Stenograme. Directorii Elcen împărţeau şpaga ca pe pizza: Mâncăm toți! Câte-o felie"
ObservatorNews, 10 septembrie 2025 19:20
Procurorii DNA au refăcut reţeaua şpăgilor în compania care furnizează căldură bucureştenilor, ELCEN. Mita era împărţită precum o pizza, după cum explică chiar directorul comerical al companiie. Atât el, cât şi directorul general sunt plasaţi sub control judiciar. Procuorii vorbesc de mai multe şpăgi, una dintre ele de un milion şi jumătate de euro.
Acum 10 minute
19:50
Raport OCDE: Salariile profesorilor din România sunt mai mari decât ale omologilor din Europa # ObservatorNews
Salariile profesorilor din România sunt mult mai ridicate decât ale altor dascăli europeni. Este concluzia la care au ajuns experţii internaţionali ai Organizaţiei pentru Cooperare si Dezvoltare Economică.
Acum 15 minute
19:40
Filmul invaziei cu drone ruseşti în Polonia. Una a ajuns la 250 km de graniţa cu România # ObservatorNews
NATO este în alertă după ce zeci de drone militare ruseşti au intrat, peste noapte, pe teritoriul Poloniei. Mai multe aparate fără pilot au fost doborâte de avioane de luptă F-16 şi F-35, o premieră în ţările Alianţei. Câteva drone au lovit însă case şi au provocat închiderea aeroporturilor. În replică, Polonia a cerut activarea articolului 4 al Alianţei, care prevede consultări cu aliaţii. Incidentul a fost condamnat de Uniunea Europeană, care promite punerea la punct a unui sistem special antiaerian pe flancul estic. Convocat de ministerul polonez al Afacerilor Externe, însărcinatul cu afaceri rus în Varşovia a oferit un răspuns cinic - "nu există nicio dovadă că dronele erau ruseşti".
19:40
RCA-ul s-a scumpit cu până la 15% după expirarea plafonării. Este concluzia Autorităţii de Supraveghere Financiară, care a monitorizat piaţa. Au existat şi ieftiniri, spun oficialii, punctual, pentru anumiţi şoferi care nu au avut incidente şi locuiesc în oraşe mai mici.
Acum o oră
19:20
Angajatul la stat care câştiga jumătate de milion de lei anual. Cum a reuşit să deţină 6 funcţii simultan # ObservatorNews
21 de administratori de la companii de stat au fost demiși de ministrul Economiei. Deși unii dintre ei încasau 30.000 de lei pe lună, nu au fost în stare să prezinte un raport de activitate, spune Radu Miruţă. Printre ei, și administratorul de la Romaero. Daniel Butunoi a reușit "performanța" să strângă jumătate de milion de lei, într-un singur an, din salariile de la stat. Butunoi a explicat, pentru Observator, cum a reuşit să deţină şase funcţii simultan.
19:20
19:10
Bărbatul suspectat că a divulgat secrete de stat despre România către Belarus a fost arestat preventiv # ObservatorNews
Cetăţeanul româno-moldovean în vârstă de 47 de ani suspectat că a divulgat secrete de stat unor ofiţeri KGB din Belarus, putând pune astfel în pericol securitatea naţională a României, a fost arestat preventiv, miercuri, de Curtea de Apel Bucureşti, potrivit News.ro.
Acum 2 ore
18:30
Donald Trump a cerut miercuri pedeapsa capitală pentru presupusul autor al uciderii Irynei Zarutska, o refugiată ucraineană înjunghiată la sfârșitul lui august într-un tramvai, moartea ei stârnind indignare în Statele Unite, mai ales în rândul figurilor conservatoare.
18:30
Un puști de 11 ani din Caracal a reușit ce mulți adulți nici nu visează: a cucerit New York-ul cu mintea lui brici. Eduard Ștefan, elev de clasa a V-a, a obținut aurul la Olimpiada Internațională de Matematică „Copernicus”, după ce a lăsat în urmă 70 de concurenți din toată lumea și a obținut cel mai mare punctaj.
