru români să plece în city break-uri externe, decât să lase banii în țară # Economica.net
Federația Patronatelor din Industria Ospitalității din România (FPIOR) avertizează că planurile Guvernului de a majora TVA în sectorul HoReCa, de la 1 ianuarie 2026, ar putea distruge definitiv competitivitatea industriei și ar penaliza direct populația.
10:20
Gigantul farma Novo Nordisk, cu afaceri în România, concediază 9.000 de angajaţi la nivel global # Economica.net
Gigantul farmaceutic danez Novo Nordisk a anunţat miercuri că va renunţa la 9.000 de angajaţi, sau 11,5% din forţa sa de muncă, în cadrul măsurilor de restructurare menită să ducă la economii anuale de opt miliarde coroane daneze (1,26 miliarde de dolari), transmite Reuters. Compania a raportat 108 angajaţi în România, în anul 2024.
09:50
Polonia a doborât pentru prima dată de la începerea războiului în Ucraina drone rusești care au intrat în spațiul său aerian # Economica.net
Preşedintele şi prim-ministrul Poloniei au fost notificaţi în legătură cu desfăşurarea unei operaţiuni de neutralizare a unor obiecte care au încălcat spaţiul aerian polonez, a anunţat miercuri pe X ministrul polonez al apărării, Cezary Tomczyk, citat de Reuters.
09:50
Orange România lansează SCUT, o companie de securitate cibernetică care va fi condusă de Mădălin Dumitru # Economica.net
Operatorul telecom Orange România lansează SCUT (Securitate Cibernetică Unificată în Telecomunicații), o companie specializată în securitate cibernetică, în contextul provocărilor generate de creșterea amenințărilor informatice asupra companiilor și infrastructurilor critice, scrie Termene.ro.
09:50
România se opune Acordului Mercosur, în forma actuală. „Nu oferă garanţii serioase pentru fermierii din UE”, afirmă europarlamentarul Daniel Buda # Economica.net
România se opune formei actuale a Acordului de parteneriat UE-Mercosur deoarece din perspectivă agricolă nu există garanţii serioase pentru fermierii din Uniunea Europeană că nu vor fi afectaţi de acest acord, a declarat marţi eurodeputatul Daniel Buda (PPE), într-o întâlnire cu jurnalişti români.
09:50
Flotă de drone de atac subacvatice de mari dimensiuni, pregătită de Australia. Proiectul Ghost Shark costă peste un miliard de dolari # Economica.net
Australia va desfăşura o flotă de drone de atac subacvatice de mari dimensiuni "Ghost Shark", în cadrul unui program care costă peste 1 miliard de dolari (941 de milioane de euro), a anunţat miercuri guvernul de la Canberra, citat de AFP.
09:50
SUA îndeamnă UE să „atace” India şi China ca formă „alternativă” de sancţiuni împotriva Rusiei # Economica.net
Washingtonul este pregătit să impună taxe vamale suplimentare cumpărătorilor de petrol rusesc, precum China şi India, dacă Uniunea Europeană face acelaşi lucru, pentru a limita finanţarea de către Moscova a războiului său din Ucraina, a declarat marţi pentru AFP un oficial american.
09:50
Violenţe în Nepal – Armata patrulează pe străzile din Kathmandu după revoltele de luni. 19 morţi şi sute de răniţi # Economica.net
Armata nepaleză patrula miercuri dimineaţa pe străzile capitalei nepaleze Kathmandu, la o zi după revoltele violente marcate de demisia prim-ministrului KP Sharma Oli, informează AFP.
09:50
Majorarea TVA în HoReCa de la 11% la 21% de la 1 ianuarie 2026, o măsură despre care guvernanții vorbesc tot mai des, va afecta profund sectorul, existând riscul ca multe afaceri să se închidă.Turismul românesc va fi sacrificat, practic, iar România se va întoarce cu mulți ani înapoi, avertizează reprezentanții ANAT, scrie Termene.ro.
09:50
Ursula von der Leyen susţine primul discurs privind starea Uniunii Europene din acest mandat # Economica.net
Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, susţine miercuri în plenul Parlamentului European primul său discurs privind starea Uniunii Europene (SOTEU) de la realegerea sa, care va fi urmat de o discuţie cu eurodeputaţii.
