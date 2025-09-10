Ce spune Kremlinul despre dronele rusești doborâte în Polonia. Anunțul lui Dmitri Peskov
Digi24.ro, 10 septembrie 2025 15:00
Secretarul de presă al Kremlinului, Dmitri Peskov, a refuzat să comenteze miercuri despre situaţia dronelor care au intrat în cursul nopţii în spaţiul aerian polonez, sfătuindu-i pe jurnalişti să adreseze întrebările Ministerului rus al Apărării, relatează BBC.
Acum 5 minute
15:20
Ce spune Nicușor Dan despre informările primite privind spionul moldovean. „A fost o colaborare cu partenerii pe care îi cunoaşteţi” # Digi24.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, miercuri, despre cazul spionului moldovean reţinut, că sunt informaţii pe care le are, dar pentru că este o anchetă în curs, nu poate să spună mai mult decât ce e public, el precizând că a fost o colaborare cu partenerii României cunoscuți şi cu Eurojust.
15:20
Femeia care a mușcat limba bărbatului ce a încercat să o agreseze a fost achitată după 61 de ani # Digi24.ro
O femeie din Coreea de Sud a fost achitată după ce o instanță a reexaminat condamnarea ei veche de zeci de ani pentru că a mușcat limba unui bărbat în timpul unui presupus atac sexual.
Acum 15 minute
15:10
Explozii puternice la Vilnius: mai multe vagoane de tren cu gaz lichefiat ale companiei poloneze Orlen au luat foc # Digi24.ro
Explozii puternice s-au auzit, miercuri dimineață, în suburbiile capitalei Lituaniei, Vilnius, după ce mai multe vagoane de tren încărcate cu gaz lichefiat au luat foc, au anunțat autoritățile, potrivit ABC News.
15:10
Parlamentul European a votat o rezoluție înainte de alegerile din Republica Moldova. Ce condamnă eurodeputații # Digi24.ro
Într-o rezoluție, deputații critică intensificarea operațiunilor hibride și încercările de ingerință ale Rusiei înainte de alegerile parlamentare din Republica Moldova din 28 septembrie, se arată în textul publicat pe europarl.europa.eu.
15:10
Prima reacție a NATO: „Încălcarea spaţiului aerian al Poloniei a fost absolut imprudentă”. Mark Rutte: Suntem pregătiţi și vigilenți # Digi24.ro
Încălcarea spaţiului aerian al Poloniei de către drone ruseşti a fost „absolut imprudentă”, a declarat miercuri secretarul general al NATO, Mark Rutte, adăugând că încă nu s-a făcut o evaluare completă a incidentului. „Indiferent dacă a fost intenţionat sau nu, este absolut imprudent, este absolut periculos”, a spus Rutte, citat de Sky News.
Acum 30 minute
15:00
Acum o oră
14:40
Generalul (r) Virgil Bălăceanu: Dacă nu sunt drone în derivă, Rusia testează NATO. România trebuie să reacţioneze la fel ca Polonia # Digi24.ro
Generalul în rezervă Virgil Bălăceanu consideră că, în cazul în care dronele ruseşti doborâte în spaţiul aerian al Poloniei au făcut parte dintr-un „zbor planificat”, şi nu au fost „drone în derivă”, atunci Federaţia Rusă a lansat „o provocare” atât la adresa Poloniei, cât şi a NATO, pentru a vedea modul de reacţie al acestora şi dacă Alianţa este solidară în asemenea situaţii. El a afirmat, miercuri, la Digi24, că „obligatoriu” România trebuie să reacţioneze la fel ca Polonia în cazul în care s-ar confrunta cu o situaţie similară.
14:40
Profesor băgat în spital de un elev, după ce i-a spus că n-are voie să fumeze în școală. Inspectoratul județean Galați face o anchetă # Digi24.ro
Un elev de liceu din Galaţi a bătut un profesor, în curtea unităţii de învăţământ, după ce cadrul didactic i-a atras atenţia acestuia, dar şi altor liceeni că nu au voie să fumeze în incinta şcolii. Profesorul a ajuns la spital cu mai multe răni, iar Inspectoratul Şcolar Judeţean a declanşat o anchetă, elevul agresiv riscând sancţiuni grave, inclusiv exmatricularea.
