Bloomberg: Gazul din Marea Neagră atrage tot mai mulţi cumpărători, companii mari care vor să beneficieze de proiectul Neptun Deep, care este pe cale să devină cea mai mare exploatare de gaz din Europa
Ziarul Financiar, 10 septembrie 2025 19:30
Acum 15 minute
19:45
19:45
Afacerile producătorului de materiale de construcţii DAW Benţa România au crescut cu 3,3% în 2024, ajungând la 234,7 mil. lei # Ziarul Financiar
Produătorul de materiale de construcţii DAW Benţa România, deţinut de omul de afaceri Remus Aurel Benţa şi concernul german DAW SE, a raportat pentru 2024 o cifră de afaceri de 234,7 mil. lei (47,2 mil. euro), în creştere cu 3,3% faţă de anul anterior, când compania a realizat afaceri de 227,1 mil. lei (45,9 mil. euro), potrivit calculelor ZF făcute pe baza datelor de pe site-ul Ministerului Finanţelor.
Acum 30 minute
19:30
Acum o oră
19:15
ZF Digital 2025. Ediţie regională Timişoara. Daciana Popescu, finance director, Plexus: Nu se mai pune problema dacă adoptăm AI-ul, ci cu câtă rapiditate şi care sunt strategiile concrete pentru a-l implementa în toate procesele tehnologice # Ziarul Financiar
Industria de apărare & aerospaţială trec printr-o expansiune accelerată, iar România are acum o oportunitatea de a valorifica acest val prin investiţii în digitalizare şi AI, consideră Daciana Popescu, finance director, Plexus, companie prezentă la Oradea şi Timişoara. Plexus integrează deja aceste tehnologii în procesele sale pentru a răspunde provocărilor din piaţa muncii şi presiunilor competitive.
19:00
19:00
19:00
Acum 2 ore
18:45
Ce se ascunde în spatele firmelor care apar doar în topuri direct cu afaceri de miliarde de lei, dar pe care niciun competitor nu le întâlneşte în business: cazurile Romnef Steel Company, fostă Milly Prod Com şi Zeus Corporation, fostă Carldon Com # Ziarul Financiar
Două companii, Romnef Steel Company (fostă Milly Prod Com) şi Zeus Corporation (fostă Carldon Com), cu afaceri de circa 1 mld. lei fiecare, cu marje de profit de 20%, cu 95 de angajaţi, respectiv 55 de angajaţi, au apărut din senin în topul celor mai mari companii din România pe locurile 246 şi 250, cu afaceri comparabile cu Bergenbier, Mars şi Oracle România, nume consacrate în businessul local.
18:45
18:30
18:30
Scandal total în tabăra democrată: Kamala Harris îi acuză pe democraţi şi pe Joe Biden de iresponsabilitate, după ce a pierdut alegerile în faţa lui Donald Trump. Lidera democrată spune că Biden trebuia să renunţe mai devreme. „Miza era pur şi simplu prea mare. Trebuia să fie mai mult decât o decizie personală” # Ziarul Financiar
18:15
De ce este energia scumpă în România? În primele şase luni, energia termo, cu cele mai mari costuri, a acoperit 32% din producţia internă, cea mai mare felie, în contextul secetei care a lovit Hidroelectrica # Ziarul Financiar
Principalul motiv care a dus la scăderea producţiei de energie a fost seceta care a afectat producţia de energie hidro. Iar acest lucru se vede şi în mixul de producţie de energie.
Acum 4 ore
17:45
ZF Live. Andrei Frunză, CEO, bestjobs: IMM-urile ţin piaţa muncii în mişcare. Companiile mari renunţă la oameni, companiile mici fac angajări # Ziarul Financiar
Piaţa muncii din România trece printr-o perioadă complicată. Numărul de joburi disponibile a scăzut cu 25% în primele opt luni din 2025 faţă de anul trecut, însă numărul companiilor care recrutează este mai mare. În timp ce marile corporaţii îşi reduc anunţurile de angajare, IMM-urile au devenit motorul pieţei, spune Andrei Frunză, CEO al platformei de recrutare online bestjobs.
17:15
Raport OECD despre sistemul de educaţie local: România are cele mai mici cheltuieli anuale per elev din Europa. România cheltuie 6.069 de dolari per elev/student din şcoala primară până în învăţământul postliceal şi cel superior. Media OECD este de 12.500 de dolari per elev/student # Ziarul Financiar
România are cele mai mici cheltuieli alocate per student sau elev din Europa din rândul ţărilor membre şi partenere ale OECD, arată nota de ţară pentru România din cadrul raportului „Education at a Glance 2025“ al OECD.
