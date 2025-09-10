Nicuşor Dan, despre operațiunile provocatoare ale Rusiei în Polonia: „România este pregătită, oamenii nu trebuie să fie îngrijoraţi”
Aktual24, 10 septembrie 2025 16:20
Preşedintele României, Nicuşor Dan, a transmis miercuri un mesaj de îndemn la calm şi solidaritate, în contextul incidentelor din Polonia, unde mai multe drone ruseşti au pătruns în spaţiul aerian al ţării vecine. Şeful statului a subliniat că România nu a înregistrat intruziuni de acest tip, ci doar incidente accidentale, la câteva sute de metri […]
• • •
Alte ştiri de Aktual24
Acum 15 minute
16:40
Stenograme DNA, corupție mare la ELCEN: ”Aș prefera să împărțim totul, cum e o pizza, fiecare câte-o felie/ Vezi, ți-am zis, e foarte periculos!” # Aktual24
Stenograme DNA în cazul de corupție de la ELCEN București, analizate de aktual24.ro, arată cum cei doi directori, directorul general Claudiu Crețu și directorul comercial Cristian Zamfiroi discutau despre mită, despre cum să o împartă și ce riscuri pot să apară. Potrivit stenogramei, Crețu îl trage pe Zamfiroi aproape de el pentru a-i șopti ceva […]
Acum o oră
16:20
Nicuşor Dan, despre operațiunile provocatoare ale Rusiei în Polonia: „România este pregătită, oamenii nu trebuie să fie îngrijoraţi” # Aktual24
Preşedintele României, Nicuşor Dan, a transmis miercuri un mesaj de îndemn la calm şi solidaritate, în contextul incidentelor din Polonia, unde mai multe drone ruseşti au pătruns în spaţiul aerian al ţării vecine. Şeful statului a subliniat că România nu a înregistrat intruziuni de acest tip, ci doar incidente accidentale, la câteva sute de metri […]
16:10
Reacția lui Viktor Orban după ce dronele rusești au pătruns în Polonia. Continuă să facă joc dublu # Aktual24
Prim-ministrul ungar Viktor Orban a declarat că „incidentul” cu drone rusești în Polonia dovedește că politica Ungariei de a cere „pace” în războiul dintre Ucraina și Rusia este corectă. Orban a scris despre acest lucru pe rețeaua de socializare X miercuri, relatează European Pravda. Prim-ministrul ungar a declarat că Ungaria își exprimă deplina solidaritate cu […]
Acum 2 ore
15:30
JD Vance continuă să laude Rusia: ”Au mult petrol. Au mult gaz. Au multă bogăție minerală” # Aktual24
Președintele SUA, Donald Trump, nu crede că Rusia ar trebui izolată de economia globală, cu excepția continuării războiului cu Ucraina, a declarat vicepreședintele JD Vance într-un interviu acordat One America News Network publicat pe 10 septembrie. Declarația vine în contextul în care, în ciuda amenințărilor repetate ale lui Trump, administrația sa a impus doar sancțiuni […]
Acum 4 ore
14:40
Armata preia controlul după ce guvernul nepalez a fost înlăturat în urma protestelor de masă. Toate aeroporturile rămân închise # Aktual24
Armata nepaleză a preluat controlul marți seară, după două zile de proteste mortale, soldate cu 20 de morți și înlăturarea guvernului ales al prim-ministrului KP Sharma Oli. Armata „operează în toată țara”, a relatat agenția de știri nepaleză SetoPati, citată de agenția turcă de știri Anadolu. Soldații au fost desfășurați pentru a menține legea și […]
14:20
Reacția Moscovei la acuzațiile Poloniei privind violarea spațiului aerian cu drone militare: ”Nu a fost prezentată nicio dovadă” # Aktual24
Un diplomat rus a declarat, miercuri, că acuzațiile Poloniei privind violarea spațiului aerian de către drone ale Rusiei sunt ”nefondate”. „Considerăm că acuzațiile sunt nefondate. Nu a fost prezentată nicio dovadă că aceste drone sunt de origine rusă”, a declarat Andrei Ordaș, însărcinatul cu afaceri al ambasadei ruse la Varșovia, potrivit agenției de știri de […]
14:10