Acum 24 ore
23:10
EXCLUSIV Allianz Țiriac, firma fondată de Ion Țiriac, a bătut palma pe o sumă mare. Cât vrea să dea pe Campion Broker și ce plan revoluționar are AZT – Premieră pentru România # Economica.net
Allianz Țiriac, cea mai profitabilă companie de asigurări din România, având ca acționar cu 45% pe miliardarul Ion Țiriac, are ocazia să revoluționeze încă o dată piața locală de asigurări. Conform mai multor surse, din diferite zone, compania a bătut palma cu Octavian Tatomirescu, fondatorul și proprietarul Campion Broker, pentru achiziția intermediarului cu peste un milion de clienți doar pe RCA. Ar fi pentru prima dată în istoria pieței din România când o firmă de asigurări cumpără un broker, iar suma aflată în joc este semnificativă, însă, deși cele două părți s-au înțeles, urmează câteva etape decisive în procesul de finalizare a tranzacției, cea mai importantă fiind autorizarea de către Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF).
23:10
Cum poți gestiona toate conturile și depozitele bancare dintr-o aplicație. Cele cinci bănci care permit acces la toate produsele tale, indiferent de furnizor # Economica.net
În România, câteva aplicații de mobile banking îți permit să vezi conturile (și uneori depozitele) deschise la alte bănci direct din aplicația lor, datorită facilităților Open Banking/Multibanking, conform reglementărilor europene PSD2: CEC, BCR, Banca Transilvania și, mai nou, Raiffeisen Bank. Aplicația CEC permite accesul la cele mai multe bănci și este singura care permite inițierea de plăți parțiale către anumite bănci.
23:00
Ministerul Dezvoltării alocă peste 487 de milioane de lei pentru consolidarea seismică a 20 de clădiri # Economica.net
Ministerul Dezvoltării alocă 487.536.258,91 de lei pentru consolidarea seismică şi modernizarea a 20 de obiective de investiţii, prin Programul naţional de consolidare a clădirilor cu risc seismic ridicat, a anunţat ministrul Cseke Attila (foto), transmite Agerpres.
23:00
Cristian Vasilcoiu a fost numit în funcția de secretar general adjunct la Ministerul Muncii # Economica.net
Mădălin-Cristian Vasilcoiu va exercita în următoarele șase luni funcţia de secretar general adjunct al Ministerului Muncii, Familiei, Tineretului şi Solidarităţii Sociale, relatează Agerpres.
23:00
Lanțul de cafenele 5 to go anunță extinderea accelerată a francizei sale pe piața din Bulgaria, unde vrea să deschidă 150 de locații # Economica.net
Brandul de cafenele 5 to go anunță extinderea sa în forță pe piața din Bulgaria și setează un obiectiv ambițios de 150 de locații deschise în următorii 3-4 ani.
23:00
SUA susțin că au avertizat Qatarul cu privire la iminența unui atac israelian asupra unor ținte din capitala Doha, unde se aflau lideri Hamas. Emiratul însă neagă acest lucru # Economica.net
Statele Unite au avertizat Qatarul cu privire la atacul iminent al Israelului asupra unor ţinte din capitala emiratului, Doha, a declarat marţi purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt (foto), relatează AFP şi Reuters, transmite Agerpres.
23:00
Președintele francez Macron l-a numit în funcția de șef al Guvernului pe ministrul Apărării Sebastien Lecornu # Economica.net
Preşedintele francez Emmanuel Macron l-a numit marţi în funcţia de premier pe ministrul Apărării, Sebastien Lecornu (foto), a anunţat Palatul Elysée, relatează AFP şi Reuters, transmite Agerpres.
23:00
TAROM renunță la achiziția a patru din cele cinci avioane comandate de la Boeing în 2018 # Economica.net
Compania națională TAROM renunță la achiziția a patru avioane din comanda de cinci Boeing Max plasată în 2018 și anunțată cu mare fast la acea vreme.
23:00
Exporturile de cereale ale UE s-au prăbușit în prima parte a anului. Care este rolul României # Economica.net
România este una dintre țările care au influențat semnificativ reducerea volumelor de cereale exportate de Uniunea Europeană peste granițe.
20:40
SUA susțin că au fost informate de Israel înainte de începerea atacului asupra capitalei Qatarului, Doha # Economica.net
Statele Unite au fost informate de Israel înaintea lansării atacului aerian efectuat marţi în capitala qatareză Doha asupra unor responsabili ai mişcării palestiniene Hamas, a declarat agenţiei France Presse o responsabilă a Casei Albe, transmite Agerpres.
20:30
Rusia a trimis o delegație la nivel înalt în Siria, pentru a negocia înțelegeri privind energia și acordarea de ajutoare umanitare # Economica.net
O delegaţie rusă de nivel înalt, condusă de vicepremierul Aleksandr Novak (foto), principalul responsabil în domeniul energiei, a sosit marţi în Siria, în cel mai vizibil efort de până acum al Rusiei de a construi relaţii cu guvernul care l-a răsturnat de la putere pe fostul preşedinte Bashar al-Assad, un aliat-cheie al Moscovei, transmit Reuters şi AFP, relatează Agerpres.
