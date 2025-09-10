Primele promisiuni făcute de premierul-desemnat al Franței Sébastien Lecornu

18:20

Guvernul Bolojan se confruntă cu un val de contestații la CCR după ce și-a asumat răspunderea pe al doilea pachet de măsuri pentru reducerea deficitului bugetar. Toate cele cinci legi din pachetul adoptat în Parlament au fost atacate, iar CCR are deja pe rol nouă dosare. La doar câteva zile după ce Guvernul condus de Ilie Bolojan […] AUR, POT și SOS au depus la CCR câte două sesizări pe patru proiecte din pachetul 2 de reforme ale Guvernului Bolojan