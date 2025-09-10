EXCLUSIV DINAMO, azi de la ora 18.30: Cu cine vrea să semneze Dinamo pentru postul de fundaș. Discutăm ultimele mișcări de la club
Gândul, 10 septembrie 2025 15:00
„Exclusiv Dinamo”, ediție nouă astăzi, de la 18.30. Alexandru Brădescu și jurnalistul și comentatorul TV Andrei Preotu vin cu dezvăluiri despre ultimele încercări ale dinamoviștilor de a-și completa lotul. Dezvăluim numele fundașului pe care îl au în vizor oficialii „câinilor” și vorbim despre marele regret de la finalul perioadei de transferuri. Venim și cu momente […]
Elena Lasconi, fost candidat USR la prezidențiale și edil al municipiului Câmpulung, a analizat cele 100 de zile cu Nicușor Dan președinte și a precizat că „e un blestem asupra acestui popor să pună în fruntea țării forme fără fond, oameni lipsiți de empatie„. La întrebarea jurnalistului Ionuț Cristache, cu privire la cele 1o0 de […]
Elena Lasconi: „În spatele lui Nicușor Dan a fost marketing. O să scriu o CARTE despre asta” # Gândul
Într-o ediție a emisiunii „Ai aflat! cu Ionuț Cristache”, Elena Lasconi a declarat că mandatul lui Nicușor Dan a dezamăgit opinia publică și că în spatele său au stat mai multe scheme de marketing. Lasconi a precizat și că va scrie o carte în viitorul apropiat, în legătură cu anularea alegerilor prezidențiale de anul trecut. […]
Nu este momentul potrivit pentru a lua o decizie. Află ce îți rezervă astrele pentru ziua de joi, 11 septembrie 2025. Berbec Astăzi vei fi probabil într-o dispoziție solitară și probabil vei dori să-ți petreci seara citind sau lucrând la un proiect personal. Cu toate acestea, este puțin probabil să se întâmple așa. Familia ar […]
Explicație năucitoare a lui Nicușor Dan la ancheta Gândul privind cameramanii președintelui: „Fac activitate voluntară” / Cum au ajuns doi civili mai aproape de șeful statului decât SPP # Gândul
Președintele Nicușor Dan rezolvă misterul echipei de filmare, care se ocupă de materialele postate pe TikTok. „Este o activitate voluntară”, spune președintele, pentru Gândul. Miercuri, șeful statului a fost întrebat de jurnalistul Gândul cine plătește echipa de filmare. După câteva momente de gândit, președintele a răspuns că echipa face o „activitate voluntară” pentru „persoana fizică” […]
FOTO / Transformarea incredibilă de LOOK prin care a trecut Ozana Barabancea. Cum arăta în urmă cu 10 ani și cum arată acum # Gândul
Ozana Barabancea, în vârstă de 55 de ani, a trecut printr-o transformare de look incredibilă. Dovadă stau imaginile postate de artistă în mediul online. Ozana Barabancea este o apreciată artistă lirică. Este cunoscută publicului telespectator și din postura de jurat la emisiunea „Te cunosc de undeva”, de la Antena 1, prezentată de Alina Pușcaș […]
Cum „rezolvă” șeful statului misterul echipei de filmare, dezvăluit de GÂNDUL: „Activitate voluntară” pentru „persoana fizică” Nicușor Dan # Gândul
Președintele Nicușor Dan rezolvă misterul echipei de filmare, care se ocupă de materialele postate pe TikTok. „Este o activitate voluntară”, spune președintele, pentru Gândul. Miercuri, șeful statului a fost întrebat de jurnalistul Gândul cine plătește echipa de filmare. După câteva momente de gândit, președintele a răspuns că echipa face o „activitate voluntară” pentru „persoana fizică” […]
POVESTEA satului din România cu un singur locuitor, în care turiștii au început să cumpără case pe bandă rulantă # Gândul
Poiana Măgura este satul din comuna Şărmăşag, județul Sălaj, care are un singur locuitor care locuiește permanent acolo. Oficial, această localitate nu mai apare în statistici, dar acum începe să prindă viață prin turism și amintirile celor care l-au părăsit, dar nu l-au uitat, potrivit unui reportaj Agerpres. Un drum asfaltat șerpuiește printre colinele verzi […]
