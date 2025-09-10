Proteste masive, haos pe străzi. Franța, paralizată de mișcarea „Blocăm tot”/ Sute de persoane reținute – VIDEO
National.ro, 10 septembrie 2025 16:20
Mișcarea „Blocăm Tot” („Bloquons tout”) a paralizat miercuri transportul și serviciile în mai multe orașe din Franța. Încă de la primele ore ale zilei, mii de protestatari au inundat străzile, apărând și situații în care s-au ciocnit cu poliția. Protestele de stradă vin în semn de opoziție față de politicile economice ale guvernului. După ce […] The post Proteste masive, haos pe străzi. Franța, paralizată de mișcarea „Blocăm tot”/ Sute de persoane reținute – VIDEO first appeared on Ziarul National.
Percheziții la o companie aeriană care ducea mercenarii lui Potra în Congo (surse)/Dosar de evaziune fiscală. Prejudiciul, estimat la 12 milioane de lei # National.ro
Polițiștii din București au făcut miercuri, 10 septembrie, mai multe percheziții domiciliare în Capitală și în județul Sibiu într-un dosar de evaziune fiscală, cu un prejudiciu estimat la 12 milioane de lei. Potrivit surselor G4Media, ar fi vizată compania aeriană „Fly Lili”, firma cu care Horațiu Potra își ducea mercenarii în Congo, iar în prezent […] The post Percheziții la o companie aeriană care ducea mercenarii lui Potra în Congo (surse)/Dosar de evaziune fiscală. Prejudiciul, estimat la 12 milioane de lei first appeared on Ziarul National.
După reuniunea de săptămâna trecută a „coaliției celor dispuși” de la Paris, 26 de țări ar fi convenit să contribuie – într-un fel sau altul – la o forță militară care ar urma să fie desfășurată pe teritoriul Ucrainei după încheierea ostilităților. Vladimir Putin a precizat că securitatea Ucrainei ar trebui asigurată ca parte a […] The post Europa sabotează negocierile privind războiul din Ucraina? first appeared on Ziarul National.
Mișcarea ca terapie socială: cum grupurile de alergare și fitness redefinesc conexiunea în era digitală # National.ro
Nu mai este vorba doar despre sport, ci despre comunitate, sănătate mentală și redescoperirea bucuriei de a fi împreună. De ce ne mișcăm mai ușor în grup? Într-o lume dominată de ecrane și interacțiuni online, tot mai mulți români redescoperă puterea comunității prin mișcare. Grupurile de alergare din parcuri, clasele de yoga în aer liber […] The post Mișcarea ca terapie socială: cum grupurile de alergare și fitness redefinesc conexiunea în era digitală first appeared on Ziarul National.
Donald Trump cere Uniunii Europene să impună Chinei și Indiei, parteneri strategici ai Rusiei, tarife vamale de 100% pentru a-l obliga pe Vladimir Putin să pună capăt războiului din Ucraina. Liderul de la Casa Albă a formulat această cerere în cadrul unei reuniuni între oficialii SUA și UE, unde s-au discutat opțiunile de intensificare a […] The post Trump se scarpină cu mâna UE first appeared on Ziarul National.
Israelul a lansat un atac aerian de precizie pe teritoriul Qatarului, vizând conducerea de vârf a Hamas, cu scopul de a elimina figurile aflate în vârful ierarhiei politice și financiare externe a grupului terorist. Operațiunea a marcat o afirmare îndrăzneață a doctrinei strategice israeliene. Nu este nimic laș în a lovi în inima unei organizații […] The post Operațiunea din Qatar: Israelul a făcut ceea ce mulți alții se tem să facă first appeared on Ziarul National.
