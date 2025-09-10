Parohia „Sf. Andrei” din Wurzburg a donat ghiozdane complet echipate pentru 200 de copii defavorizați din Constanța și Basarabia

08:50

Începe săptămâna cu „Binele de știut” din viața Bisericii. Patriarhul Daniel: Sfânta Cruce ne arată cât de mult a iubit Dumnezeu lumea prin Iisus Hristos „Sfânta Cruce ne arată cât de mult a iubit Dumnezeu lumea prin Iisus Hristos. Este semnul iubirii nesfârșite și mai presus de înțelegere a lui Dumnezeu față de oameni”, a…