Stenograme din dosarul de corupție al șefilor ELCEN: „Asta va ajunge și la DNA la SRI”. Crețu ar fi cerut 1,5 milioane de € unui afacerist # Gândul
Stenograme din dosarul de luare de mită întocmit de procurorii DNA în privința șefului ELCEN, Claudiu Crețu, și a directorului comercial, Andrei Zamfiroi, relevă discuții între patronul Turbopower Energy, Victor Slivinschi, și avocatul său, Nicolae Anghel, la data de 23 iulie 2025 despre oamenii pe care îi au în ELCEN. Aceștia menționează numele “Andrei”, cu […]
Cum a început REVOLUȚIA din Nepal și ce a declanșat scânteia care a aprins, la propriu, o țară # Gândul
Este haos în Nepal, după ce premierul KP Sharma Oli a demisionat în urma indignării publice provocată de uciderea a 22 de persoane în ciocnirile dintre Poliție și protestatari în cadrul manifestațiilor antiguvernamentale din ultimele zile. Guvernul a transmis că acesta a demisionat pentru a deschide calea către o soluție constituțională la protestele masive declanșate […]
Alimentele ultraprocesate ieftine sunt cauza creșterii numărului de copii supraponderali, unul din 10 copii fiind acum obez la nivel global, anunță UNICEF. Pentru prima dată, mai mulți copii din întreaga lume sunt obezi decât subponderali, potrivit unui raport ONU. Avertismentul UNICEF Organizația avertizează că mâncarea nesănătoasă ultra-procesată copleșește dietele copiilor. UNICEF a declarat că 188 […]
Încălcarea spațiului aerian al Poloniei „este inacceptabilă”. Ministrul de Externe critică „modelul rusesc” # Gândul
Ministrul de Externe, Oana Ţoiu, subliniază că încălcarea spațiului aerian al Poloniei „este inacceptabilă”. Poziția sa este în linie cu cea exprimată, miercuri dimineață, de președintele Nicușor Dan, precum și de ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu. Bombardamentele rusești în imediata apropiere a NATO „sunt îngrijorătoare şi iresponsabile”, apreciază actualul ministru de Externe. Încălcarea spațiului aerian al […]
Protestatarii din Paris „ocupă zona din jurul Gării de Nord”/ Forțele de ordine încearcă să respingă mișcarea „BLOCĂM TOTUL” # Gândul
Mișcarea „Blocăm totul”, care provoacă tensiuni de proporții în Franța, s-a extins și în apropierea Gării de Nord din Paris, unde protestatarii se confruntă direct cu autoritățile. Situația provocată de noua criză politică din Franța a degenerat, protestatarii ajungând în apropierea Gării de Nord, unde s-au confruntat cu autoritățile. Au avut loc deja numeroase confruntări […]
Profesor din Galați, BĂTUT crunt de un elev în curtea liceului în care preda. Care a fost motivul # Gândul
Un profesor de educație fizică din Galați a fost bătut de un elev din clasa a XII-a, chiar în curtea liceului în care preda. Totul a degenerat în momentul în care profesorul l-a găsit pe elev fumând în curtea școlii și i-a zis să stingă țigara. Atunci, sfidător, elevul i-a suflat fum în față dascălului. […]
Daniel David susține că nu și-a dat DEMISIA pentru a nu afecta stabilitatea financiară a României: „Era un moment excelent să plec” # Gândul
Ministrul Educaţiei, Daniel David, a declarat că a avut ocazia să demisioneze înainte de 8 iulie, dar a ales să rămână pentru stabilitatea României. Declarația vine după protestele a peste 10.000 de profesori care critică măsurile de austeritate din educație, comasarea școlilor și reducerea burselor. Ministrul a explicat că plecarea sa ar fi dat un […]
Cadavru în stare avansată de descompunere, descoperit într-un portbagaj de TESLA. Proprietarul mașinii este un cunoscut cântăreț # Gândul
