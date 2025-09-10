Educație 2025. Un profesor din Galați a fost bătut de un elev, după ce i-a atras atenția să nu fumeze în curtea școlii
PSNews.ro, 10 septembrie 2025 15:00
Un elev de la un liceu Galați a bătut un profesor, nemulțumit că acesta i-a interzis să fumeze în incinta unității de învățământ. Cadrul didactic a ajuns la spital cu mai multe leziuni, iar adolescentul violent riscă exmatricularea. Un elev de la un liceu Galați a bătut un profesor, nemulțumit că acesta i-a interzis să […]
• • •
Acum 5 minute
15:20
Analistul Cristian Pîrvulescu: „Mi-e teamă că România va pierde tot ce-a câştigat în ultimii ani” # PSNews.ro
Profesorul Cristian Pîrvulescu, decanul Facultăţii de Ştiinţe Politice de la SNSPA, spune, într-un interviu pentru HotNews, că România riscă să repete scenariile crizei din 2010, când ajustările bugetare brutale au generat costuri sociale şi au alimentat ascensiunea extremelor politice. Politologul Cristian Pîrvulescu, decanul Facultăţii de Ştiinţe Politice de la SNSPA, este de părere că "un […]
15:20
Drone detectate în România, lângă granița cu Ucraina. Două avioane F-16 au decolat în misiune # PSNews.ro
Atacul cu drone al Rusiei asupra localității ucrainene Vâlcov, aflată la granița României, a fost filmat de o persoană aflată în localitatea tulceană Periprava. În imagini se vede o explozie uriașă pe malul ucrainean al Dunării. Rusia a lansat un atac masiv cu drone în noaptea de marți spre miercuri, iar România a ridicat de la […]
Acum 15 minute
15:10
UE va lansa o misiune de supraveghere a flancului estic. Von der Leyen anunță construirea unui „zid de drone” # PSNews.ro
Liderii europeni au promis o apărare mai puternică la frontieră, anunțând planuri de a lansa o misiune de „supraveghere a flancului estic" și de a construi un „zid de drone" pentru a proteja spațiul aerian al UE. Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunțat noi planuri de consolidare a securității UE. „Trebuie să […]
15:10
Nicuşor Dan, despre coaliție: Mi-aş dori ca discuţiile să fie mai puţin în spaţiu public şi mai mult între parteneri # PSNews.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, miercuri, despre concedierile din primării, că este o discuţie pe care coaliţia, cu sau fără el, o să o aibă săptămâna viitoare, pentru că aşa s-au angajat. Şeful statului a menţionat că şi-ar dori ca discuţiile din coaliţie să fie mai puţin în spaţiu public şi mai mult între parteneri. […]
15:10
Consiliul Nord-Atlantic, principalul organ de decizie politică al NATO, s-a întrunit miercuri dimineaţă la nivel de ambasadori reunind reprezentanţii celor 32 de ţări NATO, pentru o reuniune planificată de mult timp. Cu toate acestea, potrivit […]
15:10
ANALIZĂ Ursula ține cu dinții de Ucraina. UE, între irelevanță și lipsă de soluții pentru problemele europenilor # PSNews.ro
Ursula von der Leyen, președinta Comisiei Europene, nu aduce nicio schimbare importantă în UE și continuă să pună Uniunea în slujba Ucrainei și să o transforme într-o zonă de război, în timp ce problemele importante ale europenilor rămân fără soluții. Președinte Comisiei a vorbit în fața europarlamentarilor, pe care nu i-a convins cu proiectele sale […]
Acum 30 minute
15:00
Educație 2025. Un profesor din Galați a fost bătut de un elev, după ce i-a atras atenția să nu fumeze în curtea școlii # PSNews.ro
Un elev de la un liceu Galați a bătut un profesor, nemulțumit că acesta i-a interzis să fumeze în incinta unității de învățământ. Cadrul didactic a ajuns la spital cu mai multe leziuni, iar adolescentul violent riscă exmatricularea. Un elev de la un liceu Galați a bătut un profesor, nemulțumit că acesta i-a interzis să […]