17:15
17:15
17:00
Ambasadorul României în SUA: România, pregătită cu cel mai avansat sistem pentru Visa Waiver # Ziarul Financiar
Congresul SUA, împreună cu Ambasada României, a relansat Grupul de Prietenie cu România în Camera Reprezentanţilor, iar ambasadorul României în SUA, Andrei Muraru, a anunţat că România este pregătită să ofere cel mai avansat sistem de partajare a informaţiilor pentru programul Visa Waiver.
17:00
Elena Lasconi, primul interviu după alegerile prezidenţiale: „Ştiu că aş fi câştigat alegerile” # Ziarul Financiar
Elena Lasconi a afirmat în emisiunea „Ai Aflat" cu Ionuţ Cristache, prezentată de Gândul, că este convinsă că ar fi câştigat alegerile prezidenţiale din 2024 dacă procesul electoral nu ar fi fost anulat.
17:00
16:45
Prim-ministrul Ilie Bolojan (56 de ani) a spus că sistemul de pensii nu poate rezista fără majorarea vârstei de pensionare.
16:45
Acum 6 ore
15:45
15:30
14:45
14:30
14:15
14:00
Acum 8 ore
13:45
Fortim Trusted Advisors: Ponderea creditelor ipotecare în achiziţiile de locuinţe a urcat în luna iulie la cel mai mare nivel din ultimii şapte ani în Bucureşti, de 71%, băncile accelerând aprobarea împrumuturilor pe fondul iminentei majorări a TVA. În august, ponderea a revenit spre media anilor anteriori, la 56% # Ziarul Financiar
13:30
13:00
13:00
Dan: Stabilitatea financiară e prioritatea noastră. Sfârşit de 2026, capătul tunelului # Ziarul Financiar
Preşedintele Capitalei, Nicuşor Dan, a transmis a AmCham CEO Business Forum 2025 că măsurile pentru corectarea deficitului bugetar sunt sub control, iar România se află pe traiectoria stabilită, fără motive de îngrijorare.
12:45
12:15
12:00
Liderii europeni reacţionează după incursiunea dronelor ruseşti în Polonia. Emanuel Macron, preşedintele Franţei: Nu vom face compromisuri privind securitatea Aliaţilor / Alexander Stubb, preşedintele Finlandei: Este inacceptabil. Petr Fiala, premierul Cehiei: Putin ameninţă întreaga Europă # Ziarul Financiar
Acum 12 ore
11:45
11:30
11:30
Spitalul judeţean de urgenţă Tulcea angajează medici ATI, cardiologi, pediatri şi de alte specialităţi: oferă locuinţă de serviciu dar şi compensaţii financiare. Spitalul are 735 de paturi şi 1.126 de angajaţi în total # Ziarul Financiar
Spitalul judeţean de urgenţă Tulcea, cel mai mare spital din judeţ, caută medici ATI, cardiologi, pediatri dar şi de alte specialităţi medicale şi oferă locuinţe de serviciu şi stimulente financiare. Spitalul are în total 1.126 de angajaţi şi o capacitate de 735 de paturi.
11:30
11:15
Urmează ZF Health & Pharma Summit 2025, 29-30 septembrie. Piramida sănătăţii: medicul de familie, medicul specialist, spital. Cum refacem eficienţa structurii sistemului de sănătate? Premierul Bolojan anunţă reformă în sănătate: „Acordarea serviciilor sanitare este dezechilibrată“ # Ziarul Financiar
De la pupitrul Parlamentului, premierul Ilie Bolojan a identificat şapte motive pentru care pachetul doi de măsuri fiscale din domeniul sănătăţii va crea reformă în sistemul medical, un cuvânt care a fost mai degrabă un concept în ultimii ani, în lipsa unor măsuri concrete.
11:15
11:15
11:00
10:45
10:45
10:30
10:15
Bursă. Electrica şi Romgaz fac împreună un pas obligatoriu încă de la spargerea marilor companii din energie şi dau startul unei dezvoltări comune de regenerabile şi stocare necesară pentru ambele companii. La nivel european, nu mai există vreo piaţă de energie care să funcţioneze după modelul de „segregare“ a forţelor aşa cum a fost el aplicat în România # Ziarul Financiar
Electrica, unul dintre cele mai importante grupuri energetice locale, unde statul încă este acţionarul cel mai important, fără a fi majoritar, alături de Romgaz, cel mai mare producător de gaze din România, deţinut de stat, au semnat un memorandum de colaborare cu scopul de a dezvolta în comun capacităţi de producere şi stocare a energiei din surse regenerabile cu o putere totală instalată de până la 400 MW, exclusiv prin proiecte de tip Greenfield.
10:00
10:00
10:00
Cristina Dragu, Ambasada Marii Britanii, Suleiman Arabiat, Elevator Ventures: MoonShotX e şcoală de business pentru antreprenorii români care vor să cucerească pieţe externe: Antreprenorii trebuie să înveţe să gândească global încă din prima zi şi să folosească instrumentele prezentului # Ziarul Financiar