Trump și premierul Indiei sunt pe drumul împăcării. Cei doi își exprimă optimismul cu privire la negocierile comerciale dintre SUA și India # Aktual24
Președintele american Donald Trump și prim-ministrul indian Narendra Modi și-au exprimat optimismul cu privire la ajungerea la un acord comercial marți, atenuând retorica după luni de fricțiuni legate de tarifele vamale și achizițiile de petrol rusesc. Întorsătura de situație a venit și odată cu apariția unor informații conform cărora Trump a cerut Uniunii Europene să […]
14:10
Surse: Percheziții la o companie aeriană cu legături cu mercenarii lui Horațiu Potra. Tun dat statului de peste 2,5 milioane de euro # Aktual24
Astăzi, 10 septembrie 2025, polițiștii Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Serviciul de Investigare a Criminalității Economice Sector 1, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1, au efectuat cinci percheziții domiciliare și au pus în aplicare trei mandate de aducere în București și Sibiu, într-un dosar de evaziune fiscală. Surse oficiale […]
13:40
Mai tare decât Churchill: discursul unui elev nepalez a fost scânteia care a dus la prăbușirea regimului corupt al premierului Sharma Oli – VIDEO # Aktual24
Un discurs viral al unui elev nepalez a devenit catalizatorul protestelor masive care au dus la demisia premierului K.P. Sharma Oli și la schimbări politice semnificative în Nepal. Abiskar Raut, elev în clasa a XII-a la Holy Bell English Secondary School, a ținut discursul în martie 2025 în cadrul unei ceremonii școlare, criticând corupția politică […]
13:10
Germania este în curs de a furniza Ucrainei două sisteme complete de apărare aeriană Patriot, a declarat ministrul german al Apărării, Boris Pistorius, în timpul întâlnirii de la Ramstein. El a declarat că, pe lângă livrările continue de arme și muniții către Ucraina, Germania este în curs de a livra Ucrainei două sisteme complete Patriot, […]
Acum 6 ore
12:50
Polonia invocă oficial Articolul 4 din Tratatul NATO după incidentul cu dronele Rusiei. Ce presupune activarea Articolului 4 # Aktual24
Au fost înregistrate 19 încălcări ale spațiului aerian polonez în timpul nopții, o mare parte dintre drone provenind din Belarus, a declarat, miercuri, premierul polonez Donald Tusk în Parlament, adăugând că a fost confirmată doborârea a trei drone, iar a patra este probabilă. „Faptul că aceste drone, care reprezentau o amenințare la adresa securității, au […]
12:40
O „gaură neagră” în bugetul rusesc: veniturile din petrol și gaze au scăzut cu 22% în primele opt luni ale anului # Aktual24
Veniturile din petrol și gaze ale bugetului federal rus pentru ianuarie-august 2023 au scăzut cu 22,2% față de aceeași perioadă a anului trecut, ajungând la 6,03 trilioane de ruble (51 miliarde de dolari). Acest lucru a afectat semnificativ situația financiară a țării, care se confruntă deja cu un deficit bugetar în creștere și cu necesitatea […]
12:20
Extremistul Georgescu îi susține fățis pe pro-rușii din Moldova: ”Zidurile minciunii vor cădea la Chișinău” # Aktual24
Extremistul Călin Georgescu a susținut din nou un discurs delirant, miercuri, după ce a semnat controlul judiciar la secția de poliție. Ca de obicei, Georgescu a fost așteptat în fața IPJ Ilfov de câțiva zeci de fanatici care scandau ”Călin Georgescu președinte”. Georgescu și-a început discursul în fața jurnaliștilor cu indicații prețioase. „Cred că prima […]
12:10
Franța, în ghearele anarhiei: militanții de extremă stânga au atacat cu bâte și cocktailuri Molotov forțele de ordine în fața sediului Ministerului de Interne din Paris – VIDEO # Aktual24
