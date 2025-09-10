Primele promisiuni făcute de premierul-desemnat al Franței Sébastien Lecornu
PSNews.ro, 10 septembrie 2025 17:50
Premierul-desemnat al Franței Sébastien Lecornu a promis miercuri „rupturi", „pe fond" și „nu doar pe formă", în cadrul ceremoniei de transfer a mandatului, unde a asigurat că „nicio cale nu este imposibilă" pentru a ieși din criza politică. După ce i-a mulțumit predecesorului său François Bayrou pentru „curajul său extraordinar", noul locatar de la Matignon
Acum 5 minute
18:20
AUR, POT și SOS au depus la CCR câte două sesizări pe patru proiecte din pachetul 2 de reforme ale Guvernului Bolojan # PSNews.ro
Guvernul Bolojan se confruntă cu un val de contestații la CCR după ce și-a asumat răspunderea pe al doilea pachet de măsuri pentru reducerea deficitului bugetar. Toate cele cinci legi din pachetul adoptat în Parlament au fost atacate, iar CCR are deja pe rol nouă dosare. La doar câteva zile după ce Guvernul condus de Ilie Bolojan
18:20
Câte locuri de muncă sunt disponibile la acest moment în România. Care sunt cele mai căutate joburi # PSNews.ro
Peste 34.000 de locuri de muncă sunt disponibile la nivel naţional, în timp ce angajatorii din Spaţiul Economic European (SEE) oferă, prin reţeaua Eures România, 248 de posturi. Cele mai multe joburi sunt oferite pentru curieri, conducători auto transport rutier, agenţi de securitate, sau muncitori necalificaţi la asamblarea şi montarea pieselor, informează Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă (ANOFM).
18:20
De la începutul anului, în România cel puțin 33 de femei au fost ucise, fie de partenerii lor de la acea vreme, fie de foști parteneri. Potrivit datelor Eurostat din perioada 2021–2024, țara noastră ocupă locul 4 în Uniunea Europeană în ceea ce privește violența împotriva femeilor în cuplu, un clasament care reflectă lipsa unei reacții ferme
Acum 15 minute
18:10
Primarul interimar al Capitalei, anunță începerea lucrărilor pentru modernizarea iluminatului public # PSNews.ro
Au fost instalați primii stâlpi noi de iluminat Primarul general interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, a anunțat, miercuri, începerea lucrărilor de modernizare a iluminatului public din Parcul Herăstrău – Regele Mihai I. Potrivit edilului, au fost instalați primii stâlpi noi de iluminat și a fost remediată o avarie electrică. Totodată, a fost începută „pregătirea pentru
18:10
PE a adoptat amendamentele propuse de Dan Motreanu ce vizează simplificarea accesului la fondurile europene # PSNews.ro
Parlamentul European a adoptat amendamentele propuse de eurodeputatul Dan Motreanu ce simplifică accesul la fondurile europene. „Am votat, în plenul de la Strasbourg, rezoluția privind simplificarea Politicii de Coeziune. Solicităm Comisia Europeană de simplificare a regulilor pentru accesarea fondurilor UE, fapt care este relevant în special pentru perioada 2028-2034. regională. Acesta a solicitat un „set
Acum 30 minute
18:00
Parlamentare R. Moldova 2025: Lista cu secţiile de votare organizate în 14 oraşe din România pentru cetățenii moldoveni # PSNews.ro
La alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025 din Republica Moldova cetățenii moldoveni stabiliți temporar sau permanent în România își vor putea exprima opțiunea de vot în 23 de secții de votare care vor fi organizate în 14 orașe din România, a anunțat Ambasada Republicii Moldova la București. 'Dragi cetățeni ai Republicii Moldova stabiliți permanent sau
18:00
Traseul mitei de la ELCEN. Afaceristul moldovean ce le-ar fi dat șpagă directorilor, exasperat: „Încă se pune botul” # PSNews.ro
Claudiu Crețu, directorul general ELCEN, și Cristian Zamfiroi, directorul comercial ELCEN, ar fi pus la punct, împreună, o schemă prin care obțineau anumite procente din bani publici plătiți de societatea Electrocentrale București pentru contracte de lucrări la CET-urile din București. Surse apropiate anchetei au explicat pentru Digi24.ro cum a fost pusă în practică această schemă,
Acum o oră
17:50
