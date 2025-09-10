Lucrări de reabilitare a liniei de tramvai în București. Traseele STB care vor fi modificate

13:20

Salariații care au în întreținere copii în vârstă de până la 18 ani, cu handicap, vor putea beneficia de 8 zile pe lună de muncă la domiciliu sau de telemuncă, conform unui proiect de lege adoptat de Parlament, prin votul final al deputaților. De asemenea, dacă au în întreținere 2 sau mai mulți minori cu handicap, […] Articolul Codul muncii, modificat: Părinții care vor avea mai multe zile de muncă la domiciliu sau de telemuncă apare prima dată în PS News.