Începând din dimineața zilei de miercuri, Franța este scena unor proteste masive organizate de mișcarea „Bloquons Tout” („Blocăm totul”), care și-a propus să paralizeze țara prin greve, blocaje și acțiuni de boicot. Această mobilizare a fost alimentată de nemulțumirile tinerilor și ale sindicatelor față de măsurile de austeritate și de politicile guvernamentale considerate restrictive, transmite […]
11:50
Reacția lui Trump la violarea spațiului aerian al Poloniei de către dronele Rusiei – VIDEO # Aktual24
Președintele SUA, Donald Trump, a ignorat întrebarea unei jurnaliste despre dronele rusești din Polonia. La ieșirea dintr-un restaurant din Washington, președintele SUA nu a răspuns la întrebarea unei jurnaliste despre dronele rusești care au violat spațiul aerian al Poloniei. ❕ Trump ignored a question about Russian drones in Poland While leaving a restaurant in Washington, […]
11:40
România, reacție dură după ce dronele Rusiei au pătruns în Polonia: ”Violare inacceptabilă a spațiului aerian al unui stat aliat NATO și o escaladare periculoasă din partea Rusiei” # Aktual24
Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, are o reacție dură față de violarea spațiului aerian al Poloniei de către drone ale Rusiei. ”Noaptea trecută, dronele rusești au încălcat spațiul aerian al Poloniei. Un incident foarte grav, o violare inacceptabilă a spațiului aerian al unui stat aliat NATO și o escaladare periculoasă din partea Rusiei. România este în […]
11:40
Poziție precaută a NATO după incidentul periculos din Polonia. Cum este tratată operațiunea provocatoare a Rusiei # Aktual24
NATO nu tratează incursiunea dronelor lansate de Rusia pe teritoriul polonez ca pe un atac, a declarat miercuri o sursă NATO pentru Reuters, adăugând că indiciile inițiale sugerează o incursiune intenționată a șase până la 10 drone ruse. ‘A fost prima dată când aeronavele NATO s-au angajat împotriva unor potențiale amenințări în spațiul aerian aliat’, […]
11:10
Pe urmele lui Ceaușescu: miniștrii nepalezi au fugit din capitala Kathmandu agățați de un elicopter, pentru a nu fi linșați de mulțime – VIDEO # Aktual24
Situația rămâne extrem de tensionată în Nepal, unde oficiali guvernamentali, inclusiv fostul prim-ministru K.P. Sharma Oli, au fost nevoiți să părăsească capitala cu elicopterul, pe fondul unor proteste masive împotriva corupției și cenzurii guvernamentale. Incidentul a avut loc pe 9 septembrie 2025 și a fost declanșat inițial de interdicția guvernamentală asupra a 26 de aplicații […]
Acum 8 ore
10:50
”Cel mai subțire iPhone lansat vreodată”. Apple dezvăluie iPhone 17, inclusiv primul iPhone Air # Aktual24
Marți, Apple a dezvăluit iPhone 17, o nouă serie de iPhone-uri echipate cu baterii cu durată mai lungă de viață și camere de calitate superioară, a anunțat compania. Compania a anunțat, de asemenea, un prim model de iPhone numit iPhone 17 Air, care se mândrește cu un design subțire. Apple a spus despre iPhone 17 […]
10:40
Mâna lungă a Kremlinului? Fondatorul Telegram, rusul Pavel Durov, se declară mândru că platforma sa contribuie la protestele contra lui Macron, proteste care amenință să arunce Franța în haos # Aktual24
Pavel Durov, fondatorul aplicației de mesagerie Telegram, a declarat că este mândru că platforma sa este folosită pentru a organiza protestele din Franța împotriva politicilor președintelui Emmanuel Macron. Într-o postare pe rețeaua socială X (fost Twitter), citată de cotidianul Fakti, Durov a afirmat: „Sunt mândru că Telegram a devenit un instrument al protestelor din Franța […]
10:30
”Număr imens” de drone ale Rusiei în spațiul NATO al Poloniei. Premierul Tusk: ”Este pentru prima dată când drone rusești sunt doborâte deasupra teritoriului unei țări NATO” # Aktual24
