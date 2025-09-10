Omega 3 şi beneficiile pentru vedere
Ziarul Lumina, 10 septembrie 2025 21:10
Apariția miopiei la copii ar putea avea legătură și cu ceea ce mănâncă. Un studiu al cercetătorilor din Hong Kong, citat de publicația Science Daily, indică faptul că o alimentație bogată în acizi grași Om
• • •
Alte ştiri de Ziarul Lumina
Acum 10 minute
21:20
România va beneficia de 16,7 miliarde de euro prin mecanismul „Security Action for Europe” - SAFE, potrivit alocărilor provizorii anunţate de Comisia Europeană pentru cele 19 state membre interesate de program.
Acum 30 minute
21:10
Cancerul nu are efect doar asupra corpului, ci şi a minţii, fiind şi o provocare psihologică pentru pacienți și familiile lor. Studiile clinice și experiența medicală au arătat constant că pacienții care
21:10
Apariția miopiei la copii ar putea avea legătură și cu ceea ce mănâncă. Un studiu al cercetătorilor din Hong Kong, citat de publicația Science Daily, indică faptul că o alimentație bogată în acizi grași Om
21:00
Ion Irimescu, frânturi de amintire, la 50 de ani de la ctitoria unui muzeu emblematic # Ziarul Lumina
Eminescu avea dreptate: amintirile nu se rețin niciodată așa cum au fost. Ele se adună, tăcute și lungi, ca norii ce plutesc peste șesurile timpului, purtând cu ele o melancolie greu de spus în cuvinte. Sunt
21:00
Rolul cultural și educațional al Bisericii strămoșești în devenirea neamului românesc # Ziarul Lumina
Cea de-a 30-a broșură misionară dedicată tinerilor din Arhiepiscopia Târgoviştei a fost tipărită de Editura eparhială la inițiativa Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop și Mitropolit Nifon, ca o
21:00
Fundamentele creștine ale Europei - 1.700 de ani de la Sinodul I Ecumenic de la Niceea # Ziarul Lumina
Publicată la inițiativa Înaltpreasfințitului Părinte Nifon, într-un format grafic atrăgător, în anul în care sărbătorim cei 1.700 de ani de la întrunirea Primului Sinod Ecumenic de la Niceea, cea de-a 31-a
21:00
Intrarea în colectivitate a copilului mic este emoţionantă, fiind însoţită de o perioadă de adaptare care poate fi mai lină sau mai anevoioasă, mai scurtă sau mai îndelungată, în funcţie de temperamentul
21:00
Două dintre analgezicele utilizate aproape zilnic de milioane de oameni pentru a trata de la dureri de cap până la febră ne pot expune riscului de a face ulcer stomacal, insuficiență hepatică şi leziuni renale.
21:00
Una dintre complicațiile cele mai grave ale diabetului zaharat este retinopatia diabetică, o afecțiune care are legătură cu dezechilibrele vasculare ce apar la nivelul vaselor de sânge mari și mici ale
Acum o oră
20:50
Un eveniment cultural dedicat împlinirii a 150 de ani de la naşterea reginei Maria va avea loc sâmbătă, 13 septembrie 2025, pe parcursul întregii zile, la Palatul Kursaal din Republica San Marino. Acțiunea
20:50
Până în 9 octombrie, la Muzeul Memorial „Mihail Kogălniceanu” din cadrul Complexului Muzeal Național „Moldova” Iași va putea fi vizitată expoziția foto-documentară „Muzicieni români în arhivele
20:50
La Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti”, în Sala H. H. Stahl și Foaier, este deschisă, în perioada 18 septembrie - 18 octombrie 2025, expoziția de pictură și desen semnată de pictorul Dumitru
Acum 8 ore
14:30
Aproape 100 de copii, membri ai Grupului psaltic „Tronos Junior”, au dat vineri, 5 septembrie, răspunsurile la Sfânta Liturghie în Catedrala Mitropolitană din Timișoara. Slujba a fost săvârșită de către
14:30
La aproape un an de la plecarea la Domnul a doctorului Traian Orban, unul dintre cei care au participat la Revoluția din 1989, Preasfințitul Părinte Lucian, Episcopul Caransebeșului, a poposit duhovnicește în
14:30