14:40
Donald Trump a cerut UE să impună tarife de până la 100% asupra Indiei și Chinei, ca parte a eforturilor de a-l forța pe președintele rus, Vladimir Putin, să pună capăt războiului din Ucraina, potrivit unor rapoarte.
14:30
UE va lansa o misiune de supraveghere a flancului estic. Ursula von der Leyen anunță construirea unui „zid de drone” # Digi24.ro
Liderii europeni au promis o apărare mai puternică la frontieră, anunțând planuri de a lansa o misiune de „supraveghere a flancului estic” și de a construi un „zid de drone” pentru a proteja spațiul aerian al UE.
14:30
Nicușor Dan dă asigurări că România este pregătită să se apere în fața dronelor rusești: „Oamenii nu trebuie să fie îngrijorați” # Digi24.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, miercuri, despre situaţia din Polonia, unde mai multe drone ruseşti au pătruns în spaţiul aerian naţional al ţării, că România nu a avut incidente de acest fel, ci a avut accidental, la câteva sute de metri de graniţă. Preşedintele a dat asigurări că, dacă se va întâmpla, procedurile sunt pregătite pentru a reacţiona la fel, iar oamenii nu trebuie să fie îngrijoraţi.
14:30
Principalul organism de conducere al NATO s-a întrunit la cererea Poloniei. Consiliul Nord-Atlantic a mai discutat articolul 4 în 2022 # Digi24.ro
Consiliul Nord-Atlantic, principalul organ de decizie politică al NATO, s-a întrunit miercuri dimineaţă la nivel de ambasadori reunind reprezentanţii celor 32 de ţări NATO, pentru o reuniune planificată de mult timp. Cu toate acestea, potrivit diplomaţilor, aliaţii au decis ca reuniunea să aibă loc în temeiul articolului 4 din Tratatul alianţei, după ce Polonia a cerut activarea acestui articol în urma intruziunilor din spaţiul său aerian în cursul nopţii.
Acum 2 ore
14:10
Scandal la sediul Poliției Ilfov, unde Călin Georgescu s-a prezentat pentru controlul judiciar. Ce s-a întâmplat # Digi24.ro
Un bărbat a devenit recalcitrant, a adresat ameninţări şi a înjurat, miercuri, la sediul Poliţiei judeţene Ilfov, unde s-au strâns mai mulţi susţinători ai fostului candidat la alegerile prezidenţiale Călin Georgescu. Acesta s-a prezentat la Poliţie în cadrul controlului judiciar.
13:50
Ambasada României în SUA anunță relansarea Grupului de Prietenie România-SUA în Congresul american # Digi24.ro
Ambasada României în SUA anunță relansarea grupului de prietenie România-SUA, în cadrul unui eveniment care a avut loc marți la Washington. Ambasadorul Andrei Muraru a transmis că „România și Statele Unite se bucură de un Parteneriat Strategic incredibil de strâns, care anul acesta a împlinit 28 de ani”.
13:50
Polonia a anunțat miercuri dimineață declarat că „un număr mare” de drone rusești au intrat în spațiul său aerian și că cele care reprezentau o amenințare directă au fost doborâte – dar acum orice răspuns trebuie să fie prudent pentru a evita escaladarea războiului din Ucraina, scrie Sky News într-o analiză dedicată celor mai noi evoluții de pe frontul din estul Europei.
13:50
Soluția preferată de suedezi pentru a renunța la fumat a dat rezultate impresionante. Alternative pentru un viitor fără fum # Digi24.ro
Suedia este un exemplu în ceea ce privește adaptarea obiceiurilor, fiind singura țară europeană care se apropie de pragul de țară nefumătoare, cu doar 5.4% din populație fumătoare. Am făcut o vizită în capitala în care fumul de țigară este rar întâlnit, pentru a afla care este soluția preferată a suedezilor pentru a renunța la fumat.
13:50
„Jaful Secolului”, după scenariul lui Cristian Mungiu, este propunerea României pentru Premiile Oscar # Digi24.ro
Filmul care va reprezenta România la categoria Cel mai bun film internaţional al Premiilor Academiei Americane de Film (Premiile Oscar) 2026 este „Jaful Secolului”, regizat de Teodora Ana Mihai, după scenariul lui Cristian Mungiu.
