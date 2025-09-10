Elena Lasconi, atacuri pe bandă la Nicușor Dan: „E un blestem asupra acestui popor”
PSNews.ro, 10 septembrie 2025 16:20
Elena Laconi, concluzia după 100 de zile cu Nicușor Dan președinte: „E un blestem asupra acestui popor să pună în fruntea țării forme fătă fond" Elena Lasconi, fost candidat USR la prezidențiale și edil al municipiului Câmpulung, a analizat cele 100 de zile cu Nicușor Dan președinte și a precizat că „e un blestem asupra […]
• • •
Acum 5 minute
16:50
Instanța de judecată a oprit lucrările de finalizare a hidrocentralei Răstolița. Care este motivul # PSNews.ro
Tribunalul Cluj a dispus în primă instanță, prin ordonanță președințială, oprirea lucrărilor de finalizare a amenajării hidroenergetice Răstolița din județul Mureș, ultimul obiectiv investițional major demarat de autoritățile comuniste din România, în 1989, înainte de căderea regimului Nicolae Ceaușescu. Potrivit deciziei judecătorești, lucrările vor fi oprite până la soluționarea definitivă a procesului în care ONG-urile […]
Acum 15 minute
16:40
Pe ce va cheltui România cei 16,68 miliarde de euro, împrumut de la UE pentru apărare: ”Și poduri, drumuri, autostrăzi” # PSNews.ro
Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a anunțat că banii pe care România îi primește de la Uniunea Europeană sub formă de împrumut – aproape 17 miliarde de euro, prin programul SAFE – vor putea fi folosiți "nu doar către înzestarea Armatei". Mai exact, România va beneficia de 16,68 de miliarde de euro prin noul program european Security Action […]
16:40
Adrian Năstase, fost premier al României, a afirmat marți, că politica externă nu poate fi coordonată doar de USR. „Ceea ce nu mi se pare admisibil este ca politica externă a României să fie lăsată exclusiv în mâinile USR-ului", a spus acesta, la emisunea lui Tucă Show. Adrian Năstase: Politica externă nu poate fi lăsată doar la USR Fostul […]
16:40
Prima ipoteză a Poliţiei în cazul profesoarei din Drobeta şi a fiului ei găsiţi morţi în apartament # PSNews.ro
Noi date cutremurătoare privind dubla tragedie din Drobeta: Ipoteza autorităților în cazul profesoarei şi a fiului ei, găsiţi morţi în apartament. „Este şocant ce s-a întâmplat" Apar noi informații cutremurătoare în cazul profesoarei de 57 de ani care a fost găsită spânzurată, alături de copilul său de 7 ani, într-un apartament din Drobeta Turnu Severin. […]
16:40
Întâlnire între președinții Camerelor de Comerț din România și Ucraina în contextul cooperării economice regionale # PSNews.ro
Președintele Camerei de Comerț și Industrie a României (CCIR), Mihai Daraban, a avut, în data de 10 septembrie 2025, o întâlnire oficială cu Gennadiy Chyzhykov, președintele Camerei de Comerț și Industrie a Ucrainei (UCCI), în marja Adunării Generale anuale a Asociației Camerelor de Comerț Balcanice, la care România, prin Camera Națională, a preluat președinția acestei […]
Acum 30 minute
16:30
Coroanele de plastic, interzise în tot mai multe cimitire din România. Care este motivul # PSNews.ro
Motivul pentru care autoritățile INTERZIC coroanele de plastic la înmormântări. Se întâmplă în cimitirele din tot mai multe orașe Tot mai multe orașe din România interzic coroanele din plastic la înmormântări. De exemplu, în Timișoara, autoritățile locale au creat un regulament prin care vor să permită accesul doar cu flori naturale în cimitirele din oraș. […]
Acum o oră
16:20
Elena Laconi, concluzia după 100 de zile cu Nicușor Dan președinte: „E un blestem asupra acestui popor să pună în fruntea țării forme fătă fond" Elena Lasconi, fost candidat USR la prezidențiale și edil al municipiului Câmpulung, a analizat cele 100 de zile cu Nicușor Dan președinte și a precizat că „e un blestem asupra […]
16:20