La Seminarul Teologic Ortodox „Nifon Mitropolitul” din București a avut loc marți, 9 septembrie, festivitatea de deschidere a noului an școlar 2025‑2026. Cu acest prilej, un sobor de preoți, profesori ai
Acum 12 ore
13:10
La Palatul Elisabeta din Capitală, marți, 9 septembrie, s‑a desfășurat un eveniment festiv dedicat împlinirii a 175 de ani de la înființarea Jandarmeriei Române. La evenimentul găzduit în grădina vechiului
13:10
Luni, 8 septembrie 2025, Mănăstirea Maglavit din județul Dolj și‑a sărbătorit hramul de toamnă închinat sărbătorii Nașterii Maicii Domnului. Bucuria praznicului a fost încununată de săvârșirea Sfintei
13:10
Înaltpreasfinţitul Părinte Nifon, Arhiepiscopul Târgoviștei, Mitropolit onorific și Exarh patriarhal, a efectuat duminică, 7 septembrie 2025, o vizită pastorală în Protoieria Pucioasa, la Mănăstirea Cota
12:20
La praznicul Naşterii Maicii Domnului, Mănăstirea Cudalbi din judeţul Galaţi, important centru de viaţă duhovnicească din Câmpia Covurluiului, şi‑a sărbătorit hramul. Cu acest prilej, Înaltpreasfinţitul
12:20
Preasfințitul Părinte Vincențiu, Episcopul Sloboziei și Călărașilor, a săvârșit Sfânta Liturghie în ziua praznicului Nașterii Maicii Domnului la Biserica „Sfinții Împărați Constantin și
11:40
Marți, 9 septembrie, obștea Mănăstirii Sihăstria Voronei din județul Botoșani l‑a cinstit pe ocrotitorul așezământului monahal, Sfântul Cuvios Onufrie. Cu acest prilej, Preasfințitul Părinte Nichifor
11:40
În ziua de prăznuire a Nașterii Maicii Domnului, luni, 8 septembrie, în parcul din centrul municipiului Moinești, a avut loc o întâlnire de suflet cu părintele Pimen Vlad, care a adus în centrul atenției o
11:30
Duminica dinaintea Înălțării Sfintei Cruci la mănăstirea Sfântului Ioan cel Nou de la Suceava # Ziarul Lumina
Înaltpreasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, a săvârșit în Duminica dinaintea Înălțării Sfintei Cruci Sfânta Liturghie la Altarul amenajat în proximitatea Catedralei
11:10
La sărbătoarea Nașterii Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, Preasfințitul Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, a săvârșit slujba de sfințire a lucrărilor exterioare de înfrumusețare a bisericii parohiale
11:10
În ziua praznicului Nașterii Maicii Domnului, luni, 8 septembrie, Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul, Episcopul‑vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, s‑a aflat în mijlocul obștii
11:00
Comunitatea din cartierul Bună Ziua din Cluj‑Napoca a deschis vineri, 5 septembrie, ediția a 5‑a a evenimentului „Hai să facem Ziua Bună!” prin conferința „Provocările lumii contemporane - abordări
Acum 24 ore
05:10
În fiecare an, la 8 septembrie, în toată lumea este marcată Ziua Internațională a Alfabetizării (ILD). Adoptarea acestei zile a fost o inițiativă a Congresului mondial pentru lichidarea analfabetismului, iar
9 septembrie 2025
23:40
Fraților, voi căutați dovadă că Hristos grăiește întru mine, Care nu este slab față de voi, ci puternic în voi, căci, deși a fost răstignit din slăbiciune, din puterea lui Dumnezeu este însă viu. Și
23:40
Sfântul Chiril al Alexandriei, Comentariu la Evanghelia Sfântului Ioan, Cartea Întâi, Cap. 9, în Părinți și Scriitori Bisericești (2000), vol. 41, p. 92„Teologul adaugă și aceasta cu folos, dăruindu-ne
23:30
„Zis-a Domnul către ucenicii Săi: Să trecem pe țărmul celălalt. Și, lăsând ei mulțimea, L-au luat cu ei în corabie, așa cum era, căci erau cu El și alte corăbii. Și s-a pornit o furtună mare de vânt
23:20
Sfintele Muceniţe Minodora, Mitrodora şi Nimfodora erau trei surori originare din Bitinia (Asia Mică). Ele s-au retras în timpul împăratului Maximian (285-305) pe un deal înalt, ca la două stadii de apele calde ce ieşeau pe atunci la Pitia, unde trăiau în post şi rugăciune. În timpul persecuţiei declanşate de împăraţii Diocleţian şi Maximian, guvernatorul oraşului Bitinia, Fronton, le-a arestat, deoarece au refuzat să aducă jertfe idolilor.