Acum o oră
14:50
Ne îndreptăm cu paşi repezi spre deschiderea anului universitar în octombrie. Marea provocare pentru studenţi în aceste zile este cazarea. Chirie sau cămin? Cămin de stat sau privat? O decizie mult mai uşor de luat pentru studenţii Universitatii de Vest din Timişoara. Căminul lor seamănă mai degrabă a hotel de 4 stele. Clădirea are panouri fotovoltaice, iar camerele […]
14:50
Discursul Ursulei von der Leyen din 2025: Europa trebuie să devină independentă, unită și pregătită de luptă # PSNews.ro
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a cerut o Europă mai unită, mai capabilă militar și economic, într-un discurs marcat de apeluri directe la acțiune și solidaritate. Miercuri, la Strasbourg, Ursula von der Leyen a rostit primul discurs despre Starea Uniunii din cel de-al doilea mandat al său. În fața eurodeputaților, ea a vorbit despre o Uniune […]
14:40
VIDEO Este nebunie în Franța: Ciocniri violente între protestatari și forțele de ordine, pe străzile Parisului # PSNews.ro
Proteste de amploare în Franța: aproape 200 de arestări și violențe la Gara de Nord din Paris Zeci de mii de forțe de ordine au fost mobilizate miercuri în Franța, în contextul unor manifestații tensionate marcate de confruntări cu poliția, blocaje rutiere și tentative de blocare a unor gări. Autoritățile au raportat aproape 200 de […]
14:40
BNS nu susține schimbarea legislaţiei referitoare la concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate # PSNews.ro
Blocul Naţional Sindical propune avizarea negativă a modificărilor aduse legislaţiei referitoare la concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate / Sindicaliştii avertizează asupra riscului de abuzuri Blocul Naţional Sindical propune avizarea negativă a modificărilor aduse legislaţiei referitoare la concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, avertizând asupra riscului de abuzuri. BNS crede în […]
14:40
Camera de Comerț și Industrie a României (CCIR) a preluat, în data de 10 septembrie a.c., președinția Asociației Camerelor de Comerț Balcanice, în cadrul Adunării Generale Anuale care s-a desfășurat la Podgorițta, în Muntenegru. Asociația Camerelor de Comerț Balcanice a fost înființată în anul 1994, la inițiativa Camerei Naționale a României, ceilalți membri fondatori fiind: […]
14:30
Legea antidronă a fost promulgată în luna mai de Ilie Bolojan, pe atunci președinte interimar, dar pentru ca aceasta să-și facă efectul este nevoie să fie aprobate și normele de aplicare. Acest lucru întârzie, însă, și poate duce la timp prețios pierdut în cazul în care România ar fi pusă în situația să doboare astfel […]
Acum 2 ore
14:20
Procurorii DIICOT cer arestarea preventivă a fostului director adjunct al SIS din Moldova, suspectat de spionaj # PSNews.ro
Bărbatul de 47 de ani, cu dublă cetățenie română și moldovenească, este acuzat de tentativă de trădare prin transmiterea de informații secrete de stat. Procurorii DIICOT au cerut, miercuri, arestarea sa preventivă pentru 30 de zile. Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Structura Centrală au dispus, luni, reținerea unui […]
14:20
"O activitate ciclonică afectează o mare parte din Europa, în special în sud și-n centru, acolo unde au fost emise multe avertizări de Cod Portocaliu și Roșu, care consemnează posibilitatea să fie depășite cantități însemnate de […]
14:10
Cea mai nouă ocupație din România reglementează un domeniu neclar de mulți ani În 2025, a fost propusă spre includerea în Clasificarea Ocupațiilor din România (COR), o nouă meserie – de „îngrijitor de animale" (în speță, de animale de companie), marcând un demers serios de reglementare legală a acestei activități. Aspiranții trebuie să parcurgă un […]
