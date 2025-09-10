Zeci de angajați din primării s-au transferat în structuri aflate în subordinea Ministerului de Finanțe: Un excavatorist lucrează acum la Antifraudă | AUDIO
Europa FM, 10 septembrie 2025 17:50
Peste 50 de persoane din țară, angajați în primării de comune, s-au transferat rapid în mai multe structuri aflate în subordinea Ministerului de Finanțe, arată o investigație Public Record. La ANAF Sibiu, de exemplu, în doar o săptămână a ajuns să lucreze un excavatorist. Mecanismul a fost descoperit de auditorii Curții de Conturi în 2022. […]
• • •
Salonul Auto de la Munchen. Europa și China se întrec în prezentarea de noi tehnologii în materie de automobile | AUDIO # Europa FM
Bătălia pentru supremația auto: China versus Europa. Producătorii europeni de mașini au declanșat „ofensiva” cu modele noi la Salonul Auto de la Munchen, Germania. Între timp, cancelarul german a vorbit despre o posibilă amânare privind interzicerea motoarelor temice. Volkswagen, BMW şi Renault au venit la salonul auto din Munchen cu noi modele electrice, inclusiv un […]
Florin Manole, despre indemnizațiile de handicap obținute fraudulos: În București, aproape 26% dintre dosare sunt neconforme. Frauda trebuie oprită | AUDIO # Europa FM
În București, peste un sfert dintre indemnizațiile pentru handicap au fost obținute prin fraudă, spune ministrul Muncii. Florin Manole a vorbit despre rezultatele verificărilor făcute de Corpul de Control al ministrului și a precizat că multe dosare aveau documente lipsă ori documente falsificate. Florin Manole, ministrul Muncii: „Frauda din sistemul de indemnizații pentru persoane cu […]
Galați: Un elev de liceu și-a lovit profesorul de sport cu pumnul după ce acesta i-a atras atenția că nu are voie să fumeze în incinta școlii | AUDIO # Europa FM
Incident violent la un liceu din Galați. Un profesor a fost bătut de un elev supărat că i s-a cerut să nu mai fumeze. Conducerea Liceului, Inspectoratul Școlar și Poliția fac anchete în acest caz. Totul s-a întâmplat în a doua zi a noului an școlar, într-o pauză, când unul dintre profesorii de educație fizică […]
România rămâne țara cel mai mare deficit de încasare a TVA din UE – 30,59%, față de media europeană de 6%. Jurnaliștii arată cum companiile pot fura și înșela clienți sau furnizori, în timp ce statul pare absent. În acest context, pachetul doi de reforme este prezentat ca soluție, dar pentru mulți români înseamnă, în […]
Europarlamentarii condamnă într-o rezoluție încercările Rusiei de a destabiliza Republica Moldova, înainte de alegerile parlamentare # Europa FM
Europarlamentarii au adoptat miercuri, 10 septembrie, o rezoluție prin care condamnă încercările Rusiei de a influența rezultatul alegerilor legislative din Republica Moldova, care vor alea loc pe 28 septembrie. O investigație recentă sub acoperire a publicației „Ziarul de Gardă” a arătat cum propaganda rusească a fost răspândită prin sute de conturi false de TikTok și […]
Nicușor Dan: Nu se pune problema ca deficitul României să fie 11%. Este acela pe care îl știm toți: 9,3%, raportat Comisiei Europene | AUDIO # Europa FM
Cât de gravă este situația Bugetului României, au încercat să afle, astăzi, jurnaliștii, de la șeful statului. Deficitul nu este de 11%, a declarat Nicușor Dan. Președintele a reacționat după dezvăluirile făcute de fostul ministru de Finanțe, Marcel Boloș, care a spus că Guvernul Ciolacu 2 ar fi cosmetizat situația reală a Finanțelor la sfârșitul […]