UNIUNEA EUROPEANĂ Uniunea Europeană poate continua să considere energia nucleară și, în unele cazuri, gazul fosil, ca fiind „durabile din punct de vedere ecologic", după ce cea mai înaltă instanță a UE a decis că executivul european nu și-a încălcat obligațiile de combatere a schimbărilor climatice, relatează POLITICO. Curtea Generală a respins miercuri o plângere […]
16:20
Lucrări de reabilitare a liniei de tramvai în București. Traseele STB care vor fi modificate # PSNews.ro
Au început lucrările de reabilitare a liniei de tramvai pe două dintre cele mai importante artere ale Capitalei – Bulevardul Basarabia și Bulevardul Theodor Pallady. Pe durata modernizărilor, mai multe trasee de transport public vor suferi modificări. Lucrările de reabilitare a liniei de tramvai 40 pe bulevardul Basarabia, pentru care a fost dat ordinul de […]
16:10
Parlamentare R. Moldova 2025. Buletinele de vot pentru moldovenii din străinătate au fost expediate # PSNews.ro
Republica Moldova. Cetățenii Republicii Moldova aflați în străinătate se pregătesc să participe la alegerile parlamentare din 28 septembrie prin votul prin corespondență. Materialele electorale necesare au fost pregătite și expediate către cele patru secții speciale constituite pentru acest scop, care vor deservi zece țări: Statele Unite ale Americii, Canada, Norvegia, Suedia, Finlanda, Islanda, Japonia, Republica […]
16:10
BREAKING: SUA promit să apere teritoriul NATO după incursiunea dronelor Rusiei în Polonia Statele Unite și-aau reafirmat miercuri angajamentul față de aliații din NATO după ce, în cursul nopții, Rusia a efectuat o incursiune cu drone în Polonia. Matthew Whitaker, ambasadorul SUA la NATO, a declarat într-un comunicat oficial că Washingtonul este pregătit să apere […]
16:00
Cum au votat europarlamentarii români proiectul prin care UE condamnă implicarea Rusiei în alegerile din R. Moldova # PSNews.ro
Parlamentul European a votat o rezoluție prin care condamnă încercările Rusiei de a destabiliza Republica Moldova. Singurul europarlamentar român care a votat împotriva demersului este Diana Șoșoacă. Potrivit listei finale de vot, singurul europarlamentar român care s-a opus adoptării rezoluției prin care UE condamnă interferențele Rusiei în Republica Moldova este Diana Șoșoacă. Printre eurodeputații români […]
16:00
Elena Lasconi a afirmat în emisiunea „Ai Aflat" cu Ionuț Cristache, prezentată de Gândul, că este convinsă că ar fi câștigat alegerile prezidențiale din 2024 dacă procesul electoral nu ar fi fost anulat. Invitată astăzi în cadrul emisiunii „Ai Aflat" cu Ionuț Cristache, prezentată de Gândul, Elena Lasconi a făcut o retrospectivă asupra evenimentelor care […]
Acum 2 ore
15:50
Rareș Bogdan, discurs în plenul Parlamentului European: Rusia vrea să asasineze speranța din Moldova # PSNews.ro
Europarlamentarul Rareș Bogdan, membru al Grupului PPE, a declarat, luni, în plenul Parlamentului European, că acțiunile Kremlinului în Ucraina și Republica Moldova reprezintă un pericol major. „Kremlinul duce un război atât pe frontul din Ucraina, cât și pe cel din Republica Moldova", a spus acesta, în fața plenului. Rareș Bogdan: Kremlinul duce un război și în Republica Moldova Europarlamentarul a […]
15:40
21 de șefi de companii de stat, concediați. Miruță: „Nu au fost în stare să îmi dea un raport de activitate” # PSNews.ro
Ministrul Economiei, Radu Miruță, a anunțat că a semnat ordinul de demitere pentru 21 de administratori speciali din companii de stat, unii dintre aceștia având salarii lunare de până la 30.000 de lei. În locul acestora vor fi numiți oameni noi. „Am semnat un ordin de ministru prin care au plecat acasă 21 de administratori speciali de la […]
15:40
Percheziții la compania aeriană care ducea mercenarii lui Potra în Congo. Prejudiciu de 12 milioane de lei # PSNews.ro