Premierul-desemnat al Franței Sébastien Lecornu a promis miercuri „rupturi", „pe fond" și „nu doar pe formă", în cadrul ceremoniei de transfer a mandatului, unde a asigurat că „nicio cale nu este imposibilă" pentru a ieși din criza politică. După ce i-a mulțumit predecesorului său François Bayrou pentru „curajul său extraordinar", noul locatar de la Matignon
17:40
Ursula von der Leyen anunţă o alianţă cu Ucraina pentru producţia de drone. 6 miliarde de euro, alocați proiectului # PSNews.ro
Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunţat miercuri o alianţă cu Ucraina pentru producţia de drone, relatează agenția de știri dpa, citată de Agerpres. Uniunea Europeană va oferi şase miliarde de euro pentru acest proiect, a declarat ea într-un discurs adresat Parlamentului European în oraşul Strasbourg din Franţa. Banii vor proveni dintr-un împrumut
17:40
Lasconi: „Să ne așteptăm la reacții de la Cotroceni scrise de altcineva. Deciziile nu le va lua Nicușor Dan” # PSNews.ro
Elena Lasconi, fosta candidată la prezidențiale, a afirmat, la emisiunea „Ai aflat, cu Ionuț Cristache", că deciziile fundamentale pentru România nu vor fi luate de președintele Nicușor Dan, iar în momentele critice pentru țară, vor exista doar „reacții de la Cotroceni scrise de altcineva așa cum am avut o campanie scrisă de o echipă de
17:30
Lasconi: „Adevărul e că încă de pe data de 27 noiembrie, anul trecut se știa că intenționau să anuleze alegerile” # PSNews.ro
„Nicăieri în lume, nici în țările din Africa, nu s-a întâmplat așa ceva, să zici că nu-ți mai susții candidatul, nu-nțeleg de ce au mai strâns semnături", a spus Lasconi despre deciziile USR din campanie. Prezentă la emisiunea lui Ionuț Cristache, „Ai aflat!", de la Gândul, Elena Lasconi a spus că se știa de intenția ca alegerile
Acum 2 ore
17:20
Parchetul General: Încadrarea juridică a faptelor lui Călin Georgescu, schimbată în „complicitate” # PSNews.ro
Fostul candidat prezidențial Călin Georgescu s-a prezentat luni la Parchetul General, în dosarul privind acțiuni contra ordinii constituționale, alături de gruparea lui Horațiu Potra. Astfel, potrivit unui comunicat al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, procurorii au schimbat încadrarea juridică a faptelor „în complicitate la tentativă la comiterea unor acţiuni împotriva ordinii constituţionale
17:20
Gigantul farmaceutic danez Novo Nordisk a anunţat miercuri că va renunţa la 9.000 de angajaţi, sau 11,5% din forţa sa de muncă, în cadrul măsurilor de restructurare menită să ducă la economii anuale de opt miliarde coroane daneze (1,26 miliarde de dolari), transmite Reuters. Compania a raportat 108 angajaţi în România, în anul 2024. Novo
17:10
Muraru, despre Visa Waiver: România are capabilităţi pe care nicio altă ţară din program nu le-a mai avut până acum # PSNews.ro
Congresul Statelor Unite, în colaborare cu Ambasada României la Washington, a organizat un eveniment, în clădirea Capitoliului din Washington, D.C., pentru relansarea Grupului de Prietenie cu România (Romania Caucus) din Camera Reprezentanţilor, anunţă Ambasada României în SUA. Ambasadorul României în SUA, Adrei Muraru, a transmis, despre Visa Waiver, că România este pregătită să ofere cel
17:10
Primele imagini cu doborârea unei drone rusești deasupra Poloniei. „S-a auzit o bubuitură în apropiere” # PSNews.ro
A apărut prima filmare care surprinde momentul în care a fost interceptată şi doborâtă una dintre dronele ruseşti ajunse în Polonia. Imaginile au fost filmate de o cameră de supraveghere, instalată la o casă din localitatea Zamość, în regiunea Lublin. „S-a auzit o bubuitură în apropiere", a povestit o martoră, potrivit publicaţiei Kontakt24. Premierul polonez Donald
17:00
România va fi reprezentată de 39 de sportivi la Campionatul Mondial de Canotaj de la Shanghai # PSNews.ro
România va fi reprezentată de o delegaţie formată din 39 de sportivi şi 8 antrenori la Campionatele Mondiale de Canotaj, care se vor desfăşura între 21–28 septembrie la Shanghai, China. Ediţia din acest an aduce o premieră istorică: introducerea probelor mixte. România va lua startul şi la dublu vâsle mixt (Mix2x) şi 8+1 mixt (Mix8+).