Circulația trenurilor va fi suspendată între Constanța și Mangalia în următoarele luni, din cauza unor lucrări de reabilitare și modernizare a gărilor Costinești și Neptun | AUDIO # Europa FM
Circulația feroviară între Constanța și Mangalia va fi închisă, de săptămâna viitoare, când se reiau lucrările de modernizare a gărilor Costinești și Neptun. 12 trenuri circula zilnic pe acest traseu. Transferul călătorilor care vin cu trenul din țară și vor să ajungă la Mangalia se va face, de la Constanța, pe cale rutieră. Proiectele costă […]
Scandal în Camera Deputaților la dezbaterea unui proiect de cultură. Alexandru Dimitriu, deputat USR: „Domnule Neamțu, ați făcut o obsesie pentru doamna Țoiu și vă comportați ca ultimul grobian” | AUDIO # Europa FM
Scandal în Camera Deputaților, unde dezbaterea unui proiect de lege din domeniul culturii s-a transformat într-o ceartă cu replici acide. Discuțiile au pornit de la un proiect menit să simplifice investițiile în cultură, dar au degenerat într-o dispută între AUR, UDMR și USR. Președintele Comisiei pentru Cultură, Mihail Neamțu de la AUR, a atacat de […]
Polonia a cerut activarea articolului 4 din Tratatul NATO, după doborârea dronelor rusești. Nicușor Dan: „România este pregătită și oamenii nu trebuie să fie îngrijorați” | AUDIO # Europa FM
Polonia cere NATO activarea Articolului 4 după incidentul cu dronele rusești. Acesta prevede consultări între aliați pentru a se stabili dacă integritatea teritorială, independența politică sau securitatea unui stat membru au fost amenințate. Românii nu trebuie să fie îngrijorați, a declarat președintele Nicușor Dan la ieșirea de la conferința organizată de Camera de Comerț a […]
Rusia a anunțat oficial că nu „a avut intenția” să atace ținte din Polonia în incursiunea de noaptea trecută # Europa FM
Rusia a anunțat oficial că „nu a avut intenția” de a ataca ținte din Polonia în incursiunea de noaptea trecută, care a determinat Varsovia să mobilizeze forțele aeriene și să invoce articolul 4 din Tratatul NATO pentru o consultare formală. În același timp, liderii mondiali au condamnat încălcarea spațiului aerian polonez și și-au exprimat solidaritatea […]
Conform celor mai recente rezultate ale Studiului de Audiență Radio derulat în perioada 28 aprilie -17 august 2025, Europa FM preia prima poziție în topul celor mai ascultate radiouri, cu o impresionantă cotă de piață de 11,6% in mediul Urban, 11+, de Luni până Vineri. Acest rezultat marchează al patrulea val consecutiv de creșteri pentru […]
Reuniune de urgență a Consiliului de Securitate al ONU după ce Israelul lansat un atac mortal asupra unei delegații Hamas aflate în Qatar # Europa FM
Consiliul de Securitate al ONU se reuneşte miercuri de urgenţă pentru a discuta despre atacul Israelului din Qatar care a vizat lideri ai organizaţiei islamiste palestiniene Hamas, informează dpa citând surse diplomatice, conform Agerpres. Reuniunea a fost solicitată de Algeria şi alte state membre, potrivit surselor. Hamas a afirmat că şase persoane au fost ucise […]
Emmanuel Macron a desemnat un nou prim-ministru după demiterea lui Bayrou. Sebastian Lecornu, care a fost ministru al Apărării, devine al cincilea premier al Franței în ultimii doi ani | AUDIO # Europa FM
Președintele Franței l-a desemnat premier pe ministrul Apărării, Sebastian Lecornu. Acesta are 39 de ani și a făcut parte din toate guvernele formate din 2017 până în prezent. Emmanuel Macron a fost nevoit să numească un nou prim-ministru – al 5-lea prim-ministru în mai puțin de doi ani – după ce Parlamentul l-a demis pe […]