Poliția din Los Angeles a descoperit, luni, 8 septembrie, un cadavru aflat într-o stare avansată de descompunere. Trupul neînsuflețit era ascuns într-un sac așezat în portbagajul unei mașini Tesla. Autoturismul aparține cunoscutului cântăreț D4vd, aflat în prezent în turneu. De ce nu poate fi identificată victima D4vd este un artist cunoscut pentru hiturile sale, fiind […]
FOTO / Ce spune Tily Niculae despre DIVORȚUL ei. ”Prezentul nu ne mai aducea la aceeași masă” # Gândul
Actrița Tily Niculae, în vârstă de 39 de ani, a vorbit despre divorțul de Dragoș Popescu, cel care i-a fost soț și împreună cu care are doi copii. Tily Niculae este cunoscută publicului larg grației serialului ”La Bloc”, în care a jucat cu ani în urmă. În ceea ce pivește viața personală, Tily Niculae […]
Liderii coaliției se reunesc miercuri, de la ora 18.00, într-o nouă ședință a coaliției. Surse politice precizează că discuțiile se vor concentra în principal pe pachetul de reformă a administrației publice locale, acolo unde mai sunt încă detalii de pus la punct. PSD se opune concedierilor, doar de dragul de a da oameni afară. „Poziţia […]
Polonia, periculos de aproape de un nou război mondial. Donald Tusk solicită invocarea articolului 4 din tratatul NATO # Gândul
Amenințarea unui nou război mondial plutește în aer după incidentul dronelor rusești. Însărcinatul cu afaceri al Rusiei la Varşovia a fost convocat la MAE polonez, în vreme ce premierul polonez Donald Tusk susține că au existat 19 intruziuni în spaţiul aerian polonez. Premierul polonez a declarat că Polonia a solicitat invocarea articolului 4 din tratatul […]
Alertă aeriană în România, după atacul cu drone din Ucraina. Două avioane militare, ridicate de la sol. Anunțul MAPN # Gândul
Ministerul Apărării anunţă că nu au fost detectate pătrunderi ale unor vehicule aeriene în spaţiul aerian naţional, după ce România a ridicat de la sol două aeronave de luptă F-16 ale Forţelor Aeriene Române, în urma atacului masiv cu drone din Ucraina. ”În noaptea de 9 spre 10 septembrie, sistemele de supraveghere radar ale MApN […]
După ce AUR l-a acuzat că „a pus educația pe butuci”, Daniel David anunță ore REMEDIALE pentru elevii din ciclul primar # Gândul
Ministrul Educației, Daniel David, a transmis că din acest an școlar, învățătorii vor face cu elevii din ciclul primar ore de educație remedială, adică un fel de „meditații la clasă”. Ideea este simplă: copiii vor avea două ore pe săptămână în care să recupereze ceea ce nu au înțeles, să fixeze mai bine competențele deja […]
Cum scapi de stratul de GRĂSIME depus pe dulapurile din bucătărie. Trucul extrem de simplu care îți protejează mobila # Gândul
Oricât de atenți am fi la curățenie, bucătăria are un dușman care pândește: grăsimea formată pe dulapuri, în special în zona aragazului. Vestea bună este că nu avem nevoie de produse scumpe pentru a rezolva problema, ci doar de câteva ingrediente la îndemână. Aburii rezultați din gătit, în combinație cu uleiul și particulele de praf […]
AUR îl ia în vizor pe Daniel David. MOȚIUNE simplă împotriva ministrului Educației: „Profesorii și elevii nu merită dispreț și austeritate” # Gândul
AUR nu lasă lucrurile să treacă ușor după ultimele reforme din Educație și a înregistrat la Senat o moțiune simplă împotriva ministrului Daniel David. Opoziția îl acuză că a împins școala românească spre „concedieri mascate”, comasări haotice și o scădere vizibilă a calității actului educațional. Moțiunea va fi dezbătută și votată luni, 15 septembrie, de […]
IRANUL va continua cooperarea cu AIEA/ Araghchi și Grossi au convenit asupra reluării inspecțiilor tehnice la instalațiile nucleare # Gândul