BNS: Cum a pierdut statul român 1,7 miliarde de euro din contracte de achiziții militare prin neaplicarea clauzei de tip ,,offset” # National.ro
Blocul Național Sindical (BNS) acuză statul român – mai precis Ministerul Apărării Naționale (MApN) – că nu a aplicat clauza de tip „offset” prevăzută de lege în cazul achizițiilor militare, ceea ce ar fi privat economia României de investiții și transferuri de tehnologie de 1,7 miliarde de euro. După ce au trimis, în 28 iulie, […] The post BNS: Cum a pierdut statul român 1,7 miliarde de euro din contracte de achiziții militare prin neaplicarea clauzei de tip ,,offset” first appeared on Ziarul National.
Eu am prins și vremurile în care se zicea că ”Lucescu e prea tânăr ca să fie selecționer” # National.ro
1. ”Mircea Lucescu e prea bătrân ca să fie selecționer.” Cât de strivit să fii ca să reduci totul la o asemenea constatare? Eu am prins și vremurile în care se scria că ”Lucescu e prea tânăr ca să fie selecționer.” Da, le-am prins. Se zicea ”să nu mai dea Lucescu lecții, că de abia […] The post Eu am prins și vremurile în care se zicea că ”Lucescu e prea tânăr ca să fie selecționer” first appeared on Ziarul National.
Situația economică. Nicușor Dan ne pregătește de pe acum: „Vom fi în oarecare suferință” și în 2026, însă sfârșitul anului este „capătul tunelului” – VIDEO # National.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a vorbit, miercuri, 10 septembrie, la AmCham CEO Business Forum 2025, despre situaţia economică a României. Șeful statului a estimat că sfârşitul lui 2026 este „capătul tunelului”, acesta afirmând că până atunci „mediul economic, populaţia” vor fi „în oarecare suferinţă”. „Din perspectiva mea, nu există vreun motiv de îngrijorare. O să avem […] The post Situația economică. Nicușor Dan ne pregătește de pe acum: „Vom fi în oarecare suferință” și în 2026, însă sfârșitul anului este „capătul tunelului” – VIDEO first appeared on Ziarul National.
Polonia a solicitat invocarea articolului 4 din tratatul NATO. Șeful Guvernului de la Varșovia spune că au existat 19 intruziuni în spaţiul aerian polonez # National.ro
Varșovia a solicitat invocarea articolului 4 din Tratatul NATO, după ce mai multe drone rusești au pătruns în spațiul aerian polonez, fiind doborâte. Premierul Donald Tusk a declarat că Polonia a solicitat invocarea articolului 4 din tratatul NATO şi că se află în consultări continue cu aliaţii pentru a consolida apărarea aeriană a Poloniei, după […] The post Polonia a solicitat invocarea articolului 4 din tratatul NATO. Șeful Guvernului de la Varșovia spune că au existat 19 intruziuni în spaţiul aerian polonez first appeared on Ziarul National.
O dronă rusească a lovit o clădire rezidențială din Polonia. „Oamenii au auzit explozia” # National.ro
Acoperișul unei clădiri rezidențiale a fost distrus în Wyryki, în regiunea Lublin, după ce construcția a fost lovită de una dintre dronele rusești care au încălcat spațiul aerian al Poloniei, în noaptea de marți spre miercuri. O dronă rusă a lovit o clădire rezidențială în regiunea Lublin, conform presei locale. Potrivit Polsat News, preluat de […] The post O dronă rusească a lovit o clădire rezidențială din Polonia. „Oamenii au auzit explozia” first appeared on Ziarul National.
NATO nu tratează incursiunea dronelor rusești pe teritoriul polonez ca pe un atac, a declarat miercuri o sursă din cadrul Alianței. Potrivit unei evaluări preliminare, incidentul din spațiul aerian polonez a fost o intruziune deliberată a dronelor rusești, a declarat o sursă din cadrul NATO pentru agenția Reuters, citată de BBC. Ar fi fost vorba […] The post NATO nu consideră incursiunea dronelor în Polonia un atac (sursă din cadrul Alianței) first appeared on Ziarul National.