Aliații NATO condamnă încălcarea spațiului aerian al Poloniei de către Rusia. Ministrul român al Apărării: „O escaladare periculoasă din partea Rusiei” # Europa FM
Mai mulți lideri de state membre NATO au catalogat ca „inacceptabilă” pătrunderea dronelor rusești în spațiul aerian al Poloniei, după un atac de amploare în vestul Ucrainei, azi-noapte. Statele baltice și-au exprimat îngrijorarea, în timp ce președintele Franței a transmis că țările NATO „nu vor face compromisuri în ceea ce privește securitatea aliaților”. România a […]
Șefa Comisiei Europene, discurs în Parlamentul European privind starea UE: Se conturează o nouă ordine mondială bazată pe putere, iar Europa trebuie să lupte pentru locul său în lume | VIDEO # Europa FM
„Se trasează o nouă ordine mondială și Europa trebuie să lupte pentru libertate și alegerea propriului destin” – sunt cuvintele adresate de președinta Comisiei Europene – Ursula von der Leyen – în debutul discursului privind Starea Uniunii din legislativul european. Șefa Comisiei susține că vechea lume a geopoliticii s-a sfârșit și că „o nouă Europă […]
Alexandru Bălan, bărbatul acuzat de spionaj în favoarea KGB, reținut pentru 24 de ore. SRI: Informațiile pe care le-a oferit afectează securitatea României și a partenerilor NATO | AUDIO # Europa FM
A fost retinut pentru 24 de ore fostul director adjunct al Serviciului de Informaţii şi Securitate din Republica Moldova, Alexandru Bălan, ridicat în urmă cu două zile din Timișoara cu acuzația de spionaj. Este acuzat de trădare şi de transmitere de informaţii secrete către KGB, serviciul de informații din Belarus. Suspectul ar fi primit bani […]
Nicușor Dan, despre intrarea dronelor rusești în spațiul aerian al Poloniei: Rusia ne testează constant limitele. Reacția ministrului de Externe # Europa FM
Președintele Nicușor Dan a transmis , după ce mai multe drone rusești au încălcat spațiul aerian al Poloniei în cursul nopții, fiind doborâte de forțele armate poloneze, că Rusia testează limitele statelor NATO și sfidează eforturile de atingere a păcii. Ministrul de Extern, Oana Țoiu și ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu au transmis la rândul lor […]
România în Direct. Drone rusești în Polonia. Ajutăm Ucraina și în condiții de austeritate? # Europa FM
Polonia cere activarea articolului 4 din tratatul NATO după ce mai multe drone rusești au pătruns aseară în spațiul său aerian. Acestea au fost doborâte de aviația aliată, în cel mai important episod de acest fel de la începerea războiului din Ucraina. În România, guvernul va contracta un împrumut european SAFE de 16 miliarde de […]
Proteste ample în Franța împotriva tăierilor bugetare. Sute de mii de oameni ies în stradă în orașe din întreaga țară | AUDIO # Europa FM
Sunt anunțate proteste ample în Franța împotriva tăierilor bugetare planificate de Guvern. 100.000 de oameni sunt așteptați astăzi să iasă în stradă, în mai multe orașe, la o zi după numirea lui Sébastien Lecornu, fost ministru al forțelor armate, în funcția de prim-ministru. Primele acțiuni au început în această dimineață, iar 50 de persoane au […]
Polonia a doborât drone rusești care i-au încălcat spațiul aerian în timpul unui atac asupra Ucrainei. Donald Tusk: „L-am informat pe Secretarul General al NATO” # Europa FM
Polonia şi-a mobilizat miercuri propriile sisteme de apărare aeriană şi cele ale NATO pentru a doborî drone în spaţiul său aerian, după un atac aerian rus asupra Ucrainei. Este pentru prima dată când un membru al alianței militare NATO a atacat direct mijloace rusești în spațiul său aerian de la începutul războiului din Ucraina, în […]