13:50
România, vulnerabilă în fața dronelor: avem lege, dar nu și norme de aplicare. Situația absurdă în care se află Armata # Digi24.ro
Legea antidronă a fost promulgată în luna mai de Ilie Bolojan, pe atunci președinte interimar, dar pentru ca aceasta să-și facă efectul este nevoie să fie aprobate și normele de aplicare. Acest lucru întârzie, însă, și poate duce la timp prețios pierdut în cazul în care România ar fi pusă în situația să doboare astfel de aparate de zbor.
13:40
România nu a scăpat de riscul suspendării fondurilor europene. Comisia și Parlamentul European discută situația deficitului # Digi24.ro
Riscul ca România să piardă fondurile europene din cauza deficitului bugetar nu a trecut. În ciuda măsurilor fiscale adoptate, Comisia Europeană începe discuțiile cu Parlamentul European privind situația României. Pe 15 octombrie Guvernul are termen limită pentru a prezenta aceste măsuri și pentru ca reprezentanții de la Bruxelles să decidă dacă sunt suficiente.
13:40
Viktor Orban condamnă „incidentul cu drona”, dar nu amintește nimic despre Rusia sau Putin # Digi24.ro
Premierul Ungariei, Viktor Orban, a reacţionat la incidentul cu dronele din spaţiul aerian polonez făcând o adevărată echilibristică între ceea ce susţine în politica sa externă. Noul preşedinte al Poloniei, Karol Nawrocki, este un naţionalist şi un admirator al lui Donald Trump, ca şi el, însă, spre deosebire de Budapesta, Polonia susţine Ucraina, în timp ce Viktor Orban, care a rămas în relaţii bune cu Vladimir Putin, i-a pus adesea beţe în roate Ucrainei, blocând decizii europene care priveau Kievul.
13:30
Alexandru Bălan, fostul adjunct al SIS acuzat de DIICOT că ar fi colaborat cu KGB al Belarus, află astăzi dacă va fi arestat preventiv # Digi24.ro
Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată (DIICOT) a anunțat miercuri, 10 septembrie, că Alexandru Bălan, fostul adjunct al Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova, urmează să afle pe parcursul zilei dacă va fi arestat preventiv pentru următoarele 30 de zile. DIICOT a comunicat oficial că acesta a fost reținut și că este acuzat de „tentativă la trădare prin transmitere de informații secrete de stat, în formă continuată”.
13:30
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informează cetăţenii români care se află, tranzitează sau doresc să călătorească în Republica Polonă asupra faptului că, urmare a suspendării temporare, miercuri dimineaţă, a operaţiunilor de zbor în patru aeroporturi internaţionale din Republica Polonă (Aeroportul Frederic Chopin şi Aeroportul Modlin Mazovia din Varşovia, Aeroportul Lublin şi Aeroportul Rzeszow), sunt posibile perturbări ale traficului aerian în perioada următoare.
Acum 4 ore
13:20
Tensiune uriașă. Donald Tusk: Polonia, mai aproape de un conflict armat decât în orice alt moment de după Al Doilea Război Mondial # Digi24.ro
Polonia se află mai aproape de un conflict armat decât în orice alt moment de după cel de-al Doilea Război Mondial, a avertizat premierul Donald Tusk, în ședința de urgență, ținută alături de miniștri, după ce mai multe drone rusești au încălcat spațiul aerian al țării sale. Varșovia a solicitat invocarea Articolului 4 din tratatul NATO, care permite țărilor membre să ridice problema în fața Consiliului Nord-Atlantic, principalul organism decizional politic al NATO, arată The Guardian. Patru drone din cele 19, care au pătruns pe teritoriul polonez, au fost doborâte, a spus Tusk.
13:10
Când se va termina criza bugetară, potrivit lui Nicușor Dan. Mesajul președintelui transmis la AmCham CEO Business Forum 2025 # Digi24.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, miercuri, la AmCham CEO Business Forum 2025, despre situaţia economică, că mesajul său este de stabilitate, apreciind că sfârşitul lui 2026 este, în opinia sa, capătul tunelului.