Percheziţii în Bucureşti şi Sibiu, într-un dosar de evaziune fiscală / Este vizată o firmă care ar fi transportat în Congo mercenarii lui Horaţiu Potra / Directorul şi contabila, duşi la audieri / Este căutat omul de afaceri Jurgen Faff Poliţiştii şi procurorii au făcut, miercuri, cinci percheziţii în municipiul Bucureşti şi în judeţul Sibiu, […]
15:40
Daniel Zamfir o somează public pe Diana Buzoianu. „E sabotaj împotriva intereselor românilor!” # PSNews.ro
Senatorul PSD Daniel Zamfir o somează pe Diana Buzoianu, ministrul Mediului, să urgenteze avizarea hidrocentralelor începute din vremea regimului comunist. „O somez public pe Diana Buzoianu, ministra USR a Mediului, să urgenteze avizarea construcțiilor hidrocentralelor începute încă de pe vremea regimului comunist care au facut obiectul Hotărârii CSAT 169/2022 privind îmbunătățirea rezilienței energetice a României […]
15:30
Stenograme din dosarul de luare de mită întocmit de procurorii DNA în privința șefului ELCEN, Claudiu Crețu, și a directorului comercial, Andrei Zamfiroi, relevă discuții între patronul Turbopower Energy, Victor Slivinschi, și avocatul său, Nicolae Anghel, la data de 23 iulie 2025 despre oamenii pe care îi au în ELCEN. Aceștia menționează numele "Andrei", cu […]
15:20
Analistul Cristian Pîrvulescu: „Mi-e teamă că România va pierde tot ce-a câştigat în ultimii ani” # PSNews.ro
Profesorul Cristian Pîrvulescu, decanul Facultăţii de Ştiinţe Politice de la SNSPA, spune, într-un interviu pentru HotNews, că România riscă să repete scenariile crizei din 2010, când ajustările bugetare brutale au generat costuri sociale şi au alimentat ascensiunea extremelor politice. Politologul Cristian Pîrvulescu, decanul Facultăţii de Ştiinţe Politice de la SNSPA, este de părere că "un […]
15:20
Drone detectate în România, lângă granița cu Ucraina. Două avioane F-16 au decolat în misiune # PSNews.ro
Atacul cu drone al Rusiei asupra localității ucrainene Vâlcov, aflată la granița României, a fost filmat de o persoană aflată în localitatea tulceană Periprava. În imagini se vede o explozie uriașă pe malul ucrainean al Dunării. Rusia a lansat un atac masiv cu drone în noaptea de marți spre miercuri, iar România a ridicat de la […]
15:10
UE va lansa o misiune de supraveghere a flancului estic. Von der Leyen anunță construirea unui „zid de drone” # PSNews.ro
Liderii europeni au promis o apărare mai puternică la frontieră, anunțând planuri de a lansa o misiune de „supraveghere a flancului estic" și de a construi un „zid de drone" pentru a proteja spațiul aerian al UE. Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunțat noi planuri de consolidare a securității UE. „Trebuie să […]
15:10
Nicuşor Dan, despre coaliție: Mi-aş dori ca discuţiile să fie mai puţin în spaţiu public şi mai mult între parteneri # PSNews.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, miercuri, despre concedierile din primării, că este o discuţie pe care coaliţia, cu sau fără el, o să o aibă săptămâna viitoare, pentru că aşa s-au angajat. Şeful statului a menţionat că şi-ar dori ca discuţiile din coaliţie să fie mai puţin în spaţiu public şi mai mult între parteneri. […]
15:10
Principalul organism de conducere al NATO s-a întrunit la cererea Poloniei. Consiliul Nord-Atlantic a mai discutat articolul 4 în 2022 Consiliul Nord-Atlantic, principalul organ de decizie politică al NATO, s-a întrunit miercuri dimineaţă la nivel de ambasadori reunind reprezentanţii celor 32 de ţări NATO, pentru o reuniune planificată de mult timp. Cu toate acestea, potrivit […]
15:10
ANALIZĂ Ursula ține cu dinții de Ucraina. UE, între irelevanță și lipsă de soluții pentru problemele europenilor # PSNews.ro