BREAKING NEWS: Polonia a doborât drone care au pătruns în spaţiul său aerian în timpul unui atac rusesc asupra Ucrainei: „Încălcare fără precedent”/Tusk l-a informat pe șeful NATO # National.ro
Armata poloneză a anunţat, miercuri dimineaţă, că a doborât drone care au încălcat spaţiul său aerian în timpul unui atac rus asupra Ucrainei, într-o acţiune care ar putea constitui o provocare majoră pentru Europa, transmite presa internaţională. Într-o postare pe reţeaua de socializare X, Comandamentul Operaţional al Poloniei a anunţat că dronele care au intrat […] The post BREAKING NEWS: Polonia a doborât drone care au pătruns în spaţiul său aerian în timpul unui atac rusesc asupra Ucrainei: „Încălcare fără precedent”/Tusk l-a informat pe șeful NATO first appeared on Ziarul National.
BERBEC Poate primiți un bonus pentru o treabă făcută sau cineva vă propune să câștigați bani cu o activitate în plus. Acesta este un moment bun pentru a vă examina conturile și a vă reorganiza bugetul. Astăzi partenerul tău îți poate propune o ieșire romantică. TAUR Vă sunt prezentate astăzi opțiuni bune pentru a face […] The post Horoscop 10 septembrie 2025 – Poate primiți un bonus first appeared on Ziarul National.
Se pare că România e în plină promoție. „Black Friday național”, cum ar spune unii. Doar că reducerile nu sunt pentru muritorii de rând, ci pentru băieții deștepți din Uniunea Sifonarilor de Resurse naționale (USR, pentru prieteni), rebotezată de popor și „Uniunea Smiorcăiților din România” sau, mai plastic, „Uniunea Șmenarilor Reprofilați”. Că doar diversitatea e […] The post România, la reducere! first appeared on Ziarul National.
Mario Draghi are un mesaj pentru liderii europeni: eu mi-am făcut datoria, acum faceți-o și voi. Dar pare ignorat. UE a introdus puține dintre recomandările lui Draghi pentru stimularea competitivității, care includ investiții în infrastructură, o rețea energetică modernizată, achiziții militare coordonate pentru a reduce dependența blocului de SUA și un sector financiar unificat. Chiar […] The post Liderii europeni, orbi și surzi first appeared on Ziarul National.
În weekend, forțele ruse au lansat cel mai mare atac aerian asupra Ucrainei de la invazia din februarie 2022. Întrebat dacă este pregătit să intensifice sancțiunile împotriva Rusiei, Donald trump a răspuns laconic: „Da, sunt”. Afirmația poate părea o reacție spontană la ultimele atacuri rusești. De fapt, reflectă rezultatul unei convorbiri telefonice de aproape două […] The post Coaliția amețiților first appeared on Ziarul National.
De când Donald Trump a anunțat tarifele vamale în aprilie, s-a conturat un tipar: țările care încheie acorduri comerciale cu SUA anunță adesea comenzi mari pentru avioane Boeing. În timpul vizitei președintelui sud-coreean Lee Jae Myung la Washington, Korean Air a anunțat o comandă de 103 avioane Boeing, în valoare de 36,2 miliarde de dolari. […] The post De ce avioanele Boeing sunt atât de importante în acordurile comerciale ale lui Trump first appeared on Ziarul National.
Hugo Larsson, mijlocașul suedez de 21 de ani de la Eintracht Frankfurt, a fost aproape să facă pasul spre Arabia Saudită în această vară. Al Ittihad, clubul la care joacă Karim Benzema și N’Golo Kanté, i-a transmis o ofertă tentantă. Totul s-a blocat însă după un telefon venit de acasă. „Nu vei face asta!” „Am […] The post “Mami, pot pleca în Arabia Saudită?” first appeared on Ziarul National.
Parlamentul European se pregătește să adopte o lege împotriva risipei alimentare și a deșeurilor textile, în special a celor legate de moda rapidă – milioane de articole de îmbrăcăminte ieftine importate din China. Fiecare european generează în medie 130 de kilograme de deșeuri alimentare și aproximativ 15 kilograme de deșeuri textile pe an, un sector […] The post UE înfruntă risipa alimentară și moda rapidă first appeared on Ziarul National.