18:00
„Băutura care accelerează problemele cu părul. De ce albim și chelim mai repede decât părinţii noştri # ObservatorNews
Lupul schimbă părul, dar năravul ba spune o zicală, nu o contrazicem, dar vă spunem că stilul de viaţă vă poate influența în bine podoaba capilară sau din contră. Sucurile şi alcoolul sunt responsabile pentru problemele cu părul ale tinerei generaţii. Studiile arată că albim și chelim într-un ritm mai accelerat decât părinţii noştri. Nu e doar o problemă de estetică, iar motivul nu ţine nici el doar de genetică ci de ce turnăm în pahare.
18:00
Franţa, paralizată de proteste: 80.000 de jandarmi scoşi pe străzi, 300 de oameni au fost arestaţi # ObservatorNews
Franţa este paralizată de proteste! Francezii nu s-au lăsat intimidaţi de cei 80.000 de jandarmi şi poliţişti scoşi în stradă. Au blocat drumuri, au incendiat coşuri de gunoi şi s-au ciocnit cu forţele de ordine, 300 de oameni au fost arestaţi, majoritatea în Paris. De altfel punctele fierbinţi ale zilei sunt Paris, Marsilia şi Lyon. Mişcarea a pornit online printre cei nemulţumiţi de reforma anunţată pentru reducerea datoriei uriaşe a Franţei şi de tăierile bugetare de 44 miliarde de euro propuse pentru 2026. Totul are loc în ziua în care noul premier desemnat, Sebastien Lecornu, îşi preia mandatul.
18:00
ChatGPT ar trebui să prevină tragediile, dar a ajuns să le încurajeze. Cât de periculos este # ObservatorNews
De la informaţii utile pentru şcoală sau serviciu, la dileme personale ori întrebări bizare, ChatGPT a devenit un instrument prezent în viaţa de zi cu zi a peste 900 de milioane de utilizatori. Dar mare atenţie, e un instrument, nu un prieten, iar lipsa reglementărilor clare a dus deja la situaţii în care în spatele discuţiilor inofensive au fost descoperite adevărate tragedii. Este şi cazul unui adolescent care s-a sinucis încurajat de bot-ul pe care îl folosea la teme. În România, autorităţile încă încearcă să îi descopere limitele şi caută soluţii pentru prevenirea unor catastrofe.
Acum 4 ore
17:50
Revista Forbes a publicat clasamentul cu cei mai bogaţi 400 de americani. Bill Gates nu mai apare în top 10 # ObservatorNews
Revista Forbes a publicat clasamentul anual Forbes 400, care prezintă cei mai bogați 400 de americani, care au ajuns să dețină cumulat o avere record de 6,6 trilioane de dolari. Dar aproape jumătate din această avere este deținută de cei mai bogați 20 de oameni.
17:50
Cum își pregătesc părinții copiii pentru sezonul virozelor: de la sirop de cătină la vitamine și vaccinuri # ObservatorNews
Copiii încep lupta cu materia de la şcoală, părinţii încep războiul total cu virozele. Un coşmar este pentru fiecare dintre noi iarna cu program de şcoală şi grădiniţă, când o săptămână merge în colectivitate, două stă acasă că a răcit. Şi atunci, din disperare facem şi noi ce putem şi ce am auzit în stânga şi în dreapta: le dăm suplimente. Unii cumpărăm vitamine de la farmacie, alţii încercăm cu metode naturiste, nişte mere de albină, cătină sau suc de lămâie. Am încercat să vă ajutăm cu informaţii despre toate acestea, vedeţi materialul chiar acum. Ce vă rog să nu uitaţi: ce punem în farfurie este cel mai important totuşi, copiii trebuie să mănânce sănătos ca să fie sănătoşi, asta e ideea de căpătâi.
17:30
Accident de groază la ieşirea din Baia Mare. Un bărbat şi un băiat de 14 ani au murit, spulberaţi de TIR # ObservatorNews
Un bărbat de 46 de ani şi un băiat de 14 ani au murit, miercuri după-amiază, după ce autoturismul în care se aflau s-a ciocnit cu un TIR, pe DN 1C, la ieşirea din Baia Mare spre Tăuţii-Măgherăuş. Traficul este oprit pe ambele sensuri de mers.