17:00
Gheorghe Piperea a cerut demisia Ursulei von der Leyen în plenul Parlamentului European de la Strasbourg # PSNews.ro
Europarlamentarul AUR Gheorghe Piperea i-a cerut Ursulei von der Leyen să demisioneze din funcţia de preşedintă a Comisiei Europene, în cadrul şedinţei plenare a Parlamentului European de la Strasbourg. „Doamnă von der Leyen, vă cer acum şi aici să demisionaţi. Nu doar pentru că vă aşteaptă alte două moţiuni de cenzură, ci mai ales pentru
16:50
Instanța de judecată a oprit lucrările de finalizare a hidrocentralei Răstolița. Care este motivul # PSNews.ro
Tribunalul Cluj a dispus în primă instanță, prin ordonanță președințială, oprirea lucrărilor de finalizare a amenajării hidroenergetice Răstolița din județul Mureș, ultimul obiectiv investițional major demarat de autoritățile comuniste din România, în 1989, înainte de căderea regimului Nicolae Ceaușescu. Potrivit deciziei judecătorești, lucrările vor fi oprite până la soluționarea definitivă a procesului în care ONG-urile
16:40
Pe ce va cheltui România cei 16,68 miliarde de euro, împrumut de la UE pentru apărare: ”Și poduri, drumuri, autostrăzi” # PSNews.ro
Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a anunțat că banii pe care România îi primește de la Uniunea Europeană sub formă de împrumut – aproape 17 miliarde de euro, prin programul SAFE – vor putea fi folosiți "nu doar către înzestarea Armatei". Mai exact, România va beneficia de 16,68 de miliarde de euro prin noul program european Security Action
16:40
Adrian Năstase, fost premier al României, a afirmat marți, că politica externă nu poate fi coordonată doar de USR. „Ceea ce nu mi se pare admisibil este ca politica externă a României să fie lăsată exclusiv în mâinile USR-ului", a spus acesta, la emisunea lui Tucă Show. Adrian Năstase: Politica externă nu poate fi lăsată doar la USR Fostul
16:40
Prima ipoteză a Poliţiei în cazul profesoarei din Drobeta şi a fiului ei găsiţi morţi în apartament # PSNews.ro
Noi date cutremurătoare privind dubla tragedie din Drobeta: Ipoteza autorităților în cazul profesoarei şi a fiului ei, găsiţi morţi în apartament. „Este şocant ce s-a întâmplat" Apar noi informații cutremurătoare în cazul profesoarei de 57 de ani care a fost găsită spânzurată, alături de copilul său de 7 ani, într-un apartament din Drobeta Turnu Severin.
16:40
Întâlnire între președinții Camerelor de Comerț din România și Ucraina în contextul cooperării economice regionale # PSNews.ro
Președintele Camerei de Comerț și Industrie a României (CCIR), Mihai Daraban, a avut, în data de 10 septembrie 2025, o întâlnire oficială cu Gennadiy Chyzhykov, președintele Camerei de Comerț și Industrie a Ucrainei (UCCI), în marja Adunării Generale anuale a Asociației Camerelor de Comerț Balcanice, la care România, prin Camera Națională, a preluat președinția acestei
16:30
Coroanele de plastic, interzise în tot mai multe cimitire din România. Care este motivul # PSNews.ro
Motivul pentru care autoritățile INTERZIC coroanele de plastic la înmormântări. Se întâmplă în cimitirele din tot mai multe orașe Tot mai multe orașe din România interzic coroanele din plastic la înmormântări. De exemplu, în Timișoara, autoritățile locale au creat un regulament prin care vor să permită accesul doar cu flori naturale în cimitirele din oraș.