DEZVĂLUIRE-ȘOC: cum a donat FCSB milioane de lei către PSD!/Ce alt Becali apare pe lista sponsorilor de partid # National.ro
Se știe deja că anul trecut a fost unul cu mai multe rânduri de alegeri – inclusiv parlamentare și prezidențiale. Mai nou, s-au aflat detalii interesante cu privire la finanțatorii cu nume sonore ai partidelor politice, în 2024. Printre ei, Gigi Becali, patronul FCSB și deputat, precum și una dintre fiicele latifundiarului din Pipera. Despre […] The post DEZVĂLUIRE-ȘOC: cum a donat FCSB milioane de lei către PSD!/Ce alt Becali apare pe lista sponsorilor de partid first appeared on Ziarul National.
FC Barcelona a pus ochii pe Harry Kane (32 de ani), golgeterul lui Bayern Munchen, văzut drept înlocuitorul perfect pentru Robert Lewandowski. Presa catalană notează că atacantul englez se află în fruntea listei de transferuri a clubului, iar mutarea ar putea prinde contur la finalul acestui sezon. Lewandowski pleacă, Kane vine? Contractul polonezului cu Barça […] The post Barcelona, pregătită de “blestemul” Kane? first appeared on Ziarul National.
China și-a arătat puterea militară. NATO nu se mai poate baza pe avantajul tehnologic din trecut # National.ro
Modernizarea rapidă a forțelor armate chineze nu a fost niciodată mai evidentă decât în cadrul paradei de săptămâna trecută, organizată pentru a comemora 80 de ani de la sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial. În fața lui Vladimir Putin, Kim Jong Un și a altor 18 lideri străini, Xi Jinping a anunțat o nouă eră […] The post China și-a arătat puterea militară. NATO nu se mai poate baza pe avantajul tehnologic din trecut first appeared on Ziarul National.
Au ieșit la iveală cifrele. Guvernul a desecretizat sumele plătite pentru zborurile oficiale ale lui Ciucă şi Ciolacu # National.ro
Cât au costat deplasările externe ale foștilor premieri Nicolae Ciucă și Marcel Ciolacu? Guvernul a făcut publice cheltuielile pentru închirierea aeronavelor de la TAROM folosite de către cei doi foști premieri în vizitele oficiale. Guvernul a desecretizat sumele pe care le-a plătit pentru a închiria avioane de la TAROM pentru vizitele oficiale ale premierilor Nicolae […] The post Au ieșit la iveală cifrele. Guvernul a desecretizat sumele plătite pentru zborurile oficiale ale lui Ciucă şi Ciolacu first appeared on Ziarul National.
Summiturile șefilor de stat sunt pariuri cu miză mare pentru a ajunge la soluții inovatoare. Uneori, însă, impactul lor cel mai important se reflectă asupra poziției participanților. Și summitul din Alaska Donald Trump – Vladimir Putin se înscrie în acest tipar: l-a întărit pe Putin și a prelungit războiul din Ucraina. Întâlnirea de la Anchorage […] The post Trump și modul greșit de a face diplomație cu Rusia. Putin a ieșit triumfător first appeared on Ziarul National.
După cum era de așteptat, guvernul lui François Bayrou a pierdut votul de încredere în Adunarea Națională, aruncând Franța într-o nouă criză politică. Trei sute șaizeci și patru de deputați au votat pentru căderea guvernului de coaliție centrist, la zece luni după ce administrația lui Michel Barnier s-a prăbușit în circumstanțe similare. Bayrou a fost […] The post Franța lui Macron se îndreaptă spre haos first appeared on Ziarul National.
Am urcat la catedră în septembrie 1980. Cu prejudecăți. Ce să caut eu să predau divizibilitatea la clasa a V-a, când mă pregăteam de un doctorat în teoria câmpului? Au fost cei mai frumoși 15 ani din viața mea. Cât o nouă facultate. De mentor, de formator, de optimizator de destine. Catedra era ca un […] The post Educația: din lacul Deca, în puțul David first appeared on Ziarul National.
România pierde anual mii de medici și asistente către sistemele medicale occidentale. Ce înseamnă asta pentru accesul pacienților la îngrijire și ce soluții există? Un fenomen care nu se oprește De peste 15 ani, România se confruntă cu una dintre cele mai mari provocări din sănătate: plecarea medicilor și asistenților medicali în străinătate. Conform datelor […] The post Migrația personalului medical și impactul ei asupra accesului la sănătate în România first appeared on Ziarul National.
Caz șocant în Drobeta Turnu Severin! O mamă și fiul ei de șapte ani, găsiți morți într-un apartament # National.ro
Descoperire cumplită, făcută marți dimineață, într-o locuință aflată într-un bloc din Drobeta Turnu Severin. O mamă și fiul ei în vârstă de doar șapte ani au fost găsiți fără suflare în casă, după ce pompierii mehedințeni au fost chemați să spargă ușa apartamentului, alertați de o rudă a femeii. Vă avertizăm că urmează detalii cu […] The post Caz șocant în Drobeta Turnu Severin! O mamă și fiul ei de șapte ani, găsiți morți într-un apartament first appeared on Ziarul National.
1. Bolojan: ”Că ne place, că nu ne place, trebuie să creștem vârsta de pensionare.” Că ne place, că nu ne place, cu soluția asta putea să vină și femeia de serviciu care șmotruiește într-un birou de contabilitate. Păcat că femeia aia n-a ajuns premier, că ar fi fost mai simpatică decât Bolojan și i-am […] The post Bolojan, această teorie a chibritului fără fosfor first appeared on Ziarul National.
FACIAS solicită șefei MAE, Oana Țoiu, transparență în cazul românilor răniți în Tunisia și lăsați fără sprijin consular # National.ro
Reprezentanții FACIAS cer șefei MAE, Oana Țoiu, să clarifice de urgență situația celor doi români care au fost răniți, la începutul acestei luni, într-un accident rutier ce a avut loc în Tunisia. „Fundația pentru Apărarea Cetățenilor împotriva Abuzurilor Statului (FACIAS) solicită Ministrului Afacerilor Externe, Oana-Silvia Țoiu, să clarifice de urgență situația celor doi cetățeni români […] The post FACIAS solicită șefei MAE, Oana Țoiu, transparență în cazul românilor răniți în Tunisia și lăsați fără sprijin consular first appeared on Ziarul National.
Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție (DNA) fac marți, 9 septembrie, percheziții la opt adrese situate pe raza municipiului București și a județului Ilfov, una dintre locații fiind sediul unei companii de stat. E vorba despre ELCEN. Știre în curs de actualizare! The post BREAKING NEWS: Percheziții DNA la ELCEN. Surse: Ar fi vizați doi directori first appeared on Ziarul National.
Caz cutremurător în județul Sibiu! Copil de 10 ani, găsit legat cu un lanț și încuiat în casă. Tatăl său, reținut # National.ro
Situație cutremurătoare în județul Sibiu – un copil în vârstă de 10 ani a ajuns în grija autorităților, după ce tatăl său l-ar fi legat cu un lanț de piciorul unei mese. Între timp, s-a aflat și motivul incredibil pentru care bărbatul ar fi recurs la acest gest, înainte de a pleca din casa unde-l […] The post Caz cutremurător în județul Sibiu! Copil de 10 ani, găsit legat cu un lanț și încuiat în casă. Tatăl său, reținut first appeared on Ziarul National.
Prima imunitate la Asia Express, prima rușine. Lacrimi, crize și dive care confundă emisiunea cu FashionWeek # National.ro
Episodul din 8 septembrie 2025 al Asia Express a fost mai degrabă un circ decât o competiție: concurenți care pedalează ca hamsterașii pentru o tabletă, Olga Barcari plângând ca într-o telenovelă și Calina Roman urlând la mama ei de parcă ar fi chelneriță. Pe scurt: lacrimi, țipete și prima imunitate presărată cu invidie. Sală de […] The post Prima imunitate la Asia Express, prima rușine. Lacrimi, crize și dive care confundă emisiunea cu FashionWeek first appeared on Ziarul National.
Vremea se strică în mai multe zone din țară. Avertizare ANM de ploi torențiale, descărcări electrice și vânt – HARTA/Cum va fi în București # National.ro
Vremea se strică, în această a doua zi a săptămânii, în mai multe zone din țară, unde sunt anunțate averse torențiale, descărcări electrice și intensificări puternice ale vântului. Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, marţi, 9 septembrie, o atenționare Cod galben de instabilitate atmosferică, valabilă în intervalul orar 10 – 23, pentru 15 județe. […] The post Vremea se strică în mai multe zone din țară. Avertizare ANM de ploi torențiale, descărcări electrice și vânt – HARTA/Cum va fi în București first appeared on Ziarul National.
Fostul ministru Boloş susține că l-a anunţat de „cel puţin şase ori” pe Ciolacu că „deficitul bugetar se duce în cap”: „Mi-a spus că îl doare în organul genital”/Reacția fostului premier # National.ro
Fostul ministru al Finanțelor din Guvernul Ciolacu, Marcel Boloș, a ieșit cu dezvăluiri incredibile. Fostul ministru PNL a declarat că l-a avertizat în mai multe rânduri pe Ciolacu, premier la acea vreme, cu privire la deficitul bugetar. Însă Ciolacu i-ar fi spus că „îl doare în organul genital de deficit”. Fostul ministru de Finanţe Boloş […] The post Fostul ministru Boloş susține că l-a anunţat de „cel puţin şase ori” pe Ciolacu că „deficitul bugetar se duce în cap”: „Mi-a spus că îl doare în organul genital”/Reacția fostului premier first appeared on Ziarul National.
Premierul Bolojan: „Că ne place, că nu ne place, trebuie să creștem vârsta de pensionare” – VIDEO # National.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat, luni seară, că în România trebuie să crească vârsta de pensionare la toate categoriile, inclusiv în zona de pensii speciale. Dacă nu se va face acest lucru, susține șeful Guvernului, „vom ajunge într-o situație de nesustenabilitate a sistemului de pensii peste cinci ani, peste zece ani”. Bolojan a afirmat, luni […] The post Premierul Bolojan: „Că ne place, că nu ne place, trebuie să creștem vârsta de pensionare” – VIDEO first appeared on Ziarul National.
BERBEC Astăzi, s-ar putea să vă simțiți blocat sau reținut, totuși, și ar fi înțelept să încetiniți pentru a vă gestiona responsabilitățile înainte de a continua. Poate fi frustrant dacă te bazezi pe alții, deoarece este posibil ca oamenii să nu țină ritmul preferat. Este temporar, iar acesta poate fi un moment bun pentru a […] The post Horoscop 9 septembrie 2025 – În general, este un moment bun first appeared on Ziarul National.
Controversa privind influența miliardarului american George Soros în România revine în atenția publică, după ce Inpolitics.ro a început publicarea documentelor interne ale Fundației Soros pentru o Societate Deschisă, care arată cum au fost direcționate sponsorizările în primii ani de după Revoluție. Jurnalistul Bogdan Tiberiu Iacob arată pe site-ul său că listele includ personalități marcante din […] The post Lista Soros zguduie România: Cât au încasat Nicușor Dan, Rebengiuc și Dăianu first appeared on Ziarul National.
Profesorii continuă protestele: boicot în școli și presiuni pentru demisia ministrului Educației # National.ro
Profesorii au continuat luni protestele masive, chiar în prima zi de școală, când mii de cadre didactice au ieșit în stradă la București. În paralel, sindicaliștii din învățământ au avut o întâlnire cu președintele Nicușor Dan, dar negocierile nu au adus rezultate concrete. Profesorii anunță referendum pentru grevă generală Sindicaliștii au precizat că profesorii vor […] The post Profesorii continuă protestele: boicot în școli și presiuni pentru demisia ministrului Educației first appeared on Ziarul National.
Fostul director adjunct al SIS Moldova, anchetat de DIICOT pentru spionaj împotriva României # National.ro
Alexandru Bălan, fostul director adjunct al Serviciului de Informații și Securitate (SIS) din Republica Moldova, a fost prins în România și va fi dus la sediul DIICOT. El este cercetat pentru trădare prin transmiterea de informații secrete de stat către o putere străină. Alexandru Bălan, acuzat de colaborare cu KGB-ul din Belarus Potrivit Poliției Române, […] The post Fostul director adjunct al SIS Moldova, anchetat de DIICOT pentru spionaj împotriva României first appeared on Ziarul National.
Europa se clatină și România se prăbușește. Din Franța până în Germania, din Olanda până în Cehia, guvernele își scot popoarele la mezat, pregătind anul 2026 ca pe cel mai dur capitol din istoria modernă. Criza economică nu mai este o fantomă, ci un monstru care dă buzna în casele noastre, iar politicienii, în loc […] The post 2026, anul Apocalipsei financiare. România, sacrificată pe altarul austerității! first appeared on Ziarul National.
Antonio Costa, președintele Consiliului UE, susține că blocul comunitar și Donald Trump au „închis capitolul” relațiilor lor anterior tensionate, după ce s-au angajat să coopereze în privința viitorului Ucrainei, în urma acordurilor privind cheltuielile de apărare și comerțul. ”În ianuarie, toată lumea era foarte îngrijorată, în special în ceea ce privește relațiile noastre cu Statele […] The post Uniunea Europeană s-a împăcat cu Donald Trump? first appeared on Ziarul National.
În Norvegia, cheltuielile publice domină spectrul politic. Raportul calitate-preț a devenit o temă cheie a campaniei electorale, în contextul în care alegătorii se îndreaptă către urnele de vot. Exemple recente de cheltuieli includ un tunel pentru nave cu lungimea de 1.700 de metri, care ar putea costa 700 de milioane de dolari, o renovare parțială […] The post Țara care s-a îmbogățit prea mult first appeared on Ziarul National.
Un român a inventat o poveste halucinantă, pentru a scăpa de deportare! „Negociez cu Manchester City!” # National.ro
Dragoș Lujinschi, un român de 38 de ani, a ajuns în atenția tabloidelor britanice după ce a încercat să evite deportarea din Anglia inventând o poveste halucinantă: ar fi în negocieri cu Manchester City și ar fi „partener de afaceri” cu Bernardo Silva. Plan eșuat în instanță Condamnat în decembrie la 16 luni de închisoare […] The post Un român a inventat o poveste halucinantă, pentru a scăpa de deportare! „Negociez cu Manchester City!” first appeared on Ziarul National.
Dușmanii producătorilor auto europeni: tarifele lui Trump, electrificarea și concurența chineză # National.ro
Producătorii de automobile din Europa se confruntă cu tarifele vamale americane, electrificarea costisitoare și expansiunea rivalilor chinezi pe teritoriul lor. La Salonul auto de la München, care se desfășoară între 9 și 12 septembrie, companiile europene vor prezenta noi modele menite să contracareze BYD, Changan și Guangzhou Automobile Group, notează Reuters. De asemenea, se vor […] The post Dușmanii producătorilor auto europeni: tarifele lui Trump, electrificarea și concurența chineză first appeared on Ziarul National.
După 24 de ani la conducerea lui Tottenham, Daniel Levy (63 de ani) a fost demis, deși clubul a anunțat oficial „demisia” sa din funcția de președinte executiv. Potrivit “The Athletic”, decizia a fost luată la presiunea familiei Lewis, acționarul majoritar, în urma unei analize comandate firmei americane Gibb River. Un mandat lung, dar cu […] The post Cutremur la clubul lui Drăgușin. Americanii taie și spânzură! first appeared on Ziarul National.