Polonia a anunțat că a doborât în cursul nopții mai multe drone rusești care i-au încălcat spațiul aerian, fiind astfel prima dată când acest lucru se întâmplă pe teritoriul unui stat membru NATO. Incidentul, descris de premierul Donald Tusk drept „o provocare la scară largă” din partea Rusiei, a determinat convocarea unei reuniuni de urgență […]
10:10
DNA l-a prins pe directorul general ELCEN că a cerut șpagă 1,5 milioane euro. Claudiu Crețu a absolvit Teologia și a fost ofițer de poliție # Aktual24
Procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie au dispus punerea în mişcare a acţiunii penale şi plasarea sub control judiciar pentru 60 de zile a lui Claudiu-Ionuţ Creţu-Sârbu, director general al Electrocentrale București S.A. (ELCEN), într-un dosar de corupție ce vizează tranzacții de milioane de euro. Potrivit anchetatorilor, pe 1 iulie 2025, Creţu-Sârbu ar fi primit, prin intermediul […]
10:00
O dronă rusească s-a prăbușit pe o casă din voievodatul Lublin, din estul Poloniei – din fericire nu s-au înregistrat victime # Aktual24
Un incident grav s-a petrecut în noaptea de marți sper miercuri în satul Wyryki, situat în Voievodatul Lublin din estul Poloniei, după ce resturile unei drone rusești au căzut asupra unei case rezidențiale, provocând pagube acoperișului și unui autoturism parcat în apropiere. Din fericire, nu s-au înregistrat victime, însă evenimentul a stârnit îngrijorări serioase privind […]
09:40
Un congresmen republican afirmă că Rusia a atacat Polonia, țară NATO, cu drone Shaded, și cere președintelui Trump să furnizeze urgent armament Ucrainei # Aktual24
Congresmanul republican Joe Wilson a reacționat ferm la incursiunea recentă a dronelor rusești Shahed în spațiul aerian polonez, calificând-o drept „act de război” și cerând măsuri urgente din partea administrației Trump. „Rusia atacă un aliat NATO, Polonia, cu drone iraniene, la mai puțin de o săptămână după ce președintele Trump l-a primit pe președintele polonez […]
09:30
RetuRO extinde în Sectorul 2 proiectul-pilot pentru promovarea educației ecologice și a solidarității urbane # Aktual24
București, 8 septembrie 2025 – RetuRO, administratorul Sistemului de Garanție-Returnare (SGR), extinde în Sectorul 2 din Capitală proiectul pentru promovarea educației ecologice și a solidarității urbane prin care montează pe coșurile de gunoi municipale compartimente speciale în care trecătorii pot lăsa ambalaje SGR – sticle, PET-uri sau doze – pentru a fi utilizate de persoanele […]
09:00
Președintele SUA, huiduit la un restaurant de protestatari: „Donald Trump este Hitler al timpurilor noastre!” – VIDEO # Aktual24
Președintele american Donald Trump a fost ținta unor proteste aprinse în Washington, D.C., după ce a mers la cină într-un restaurant celebru. Incidentul a avut loc în seara zilei de 9 septembrie 2025, când liderul republican a ales să ia masa la Joe’s Seafood, Prime Steak, and Stone Crab, un local frecventat de politicieni și […]
Acum 12 ore
08:50
Elveția interzice pedepsele corporale pentru copii, anulând Codul Civil din 1912 care permitea părinților să-și bată odraslele „în scopuri educative” # Aktual24
Elveția a făcut un pas istoric în protecția drepturilor copiilor, odată cu aprobarea recentă a amendamentelor la Codul Civil, care interzic părinților să aplice pedepse corporale sau alte metode degradante în educația copiilor. Această modificare legislativă reflectă angajamentul țării de a promova educația non-violentă și de a alinia practicile interne la standardele internaționale privind drepturile […]
08:40
Scandal la Satu Mare, după ce copiii de la o grădiniță au fost îmbrăcați precum „Șoimii patriei” din perioada comunistă – poliția a deschis dosar penal # Aktual24