Ursula von der Leyen, președinta Comisiei Europene, nu aduce nicio schimbare importantă în UE și continuă să pună Uniunea în slujba Ucrainei și să o transforme într-o zonă de război, în timp ce problemele importante ale europenilor rămân fără soluții. Președinte Comisiei a vorbit în fața europarlamentarilor, pe care nu i-a convins cu proiectele sale […]
15:00
Educație 2025. Un profesor din Galați a fost bătut de un elev, după ce i-a atras atenția să nu fumeze în curtea școlii # PSNews.ro
Un elev de la un liceu Galați a bătut un profesor, nemulțumit că acesta i-a interzis să fumeze în incinta unității de învățământ. Cadrul didactic a ajuns la spital cu mai multe leziuni, iar adolescentul violent riscă exmatricularea. Un elev de la un liceu Galați a bătut un profesor, nemulțumit că acesta i-a interzis să […]
Acum 4 ore
14:50
Ne îndreptăm cu paşi repezi spre deschiderea anului universitar în octombrie. Marea provocare pentru studenţi în aceste zile este cazarea. Chirie sau cămin? Cămin de stat sau privat? O decizie mult mai uşor de luat pentru studenţii Universitatii de Vest din Timişoara. Căminul lor seamănă mai degrabă a hotel de 4 stele. Clădirea are panouri fotovoltaice, iar camerele […]
14:50
Discursul Ursulei von der Leyen din 2025: Europa trebuie să devină independentă, unită și pregătită de luptă # PSNews.ro
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a cerut o Europă mai unită, mai capabilă militar și economic, într-un discurs marcat de apeluri directe la acțiune și solidaritate. Miercuri, la Strasbourg, Ursula von der Leyen a rostit primul discurs despre Starea Uniunii din cel de-al doilea mandat al său. În fața eurodeputaților, ea a vorbit despre o Uniune […]
14:40
VIDEO Este nebunie în Franța: Ciocniri violente între protestatari și forțele de ordine, pe străzile Parisului # PSNews.ro
Proteste de amploare în Franța: aproape 200 de arestări și violențe la Gara de Nord din Paris Zeci de mii de forțe de ordine au fost mobilizate miercuri în Franța, în contextul unor manifestații tensionate marcate de confruntări cu poliția, blocaje rutiere și tentative de blocare a unor gări. Autoritățile au raportat aproape 200 de […] Articolul VIDEO Este nebunie în Franța: Ciocniri violente între protestatari și forțele de ordine, pe străzile Parisului apare prima dată în PS News.
14:40
BNS nu susține schimbarea legislaţiei referitoare la concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate # PSNews.ro
Blocul Naţional Sindical propune avizarea negativă a modificărilor aduse legislaţiei referitoare la concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate / Sindicaliştii avertizează asupra riscului de abuzuri Blocul Naţional Sindical propune avizarea negativă a modificărilor aduse legislaţiei referitoare la concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, avertizând asupra riscului de abuzuri. BNS crede în […] Articolul BNS nu susține schimbarea legislaţiei referitoare la concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate apare prima dată în PS News.
14:40
Camera de Comerț și Industrie a României (CCIR) a preluat, în data de 10 septembrie a.c., președinția Asociației Camerelor de Comerț Balcanice, în cadrul Adunării Generale Anuale care s-a desfășurat la Podgorițta, în Muntenegru. Asociația Camerelor de Comerț Balcanice a fost înființată în anul 1994, la inițiativa Camerei Naționale a României, ceilalți membri fondatori fiind: […] Articolul CCIR preia președinția Asociației Camerelor de Comerț Balcanice apare prima dată în PS News.
14:30
Legea antidronă a fost promulgată în luna mai de Ilie Bolojan, pe atunci președinte interimar, dar pentru ca aceasta să-și facă efectul este nevoie să fie aprobate și normele de aplicare. Acest lucru întârzie, însă, și poate duce la timp prețios pierdut în cazul în care România ar fi pusă în situația să doboare astfel […] Articolul România, vulnerabilă în fața dronelor: avem lege, dar nu și norme de aplicare apare prima dată în PS News.