13:10
Culisele atacului Israelului asupra liderilor Hamas din Qatar, un aliat al SUA. Turcia și Egiptul avertizaseră asupra pericolului (WSJ) # Digi24.ro
Liderii de rang înalt ai Hamas – care s-au ascuns mult timp în țări gazdă din Orientul Mijlociu – au zburat în weekend la sediul grupării din capitala Qatarului, Doha. Pe ordinea de zi: un nou plan de încetare a focului în Fâșia Gaza, propus de SUA, aparent cu sprijinul Israelului.
12:50
Oana Țoiu, despre dronele doborâte în Polonia: „Încălcările spaţiului aerian al Aliaţilor sunt îngrijorătoare şi iresponsabile” # Digi24.ro
Ministrul de Externe, Oana Ţoiu, afirmă, miercuri, că încălcarea spaţiului aerian al Poloniei ”este inacceptabilă” şi apreciază că bombardamentele ruseşti în imediata apropiere a NATO ”sunt îngrijorătoare şi iresponsabile”.
12:50
Liderii UE critică incursiunea dronelor rusești din Polonia: „Încălcare imprudentă, fără precedent. Regimul lui Putin amenință Europa” # Digi24.ro
Liderii europeni au reacționat dur, după ce mai multe drone rusești au fost doborâte pe teritoriul Poloniei. Șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a condamnat vehement „încălcarea imprudentă și fără precedent” a spațiului aerian polonez, în timp ce președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, a subliniat că „Polonia are tot dreptul să se apere”, arată Sky News. O reacție a venit și de la București: președintele Nicușor Dan spune că „Rusia a demonstrat din nou că se comportă agresiv”.
12:30
Ce prevede Articolul 4 din Tratatul Nord-Atlantic, pe care Polonia urmează să îl activeze după ce a doborât mai multe drone rusești # Digi24.ro
Articolul 4 din Tratatul Nord-Atlantic adună statele membre ale NATO la consultări în momentul în care una dintre ele consideră că integritatea teritorială îi este amenințată. Acest Articol a fost activat ultima oară de opt state membre, printre care și România, în anul 2022, la scurt timp după ce Federația Rusă a lansat invazia asupra Ucrainei.
12:30
Președintele Nicușor Dan, despre dronele rusești intrate pe teritoriul Poloniei: „Rusia a demonstrat din nou că se comportă agresiv” # Digi24.ro
Președintele Nicușor Dan spune că „Rusia a demonstrat din nou că se comportă agresiv”, după ce mai multe drone rusești au intrat în spațiul aerian al Poloniei. Șeful statului a subliniat că Rusia „trebuie oprită și presată să vină la masa negocierilor”.
12:30
Republica Moldova a expulzat un diplomat belarus, după ce fostul adjunct al SIS a fost arestat pentru că ar fi spionat pentru Minsk # Digi24.ro
Un angajat al Ambasadei Republicii Belarus în Moldova ar fi fost declarat persona non grata de autoritățile de la Chișinău. Informația a fost confirmată de sursele agenție de presă IPN, însă până în prezent nu a fost făcut niciun anunț oficial din partea autorităților.
12:00
Preliminariile CM 2026. Cum a intrat Mircea Lucescu în Cartea Recordurilor, după meciul de aseară # Digi24.ro
Meciul de aseară din preliminariile Campionatului Mondial 2026 a adus pe lângă un rezultat dezamăgitor și intrarea lui Mircea Lucescu în Cartea Recordurilor, scrie GSP.
12:00
Ministrul Apărării, despre dronele intrate în Polonia: Vom răspunde ferm încercărilor Rusiei de a pune în pericol securitatea europeană # Digi24.ro
Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a transmis, miercuri, despre dronele rusești care au încălcat spațiul aerian al Poloniei, că este o „violare inacceptabilă a spațiului aerian al unui stat aliat NATO și o escaladare periculoasă din partea Rusiei”. „Vom răspunde ferm oricărei încercări a Rusiei de a pune în pericol securitatea europeană”, mai transmite acesta.
