Ursula von der Leyen propune o limită de vârstă pentru utilizarea rețelelor sociale în UE

Autorităţile din Mehedinţi au declanşat o amplă anchetă în cazul profesoarei care a fost găsită spânzurată, alături de copilul său de 7 ani, într-un apartament din Drobeta Turnu Severin. Potrivit unor surse judiciare, femeia, în vârstă de 57 de ani, şi-ar fi omorât copilul, după care s-ar fi spânzurat. Potrivit „Actual Mehedinţi”, vicepreşedintele Tribunalului Mehedinţi afirmă că începând din 2020, la instanţele din acest judeţ au fost înregistrate peste 20 de cauze în care părinţii copilului au figurat ca parte, fiind vorba atât de litigii civile, cât şi penale.