14:10
A8, autostrada promisă de aproape 20 de ani: ce loturi merg înainte și unde se blochează # PSNews.ro
Pe măsură ce Guvernul rămâne fără bani pentru autostrăzi, scad și șansele să înceapă curând și în forță lucrările la A8 – autostrada care ar trebui să unească Moldova cu Transilvania, trecând Carpații Orientali. Am centralizat datele pentru fiecare tronson și am discutat cu Ionuț Ciurea, director executiv al Asociației Pro Infrastructura (API), despre […]
14:00
Analiză APIA. Cum arată piața auto din România în 2025 / Care sunt cele mai vândute mărci și modele, scădere de 9% pentru perioada ianuarie – august În luna august 2025, față de aceeași perioadă a anului trecut, conform datelor publicate de DGPCI, piața auto din România arată astfel, conform Asociației Producătorilor și Importatorilor de […]
14:00
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show", Adrian Năstase și-a exprimat opinia cu privire la situația economică și politică a României. Acesta și-a prezentat dezacordul în privința perspectivei unor alegeri anticipate, dar și referitor la reforma învățământului. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Adrian Năstase: „Creșterea normei pentru […]
13:50
Deputatul Andra Claudia Constantinescu a anunțat că începând de luni nu mai face parte din grupul parlamentar S.O.S. România, urmând să își continue activitatea ca deputat neafiliat. Într-o scrisoare oficială adresată Biroului Permanent al Camerei Deputaților, Andra Constantinescu, aleasă în circumscripția Brăila a informat despre decizia sa de a părăsi grupul parlamentar S.O.S. România. La […]
13:50
Continuă războiul PSD-PNL de la Iași. Bogdan Cojocaru îi reproșează lui Costel Alexe calitatea transportului județean # PSNews.ro
Şeful PSD Iaşi acuză conducerea Consiliului Judeţean: De peste cinci ani, ieşenii sunt privaţi de un serviciu de transport judeţean sigur şi eficient. Fiecare tentativă de licitaţie a fost însoţită de contestaţii, procese şi suspiciuni de aranjamente Liderul PSD Iaşi, deputatul Bogdan Cojocaru, susţine că, de peste cinci ani, judeţul Iaşi nu are un transport […]
13:50
42.000 lei salariu pentru șeful Elcen București, acuzat de mită. Compania are 780 milioane lei datorii # PSNews.ro
DNA a făcut descinderi la Electrocentrale București. Șeful Elcen, Claudiu Crețu, este acuzat de luare mită. Crețu are un salariu net de 42.000 de lei. Elcen are datorii de 673.000.000 de lei. Directorul Elcen, Claudiu Crețu, a fost pus sub control judiciar. DNA îl acuză că ar fi luat mită de 40.000 de lei pentru […]
13:40
Nicuşor Dan, despre situaţia economică: Sfârşitul lui 2026 este, în opinia mea, capătul tunelului # PSNews.ro
Preşedintele Niucşor Dan a declarat, miercuri, .la AmCham CEO Business Forum 2025, despre situaţia economică, că mesajul său este de stabilitate, apreciind că sfârşitul lui 2026 este, în opinia sa, capătul tunelului. Şeful statului a mai spus că România nu are un plan de ţară, în momentul ăsta, pentru că "nu vedem o emergenţă de […]
13:40
Restricții de trafic sunt instituite începând de marți pe DN1 – Calea Bucureștilor (zona Otopeni), în vederea desfășurării lucrărilor la viitoarea stație de metrou 'Otopeni'. Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Române informează că sunt impuse restricții de circulație pe DN1 – Calea Bucureștilor (zona Otopeni), în vederea desfășurării lucrărilor la viitoarea stație de […]
13:30
‘Lovitură’ pentru susținătorii lui Călin Georgescu! Deputații refuză investigarea anulării alegerilor din 2024 # PSNews.ro