14:20
Procurorii DIICOT cer arestarea preventivă a fostului director adjunct al SIS din Moldova, suspectat de spionaj # PSNews.ro
Bărbatul de 47 de ani, cu dublă cetățenie română și moldovenească, este acuzat de tentativă de trădare prin transmiterea de informații secrete de stat. Procurorii DIICOT au cerut, miercuri, arestarea sa preventivă pentru 30 de zile. Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Structura Centrală au dispus, luni, reținerea unui […] Articolul Procurorii DIICOT cer arestarea preventivă a fostului director adjunct al SIS din Moldova, suspectat de spionaj apare prima dată în PS News.
14:20
Un ciclon afectează mai multe state din Europa. Se anunță alerte de Cod Portocaliu și Cod Roșu de furtuni. ”O activitate ciclonică afectează o mare parte din Europa, în special în sud și-n centru, acolo unde au fost emise multe avertizări de Cod Portocaliu și Roșu, care consemnează posibilitatea să fie depășite cantități însemnate de […] Articolul Ciclonul care mătură Europa va ajunge joi și în România. Avertisment de la vârful ANM apare prima dată în PS News.
14:10
Cea mai nouă ocupație din România reglementează un domeniu neclar de mulți ani În 2025, a fost propusă spre includerea în Clasificarea Ocupațiilor din România (COR), o nouă meserie – de „îngrijitor de animale” (în speță, de animale de companie), marcând un demers serios de reglementare legală a acestei activități. Aspiranții trebuie să parcurgă un […] Articolul O nouă meserie în România! Ce prespune și cât de bine este plătită apare prima dată în PS News.
14:10
A8, autostrada promisă de aproape 20 de ani: ce loturi merg înainte și unde se blochează # PSNews.ro
Pe măsură ce Guvernul rămâne fără bani pentru autostrăzi, scad și șansele să înceapă curând și în forță lucrările la A8 – autostrada care ar trebui să unească Moldova cu Transilvania, trecând Carpații Orientali. Am centralizat datele pentru fiecare tronson și am discutat cu Ionuț Ciurea, director executiv al Asociației Pro Infrastructura (API), despre […] Articolul A8, autostrada promisă de aproape 20 de ani: ce loturi merg înainte și unde se blochează apare prima dată în PS News.
14:00
Analiză APIA. Cum arată piața auto din România în 2025 / Care sunt cele mai vândute mărci și modele, scădere de 9% pentru perioada ianuarie – august În luna august 2025, față de aceeași perioadă a anului trecut, conform datelor publicate de DGPCI, piața auto din România arată astfel, conform Asociației Producătorilor și Importatorilor de […] Articolul Cum arată piața auto din România în 2025. Care sunt cele mai vândute mărci și modele apare prima dată în PS News.
14:00
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Adrian Năstase și-a exprimat opinia cu privire la situația economică și politică a României. Acesta și-a prezentat dezacordul în privința perspectivei unor alegeri anticipate, dar și referitor la reforma învățământului. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Adrian Năstase: „Creșterea normei pentru […] Articolul Adrian Năstase: Alegerile anticipate ar produce un haos mult mai mare apare prima dată în PS News.
13:50
Deputatul Andra Claudia Constantinescu a anunțat că începând de luni nu mai face parte din grupul parlamentar S.O.S. România, urmând să își continue activitatea ca deputat neafiliat. Într-o scrisoare oficială adresată Biroului Permanent al Camerei Deputaților, Andra Constantinescu, aleasă în circumscripția Brăila a informat despre decizia sa de a părăsi grupul parlamentar S.O.S. România. La […] Articolul Grupul parlamentar S.O.S. România din Camera Deputaților mai pierde un membru apare prima dată în PS News.