Iranul a convenit asupra unui nou cadru de cooperare cu Agenția Internațională pentru Energia Atomică (AIEA), după ce și-a suspendat colaborare cu organismul ONU de supraveghere nucleară în urma războiului cu Israelul din luna iunie. Directorul general al AIEA, Rafael Grossi, a salutat inițiativa iraniană, subliniind că este un „pas important în direcția corectă”. Grossi […]
În ultima vreme, din cauza programului prelungit de muncă, care nu coincide mereu cu orele de școală sau grădiniță ale copiilor, tot mai multe familii din România apelează la serviciile specializate ale bonelor, în special provenite din Asia. Iar această cererea în creștere a făcut ca și salariul acestora să crească, atât în cazul celor […]
E vremea „lupilor” tineri! La Campionatele Mondiale de LUPTE din Croația vor participa cei mai talentați sportivi din lume # Gândul
Peste 150 de țări vor fi reprezentate la Campionatele Mondiale de lupte care vor fi organizate în perioada 11-21 septembrie, în Croația, la Zagreb. Răzvan Pîrcălabu, vicepreședintele Federației Internaționale de Lupte, a explicat care vor fi principale particularități ale acestei competiții de top mondial: „Dincolo de faptul că este cea mai importantă competiție a planetei, […]
Nicușor Dan, la întâlnirea cu investitorii americani: „România nu are plan de țară / Nu vedem o emergență de reforme” # Gândul
Președintele Nicușor Dan participă de la ora 12.30, la AmCham CEO Business Forum 2025, care are loc la Hotel InterContinental Athénée Palace. „Este plăcerea mea să fiu prezent aici la AmCham CEO. Sunt recunoscător președintelui Dan pentru susținerea bilaterală. România continuă să fie un partener cheie pentru Statele Unite. Acest acord vine în contextul unor […]
Belarus, arbitru între Rusia și Ucraina. Drone deviate în timpul celor mai recente atacuri rusești # Gândul
Belarus anunță doborârea unor drone deviate în timpul atacurilor dintre Rusia și Ucraina. Aliata Federației Ruse a confirmat, miercuri, că a doborât mai multe drone deviate din cauza bruiajului electronic, în timpul unui schimb de atacuri între Rusia și Ucraina. În timpul unui schimb de focuri rapid între cele două țări aflate în război, Minskul […]
Daruri de nuntă, bijuterii de zeci de mii de euro, 4 apartamente și salarii generoase: Cine sunt cei doi directori ELCEN anchetați de DNA # Gândul
Claudiu Crețu, directorul general al ELCEN, plasat sub control judiciar de către DNA, fiind acuzat de corupție, este om cu ștate vechi în administrația bucureșteană. Înainte să conducă Termocentrale București, Crețu a fost director și la Compania Termoenergetica (fostă RADET), iar înainte a fost și administrator special ELCEN. Pe de altă parte, Cristian Zamfiroi, director […]
Adrian Năstase: „Este inadmisibil să ataci FUNDAȚIA că a primit foarte mulți bani de stat. În 15 ani a primit 11.000 euro de la guvern” # Gândul
În ediția din 9 septembrie 2025 a emisiunii Marius Tucă Show, Adrian Năstase a subliniat angajamentul său în patriotism prin activitatea la Ministerul de Externe între 1990-1992, menționând stenogramele discuțiilor sale și cartea „Angajament în interes național”. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show. Adrian Năstase a explicat rolul și realizările Fundației Titulescu, înființată în […]
FOTO/ Andreea Marin A SLĂBIT cinci kilograme din cauza unei probleme de sănătate. ”A fost mai neplăcut” # Gândul
Andreea Marin, în vârstă de 50 de ani, a slăbit cnci kilograme în urma unei probleme de sănătate cu care s-a confruntat. Andreea Marin este una dintre cele mai de succes vedete de televiziune din România. Fosta zână a surprizelor are o carieră impresionantă în spate. În ceea ce privește viața personală, Andreea Marin […]