Un incident petrecut la Grădinița Samus din Satu Mare a stârnit un val de controverse la nivel național, după ce mai mulți copii au fost îmbrăcați în uniforme care imitau ținuta „Șoimii Patriei”, organizația pentru preșcolari din perioada comunistă. Imaginile de la serbare, în care copiii purtau eșarfe albastre și recitau poezii inspirate din retorica […]
08:20
Altercație la Casa Albă: secretarul Trezoreriei, Scott Bessent, și-a amenințat un coleg, după ce a aflat că acesta l-ar fi vorbit de rău în fața lui Trump: „O să-ți sparg fața” # Aktual24
Secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, a fost protagonistul unui incident tensionat în timpul unui dineu privat organizat în weekend la clubul exclusivist Executive Branch din Washington, D.C. Potrivit revistei People, într-un moment extrem de tensionat, Bessent i-ar fi spus directorului Agenției Federale pentru Finanțarea Locuințelor (FHFA), Bill Pulte: „O să-ți sparg fața chiar acum”, după […]
08:10
Rusia își intensifică războiul hibrid: Berlinul a fost lovit de o pană de curent masivă, care a afectat sute de mii de locuitori, după un atc deliberat asupra liniilor electrice # Aktual24
Sud-estul Berlinului a fost afectat marți de o pană de curent majoră, după ce doi stâlpi de înaltă tensiune au fost incendiați într-un atac deliberat. Incidentul a lăsat fără energie peste 50.000 de gospodării și companii, inclusiv unități medicale și cămine pentru vârstnici, transmite Reuters. Autoritățile tratează cazul ca un act de incendiu cu potențială […]
07:50
Accident bizar: duba Jandarmeriei care l-a transportat pe spionul moldovean la București, zdrobită de un TIR pe drumul de întoarcere, în Timiș # Aktual24
Echipajul de jandarmi din Timișoara care l-a adus în capitală pe Alexandru Bălan, fostul șef al serviciului de informații din Republica Moldova, reținut de DIICOT sub acuzația de trădare și spionaj în favoarea Belarusului, a fost implicat într-un accident rutier grav luni seară, pe drumul de întoarcere. Potrivit Observator News, accidentul s-a produs după ora […]
07:40
Ministrul de Finanțe din Nepal, Bishnu Prasad Paudel, la un pas să fie linșat de protestatari – VIDEO # Aktual24
Marți, Kathmandu, capitala Nepalului, a fost scena unor proteste violente care au degenerat rapid, ducând la atacuri asupra liderilor politici, inclusiv asupra ministrului de Finanțe, Bishnu Prasad Paudel. Protestele au fost declanșate de mișcarea „Generația Z”, care denunță corupția guvernamentală și interdicția impusă asupra a 26 de platforme de socializare, scrie The Economic Times. În […]
07:20
Deși Donald Trump pretinde că n-ar fi știut de atacul Israelului asupra liderilor Hamas în Qatar, presa israeliană afirmă că el ar fi dat „undă verde” operațiunii # Aktual24
Israelul a efectuat marți seară un atac aerian asupra unui grup de lideri Hamas aflați în Doha, Qatar, provocând multiple victime și intensificând tensiunile în Orientul Mijlociu. Potrivit unui oficial israelian citat de The Times of Israel, fostul președinte american Donald Trump ar fi dat Israelului „undă verde” pentru operațiune, deși ulterior liderul de la […]
07:10
Drone Shahed rusești, doborâte deasupra Poloniei de avioane NATO. Spațiul aerian polonez a fost închis, iar mai multe aeroporturi, inclusiv cel din Varșovia, blocate # Aktual24
Momente tensionate în Polonia, după ce mai multe drone de tip Shahed, lansate de forțele ruse împotriva Ucrainei, au traversat frontiera și au pătruns în spațiul aerian polonez. Incidentul a declanșat o reacție imediată din partea forțelor aeriene poloneze și a aliatilor NATO, marcând una dintre cele mai grave provocări la adresa securității europene din […]
Acum 24 ore
00:10
”Pe Olguța o ador și o iubesc platonic”. Vasilcoiu a fost pus iar de PSD pe funcție mare în Ministerul Muncii, deși tot PSD l-a dat afară de acolo anul trecut # Aktual24