Directorul general al ELCEN a fost pus sub acuzare de către DNA. Claudiu Crețu e acuzat că a luat mită 40.000 de lei de la fratele unui om de afaceri din Republica Moldova | AUDIO # Europa FM
Directorul general al ELCEN, Claudiu Crețu a fost pus sub acuzare de către DNA. E acuzat că a primit 40.000 de lei mită de la fratele unui om de afaceri din Republica Moldova pentru a urgenta plata unor facturi. Claudiu Crețu este cercetat sub control judiciar și are interdicție de a-și exercita funcția, spun surse […]
Traficant de minori și proxenet, adus în țară pentru a-și ispăși pedeapsa de șase ani de închisoare. Robert Kertesz racola minore pe care le vindea mafiei albaneze | AUDIO # Europa FM
Un bărbat de 40 de ani din Bistrița Năsăud, dat în urmărire internațională, a fost adus în țară pentru a-și ispăși pedeapsa de șase ani de închisoare. A fost condamnat pentru proxenetism și trafic de minori și se afla pe lista Most Wanted a Poliției Române. Bărbatul de 40 de ani condamnat pentru trafic de […]
Sibiu: Bărbatul care și-a legat fiul de zece ani în casă a fost plasat sub control judiciar timp de 60 de zile # Europa FM
Tatăl minorului cu probleme de sănătate din localitatea sibiană Scoreiu, care l-a legat pe acesta acasă pentru a pleca la cumpărături, a fost plasat sub control judiciar pe o perioadă de 60 de zile. Bărbatul a fost reținut marți de polițiști. Soția acestuia și cei doi copii pe care îi au împreună au fost preluați […]
O nouă alertă azi-noapte în nordul județului Tulcea. MApN a detectat un grup de drone aeriene la granița cu România # Europa FM
Ministerul Apărării Naționale (MApN) a detectat marți spre miercuri noapte au detectat un grup de drone aeriene, în zona localității ucrainene Vâlcov, la granița cu România. Două aeronave de luptă F-16 s-au ridicat de la sol pentru misiuni de cercetare. MApN informează că „nu au fost detectate pătrunderi ale unor vehicule aeriene în spațiul aerian […]
ONG-urile vor putea să monitorizeze independent centrele rezidențiale pentru persoanele vulnerabile | AUDIO # Europa FM
ONG-urile vor putea să monitorizeze independent centrele rezidențiale pentru persoanele vulnerabile. Ministerul Muncii a pus în transparență un proiect de ordin de ministru prin care organizațiile nonguvernamentale vor putea să evalueze aceste centre și să arate ce se întâmplă în ele, fără a avea posibilitatea de a efectua controale sau de a aplica sancțiuni. ONG-urile […]
La o grădiniță din Satu Mare, copiii au fost îmbrăcați în Șoimii Patriei. Director IICCMER: „Este interzis cultul persoanelor care sunt condamnate pentru genocid și crime împotriva umanității” # Europa FM
Spectacol de propagandă comunistă în prima zi de grădiniță la Satu Mare. Educatoarele au transformat începutul de an școlar într-un spectacol cu cravate roșii, cântece și simboluri comuniste. Copiilor li s-au servit Eugenii, iar educatoarele au fost „tovarășe” pentru o zi. Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului a reacționat condamnând inițiativa. De-altfel, Poliția și Inspectoratul […]
România primește a doua cea mai mare alocare după Polonia, în cadrul programului SAFE, pentru a investi în apărare | AUDIO # Europa FM
România ar urma să primească a doua cea mai mare alocare financiară în cadrul programului SAFE, pentru a-și consolida capacitatea de apărare, transmite Ministerul de Finanțe. Este vorba de aproape 17 miliarde de euro, a doua cea mai mare sumă distribuită unui stat membru, după Polonia. Este, însă, o alocare provizorie aprobată astăzi de Comisia […]
Marian Staș, coordonator de programe educaționale: „Titularizarea este epitomul mediocrității sistemice în învățământul preuniversitar” # Europa FM