'Lovitură' pentru susținătorii lui Călin Georgescu! Plenul Camerei Deputaților a respins miercuri propunerea grupurilor parlamentare AUR și POT de a înființa o comisie de anchetă pentru investigarea circumstanțelor și responsabilităților legate de anularea alegerilor prezidențiale din decembrie 2024. Votul vine în contextul celui mai controversat episod electoral din ultimii 35 de ani. În aceeași ședință, deputații au […]
13:30
Surse din NATO, despre dronele rusești ajunse în Polonia: Nu e un atac, dar e o incursiune deliberată # PSNews.ro
Polonia, țară NATO, a doborât, în premieră, drone rusești care i-au încălcat spațiul aerian. Populația din mai multe regiuni a fost sfătuită să rămână în case. O sursă din NATO a declarat pentru Reuters că alianța nord-atlantică nu tratează incursiunea dronelor rusești în Polonia ca pe un atac, dar datele inițiale par să indice că […]
Acum 4 ore
13:20
Prima reacție a Rusiei după ce dronele sale au fost doborâte în spațiul aerian al Poloniei # PSNews.ro
Convocat la Ministerul de Externe de la Varșovia, însărcinatul cu afaceri al Rusiei în Polonia, Andrei Ordaş, a afirmat miercuri că autoritățile poloneze nu au prezentat probe care să arate că dronele doborâte pe teritoriul lor ar proveni din Rusia, conform agenţiei ruse RIA și preluată de Reuters, AFP și Agerpres. „Considerăm acuzaţiile neîntemeiate. Nu a […]
13:20
„Jaful Secolului”, după scenariul lui Cristian Mungiu, este propunerea României pentru Premiile Oscar 2026 # PSNews.ro
Filmul care va reprezenta România la categoria Cel mai bun film internaţional al Premiilor Academiei Americane de Film (Premiile Oscar) 2026 este „Jaful Secolului", regizat de Teodora Ana Mihai, după scenariul lui Cristian Mungiu. În rolurile principale: Anam
13:20
Codul muncii, modificat: Părinții care vor avea mai multe zile de muncă la domiciliu sau de telemuncă # PSNews.ro
Salariații care au în întreținere copii în vârstă de până la 18 ani, cu handicap, vor putea beneficia de 8 zile pe lună de muncă la domiciliu sau de telemuncă, conform unui proiect de lege adoptat de Parlament, prin votul final al deputaților. De asemenea, dacă au în întreținere 2 sau mai mulți minori cu handicap, […] Articolul Codul muncii, modificat: Părinții care vor avea mai multe zile de muncă la domiciliu sau de telemuncă apare prima dată în PS News.
13:20
AUR a depus o moțiune împotriva ministrului Educației, Daniel David. Dezbaterea și votul se vor desfășura luni # PSNews.ro
Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) a depus în Senatul României o moțiune simplă împotriva ministrului Educației, Daniel David. Potrivit AUR, educația este afectată grav de deciziile luate prin angajarea răspunderii, fără dezbateri și vot democratic. În document, AUR susține că ministrul Educației a ales „minciuna, austeritatea și distrugerea școlii românești”, în loc să apere viitorul copiilor și […] Articolul AUR a depus o moțiune împotriva ministrului Educației, Daniel David. Dezbaterea și votul se vor desfășura luni apare prima dată în PS News.
13:10
Dezbaterea unui proiect de lege din domeniul culturii s-a transformat într-un adevărat circ la Camera Deputaților # PSNews.ro
Dezbaterea unui proiect de lege din domeniul culturii s-a transformat într-un adevărat circ la Camera Deputaților. Mihail Neamțu (AUR) a criticat faptul că Ministerul Culturii este condus de UDMR, ceea ce a stârnit reacția lui Csoma Botond, acuzându-l de fascism. Disputa a continuat cu Alexandru Dimitriu (USR), care l-a numit pe Neamțu „propagandist infect putinist”. […] Articolul Dezbaterea unui proiect de lege din domeniul culturii s-a transformat într-un adevărat circ la Camera Deputaților apare prima dată în PS News.