Cristian Vasilcoiu (PSD) va exercita în următoarele 6 luni funcția de secretar general adjunct al Ministerului Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale, a anunțat Guvernul. Vasilcoiu a fost protagonistul unui episod telenovelistic după ce acum un an PSD i-a retras sprijinul politic, el fiind demis atunci din funcția de secretar de stat PSD la Ministerul […]
9 septembrie 2025
23:20
Qatar transmite ONU că nu va tolera „comportamentul nesăbuit al Israelului”. „Sunt în curs de desfășurare investigații la cel mai înalt nivel” # Aktual24
Qatarul a declarat Consiliului de Securitate al Națiunilor Unite că „nu va tolera acest comportament nesăbuit al Israelului și perturbarea continuă a securității regionale” după ce Israelul a efectuat un atac care a vizat liderii Hamas la Doha. „Statul Qatar condamnă cu fermitate acest atac criminal laș, care constituie o încălcare flagrantă a tuturor legilor […]
23:10
Qatar a informat, marți, administrația Trump, că își suspendă temporar eforturile de mediere pentru a asigura un armistițiu și un acord de luare de ostatici între Hamas și Israel, după atacul care i-a vizat pe liderii Hamas la Doha, a declarat o sursă diplomatică familiarizată cu situația pentru The Times of Israel. Totuși, Qatarul nu […]
22:20
Bărbat arestat după incidentul de pe aeroportul Heathrow. În urma percheziției, Poliția Metropolitană a descoperit un recipient cu ceea ce se crede a fi spray lacrimogen # Aktual24
Un bărbat a fost arestat, la Londra, după un „potențial incident cu materiale periculoase” pe Aeroportul Heathrow. Zona de check-in a Terminalului 4 al aeroportului din vestul Londrei a fost evacuată, luni, după ce aproximativ 20 de persoane au raportat răni, potrivit Sky News. Ofițeri specializați au fost prezenți la fața locului alături de Pompierii […]
22:10
Acte șocante de ură în Franța: Capete de porc plasate în fața moscheilor din regiunea pariziană # Aktual24
Mai multe capete de porc au apărut, marți, în fața mai multor moschei din Paris, autoritățile condamnând insultele aduse musulmanilor. Franța are cea mai mare populație de musulmani din Europa, peste 6 milioane, pentru care porcii sunt considerați impuri, potrivit CNN. „A fost deschisă o anchetă. Se depun toate eforturile pentru a-i identifica pe cei […]
21:50
Qatarul nu a fost notificat despre atacul israelian înainte de a lovi Doha, a declarat purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe al Qatarului, Majed Al-Ansari. „Comunicarea primită de la unul dintre oficialii americani a venit în timpul exploziilor”, spune el într-o postare pe X. Casa Albă a confirmat anterior că administrația americană a fost […]
21:40
Orban Viktor, omul care conduce Ungaria cu o așa mână de fier încât aproape a scos-o din rândurile democrațiilor, e îngrijorat. E realmente îngrijorat. TISZA, principalul partid de opoziție, devansează partidul FIDESZ pe care îl conduce, iar liderul TISZA Peter Magyar e preferat ca premier în fața lui Orban. Cele mai recente sondaje arată că […]
21:30
Franta are cel de-al patrulea premier într-un an. Macron l-a numit în funcție pe ministrul Apărării # Aktual24
Președintele francez Macron l-a numit, marți seară, pe ministrul Apărării, Sébastien Lecornu, în funcția de premier, al patrulea în aproximativ un an. Lecornu, în vârstă de 39 de ani, este cel mai tânăr ministru al Apărării din istoria Franței și arhitectul unei majore consolidări militare până în 2030, stimulată de războiul Rusiei în Ucraina, potrivit […]
21:10
Palatul Parlamentului din Nepal a fost făcut scrum de protestatarii sătui de corupția guvernanților comuniști – VIDEO # Aktual24
