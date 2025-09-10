Sprijin psihologic pentru pacienții oncologici

23:20

Sfintele Muceniţe Minodora, Mitrodora şi Nimfodora erau trei surori originare din Bitinia (Asia Mică). Ele s-au retras în timpul împăratului Maximian (285-305) pe un deal înalt, ca la două stadii de apele calde ce ieşeau pe atunci la Pitia, unde trăiau în post şi rugăciune. În timpul persecuţiei declanşate de împăraţii Diocleţian şi Maximian, guvernatorul oraşului Bitinia, Fronton, le-a arestat, deoarece au refuzat să aducă jertfe idolilor.