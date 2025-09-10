Conflictul Ungaria-Ucraina, „Războiul lingvistic” şi Transcarpatia – comentariu AFP

23:10

Allianz Țiriac, cea mai profitabilă companie de asigurări din România, având ca acționar cu 45% pe miliardarul Ion Țiriac, are ocazia să revoluționeze încă o dată piața locală de asigurări. Conform mai multor surse, din diferite zone, compania a bătut palma cu Octavian Tatomirescu, fondatorul și proprietarul Campion Broker, pentru achiziția intermediarului cu peste un milion de clienți doar pe RCA. Ar fi pentru prima dată în istoria pieței din România când o firmă de asigurări cumpără un broker, iar suma aflată în joc este semnificativă, însă, deși cele două părți s-au înțeles, urmează câteva etape decisive în procesul de finalizare a tranzacției, cea mai importantă fiind autorizarea de către Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF).