Elevii unui oraș din România merg la şcoală GRATIS, în autobuze speciale, cu pază şi protecţie. Ei sunt însoțiți mereu de un polițist local

13:40

Ministrul Educației, Daniel David, a transmis că din acest an școlar, învățătorii vor face cu elevii din ciclul primar ore de educație remedială, adică un fel de „meditații la clasă”. Ideea este simplă: copiii vor avea două ore pe săptămână în care să recupereze ceea ce nu au înțeles, să fixeze mai bine competențele deja […]