Invitat la ediția de marți a emisiunii „Piața Victoriei”, moderată de Tudor Mușat, Marian Staș, coordonator de programe educaționale, a declarat că actuala reformă din învățământ are un caracter temporar și că profesorii își primesc integral salariile. Totodată, Marian Staș a subliniat că sistemul de titularizare favorizează mediocritatea și descurajează performanța. Marian Staș: „Toți profesorii își […]
Criză politică în Franța. François Bayrou urmează să-și prezinte demisia în următoarele ore | AUDIO # Europa FM
Criză politică în Franța. „Bye, bye, François Bayrou”, titrează presa internațională. François Bayrou ar urma să-și prezinte demisia în următoarele ore, după ce guvernul pe care îl conduce a pierdut ieri votul de încredere în Parlament. Cabinetul său a propus un buget de austeritate care nu a trecut de votul parlamentarilor. Președintele francez Emmanuel […]
Ucraina: 20 de oameni au fost uciși într-un atac aerian „extrem de brutal” al Rusiei: „Chiar în momentul în care se plăteau pensiile”. Zelenski cere SUA și UE să reacționeze # Europa FM
Rusia a lansat un nou atac aerian mortal asupra Ucrainei, în urma căruia a ucis 20 de civili, a transmis joi președintele ucrainean Volodimir Zelenski. Alte 21 de persoane au fost rănite. Liderul de la Kiev cere Statelor Unite și Europei să nu rămâne pasive în fața „atacului extrem de brutal” al Rusiei. Atacul a […]
Gorj: O minoră a fost exploatată sexual timp de peste un an de fostul învățător, în vârstă de 71 de ani. Mama și bunica fetei și-au dat acordul în schimbul banilor | AUDIO # Europa FM
O minoră din Gorj, în vârstă de 13 ani, a trăit mai bine de un an și jumătate un adevărat calvar. Mama și bunica fetei au decis să o exploateze sexual. Au acceptat ca fata să întrețină relații cu fostul învățător al comunei, un bărbat în vârstă de 71 de ani. Mama și fostul cadru […]
Maia Sandu, discurs în Parlamentul European privind amenințările asupra democrațiilor: Poate că Moldova este poligonul de testare al Kremlinului, dar Europa este ținta | AUDIO # Europa FM
Avertisment al președintei Republicii Moldova în Parlamentul European: obiectivul Rusiei este să pună mâna pe Moldova și să o folosească apoi împotriva Europei. Maia Sandu a avut un discurs în plenul Parlamentului European în care a susținut că țara sa este pregătită să avanseze în negocierile de aderare la Uniunea Europeană. Moldova este terenul de […]
Premierul Nepalului demisionează pe fondul protestelor anticorupţie, soldate cu 19 morţi | AUDIO # Europa FM
Prim-ministrul din Nepal demisionează după intensificarea protestelor antiguvernamentale în țară. 19 oameni au murit până acum și 500 au fost răniți în urma ciocnirilor dintre manifestanți și forțele de ordine, care au folosit gaze lacrimogene și gloanțe de cauciuc pentru a respinge protestele. Guvernul a ridicat, între timp, interdicția pentru rețelele sociale, care a alimentat […]
Sumele cheltuite de foștii premieri Nicolae Ciucă și Marcel Ciolacu pentru deplasările externe | AUDIO # Europa FM
Guvernul a desecretizat sumele plătite cu zborurile oficiale ale foștilor premieri, Nicolae Ciucă și Marcel Ciolacu: între decembrie 2021 și februarie 2025, TAROM a încasat aproape patru milioane de lei pentru 11 zboruri charter destinate deplasărilor oficiale ale celor doi premieri. În medie, costurile au fost de aproape 363.000 lei / deplasare. Nicolae Ciucă a […]
Ministrul Muncii, despre majorarea vârstei de pensionare: Nu există niciun proiect și nicio discuție în cadrul coaliției pe acest subiect | AUDIO # Europa FM