17:30
Propunerea României pentru Premiile Oscar 2026: "Jaful Secolului", regizat de Teodora Ana Mihai # ObservatorNews
România şi-a făcut publică propunerea pentru Premiile Oscar de anul acesta. "Jaful Secolului", regizat de Teodora Ana Mihai, după scenariul lui Cristian Mungiu, a intrat în cursa pentru "Cel mai bun film internaţional", potrivit News.ro.
17:20
Copiii de la o grădiniţă din Satu Mare, îmbrăcaţi în pionieri şi "şoimi ai patriei". S-a deschis dosar penal # ObservatorNews
Un român din doi crede că Nicolae Ceauşescu a fost un conducător bun, arată un studiu publicat astă vară. Asta şi pentru că în şcoală ori nu ni se predă nimic despre comunism, ori este transformat într-o sărbătoare plină de amuzament: cu cravate roşii la gât şi eugenii. În Satu Mare, o grădiniţă de stat chiar a început anul școlar cu portretul "iubitului conducător" pe masă. Exact cum era în anii comunismului, doar că atunci era fără veselie. Copiii au venit costumați în pionieri și șoimi ai patriei şi au fost puşi să recite poezii patriotice. Părinții au admirat o expoziţie cu obiecte de pe vremuri, şi-au amintit de copilărie şi nimeni nu şi-a pus întrebarea: ce sărbătorim noi aici? Imaginile au stârnit revoltă pe rețelele sociale şi au declanșat o anchetă oficială. Legea condamnă promovarea foștilor lideri acuzați de genocid.
17:10
Reacţia Marii Britanii după incidentul din Polonia: "Acţiunile Rusiei au atins un nou nivel de ostilitate" # ObservatorNews
John Healey a avertizat că Rusia a încălcat grav spațiul aerian al Poloniei, forțând închiderea aeroportului din Varșovia și doborârea de drone rusești de către avioane NATO. O premieră de la începutul războiului din Ucraina.
17:10
Zelenski cere ca NATO să doboare dronele ruseşti deasupra Ucrainei: S-a creat un precedent în Polonia # ObservatorNews
După ce Polonia a fost nevoită să doboare cu ajutorul aliaţilor mai multe drone ruseşti care au pătruns pe teritoriul său, preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a propus extinderea acestui tip de acţiune comună pe teritoriul ucrainean pentru a neutraliza atacurile aeriene ale Rusiei şi în interiorul Ucrainei, potrivit Agerpres.
16:40
Test de sânge revoluționar pentru Alzheimer: la fel de precis ca metodele actuale, dar mult mai ieftin # ObservatorNews
Un test de sânge simplu care măsoară o proteină ar putea oferi aceeași precizie ca metodele invazive actuale pentru diagnosticul Alzheimer, dar mult mai ieftin.
16:30
Descoperire macabră făcută duminică de mai mulţi turişti de pe Muntele Ceahlău. Oamenii au mers la Salvamont Neamţ şi au raporta că au găsit un os lung. Salvamontiştii au luat câinele cu ei, au mers în zona respectivă şi au găsit rămăşiţe umane.
16:30
Momentul în care Polonia doboară una dintre dronele ruseşti. Imaginile, surprinse de o cameră de supraveghere # ObservatorNews
Au apărut primele imagini cu doborârea uneia dintre dronele ruseşti care au intrat în Polonia. O cameră de surpraveghere a surprins momentul.
16:20
Scandal la IPJ Ilfov. Susținător al lui Georgescu, amendat după ce a devenit recalcitrant cu forţele de ordine # ObservatorNews
Momente tensionate la sediul Poliţiei Ilfov, unde Călin Georgescu s-a prezentat din nou în cadrul controlului judiciar. Un bărbat care a devenit recalcitrant a fost îndepărtat de jandarmi şi amendat, potrivit News.ro.
16:10
Rusia neagă că a trimis deliberat drone în Polonia: "Suntem pregătiți de consultări cu Varșovia" # ObservatorNews
Ministerul rus al Apărării neagă intenția de a ataca Polonia cu drone. Moscova a transmis că "nu au fost planificate ținte pe teritoriul polonez" și că raza maximă a dronelor folosite este de 700 km, sugerând că trecerea lor în Polonia ar fi fost neintenționată. Rușii mai susțin că sunt pregătiți să discute cu Ministerul Apărării al Poloniei pe această temă. Kremlinul a refuzat să comenteze incidentul din Polonia şi a trimis jurnaliştii să adreseze întrebările către Ministerul Apărării.