Acum 4 ore
16:20
Elena Laconi, concluzia după 100 de zile cu Nicușor Dan președinte: „E un blestem asupra acestui popor să pună în fruntea țării forme fătă fond" Elena Lasconi, fost candidat USR la prezidențiale și edil al municipiului Câmpulung, a analizat cele 100 de zile cu Nicușor Dan președinte și a precizat că „e un blestem asupra
16:20
UNIUNEA EUROPEANĂ Uniunea Europeană poate continua să considere energia nucleară și, în unele cazuri, gazul fosil, ca fiind „durabile din punct de vedere ecologic", după ce cea mai înaltă instanță a UE a decis că executivul european nu și-a încălcat obligațiile de combatere a schimbărilor climatice, relatează POLITICO. Curtea Generală a respins miercuri o plângere
16:20
Lucrări de reabilitare a liniei de tramvai în București. Traseele STB care vor fi modificate # PSNews.ro
Au început lucrările de reabilitare a liniei de tramvai pe două dintre cele mai importante artere ale Capitalei – Bulevardul Basarabia și Bulevardul Theodor Pallady. Pe durata modernizărilor, mai multe trasee de transport public vor suferi modificări. Lucrările de reabilitare a liniei de tramvai 40 pe bulevardul Basarabia, pentru care a fost dat ordinul de
16:10
Parlamentare R. Moldova 2025. Buletinele de vot pentru moldovenii din străinătate au fost expediate # PSNews.ro
Republica Moldova. Cetățenii Republicii Moldova aflați în străinătate se pregătesc să participe la alegerile parlamentare din 28 septembrie prin votul prin corespondență. Materialele electorale necesare au fost pregătite și expediate către cele patru secții speciale constituite
16:10
BREAKING: SUA promit să apere teritoriul NATO după incursiunea dronelor Rusiei în Polonia Statele Unite și-aau reafirmat miercuri angajamentul față de aliații din NATO după ce, în cursul nopții, Rusia a efectuat o incursiune cu drone în Polonia. Matthew Whitaker, ambasadorul SUA la NATO, a declarat într-un comunicat oficial că Washingtonul este pregătit să apere […] Articolul SUA promit să apere teritoriul NATO după incursiunea dronelor Rusiei în Polonia apare prima dată în PS News.
16:00
Cum au votat europarlamentarii români proiectul prin care UE condamnă implicarea Rusiei în alegerile din R. Moldova # PSNews.ro
Parlamentul European a votat o rezoluție prin care condamnă încercările Rusiei de a destabiliza Republica Moldova. Singurul europarlamentar român care a votat împotriva demersului este Diana Șoșoacă. Potrivit listei finale de vot, singurul europarlamentar român care s-a opus adoptării rezoluției prin care UE condamnă interferențele Rusiei în Republica Moldova este Diana Șoșoacă. Printre eurodeputații români […] Articolul Cum au votat europarlamentarii români proiectul prin care UE condamnă implicarea Rusiei în alegerile din R. Moldova apare prima dată în PS News.
16:00
Elena Lasconi a afirmat în emisiunea „Ai Aflat” cu Ionuț Cristache, prezentată de Gândul, că este convinsă că ar fi câștigat alegerile prezidențiale din 2024 dacă procesul electoral nu ar fi fost anulat. Invitată astăzi în cadrul emisiunii „Ai Aflat” cu Ionuț Cristache, prezentată de Gândul, Elena Lasconi a făcut o retrospectivă asupra evenimentelor care […] Articolul Elena Lasconi, primul interviu după alegerile prezidențiale: „Știu că aș fi câștigat” apare prima dată în PS News.