Marți, mulțimile de protestatari au incendiat parlamentul din capitala Kathmandu, Singha Durbar, provocând un nor dens de fum negru care s-a ridicat spre cer. Clădirile guvernamentale și casele liderilor politici au fost atacate în toată țara, anunță BBC. Marți au fost raportate încă trei decese. În mijlocul haosului, oficialii închisorii au declarat că 900 de […]
21:10
Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, anunță că atacul Israelului asupra capitaleii Doha „nu promovează obiectivele israeliene sau americane”. Leavitt a declarat că Qatarul este un „aliat apropiat” al Statelor Unite și că președintele Trump este „foarte afectat” că Doha a fost atacată. Leavitt mai spuscă Trump a vorbit atât cu Netanyahu, cât […]
20:50
A leșinat ministra Sănătății din Suedia în prezența prim-ministrului. Care a fost cauza – VIDEO # Aktual24
Marți după-amiază, Elisabet Lann, noul ministru al Sănătății din Suedia, a leșinat în timpul conferinței de presă organizate pentru prezentarea sa oficială, transmite publicația Aftonbladet. Incidentul a avut loc în prezența premierului Ulf Kristersson și a altor membri ai guvernului. Conferința a început în mod obișnuit, cu discursul susținut de Lann despre începutul mandatului său, […]
20:50
Europa are „o fereastră limitată de timp” să se pregătească de atacul Rusiei, spune ministrul suedez al Apărării # Aktual24
Europa are la dispoziție doar un interval scurt pentru a se pregăti de un posibil nou război la frontiera sa nordică vulnerabilă cu Rusia, a avertizat ministrul suedez al apărării. Forțele ruse „călite pe front” și o industrie de armament aflată pe un ritm de producție de război i-ar putea permite lui Vladimir Putin să […]
20:50
Sute de baloți de paie au ars într-o localitate din Bihor. Cauza ar fi joaca unor copii cu focul # Aktual24
Sute de baloți de paie au ars în noaptea de luni spre marți în localitatea bihoreană Gepiu. Pompierii Detaşamentului 1 Oradea au reuşit să lichideze incendiul după aproximativ şapte ore şi jumătate de luptă continuă cu focul. În urma incendiului au ars circa 250 de baloţi de fân, potrivit Bihoreanul. Operaţiunea a fost îngreunată de […]
20:40
Timișoara: Trotinetiști pe mijlocul drumului. Poliția nu i-a identificat decât câțiva dintre ei, toți sub 14 ani # Aktual24
La o săptămâna după ce o gașcă de adolescenți pe trotinete electrice au ocupat un bulevard din Timișoara, polițiștii n-au reușit să-i găsească decât pe cei cu vârste sub 14 ani. Imaginile înregistrate de un șofer îi arată pe tineri circulând cu viteză, pe toate benzile, printre mașini. Filmarea a ajuns sub ochii polițiștilor care […]
20:30
Încă un spion de-al Belarusului a fost arestat, Polonia mulțumește României: ”Arestarea este rezultatul cooperării în special cu serviciile de informaţii din România şi Cehia” # Aktual24
Premierul polonez Donald Tusk a anunţat marţi arestarea unui „agent din Belarus” şi expulzarea unui diplomat din această ţară aliată a Rusiei pentru „activitate agresivă” împotriva Poloniei, relatează AFP, citată de Agerpres. Serviciul polonez de securitate internă ABW „a arestat astăzi (marţi) un agent din Belarus. Arestarea este rezultatul cooperării în special cu serviciile de […]
20:20
Ucraina poate să atace Rusia în ”profunzimea teritoriului”. Primește ”mii de drone cu rază lungă de acțiune” din partea Germaniei # Aktual24
Germania va lansa un program care prevede furnizarea către Ucraina a ‘câtorva mii de drone cu rază lungă de acțiune‘ destinate unor ‘atacuri în profunzimea’ teritoriului împotriva ‘mașinăriei de război rusești’, în valoare totală de 300 de milioane de euro, a anunțat marți ministrul german al apărării, Boris Pistorius, în cadrul reuniunii Grupului de Contact […]
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.