13:50
Continuă războiul PSD-PNL de la Iași. Bogdan Cojocaru îi reproșează lui Costel Alexe calitatea transportului județean # PSNews.ro
Şeful PSD Iaşi acuză conducerea Consiliului Judeţean: De peste cinci ani, ieşenii sunt privaţi de un serviciu de transport judeţean sigur şi eficient. Fiecare tentativă de licitaţie a fost însoţită de contestaţii, procese şi suspiciuni de aranjamente Liderul PSD Iaşi, deputatul Bogdan Cojocaru, susţine că, de peste cinci ani, judeţul Iaşi nu are un transport […] Articolul Continuă războiul PSD-PNL de la Iași. Bogdan Cojocaru îi reproșează lui Costel Alexe calitatea transportului județean apare prima dată în PS News.
13:50
42.000 lei salariu pentru șeful Elcen București, acuzat de mită. Compania are 780 milioane lei datorii # PSNews.ro
DNA a făcut descinderi la Electrocentrale București. Șeful Elcen, Claudiu Crețu, este acuzat de luare mită. Crețu are un salariu net de 42.000 de lei. Elcen are datorii de 673.000.000 de lei. Directorul Elcen, Claudiu Crețu, a fost pus sub control judiciar. DNA îl acuză că ar fi luat mită de 40.000 de lei pentru […] Articolul 42.000 lei salariu pentru șeful Elcen București, acuzat de mită. Compania are 780 milioane lei datorii apare prima dată în PS News.
13:40
Nicuşor Dan, despre situaţia economică: Sfârşitul lui 2026 este, în opinia mea, capătul tunelului # PSNews.ro
Preşedintele Niucşor Dan a declarat, miercuri, .la AmCham CEO Business Forum 2025, despre situaţia economică, că mesajul său este de stabilitate, apreciind că sfârşitul lui 2026 este, în opinia sa, capătul tunelului. Şeful statului a mai spus că România nu are un plan de ţară, în momentul ăsta, pentru că ”nu vedem o emergenţă de […] Articolul Nicuşor Dan, despre situaţia economică: Sfârşitul lui 2026 este, în opinia mea, capătul tunelului apare prima dată în PS News.
13:40
Restricții de trafic sunt instituite începând de marți pe DN1 – Calea Bucureștilor (zona Otopeni), în vederea desfășurării lucrărilor la viitoarea stație de metrou ‘Otopeni’. Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Române informează că sunt impuse restricții de circulație pe DN1 – Calea Bucureștilor (zona Otopeni), în vederea desfășurării lucrărilor la viitoarea stație de […] Articolul Restricții de trafic pe DN1, zona Otopeni; se lucrează la viitoarea stație de metrou apare prima dată în PS News.
13:30
‘Lovitură’ pentru susținătorii lui Călin Georgescu! Deputații refuză investigarea anulării alegerilor din 2024 # PSNews.ro
‘Lovitură’ pentru susținătorii lui Călin Georgescu! Plenul Camerei Deputaților a respins miercuri propunerea grupurilor parlamentare AUR și POT de a înființa o comisie de anchetă pentru investigarea circumstanțelor și responsabilităților legate de anularea alegerilor prezidențiale din decembrie 2024. Votul vine în contextul celui mai controversat episod electoral din ultimii 35 de ani. În aceeași ședință, deputații au […] Articolul ‘Lovitură’ pentru susținătorii lui Călin Georgescu! Deputații refuză investigarea anulării alegerilor din 2024 apare prima dată în PS News.
13:30
Surse din NATO, despre dronele rusești ajunse în Polonia: Nu e un atac, dar e o incursiune deliberată # PSNews.ro
Polonia, țară NATO, a doborât, în premieră, drone rusești care i-au încălcat spațiul aerian. Populația din mai multe regiuni a fost sfătuită să rămână în case. O sursă din NATO a declarat pentru Reuters că alianța nord-atlantică nu tratează incursiunea dronelor rusești în Polonia ca pe un atac, dar datele inițiale par să indice că […] Articolul Surse din NATO, despre dronele rusești ajunse în Polonia: Nu e un atac, dar e o incursiune deliberată apare prima dată în PS News.