15:50
Rareș Bogdan, discurs în plenul Parlamentului European: Rusia vrea să asasineze speranța din Moldova # PSNews.ro
Europarlamentarul Rareș Bogdan, membru al Grupului PPE, a declarat, luni, în plenul Parlamentului European, că acțiunile Kremlinului în Ucraina și Republica Moldova reprezintă un pericol major. „Kremlinul duce un război atât pe frontul din Ucraina, cât și pe cel din Republica Moldova”, a spus acesta, în fața plenului. Rareș Bogdan: Kremlinul duce un război și în Republica Moldova Europarlamentarul a […] Articolul Rareș Bogdan, discurs în plenul Parlamentului European: Rusia vrea să asasineze speranța din Moldova apare prima dată în PS News.
15:40
21 de șefi de companii de stat, concediați. Miruță: „Nu au fost în stare să îmi dea un raport de activitate” # PSNews.ro
Ministrul Economiei, Radu Miruță, a anunțat că a semnat ordinul de demitere pentru 21 de administratori speciali din companii de stat, unii dintre aceștia având salarii lunare de până la 30.000 de lei. În locul acestora vor fi numiți oameni noi. „Am semnat un ordin de ministru prin care au plecat acasă 21 de administratori speciali de la […] Articolul 21 de șefi de companii de stat, concediați. Miruță: „Nu au fost în stare să îmi dea un raport de activitate” apare prima dată în PS News.
15:40
Percheziții la compania aeriană care ducea mercenarii lui Potra în Congo. Prejudiciu de 12 milioane de lei # PSNews.ro
Percheziţii în Bucureşti şi Sibiu, într-un dosar de evaziune fiscală / Este vizată o firmă care ar fi transportat în Congo mercenarii lui Horaţiu Potra / Directorul şi contabila, duşi la audieri / Este căutat omul de afaceri Jurgen Faff Poliţiştii şi procurorii au făcut, miercuri, cinci percheziţii în municipiul Bucureşti şi în judeţul Sibiu, […] Articolul Percheziții la compania aeriană care ducea mercenarii lui Potra în Congo. Prejudiciu de 12 milioane de lei apare prima dată în PS News.
15:40
Daniel Zamfir o somează public pe Diana Buzoianu. „E sabotaj împotriva intereselor românilor!” # PSNews.ro
Senatorul PSD Daniel Zamfir o somează pe Diana Buzoianu, ministrul Mediului, să urgenteze avizarea hidrocentralelor începute din vremea regimului comunist. „O somez public pe Diana Buzoianu, ministra USR a Mediului, să urgenteze avizarea construcțiilor hidrocentralelor începute încă de pe vremea regimului comunist care au facut obiectul Hotărârii CSAT 169/2022 privind îmbunătățirea rezilienței energetice a României […] Articolul Daniel Zamfir o somează public pe Diana Buzoianu. „E sabotaj împotriva intereselor românilor!” apare prima dată în PS News.
15:30
Stenograme din dosarul de luare de mită întocmit de procurorii DNA în privința șefului ELCEN, Claudiu Crețu, și a directorului comercial, Andrei Zamfiroi, relevă discuții între patronul Turbopower Energy, Victor Slivinschi, și avocatul său, Nicolae Anghel, la data de 23 iulie 2025 despre oamenii pe care îi au în ELCEN. Aceștia menționează numele “Andrei”, cu […] Articolul Stenograme din dosarul de corupție al șefilor ELCEN: „Asta va ajunge și la DNA la SRI” apare prima dată în PS News.
15:20
Analistul Cristian Pîrvulescu: „Mi-e teamă că România va pierde tot ce-a câştigat în ultimii ani” # PSNews.ro
Profesorul Cristian Pîrvulescu, decanul Facultăţii de Ştiinţe Politice de la SNSPA, spune, într-un interviu pentru HotNews, că România riscă să repete scenariile crizei din 2010, când ajustările bugetare brutale au generat costuri sociale şi au alimentat ascensiunea extremelor politice. Politologul Cristian Pîrvulescu, decanul Facultăţii de Ştiinţe Politice de la SNSPA, este de părere că ”un […] Articolul Analistul Cristian Pîrvulescu: „Mi-e teamă că România va pierde tot ce-a câştigat în ultimii ani” apare prima dată în PS News.