11:50
Ceartă în Parlament la dezbaterea unei legi pe tema culturii: „Ești un putinist infect”/ „Dacă fac schimbare de sex ești mulțumit?” # Digi24.ro
Dezbaterile pe un proiect de lege din domeniul culturii s-au transformat într-un adevărat circ la Camera Deputaților. Mihail Neamțu (AUR) a criticat faptul că Ministerul Culturii este condus de UDMR, ceea ce a stârnit reacția lui Csoma Botond, acuzându-l de fascism. Disputa a continuat cu Alexandru Dimitriu (USR), care l-a numit pe Neamțu „propagandist infect putinist”. „Probabil că dacă aș face o schimbare de sex, domnul Dimitriu ar fi mulțumit”, a răspuns deputatul AUR.
11:40
Prima reacție a Rusiei după ce dronele sale au fost doborâte în spațiul aerian al Poloniei # Digi24.ro
Mai multe drone folosite de către Federația Rusă, miercuri, pentru a ataca Ucraina, au pătruns în spațiul aerian al Poloniei și au fost doborâte de către forțele militare aliate staționate în această țară. Atacul Rusiei a fost condamnat de către autoritățile de la Varșovia și aliații europeni. Moscova, prin vocea ambasadorului său din Varșovia, a susținut că „nu există dovezi privind proveniența dronelor”, transmite presa de stat de la Kremlin.
11:40
Un cadavru în descompunere a fost găsit, la Hollywood, în portbagajul unei mașini Tesla, înmatriculată pe numele vedetei în ascensiune a rapului american D4vd, potrivit presei americane.
11:40
Incursiune calculată: NATO suspectează că dronele rusești ar fi încălcat cu bună știință spațiul aerian al Poloniei # Digi24.ro
NATO nu tratează pătrunderea dronelor rusești pe teritoriul polonez ca pe un atac, a declarat o sursă pentru Reuters, dar indiciile inițiale sugerează că ar fi fost vorba despre o incursiune intenționată a șase până la zece astfel de dispozitive în spațiul aerian polonez. Avioane italiene și olandeze au fost implicate în operațiunea de protejare a Poloniei în timpul nopții, potrivit Reuters.
Acum 6 ore
11:20
Un grav accident rutier, în care au fost implicate opt persoane, s-a produs, marţi dimineaţă, pe un drum judeţean din judeţul Argeş, unde două autovehicule s-au ciocnit violent într-o curbă: un om a murit și alte șapte persoane au fost transportate la spital.
11:10
Șeful spionilor ucraineni știe când Putin va ataca Europa. 1,2 trilioane de dolari pentru înarmare. „O realitate absolută, curând” # Digi24.ro
Armata rusă va primi zeci de miliarde de dolari pentru reînarmare completă, avertizează șeful serviciului de informații militare ucrainean HUR, Kirilo Budanov – nu doar din cauza Ucrainei, ci și pentru că privește tot mai mult spre vest, scrie Blesk .
10:50
Reacția lui Volodimir Zelenski, după ce Rusia a încălcat spațiul aerian polonez: „Nou nivel de escaladare”. Kievul cere un răspuns ferm # Digi24.ro
Reacția lui Volodimir Zelenski, după ce Rusia a încălcat spațiul aerian polonez: „Nou nivel de escaladare”. Kievul cere un răspuns ferm
10:50
Măsurile de austeritate ale Guvernului scot sindicaliștii din țară în stradă. Este a treia zi de proteste și haos în Educație # Digi24.ro
În a treia zi de haos în Educație, sute de profesori protestează în Maramureș și Constanța față de măsurile de austeritate anunțate de Guvern. Dascălii amenință cu greva generală, iar în unele școli din țară profesorii au boicotat orele. Aceștia s-au limitat la a supraveghea elevii, însă nu au predat.
10:50
Prognoza actualizată: vremea se răcește și vin ploile. Regiunile unde va fi cod galben de averse torențiale și vânt puternic # Digi24.ro
Vremea se răcește și vin ploile. Meteorologii anunță că în următoarele două zile se vor înregistra averse însemnate cantitativ și intensificări temporare ale vântului în cea mai mare parte a țării. Administrația Națională de Meteorologie a emis și un cod galben de ploi puternice, valabil joi, în Maramureș, Munții Apuseni și nord-estul Transilvaniei. În București, vremea se va răci, mai ales vineri, și se vor semnala ploi și descărcări electrice.