23:20
Primul campus multifuncţional destinat tinerilor cu autism este în curs de realizare pe un teren de 21.500 mp din Bolintin-Vale, judeţul Giurgiu. Proiectul, inițiat de Steluţa Moisescu, mama unui tânăr cu autism
23:20
Agenţia Municipală pentru Ocuparea Forţei de Muncă Bucureşti va organiza, la 10 octombrie, la Palatul Copiilor din Capitală, bursa locurilor de muncă pentru absolvenţi.„Scopul principal al acţiunii este
23:20
Poşta Română şi Romfilatelia au introdus ieri în circulaţie emisiunea „Compozitori celebri. George Enescu”, dedicată marcării a 70 de ani de la trecerea în eternitate a marelui compozitor și formată
23:10
O nouă rută turistică, pe care autorităţile din Vâlcea au numit-o Drumul Călugărului (DC 171), a fost modernizată şi îi aşteaptă pe turişti să o descopere, au anunţat reprezentanţii Consiliului
23:10
Traseul de lungă distanță Via Transilvanica, care străbate 10 județe și leagă Mănăstirea Putna de Drobeta-Turnu Severin, ar putea să beneficieze de 6-7 milioane de euro prin Granturile Spaţiului Economic
23:10
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) a transmis recent detalii privind modificările legislative referitoare la contribuţia de asigurări sociale de sănătate (CASS). Astfel, conform Legii 141/2025,
23:00
În meditațiile lui, Constantin Noica vorbea, referitor la dimensiunea spiritualității românești, despre sufletul păstorului și sufletul stătător al plugarului, deduse, prin interpretare reflexivă, din mitul
23:00
Eugene Rose? Un tânăr însetat de adevăr. Dornic să găsească o breșă prin care sufletul să iasă dintre prea strâmtele limite ale văzutului, pieritorului.Pe urmele profetului noii lumi, Nietzsche, a vrut
23:00
COMPĂTIMIREȘarpele a fost milos cu mine, a văzut rana verzuie lăbărțată pe trupul meu și nu m-a mușcat ci m-a întrebat când m-am pricopsit cu ea. M-am născut cu ea dar la
23:00
La Muzeul Etnografic al Transilvaniei (MET), situat pe strada Memorandului nr. 21 din Cluj-Napoca, va avea loc, în data de 11 septembrie 2025, începând cu ora 18:00, vernisajul expoziției „Portul popular - noi
23:00
În fiecare an, la 8 septembrie, în toată lumea este marcată Ziua Internațională a Alfabetizării (ILD). Adoptarea acestei zile a fost o inițiativă a Congresului mondial pentru lichidarea analfabetismului, iar
22:50
Vali Șerban este licențiată în Filologie și are studii postuniversitare de Biblioteconomie și Știința informării din cadrul Facultății de Litere a Universității din București. A publicat poezii, eseuri
22:10
„Cea mai crudă şi mai îngrozitoare dintre pedepse”, crucificarea, după cum ne spune Cicero, era administrată criminalilor care nu aveau cetăţenie romană, dar şi rebelilor, sclavilor ş.a. Autoritatea
22:10
Avva Phortas este unul dintre asceții care au rămas în memoria posterității cu o singură apoftegmă. El a zis: „«Dacă Dumnezeu vrea să trăiesc, știe cum să mă rânduiască; dacă nu vrea, pentru ce să
Ieri
18:40
Preasfințitul Părinte Lucian, Episcopul Caransebeșului, a slujit sâmbătă, 6 septembrie, la hramul Schitului Coronin, iar luni, de sărbătoarea Nașterii Maicii Domnului, a slujit la hramul mănăstirii din Băile Herculane.
15:50
Duminică, 7 septembrie, Parohia „Sfinții Părinți Ioachim și Ana” din orașul american Seattle și-a sărbătorit hramul, prilej de bucurie și întărire sufletească pentru întreaga comunitate. Întrucât
15:00
La începutul fiecărui an școlar, familiile vulnerabile se confruntă cu cheltuieli greu de suportat, iar lipsurile materiale îi împing pe mulți copii spre abandon școlar. Pentru a veni în sprijinul acestora,
15:00
În același grup al membrilor marginali ai Rugului Aprins se numără și părintele Mihail Avramescu, figură cu totul pitorească și, uneori, excentrică a interbelicului românesc. Evreu convertit la ortodoxie,
14:50
Asociația creștină „Sfântul Ierarh Alexandru și Sfânta Cuvioasă Parascheva” a organizat marți, 9 septembrie 2025, în cooperare cu Centrul de Transfuzie Sanguină al Ministerului Apărării Naționale și cu
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.