15:20
Drone detectate în România, lângă granița cu Ucraina. Două avioane F-16 au decolat în misiune # PSNews.ro
Atacul cu drone al Rusiei asupra localității ucrainene Vâlcov, aflată la granița României, a fost filmat de o persoană aflată în localitatea tulceană Periprava. În imagini se vede o explozie uriașă pe malul ucrainean al Dunării. Rusia a lansat un atac masiv cu drone în noaptea de marți spre miercuri, iar România a ridicat de la […] Articolul Drone detectate în România, lângă granița cu Ucraina. Două avioane F-16 au decolat în misiune apare prima dată în PS News.
15:10
UE va lansa o misiune de supraveghere a flancului estic. Von der Leyen anunță construirea unui „zid de drone” # PSNews.ro
Liderii europeni au promis o apărare mai puternică la frontieră, anunțând planuri de a lansa o misiune de „supraveghere a flancului estic” și de a construi un „zid de drone” pentru a proteja spațiul aerian al UE. Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunțat noi planuri de consolidare a securității UE. „Trebuie să […] Articolul UE va lansa o misiune de supraveghere a flancului estic. Von der Leyen anunță construirea unui „zid de drone” apare prima dată în PS News.
15:10
Nicuşor Dan, despre coaliție: Mi-aş dori ca discuţiile să fie mai puţin în spaţiu public şi mai mult între parteneri # PSNews.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, miercuri, despre concedierile din primării, că este o discuţie pe care coaliţia, cu sau fără el, o să o aibă săptămâna viitoare, pentru că aşa s-au angajat. Şeful statului a menţionat că şi-ar dori ca discuţiile din coaliţie să fie mai puţin în spaţiu public şi mai mult între parteneri. […] Articolul Nicuşor Dan, despre coaliție: Mi-aş dori ca discuţiile să fie mai puţin în spaţiu public şi mai mult între parteneri apare prima dată în PS News.
15:10
Principalul organism de conducere al NATO s-a întrunit la cererea Poloniei. Consiliul Nord-Atlantic a mai discutat articolul 4 în 2022 Consiliul Nord-Atlantic, principalul organ de decizie politică al NATO, s-a întrunit miercuri dimineaţă la nivel de ambasadori reunind reprezentanţii celor 32 de ţări NATO, pentru o reuniune planificată de mult timp. Cu toate acestea, potrivit […] Articolul Ce presupune Articolul 4 al NATO activat de Polonia apare prima dată în PS News.
15:10
ANALIZĂ Ursula ține cu dinții de Ucraina. UE, între irelevanță și lipsă de soluții pentru problemele europenilor # PSNews.ro
Ursula von der Leyen, președinta Comisiei Europene, nu aduce nicio schimbare importantă în UE și continuă să pună Uniunea în slujba Ucrainei și să o transforme într-o zonă de război, în timp ce problemele importante ale europenilor rămân fără soluții. Președinte Comisiei a vorbit în fața europarlamentarilor, pe care nu i-a convins cu proiectele sale […] Articolul ANALIZĂ Ursula ține cu dinții de Ucraina. UE, între irelevanță și lipsă de soluții pentru problemele europenilor apare prima dată în PS News.
15:00
Educație 2025. Un profesor din Galați a fost bătut de un elev, după ce i-a atras atenția să nu fumeze în curtea școlii # PSNews.ro
Un elev de la un liceu Galați a bătut un profesor, nemulțumit că acesta i-a interzis să fumeze în incinta unității de învățământ. Cadrul didactic a ajuns la spital cu mai multe leziuni, iar adolescentul violent riscă exmatricularea. Un elev de la un liceu Galați a bătut un profesor, nemulțumit că acesta i-a interzis să […] Articolul Educație 2025. Un profesor din Galați a fost bătut de un elev, după ce i-a atras atenția să nu fumeze în curtea școlii apare prima dată în PS News.
14:50
Ne îndreptăm cu paşi repezi spre deschiderea anului universitar în octombrie. Marea provocare pentru studenţi în aceste zile este cazarea. Chirie sau cămin? Cămin de stat sau privat? O decizie mult mai uşor de luat pentru studenţii Universitatii de Vest din Timişoara. Căminul lor seamănă mai degrabă a hotel de 4 stele. Clădirea are panouri fotovoltaice, iar camerele […] Articolul Cum arată şi cât costă un loc în căminul de lux al Universitatii de Vest din Timişoara apare prima dată în PS News.