13:20
Prima reacție a Rusiei după ce dronele sale au fost doborâte în spațiul aerian al Poloniei # PSNews.ro
Convocat la Ministerul de Externe de la Varșovia, însărcinatul cu afaceri al Rusiei în Polonia, Andrei Ordaş, a afirmat miercuri că autoritățile poloneze nu au prezentat probe care să arate că dronele doborâte pe teritoriul lor ar proveni din Rusia, conform agenţiei ruse RIA și preluată de Reuters, AFP și Agerpres. „Considerăm acuzaţiile neîntemeiate. Nu a […] Articolul Prima reacție a Rusiei după ce dronele sale au fost doborâte în spațiul aerian al Poloniei apare prima dată în PS News.
13:20
„Jaful Secolului”, după scenariul lui Cristian Mungiu, este propunerea României pentru Premiile Oscar 2026 # PSNews.ro
Filmul care va reprezenta România la categoria Cel mai bun film internaţional al Premiilor Academiei Americane de Film (Premiile Oscar) 2026 este „Jaful Secolului”, regizat de Teodora Ana Mihai, după scenariul lui Cristian Mungiu. În rolurile principale: Anamaria Vartolomei, Rareş Andrici, Ionuţ Niculae. „Jaful Secolului” va putea fi vizionat în România începând din 23 septembrie, […] Articolul „Jaful Secolului”, după scenariul lui Cristian Mungiu, este propunerea României pentru Premiile Oscar 2026 apare prima dată în PS News.
13:20
Codul muncii, modificat: Părinții care vor avea mai multe zile de muncă la domiciliu sau de telemuncă # PSNews.ro
Salariații care au în întreținere copii în vârstă de până la 18 ani, cu handicap, vor putea beneficia de 8 zile pe lună de muncă la domiciliu sau de telemuncă, conform unui proiect de lege adoptat de Parlament, prin votul final al deputaților. De asemenea, dacă au în întreținere 2 sau mai mulți minori cu handicap, […] Articolul Codul muncii, modificat: Părinții care vor avea mai multe zile de muncă la domiciliu sau de telemuncă apare prima dată în PS News.
13:20
AUR a depus o moțiune împotriva ministrului Educației, Daniel David. Dezbaterea și votul se vor desfășura luni # PSNews.ro
Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) a depus în Senatul României o moțiune simplă împotriva ministrului Educației, Daniel David. Potrivit AUR, educația este afectată grav de deciziile luate prin angajarea răspunderii, fără dezbateri și vot democratic. În document, AUR susține că ministrul Educației a ales „minciuna, austeritatea și distrugerea școlii românești”, în loc să apere viitorul copiilor și […] Articolul AUR a depus o moțiune împotriva ministrului Educației, Daniel David. Dezbaterea și votul se vor desfășura luni apare prima dată în PS News.
13:10
Dezbaterea unui proiect de lege din domeniul culturii s-a transformat într-un adevărat circ la Camera Deputaților # PSNews.ro
Dezbaterea unui proiect de lege din domeniul culturii s-a transformat într-un adevărat circ la Camera Deputaților. Mihail Neamțu (AUR) a criticat faptul că Ministerul Culturii este condus de UDMR, ceea ce a stârnit reacția lui Csoma Botond, acuzându-l de fascism. Disputa a continuat cu Alexandru Dimitriu (USR), care l-a numit pe Neamțu „propagandist infect putinist”. […] Articolul Dezbaterea unui proiect de lege din domeniul culturii s-a transformat într-un adevărat circ la Camera Deputaților apare prima dată în PS News.
13:10
Nicuşor Dan: Rusia a demonstrat din nou că se comportă agresiv, testând constant limitele noastre # PSNews.ro
Preşedintele Nicuşor Dan transmite, miercuri, după încălcarea flagrantă a spaţiului aerian polonez în noaptea trecută, că Rusia a demonstrat din nou că se comportă agresiv, testând constant limitele noastre şi sfidând toate eforturile noastre de a ajunge la pace. Potrivit preşedintelui, acest lucru este inacceptabil, iar Rusia trebuie oprită şi presată să vină la masa […] Articolul Nicuşor Dan: Rusia a demonstrat din nou că se comportă agresiv, testând constant limitele noastre apare prima dată în PS News.