16:10
Bunică de 76 de ani, obligată să-și vândă casa de 600.000 £ după un proces cu vecina, din cauza unui gard # ObservatorNews
O femeie de 76 de ani din Marea Britanie este forțată să își scoată la vânzare locuința, după ce a pierdut un proces de cinci ani cu vecina sa privind mutarea unui gard. Decizia instanței a venit după ce cheltuielile de judecată au ajuns la peste 113.000 de lire sterline.
Acum 6 ore
15:50
Baletul diplomatic al lui Viktor Orban: "Ungaria este în deplină solidaritate cu Polonia" # ObservatorNews
Premierul Ungariei, Viktor Orban, a reacţionat la incidentul cu dronele din spaţiul aerian polonez făcând o adevărată echilibristică între ceea ce susţine în politica sa externă. Noul preşedinte al Poloniei, Karol Nawrocki, este un naţionalist şi un admirator al lui Donald Trump, ca şi el, însă, spre deosebire de Budapesta, Polonia susţine Ucraina, în timp ce Viktor Orban, care a rămas în relaţii bune cu Vladimir Putin, i-a pus adesea beţe în roate Ucrainei, blocând decizii europene care priveau Kievul.
15:40
Prima ipoteză a Poliţiei în cazul profesoarei din Drobeta şi a fiului ei găsiţi morţi în apartament # ObservatorNews
Autorităţile din Mehedinţi au declanşat o amplă anchetă în cazul profesoarei care a fost găsită spânzurată, alături de copilul său de 7 ani, într-un apartament din Drobeta Turnu Severin. Potrivit unor surse judiciare, femeia, în vârstă de 57 de ani, şi-ar fi omorât copilul, după care s-ar fi spânzurat. Potrivit "Actual Mehedinţi", vicepreşedintele Tribunalului Mehedinţi afirmă că începând din 2020, la instanţele din acest judeţ au fost înregistrate peste 20 de cauze în care părinţii copilului au figurat ca parte, fiind vorba atât de litigii civile, cât şi penale.
15:40
Acces condiţionat pe reţelele de socializare. Ursula von der Leyen vrea introducerea unei limite de vârstă # ObservatorNews
Ursula von der Leyen, preşedintele Comisiei Europene, a declarată că este necesară introducerea unei limite de vârstă pentru utilizarea reţelelor de socializare, potrivit Agerpres. Ea a declarat că posibilele reglementări ar putea fi la fel ca cele pentru alcool şi tutun.
15:30
Vance: "Trump nu vede niciun rost în izolarea economică a Rusiei. Să fim sinceri, au mult petrol" # ObservatorNews
Președintele SUA, Donald Trump, nu crede că Rusia ar trebui izolată de economia globală dincolo de contextul războiului său împotriva Ucrainei, a declarat vicepreședintele JD Vance.
15:20
China va detrona Germania şi va deveni cel mai mare importator mondial de gaze prin conducte # ObservatorNews
China urmează să detroneze în acest an Germania din poziţia de cel mai mare importator mondial de gaze naturale prin conducte, pe măsură ce gigantul asiatic îşi consolidează securitatea energetică, transmite Bloomberg, citat de Agerpres.
15:00
Ședință tensionată a coaliției: câți angajați din administrația locală vor fi dați afară? # ObservatorNews
După negocieri eşuate şi şedinţe anulate, liderii coaliţiei se întâlnesc din nou pentru a se pune de acord asupra tăierilor de posturi şi concedierilor din primării şi consiliile judeţene. Războiul însă este departe de a se termina, mai ales că PSD nu e de acord cu propunerile PNL şi a pregătit deja mai multe modificări.
15:00
Cutia cu darul mirilor, furată sub ochii invitaţilor, în SUA. Suma impresionantă cu care au fugit hoţii # ObservatorNews
Polițiștii americani au arestat doi bărbați acuzați că au furat cutia cu daruri de la nunta unui cuplu, în care se aflau aproximativ 60.000 de dolari. Incidentul a avut loc în timpul petrecerii, în timp ce invitații dansau.