TENSIUNILE continuă în Franța. Mișcarea „Blocăm totul” organizează proteste la nivel național. Sute de persoane au fost deja arestate # Gândul
Franța continuă să fie scena unor tensiuni de amploare, deși, marți, președintele Emmanuel Macron a desemnat un nou premier, în persoana lui Sébastien Lecornu. Cu toate acestea, mișcările de protest planificate încă din luna mai și cunoscute la nivel național drept „Blocăm totul”, au început de miercuri. Mișcarea vizează organizarea de proteste și greve la […]
„Rusia trebuie oprită” / Reacția lui Nicușor Dan, după „încălcarea flagrantă a spațiului aerian polonez” de către dronele ruse # Gândul
„Rusia a demonstrat din nou, inclusiv prin încălcarea flagrantă a spațiului aerian polonez de aseară, că se comportă agresiv, testându-ne constant limitele și sfidând toate eforturile noastre de a realiza pacea”, transmite Nicușor Dan, într-o postare pe rețeaua X. Șeful statului consideră că Rusia „trebuie presată să vină la masa negocierilor”. „Acest lucru este inacceptabil, […]
Vremea se răcește în BUCUREȘTI: meteorologii anunță maxime de 25 de grade/Ploi și vânt în toată țara până vineri, 12 septembrie # Gândul
Potrivit unei prognoze speciale pentru Capitală emisă de ANM, vremea se răcește în București în următoarea perioadă. Vineri, maximele vor ajunge la 25 de grade Celsius. De asemenea, în mare parte din țară vor fi ploi, anunță meteorologii. Averse însemnate cantitativ în București De miercuri, de la ora 20:00, până joi la ora 9:00, cerul […]
Alexandru Bălan, spionul moldovean, acuzat de trădare, ajunge azi la Curtea de Apel București. Decizia magistraților va fi executorie # Gândul
Fostul șef al serviciilor secrete din Republica Moldova ajunge azi în fața instanței Curții de Apel București, după noua ore de audieri la DIICOT. Acesta este acuzat de trădare în formă continuată, după ce ar fi divulgat informații secrete agenților KGB al Belarus, ce ar fi pus în pericol securitatea României, transmit surse Gândul. La […]
Trump declanșează războiul economic: UE, îndemnată să impună tarife comerciale de 100% Chinei și Indiei pentru că importă petrol din Rusia! # Gândul
Președintele Statelor Unite se declară pregătit să înceapă un adevărat război economic cu marile forțe din BRICS. După reuniunea de la Tianjin, acolo unde Xi Jinping a fost gazda unei întâlniri importante a puterilor care încearcă să schimbe ordinea mondială, Donald Trump îndeamnă UE să acționeze împotriva „triadei” Rusia-China-India. AFP citează un oficial american care […]
Ministrul Apărării reacționează în scandalul dronelor din Polonia. „O escaladare periculoasă din partea Rusiei” # Gândul
Ministrul Apărării reacționează în urma escaladării tensiunilor internaționale ca efect al atacului dronelor rusești în Polonia. Ionuț Moșteanu consideră că este vorba de o violare inacceptabilă a spațiului aerian a unui stat NATO. Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a catalogat miercuri intrarea dronelor rusești în Polonia drept „o violare inacceptabilă a spațiului aerian a unui stat […]
Ursula von der Leyen propune SUSPENDAREA parțială a acordului UE–Israel: „Ceea ce se întâmplă în Gaza este inacceptabil” # Gândul
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunțat miercuri, la Strasbourg, că va propune suspendarea parțială a Acordului de asociere dintre Uniunea Europeană și Israel, în special pe componenta comercială. Decizia marchează o schimbare de poziție a Comisiei, care până acum a respins solicitările mai multor state membre în această direcție. „Comisia va face […]
Adrian Năstase: „Nu poți să fii președinte și să-ți permiți un CONCEDIU. Este foarte greu de înțeles” # Gândul