13:10
Nicuşor Dan: Rusia a demonstrat din nou că se comportă agresiv, testând constant limitele noastre # PSNews.ro
Preşedintele Nicuşor Dan transmite, miercuri, după încălcarea flagrantă a spaţiului aerian polonez în noaptea trecută, că Rusia a demonstrat din nou că se comportă agresiv, testând constant limitele noastre şi sfidând toate eforturile noastre de a ajunge la pace. Potrivit preşedintelui, acest lucru este inacceptabil, iar Rusia trebuie oprită şi presată să vină la masa […] Articolul Nicuşor Dan: Rusia a demonstrat din nou că se comportă agresiv, testând constant limitele noastre apare prima dată în PS News.
13:10
Președinta CE condamnă „încălcarea nechibzuită și fără precedent” a spațiului aerian polonez # PSNews.ro
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a condamnat acțiunile Rusiei calificându-le drept o „încălcare nechibzuită și fără precedent” a spațiului aerian al Poloniei. Ursula von der Leyen a spus că peste 10 drone Shahed ale armatei ruse au intrat în Polonia. Miercuri dimineață, în discursul său despre starea Uniunii Europene, Ursula von der Leyen […] Articolul Președinta CE condamnă „încălcarea nechibzuită și fără precedent” a spațiului aerian polonez apare prima dată în PS News.
13:10
Deputaţii au respins, miercuri, propunerea legislativă a parlamentarilor AUR şi S.O.S. România pentru modificarea Legii nr.47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, prin care invalidarea oricărui tur se putea face numai în baza unei contestaţii temeinic motivate. S-au înregistrat 206 de voturi ‘pentru’ respingere, 80 de voturi ‘contra’ şi 11 abţineri. Potrivit proiectului, Curtea Constituţională […] Articolul CCR rămâne în joc. Deputații au respins scoaterea din procesul electoral apare prima dată în PS News.
13:10
Premierul polonez Donald Tusk susține că Polonia este cel mai aproape de intrarea într-un conflict armat de la cel de-al Doilea Război Mondial. Avertismentul a fost lansat după ce mai mute drone rusești au intrat pe teritoriul polonez. Prim-ministrul Poloniei, Donald Tusk, a afirmat că țara este foarte aproape de un conflict armat. Nu s-a […] Articolul Tusk: Polonia este cel mai aproape de un conflict de la cel de-al Doilea Război Mondial apare prima dată în PS News.
13:00
Incidente la sosirea lui Călin Georgescu la controlul judiciar. O persoană a fost reținută. Noi profeții pentru România # PSNews.ro
Călin Georgescu, proaspăt ieșit de la controlul judiciar, avertizează solemn că „zidul Parisului a căzut”, iar valurile de furie vor ajunge curând la București, trecând prin Berlin, Bruxelles și, bineînțeles, Chișinău. În discursul său, plin de dramatism și metafore grandioase, Georgescu explică că „nedreptatea a devenit lege” și că o „clică de pseudoculți și alogeni” controlează […] Articolul Incidente la sosirea lui Călin Georgescu la controlul judiciar. O persoană a fost reținută. Noi profeții pentru România apare prima dată în PS News.
13:00
Ursula von der Leyen propune noi măsuri pe fondul Războiului din Gaza. Israelul pierde sprijinul UE # PSNews.ro
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a condamnat ferm situația umanitară din Gaza și a anunțat un pachet de măsuri pentru de suspendare a acordului cu Israel și că va propune sancțiuni împotriva miniștrilor extremiști și a coloniștilor din Cisiordania. Miercuri, în cadrul discursului despre Starea Uniunii Europene, președinta Comisiei Europene a evidențiat efectele […] Articolul Ursula von der Leyen propune noi măsuri pe fondul Războiului din Gaza. Israelul pierde sprijinul UE apare prima dată în PS News.
12:50
MAE confirmă: Un angajat al Ambasadei Belarusului la Chișinău, declarat persona non grata # PSNews.ro
UPDATE // Ministerul Afacerilor Externe confirmă faptul că un colaborator al Ambasadei Republicii Belarus la Chișinău a fost declarat persona non grata pe teritoriul Republicii Moldova. Un angajat al Ambasadei Republicii Belarus în Moldova ar fi fost declarat persona non grata de autoritățile de la Chișinău. Informația a fost confirmată de sursele IPN, însă până […] Articolul MAE confirmă: Un angajat al Ambasadei Belarusului la Chișinău, declarat persona non grata apare prima dată în PS News.