14:50
Cele mai căutate joburi din România. Peste 34.000 de locuri de muncă disponibile la nivel naţional # ObservatorNews
Peste 34.000 de locuri de muncă sunt disponibile la nivel naţional, în timp ce angajatorii din Spaţiul Economic European (SEE) oferă, prin reţeaua Eures România, 248 de posturi. Cele mai multe joburi sunt oferite pentru curieri, conducători auto transport rutier, agenţi de securitate, sau muncitori necalificaţi la asamblarea şi montarea pieselor, informează Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă (ANOFM).
14:50
Profesor bătut crunt de un elev în curtea unui liceu din Galați, după ce i-a atras atenția că fuma # ObservatorNews
Poliţiştii din Galaţi fac anchetă într-un liceu din oraş unde un profesor de sport a fost bătut de un elev de clasa a 12-a. S-a întâmplat în a doua zi de şcoală iar în urma violenţelor dascălul s-a ales cu arcada spartă, un dinte rupt și contuzie a maxilarului. Bătăuşul riscă acum să fie exmatriculat.
14:40
Un raport al Comisiei Europene dezvăluie ţara din UE cu cele mai punctuale trenuri. Olanda ocupă primul loc în clasament, urmată de Belgia și Bulgaria, în timp ce Spania este în top 5 și lasă în urmă Germania, Italia și Franța. România rămâne însă codașa Europei, cu cele mai multe întârzieri.
14:30
Nicuşor Dan garantează că România va doborî drone ruseşti ca Polonia: Suntem pregătiţi # ObservatorNews
România va doborî drone rusești care îi încalcă spațiul aerian, a garantat preşedintele Nicușor Dan miercuri, după participarea la AmCham CEO Business Forum 2025. Şeful statului a precizat că există deja proceduri și o lege adoptată în Parlament care permite acest lucru.
14:20
Tânăr din Drobeta evadat din arest, după ce şi-a rupt brăţara de monitorizare. Unde l-au găsit poliţiştii # ObservatorNews
Un tânăr de 19 ani din Drobeta Turnu Severin a fost prins de poliţişti după ce a evadat din arestul de la domiciliu. Înainte să plece, individul şi-a rupt brăţara electronică de monitorizare. Pentru a-l prinde poliţiştii au organizat mai multe filtre în trafic, iar populaţia a fost avertizată prin mesaj RO-Alert.
14:20
Cuțitar prins după un jaf în Baia Mare. A înjunghiat un tânăr care l-a înfruntat şi a fugit cu bunurile acasă # ObservatorNews
Imagini de coşmar azi noapte pe o stradă din Baia Mare. Un tânăr de 24 de ani, înarmat cu un cuţit, a ameninţat mai multe persoane şi le-a furat banii şi telefoanele mobile. La un moment dat, hoţul a doborât la pământ şi a rănit cu un cuţit un tânăr care încerca să îl oprească. Scenele şocante au fost filmate de un trecător.
14:10
Qatarul, al cincilea stat suveran bombardat de Israel: "A avut aprobarea tacită a SUA". Care e miza atacului # ObservatorNews
Israelul a lansat peste 10 bombe în capitala Qatarului, Doha. Este pentru prima dată când israelienii atacă Qatarul, în condiţiile în care ţara arabă reprezintă unul dintre principalii negociatori pentru încetarea războiului din Gaza şi principalul partener american în regiune, Statele Unite au acolo cea mai mare bază din Orientul Mijlociu cu aproape 10.000 de soldaţi.
Acum 8 ore
13:50
A crezut că e aleasa, dar a rămas fără bani, carduri și bijuterii. Bărbat din Cluj, prăduit la prima întâlnire # ObservatorNews
O întâlnire amoroasă s-a dovedit a fi una extrem de păguboasă pentru un bărbat de 67 de ani din Câmpia Turzii.
13:40
Polonia a solicitat miercuri NATO să activeze Articolul 4 din Tratatul Atlanticului de Nord, care prevede consultări între aliaţi în cazul unei ameninţări la adresa unuia dintre membrii săi.
