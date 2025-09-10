Nicuşor Dan, despre operațiunile provocatoare ale Rusiei în Polonia: „România este pregătită, oamenii nu trebuie să fie îngrijoraţi”

20:40

La o săptămâna după ce o gașcă de adolescenți pe trotinete electrice au ocupat un bulevard din Timișoara, polițiștii n-au reușit să-i găsească decât pe cei cu vârste sub 14 ani. Imaginile înregistrate de un șofer îi arată pe tineri circulând cu viteză, pe toate benzile, printre mașini. Filmarea a ajuns sub ochii polițiștilor care […]