Fuga de jurnaliști, sportul preferat al politicienilor când vine vorba de teme sensibile. Astăzi a venit rândul ministrului Muncii să procedeze astfel. Presa a dezvăluit că fostul Cabinet, Ciolacu 2, a „cosmetizat” situația bugetară reală a României, prin cheltuieli și facturi „ascunse” prin sertare, deoarece datele reale ar fi arătat că deficitul a ajuns la […]
Un incendiu a izbucnit la un fânar din Grădina Zoologică București, iar ISU intervine cu mai multe autospeciale pentru stingere. Până acum nu au fost raportate victime. Un incendiu a izbucnit la un fânar din cadrul Grădinii Zoologice București, pe strada Vadul Moldovei, Sector 1. ISU București-Ilfov a transmis că la fața locului au fost […]
Mai multe explozii puternice au fost auzite marți, 9 septembrie, în Doha, capitala Qatarului. Forțele armate israeliene au confirmat lansarea unor atacuri, despre care susțin că au vizat conducerea organizației teroriste Hamas. Un purtător de cuvânt al Ministerului de Externe din Qatar a condamnat cu fermitate atacul Israelului, caracterizându-l drept o „încălcare flagrantă” a legilor […]
PNL susține proiectul PSD pentru eliminarea CASS pentru mame și veteranii de război. Daniel Fenechiu: Este un proiect corect. PNL nu vrea să ia banii mamelor | AUDIO # Europa FM
Poziție surprinzătoare a liderului senatorilor PNL, Daniel Fenechiu. Acesta a declarat că va susține proiectul PSD de eliminare a CASS pentru mame și veteranii de război. Fenechiu susține că a fost vorba despre o eroare în actul normativ pentru care Guvernul și-a asumat răspunderea și care va trebui corectată. Daniel Fenechiu, liderul senatorilor PNL: Este […]
Campanie de dezinformare în Cehia, înaintea alegerilor legislative: Peste 400.000 de articole false sunt publicate lunar, în conformitate cu propaganda Kremlinului | AUDIO # Europa FM
Campanie de dezinformare fără precedent în Cehia, cu mai puțin de o lună înaintea alegerilor legislative. Au fost depistate cel puțin 16 site-uri care publică frecvent știri false – peste 400.000 de articole pe lună, mai mult decât principalele instituții media din țară. Creștere fără precedent a dezinformării, parțial legată de Rusia, ar putea „modifica […]
România va cumpăra o corvetă ușoară din Turcia, în valoare de peste 200 de milioane de euro. Șeful Forțelor Navale Române a anunțat planul de achiziții pentru următorii 20 de ani | AUDIO # Europa FM
Achiziționarea unei corvete ușoare din Turcia, de către Guvernul român, a primit luni, 8 septembrie, aviz favorabil în unanimitate din partea membrilor comisiilor de apărare din Parlament, a anunțat ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu. Procedura a fost declanșată la sfârșitul anului trecut. Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu: „Va fi înarmată suplimentar față de echipamentul standard pe care […]
1.500 de actori, regizori și personalități din cinematografie încheie colaborarea cu instituțiile de film din Israel, pe care le acuză de „implicare în genocidul” din Gaza | AUDIO # Europa FM
Aproximativ 1.500 de actori, regizori şi personalități din domeniul cinematografiei vor înceta colaborarea cu instituţiile de film israeliene pe care le acuză de „implicare în genocidul” din Gaza. Printre artiștii care au semnat scrisoarea în care se face acest anunț se numără Olivia Colman, Javier Bardem şi Mark Ruffalo. „Ca cineaști, actori, lucrători din industria […]
Fotbal: România-Cipru se joacă marți seară, de la 21:45, la Nicosia. Lucescu consideră că meciul va fi unul „agresiv” | AUDIO # Europa FM