13:30
Cum arată şi cât costă un loc în căminul de lux al Universitatii de Vest din Timişoara. Oferă inclusiv oale # ObservatorNews
Ne îndreptăm cu paşi repezi spre deschiderea anului universitar în octombrie. Marea provocare pentru studenţi în aceste zile este cazarea. Chirie sau cămin? Cămin de stat sau privat? O decizie mult mai uşor de luat pentru studenţii Universitatii de Vest din Timişoara. Căminul lor seamănă mai degrabă a hotel de 4 stele. Clădirea are panouri fotovoltaice, iar camerele sunt prevăzute cu senzori pentru temperatură şi lumină.
13:30
Ursula von der Leyen vrea un "zid de drone": Europa îşi va apăra fiecare centimetru pătrat de teritoriu # ObservatorNews
Ursula von der Leyen a declarat că Uniunea Europeană vrea să ridice un "zid de drone" pentru a apăra flancul estic de posibile agresiuni rusești și să ofere sprijin suplimentar țărilor de graniță, scrie Politico.
13:20
Curs BNR, 10 septembrie 2025. Leul românesc pierde teren important în raport cu dolarul american # ObservatorNews
Reprezentanţii Băncii Naţionale a României au dat publicităţii cursul valutar pentru miercuri, 10 septembrie 2025, iar cifrele afişate arată că leul românesc a pierdut teren important în raport cu dolarul american.
13:20
Nicuşor Dan, mesaj despre situaţia economică: Sfârşitul lui 2026 este, în opinia mea, capătul tunelului # ObservatorNews
Preşedintele Niucşor Dan a vorbit, miercuri, la AmCham CEO Business Forum 2025, despre situaţia economică, iar mesajul său este de stabilitate, apreciind că sfârşitul lui 2026 este "capătul tunelului".
12:50
Bărbat din Alba, arestat după ce şi-a lovit cu sălbăticie soţia şi pe bunica acesteia. Tânăra născuse recent # ObservatorNews
Scene de o violență extremă în Alba. Un bărbat a fost arestat preventiv după ce a lovit-o pe bunica soției cu o cărămidă peste picioare, a trântit-o la pământ și a călcat-o pe cap. Când soția a încercat să intervină, bărbatul a aruncat-o la pământ și s-a urcat cu genunchii pe abdomenul acesteia, deși femeia născuse în urmă cu doar trei săptămâni, potrivit News.ro.
12:40
11 septembrie, evenimente importante care au avut loc în această zi de-a lungul timpului # ObservatorNews
Prezentul este, poate, cel mai important, dar una dintre cele mai importante idei din viaţă este să nu ne uităm trecutul aşa că vă invităm să aflaţi ce evenimente deosebite s-au petrecut pe 11 septembrie de-a lungul timpului.
12:40
Zelenski propune "crearea unui sistem comun de apărare aeriană", după ce Rusia a trimis drone în Polonia # ObservatorNews
Preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a propus aliaţilor săi europeni "crearea unui sistem comun de apărare aeriană", după ce Polonia a interceptat mai multe drone care au intrat în spaţiul său aerian, considerând că a fost vorba despre o "ţintire deliberată" de către Rusia, scrie News.ro.
12:40
Începem să ne apropiem, uşor, uşor, de sfârşitul de săptămână, aşa că reţeta de evenimente care se desfăşoară în Bucureşti este în creştere, ceea ce înseamnă că joi, 11 septembrie 2025, chiar avem de unde să alegem unde vrem să mergem sau ce vrem să facem.
12:40
Asia Express, din nou lider detașat de audiență. Primele alianțe și strategii ies la iveală în această seară # ObservatorNews
A fost o seară plină de adrenalină, râs și emoții, iar telespectatorii au rămas cu ochii lipiți de ecran, alegând competiția celui mai dur reality show. Difuzată de Antena 1 în intervalul 20.29 – 00.05, ediția de ieri Asia Express a fost lider detașat de audiență pe toate segmentele de public.
12:40
Convocat la Ministerul de Externe de la Varșovia, însărcinatul cu afaceri al Rusiei în Polonia, Andrei Ordaş, a afirmat miercuri că autoritățile poloneze nu au prezentat probe care să arate că dronele doborâte pe teritoriul lor ar proveni din Rusia, conform agenţiei ruse RIA și preluată de Reuters, AFP și Agerpres.