14:50
Discursul Ursulei von der Leyen din 2025: Europa trebuie să devină independentă, unită și pregătită de luptă # PSNews.ro
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a cerut o Europă mai unită, mai capabilă militar și economic, într-un discurs marcat de apeluri directe la acțiune și solidaritate. Miercuri, la Strasbourg, Ursula von der Leyen a rostit primul discurs despre Starea Uniunii din cel de-al doilea mandat al său. În fața eurodeputaților, ea a vorbit despre o Uniune […] Articolul Discursul Ursulei von der Leyen din 2025: Europa trebuie să devină independentă, unită și pregătită de luptă apare prima dată în PS News.
14:40
VIDEO Este nebunie în Franța: Ciocniri violente între protestatari și forțele de ordine, pe străzile Parisului # PSNews.ro
Proteste de amploare în Franța: aproape 200 de arestări și violențe la Gara de Nord din Paris Zeci de mii de forțe de ordine au fost mobilizate miercuri în Franța, în contextul unor manifestații tensionate marcate de confruntări cu poliția, blocaje rutiere și tentative de blocare a unor gări. Autoritățile au raportat aproape 200 de […] Articolul VIDEO Este nebunie în Franța: Ciocniri violente între protestatari și forțele de ordine, pe străzile Parisului apare prima dată în PS News.
14:40
BNS nu susține schimbarea legislaţiei referitoare la concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate # PSNews.ro
Blocul Naţional Sindical propune avizarea negativă a modificărilor aduse legislaţiei referitoare la concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate / Sindicaliştii avertizează asupra riscului de abuzuri Blocul Naţional Sindical propune avizarea negativă a modificărilor aduse legislaţiei referitoare la concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, avertizând asupra riscului de abuzuri. BNS crede în […] Articolul BNS nu susține schimbarea legislaţiei referitoare la concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate apare prima dată în PS News.
14:40
Camera de Comerț și Industrie a României (CCIR) a preluat, în data de 10 septembrie a.c., președinția Asociației Camerelor de Comerț Balcanice, în cadrul Adunării Generale Anuale care s-a desfășurat la Podgorițta, în Muntenegru. Asociația Camerelor de Comerț Balcanice a fost înființată în anul 1994, la inițiativa Camerei Naționale a României, ceilalți membri fondatori fiind: […] Articolul CCIR preia președinția Asociației Camerelor de Comerț Balcanice apare prima dată în PS News.
14:30
Legea antidronă a fost promulgată în luna mai de Ilie Bolojan, pe atunci președinte interimar, dar pentru ca aceasta să-și facă efectul este nevoie să fie aprobate și normele de aplicare. Acest lucru întârzie, însă, și poate duce la timp prețios pierdut în cazul în care România ar fi pusă în situația să doboare astfel […] Articolul România, vulnerabilă în fața dronelor: avem lege, dar nu și norme de aplicare apare prima dată în PS News.
Acum 6 ore
14:20
Procurorii DIICOT cer arestarea preventivă a fostului director adjunct al SIS din Moldova, suspectat de spionaj # PSNews.ro
Bărbatul de 47 de ani, cu dublă cetățenie română și moldovenească, este acuzat de tentativă de trădare prin transmiterea de informații secrete de stat. Procurorii DIICOT au cerut, miercuri, arestarea sa preventivă pentru 30 de zile. Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Structura Centrală au dispus, luni, reținerea unui […] Articolul Procurorii DIICOT cer arestarea preventivă a fostului director adjunct al SIS din Moldova, suspectat de spionaj apare prima dată în PS News.
14:20
Un ciclon afectează mai multe state din Europa. Se anunță alerte de Cod Portocaliu și Cod Roșu de furtuni. ”O activitate ciclonică afectează o mare parte din Europa, în special în sud și-n centru, acolo unde au fost emise multe avertizări de Cod Portocaliu și Roșu, care consemnează posibilitatea să fie depășite cantități însemnate de […] Articolul Ciclonul care mătură Europa va ajunge joi și în România. Avertisment de la vârful ANM apare prima dată în PS News.