12:40
Reacţia ministrului Apărării, după ce drone ruseşti au invadat spațiul aerian al Poloniei: „O escaladare periculoasă” # PSNews.ro
Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a transmis, miercuri, despre dronele rusești care au încălcat spațiul aerian al Poloniei, că este o „violare inacceptabilă a spațiului aerian al unui stat aliat NATO și o escaladare periculoasă din partea Rusiei”. „Vom răspunde ferm oricărei încercări a Rusiei de a pune în pericol securitatea europeană”, mai transmite acesta. „Noaptea […] Articolul Reacţia ministrului Apărării, după ce drone ruseşti au invadat spațiul aerian al Poloniei: „O escaladare periculoasă” apare prima dată în PS News.
12:30
Coaliția revine astăzi la masa discuțiilor. Este prima ședință după întâlnirea de la Cotroceni unde președintele Nicușor Dan le-a cerut partidelor să nu se mai atace și să continue cu reformele pe care și le-au asumat când au intrat la guvernare. Până la finalul săptămânii ar trebui să fie gata reforma în administrației. Între timp, […] Articolul Coaliția de guvernare revine la masa discuțiilor: ședință de la ora 18:00 apare prima dată în PS News.
12:30
Imagini de pe șantierul Autostrăzii Sibiu-Piteşti. Se folosește o tehnologie cum nu a mai existat în România # PSNews.ro
Secțiunea 3 a Autostrăzii Sibiu–Pitești avansează susținut, potrivit Companiei Naționale de Administrate a Infrastructurii Rutiere. România va avea, pentru prima dată, un tunel de autostradă realizat cu tehnologia Tunnel Boring Machine (T.B.M), pe lotul Cornetu–Tigveni al Secțiunii 3 Sibiu–Pitești, a anunțat Direcția Regională Drumuri și Poduri Craiova din CNAIR. “Peste 900 de oameni și aproximativ 200 […] Articolul Imagini de pe șantierul Autostrăzii Sibiu-Piteşti. Se folosește o tehnologie cum nu a mai existat în România apare prima dată în PS News.
12:30
România se afla în plin proces de investiții masive în infrastructură rutieră și feroviară, cu miliarde de euro alocate din fonduri europene și din Planul Național de Redresare. Printre câștigătorii acestei dinamici se află PROGER, o companie de construcții cu capital românesc, care în ultimii ani a avansat rapid din poziția de subcontractor către roluri […] Articolul Constructorul local PROGER iese în față pe piața infrastructurii apare prima dată în PS News.
12:20
Noi dezvăluiri despre „clanul Piedone”: Afaceri IT, contracte de milioane și legăturile cu interlopii # PSNews.ro
Fostul director economic al Primăriei Sectorului 5 și fost șef al DITL Sector 5, Valerian Sălăvăstru continuă seria de dezvăluiri în care prezintă alți membri ai așa-numitului „clan Piedone”. Potrivit acestuia, nu este vorba neapărat de rude sau de angajați ai primăriilor conduse de Cristian Popescu Piedone, ci de persoane care ar fi obținut contracte […] Articolul Noi dezvăluiri despre „clanul Piedone”: Afaceri IT, contracte de milioane și legăturile cu interlopii apare prima dată în PS News.
12:20
Groapa de gunoi din curtea Fabricii de Pulberi din Făgăraș e încă acolo. „E risc de a se întâmpla o explozie” # PSNews.ro
Ministrul Economiei a explicat marți, la Antena 3 CNN, că groapa de gunoi descoperită în curtea Fabricii de Pulberi din Făgăraș la preluarea mandatului său se află încă acolo. Radu Miruță a spus că situația este „imposibil de acceptat”, atât din cauza riscului de explozie, cât și pentru că afectează puterea de negociere a României cu companii de armament […] Articolul Groapa de gunoi din curtea Fabricii de Pulberi din Făgăraș e încă acolo. „E risc de a se întâmpla o explozie” apare prima dată în PS News.