20:30
Tronsoane de autostradă din A7 și A8, finanțate oficial prin programul SAFE – deputat Iași # Economica.net
Tronsoanele autostrăzilor A7 Pașcani – Suceava – Siret și A8 Pașcani – Iași – Ungheni se află pe lista proiectelor propuse la finanțare prin programul european SAFE – Security Action for Europe, anunță marți seara Alexandru Muraru, deputat PNL de Iași.
20:30
Washingtonul avertizează producătorul italian de anvelope Pirelli că prezența firmei chineze Sinochem în acționariatul său ar putea să intre în coliziune cu legislația americană # Economica.net
Administraţia de la Washington a avertizat producătorul italian de anvelope Pirelli & C SpA că prezenţa companiei deţinute de statul chinez Sinochem Holdings Corp în acţionariatul său este posibil să intre în conflict cu regulile americane din domeniul vehiculelor conectate, transmite Bloomberg, relatează Agerpres.
19:20
Softbinator Technologies, companie românească ce furnizează servicii complete de dezvoltare produse software (management de produs, design de produs, dezvoltare software, dezvoltare AI/ML și marketing de produs), raportează, la nivel consolidat, o cifră de afaceri de 12,8 milioane de lei în primul semestru din 2025, în scădere cu 9% față de perioada similară a anului trecut.
19:00
Primăria Capitalei anunță că a început reparații la pavajul din centrul orașului. Sunt efectuate lucrări pe Bulevardul Magheru și în Centrul Istoric # Economica.net
Primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, anunţă reparaţii la pavajul din centrul oraşului, transmite Agerpres.
18:40
Ford recheamă în service 1,9 milioane de vehicule pentru probleme la camera retrovizoare # Economica.net
Producătorul american de automobile Ford a demarat marţi o operaţiune de rechemare în service pentru 1,9 milioane de vehicule vândute la nivel mondial, din cauza unor probleme la camera retrovizoare, aceasta fiind cea mai recenta acţiune dintr-o serie de rechemări în service din acelaşi motiv, transmite Reuters, relatează Agerpres.
18:40
Cu cât ar fi scăzut prețurile la energia electrică dacă România avea o capacitate de import mai mare # Economica.net
Un grad mai mare de interconectare a rețelei electrice românești cu celelalte, dar și a rețelelor din alte state din UE, ar fi redus cu cel puțin un sfert prețurile la energia electrică spot din orele de vârf de seară din România în vara lui 2024, se arată într-un studiu recent al ACER, asociația Autorităților de Reglementare din Europa.
18:30
Ungaria a semnat un acord de cumpărare de gaze pe termen lung de la grupul petrolier Shell, acesta fiind unul dintre paşii autorităţilor de la Budapesta de a-şi diversifica sursele de aprovizionare, în contextul în care se apropie termenul limită impus de Uniunea Europeană pentru încetarea importurilor din Rusia, transmite Bloomberg, relatează Agerpres.
18:30
Proprietarii de mașini din România se confruntă zilnic cu riscuri diverse: incendiile, inundațiile, furturile și furtunile provoacă, în medie, cele mai mari pagube autovehiculelor protejate de o asigurare facultativă CASCO, după cele produse ca urmare a accidentelor rutiere.
18:30
Egiptul protestează la ONU împotriva construirii de către Etiopia a unui uriaș baraj pe fluviul Nil, care-i pune în pericol resursele de apă # Economica.net
Egiptul a denunţat marţi decizia unilaterală a Etiopiei de a exploata Marele Baraj al Renaşterii (GERD) de pe fluviul Nil, "cu încălcarea dreptului internaţional", transmite AFP, citând o scrisoare de protest adresată de guvernul de Cairo Consiliului de Securitate al ONU, transmite Agerpres.
18:30
Compania aeriană Animawings, deținută de fondatorii Christian Tour, va recepționa al cincilea avion Airbus A220. Această livrare face parte din comanda de 12 aeronave plasată de operator pentru extinderea flotei în următorii ani.
18:30
România primește împrumuturi avantajoase de 16 miliarde de euro de la UE pentru apărare, în cadrul programului SAFE. Cel mai mult din UE după Polonia # Economica.net
Comisia Europeană alocă României suma de 16,68 miliarde de euro, prin intermediul noului instrument financiar "Acțiunea pentru securitatea Europei" (SAFE). Aceasta este a doua cea mai mare sumă distribuită unui stat membru, după Polonia, în cadrul acestui program strategic, arată un comunicat de presă al Ministerului Finanțelor.