Naționala României de fotbal joacă marți, 9 septembrie, în preliminariile Cupei Mondiale din 2026. Tricolorii întâlnesc, de la ora 21:45, la Nicosia, selecționata Ciprului, iar România are nevoie de o victorie pentru a rămâne în cursa calificării la turneul final. Selecționerul Mircea Lucescu le cere elevilor să fie concentrați și pregătiți pentru un joc fizic […]
Angajații rețelei de metrou din Londra protestează pentru a doua zi. Serviciile minime de transport vor fi complet oprite | AUDIO # Europa FM
Continuă greva lucrătorilor din rețeaua de metrou londonez. Angajații au început ieri o săptămână de greve, nemulțumiți de salarii și condițiile de muncă. Luni, londonezii care au mers la serviciu au apelat la biciclete sau au optat pentru rute mai lungi, iar azi haosul din transportul public continuă, relatează presa din Marea Britanie. Mii de […]
AUR a atacat la CCR proiectele impuse prin angajarea răspunderii de către Guvernul Bolojan # Europa FM
AUR a atacat la Curtea Constituțională patru proiecte de lege prevăzute în al doilea pachet fiscal pentru care Guvernul Bolojan și-a angajat răspunderea în Parlament săptămâna trecut. Demersul opoziției vine la două zile după ce Parlamentul a respins cele patru moţiuni de cenzură depuse de AUR împotriva guvernului. Partidul anunță că a depus la CCR […]
Sibiu: Băiețel în vârstă de zece ani, găsit legat în casă după ce tatăl a plecat la cumpărături. Mama și cei doi minori, preluați de DGASPC | AUDIO # Europa FM
Un copil de zece ani din județul Sibiu a fost găsit legat și încuiat în casă. Tatăl său a fost reținut de polițiști, care au emis și un ordin de protecţie provizoriu împotriva lui. Băiatul, sora lui mai mică și mama au fost duși într-un centru pentru victimele violenței domestică și primesc asistență medicală și […]
Percheziții DNA la sediul ELCEN. Sunt vizate fapte de corupție. Reacția companiei | AUDIO # Europa FM
Percheziții DNA, marți, la sediul Companiei Electrocentrale București (ELCEN), compania care asigură agent termic în Capitală, într-un dosar de corupție, au confirmat surse EUROPA FM. Potrivit surselor Europa FM se investighează acuzații de corupție – dare și luare de mită. Alte percheziții au loc în locații din județul Ilfov. Opt percheziții au loc în acest […]
Cazurile de violență domestică și femicid s-au înmulțit în România în ultimii ani. Potrivit asociațiilor, au fost cel puțin 30 de cazuri de femicid de la începutul anului și până acum. Ministerul Justiției vine cu propuneri de modificare a legii, iar în Parlament va fi o comisie specială „România fără violență domestică”. Între timp, președintele […]
Piața Victoriei. Educația, principala vulnerabilitate a României? Răspunde Marian Staș, coordonator de programe educaționale # Europa FM
„Piața Victoriei”: Educația, principala vulnerabilitate a României? Răspunde Marian Staș, coordonator de programe educaționale, invitat în ediția de marți a emisiunii, moderată de Tudor Mușat. Anul școlar a început tensionat, cu amenințări de grevă din partea profesorilor și cu nemulțumirile multor părinți și elevi din cauza măsurilor fiscal-bugetare: creșterea numărului de elevi în clase, comasarea […]
RAPORT OCDE: Cât cheltuie statul român anual cu fiecare elev sau student. Suntem la coada clasamentului european privind suma alocată | GALERIE FOTO # Europa FM
România, pe ultimul loc în Europa la capacitatea de a-i ține pe copii și tineri în școală. Unu din șase copii cu vârsta sub 14 ani nu erau înscriși în nicio formă de învățământ în 2023, potrivit unui raport anual al Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE). Totodată, țara noastră cheltuie cea mai mică […]