12:10
VIDEO Ursula von der Leyen, discurs privind starea UE: „E timpul” pentru o interdicție de vârstă pe rețelele sociale # PSNews.ro
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, susține miercuri primul său discurs privind starea Uniunii Europene de la realegerea sa, urmat de o discuție cu eurodeputații. Principalele declarații: Ursula von der Leyen: Europa se află într-o luptă pentru viitorul nostru. UE e în esență un proiect de pace, dar adevîărul este că lumea de astăzi […] Articolul VIDEO Ursula von der Leyen, discurs privind starea UE: „E timpul” pentru o interdicție de vârstă pe rețelele sociale apare prima dată în PS News.
12:10
Ministrul Apărării, despre declarațiile privind creșterea vârstei de pensionare: Sunt de acord cu ce zice premierul # PSNews.ro
Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, susţine că nu a existat o discuţie în coaliţie privind creşterea vârstei de pensionare a militarilor, el afirmând că trecerea în rezervă în Armată se face acum la 50 de ani şi opt luni, ceea ce este ”foarte puţin”. Totuşi, ministrul Moşteanu declară că există un contract social cu aceşti oameni […] Articolul Ministrul Apărării, despre declarațiile privind creșterea vârstei de pensionare: Sunt de acord cu ce zice premierul apare prima dată în PS News.
12:00
Duba care l-a transportat pe șeful SIS, acuzat că vindea secretele din România, spulberată de un TIR la întoarcere # PSNews.ro
Un incident rutier grav a avut loc pe 10 septembrie 2025, în județul Timiș, în localitatea Coșava, când o dubă a Jandarmeriei, care l-a transportat pe Alexandru Bălan, un fost director adjunct al Serviciului de Informații și Securitate (SIS) din Republica Moldova, a fost lovită de un TIR. Accidentul s-a produs la câteva ore după ce Alexandru […] Articolul Duba care l-a transportat pe șeful SIS, acuzat că vindea secretele din România, spulberată de un TIR la întoarcere apare prima dată în PS News.
12:00
Adrian Câciu l-a atacat pe Marcel Boloș pe care l-a făcut „mincinos” și „lipsit de caracter”. Deputatul PSD a publicat, marți pe Facebook, mai multe imagini cu acte normative adoptate în Guvernul Ciolacu care arăta că deficitul pe care îl propusese Boloș pentru finalul lui 2024 era de 7,9%, însă în doar o lună a […] Articolul Câciu îi cere lui Boloș să explice creșterea deficitului. „L-o fi durut la bască” apare prima dată în PS News.
11:30
Ministrul Economiei: 21 de administratori la societăți de stat au fost trimiși acasă. Aveau salariu şi de 30.000 lei # PSNews.ro
Radu Miruţă a declarat că a semnat un ordin prin care au plecat acasă 21 de administratori speciali de la 21 de societăţi ale statului român, care aveau salariul şi de 30.000 de lei pe lună. Ministrul Economiei le-a cerut acestora să prezinte un raport de activitate pe care nu au fost în stare să […] Articolul Ministrul Economiei: 21 de administratori la societăți de stat au fost trimiși acasă. Aveau salariu şi de 30.000 lei apare prima dată în PS News.
Acum 6 ore
11:20
Fostul premier Victor Ponta a reacționat dur în scandalul declarațiilor lui Marcel Boloș, afirmând că povestea spusă de ministrul Finanțelor este „o mare ipocrizie” și că responsabilitatea pentru deficit și îndatorarea României le revine strict lui Boloș și predecesorului său, Adrian Câciu. Victor Ponta a transmis, într-un mesaj public, că în România premierul nu poate […] Articolul Ponta, lui Boloș: O ipocrizie și o fugă de răspundere pentru dezastrul bugetar apare prima dată în PS News.