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Adrian Năstase și-a exprimat dezacordul față de relaxarea cu care pare că noul președinte a abordat începerea mandatului său. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Adrian Năstase: „PSD poartă un complex de vinovăție după pierderea alegerilor” Adrian Năstase vorbește despre atitudinea […]
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, vizită-fulger la Washington, pe agenda economică cu noua administrație REPUBLICANĂ # Gândul
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, efectuează zilele acestea o vizită scurtă în Statele Unite, unde are programate întrevederi la nivel înalt cu oficiali ai Departamentului de Comerț, potrivit unor surse politice. Nazare este primul membru al actualului guvern care se deplasează la Washington după instalarea guvernului. Surse apropiate susțin că oficialul român a cultivat în ultimii […]
Călin Georgescu: zidul Parisului a căzut. Va urma zidul Bruxellului, zidul Bucureștiului, zidul Chișinăului” # Gândul
Călin Georgescu a comentat căderea guvernului Bayrou în Franța, la ieșirea din sediul Poliției Ilfov, unde a semnat controlul judiciar. Fostul candidat la prezidențiale a precizat că „zidul Parisului a căzut. Va urma zidul Berlinului, care va cădea a doua oară”. „Cred că prima dată ar fi trebuit să abordați subiectul Franța: este cel mai […]
Fost ministru de Finanțe avertizează că deficitul bugetar va CREȘTE, după ce România s-a împrumutat 17 miliarde de euro pentru industria de apărare # Gândul
Fostul ministru de Finanțe social-democrat, Adrian Câciu, a declarat că împrumutul în valoare de 17 miliarde de euro pe care România îl va primi din partea UE pentru dezvoltarea industriei de apărare va contribui la creșterea deficitului bugetar. Adrian Câciu a atras atenția că suma de 17 miliarde de euro pe care România a primit-o […]
O tânără ucraineancă, refugiată în SUA, a fost victima unui atac MORTAL/ Suspectul a fost acuzat de săvârșirea mai multor infracțiuni # Gândul
O tânără de 23 de ani din Ucraina, care s-a refugiat în SUA, a fost ucisă în timpul unui atac violent, în timp ce se afla într-un tren în California de Nord. Decarlos Brown Jr, în vârstă de 34 de ani, care a comis mai multe infracțiuni anterior, a fost identificat ca fiind suspectul de […]
Mișcarea „BLOCĂM TOT”, născută pe TELEGRAM, paralizează Franța / Poliția arestează zeci de persoane # Gândul
Mișcarea „Blocăm Tot” a paralizat miercuri transportul și serviciile în mai multe orașe din Franța. Serviciile de securitate internă se așteaptă ca 100.000 de persoane din Franța să participe la demonstrații, blocade și sabotaje, relatează presa franceză. Încă de dimineață, mii de protestatari au inundat străzile, ciocnindu-se cu poliția și declanșând revolte în semn de […]
La începutul lui 2025, piața imobiliară românească continuă să fascineze prin dinamismul său și diversitatea oportunităților. Investițiile recente, atât rezidențiale cât și comerciale, sugerează că, deși contextul economic impune precauție, domeniul imobiliar rămâne un sector solid — ideal pentru cei interesați de afaceri care funcționează „la cheie”. Tot mai mulți antreprenori privesc acest segment ca […]
Copii de grădiniță, costumați în „șoimi ai patriei” la deschiderea anului școlar. Poliția a deschis dosar penal pentru „propagandă COMUNISTĂ” # Gândul
La o grădiniță din Satu Mare, deschiderea anului școlar s-a transformat într-un scandal uriaș după ce micuții au fost îmbrăcați în uniforme de șoimi ai patriei și pionieri, iar pe scenă au fost recitate poezii și chiar pasaje din autobiografia lui Nicolae Ceaușescu. Imaginile apărute în online au stârnit revoltă în rândul părinților și al […]