10:30
Şoferi filmaţi în timp ce circulau cu viteză în spatele unui echipaj SMURD, încălcând reguli de circulaţie # Digi24.ro
Doi şoferi au fost filmaţi, pe un drum din judeţul Bihor, în timp ce circulă cu viteză în spatele unui echipaj SMURD aflat în misiune, încălcând regulile de circulaţie. După apariţia imaginilor în spaţiul public, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Bihor anunţă că a sesizat Poliţia.
10:30
În cancerul de prostată, tratamentul este adesea multimodal, putând include pe lângă chirurgia urologică și chimioterapia, hormonoterapia, imunoterapia și radioterapia. Stereotaxia este o metodă avansată de radioterapie, care poate fi de mare ajutor la pacienții care nu pot fi operați.
10:10
Șeful ELCEN a fost plasat sub control judiciar pentru 60 de zile. Claudiu Crețu este acuzat de luare de mită # Digi24.ro
Directorul general al ELCEN, Claudiu Crețu, a fost plasat sub control judiciar pentru o durată de 60 de zile. Acesta este acuzat de săvârșirea a două infracțiuni de luare de mită.
10:10
Radu Marinescu, după scandalul firmei fantomă: ONRC e o instituție de tip registru, nu poate investiga, ancheta e făcută de procuratură # Digi24.ro
Radu Marinescu, ministrul Justiției, a declarat la Digi24 că Registrul Comerțului, aflat în subordinea ministerului său, nu poate să facă verificări în cazul firmelor fantomă, aceste anchete intrând în sarcina poliției și procuraturii. „Nu se pune problema să desființăm cu ușurință instituții”, a mai spus.
10:10
Coaliția revine astăzi la masa discuțiilor. Este prima ședință după întâlnirea de la Cotroceni unde președintele Nicușor Dan le-a cerut partidelor să nu se mai atace și să continue cu reformele pe care și le-au asumat când au intrat la guvernare. Până la finalul săptămânii ar trebui să fie gata reforma în administrației. Între timp, PSD amenință din nou cu ieșirea de la guvernare și cere modificări ale primului pachet fiscal.
10:00
Tensiunile escaladează: o dronă rusească a lovit o clădire rezidențială în Polonia, potrivit presei locale # Digi24.ro
O dronă rusă a lovit o clădire rezidențială în regiunea Lublin, potrivit presei locale. Polsat News relatează că acoperișul clădirii și parcarea au fost avariate, dar nimeni nu a fost rănit. Cel puțin opt drone de atac rusești au încălcat spațiul aerian al Poloniei în noaptea de marți spre miercuri.
10:00
09:50
Armata a ridicat două avioane F-16 în timpul nopții, după ce un grup de drone a fost detectat la graniță. Mesaj RO-ALERT în Tulcea # Digi24.ro
Ministerul Apărării anunță miercuri că, în noaptea de 9 spre 10 septembrie, un grup de drone a fost detectat în zona localității Vâlcov din Ucraina, la granița cu România. Armata a ridicat două aeronave de luptă F-16 pentru misiuni de cercetare iar în timpul nopții a fost transmis un mesaj Ro-Alert pentru zona de nord a județului Tulcea. Nu au fost detectate pătrunderi în spațiul aerian al României.
09:50
Cum să nu negociezi niciodată cu Putin. Ce putea Trump să învețe de la Ronald Reagan ca să iasă învingător de la summitul din Alaska # Digi24.ro
Summitul de luna trecută din Alaska între Donald Trump și Vladimir Putin nu a făcut decât să prelungească războiul din Ucraina și să îl ajute pe președintele rus să crească în sondajele de opinie din Rusia, se arată într-o analiză Foreign Affairs. Spre deosebire de întâlnirea dintre Ronald Reagan – pentru care Trump și-a exprimat de mai multe ori admirația – și Mihail Gorbaciov de la Reykjavík din 1986 care s-a încheiat tot fără rezultat, dar de unde liderul sovietic a plecat cu coada între picioare, de această dată liderul de la Kremlin a ieșit triumfător.
