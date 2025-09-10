Militarii ruși morți pe frontul din Ucraina sunt “reînviați” cu inteligența artificială, pentru a-și lua rămas bun de la rude
Ziaristii, 10 septembrie 2025 21:10
În timp ce dictatorul Putin se visează nemuritor prin transplant de organe, familiile soldaților ruși morți pe frontul ucrainean se descurcă cum pot în calitate de văduve, orfani etc. Un site rusesc le face morții să vorbească, apelând la inteligența artificială. O platformă rusească generează clipuri video "reînviind" pentru câteva secunde militarii decedați pe front, cât […]
• • •
Militarii ruși morți pe frontul din Ucraina sunt "reînviați" cu inteligența artificială, pentru a-și lua rămas bun de la rude
Ajunge! La 80 de ani, Mircea Lucescu nu mai are energia de a ne duce la Mondiale. Iar obsesia cu arbitrajul e penibilă
Echipa de fotbal a României a intrat într-o fundătură. La un an și două luni de la despărțirea de tânărul selecționer Edi Iordănescu și instalarea veteranului Mircea Lucescu, „naționala de suflet" a rămas fără suflet. România și-a pierdut singurele atuuri care au dus-o pe locul 1, în campania Euro 2024, atât în grupa preliminară, cât […]
Arestarea „cârtiței KGB-iste" Alexandru Bălan a stricat „masa rotundă" de la Timișoara, pe tema alegerilor din Basarabia. A fost atras trădătorul moldovean într-o cursă?!
Un mister gros învăluie cazul Alexandru Bălan, „expertul în securitate" basarabean capturat de DIICOT pe aeroportul din Timișoara. L-au atras într-o capcană organizatorii „mesei rotunde" de la Universitatea de Vest, știind că e „cârtița KGB-istă" și cooperând cu anchetatorii pentru prinderea lui, sau au fost surprinși și ei de întorsătura pe care au luat-o lucrurile? […]
Naționala lui Mircea Lucescu joacă marți, de la 21.45, meciul pe care trebuie să-l câștige pentru a mai spera la calificarea directă la Mondialul din 2026, dar și pentru a păstra șanse bune de a juca play-off-ul dintr-o poziție avantajoasă (mai bună decât cea oferită de parcursul din Liga Națiunilor). Învinși de Canada cu 3-0, […]
Leonardo Badea, prim-viceguvernator al BNR: Convergența economică a României în context european. Considerente teoretice și evidențe empirice
O analiză de Leonardo Badea (prim-viceguvernator al BNR) Convergența economică a României rămâne, dincolo de dimensiunea celorlalte evoluții economice, sociale și geopolitice, unul dintre cele mai importante procese de transformare trăite în ultimele decenii. Creșterea veniturilor, extinderea infrastructurii și consolidarea instituțiilor economice au contribuit la îmbunătățirea calității vieții și la crearea unor oportunități mai largi. […]
A înnebunit fotbalul: Israel – Italia 4-5, după 2-1, 2-4 și 4-4! Golul victoriei – în minutul 90+1
Italiei i-a trecut glonțul pe la urechi: a fost pe punctul să piardă cel puțin două puncte în partida cu Israel, disputată la Budapesta, după ce a înregistrat deja o înfrângere în preliminariile Campionatului Mondial din 2026. Azzurii s-au salvat in extremis luni seară, dar n-au scăpat de pericolul de a lipsi de la al […]
Informaţii secrete ale României, vândute Rusiei, prin KGB-ul din Belarus, de către un fost șef al Serviciului de informații din Basarabia. Trădătorul a fost reţinut pe aeroportul din Timişoara şi adus la Bucureşti
Alexandru Bălan, fost șef în cadrul Serviciului de Informaţii şi Securitate (SIS) al Republicii Moldova, este cercetat de DIICOT şi Poliţia Română, după ce a fost prins că vindea secrete ale statului român către Rusia, via Belarus. Trădătorul Alexandru Bălan (47 de ani) ar fi fost implicat în divulgarea neautorizată a unor informaţii secrete de stat […]
Văd tot felul de specialiști și diplomați, suveraniști și socialiști în special, care sunt extrem de ofuscați pe Oana Țoiu de la MAE că a spus lucrurilor pe nume. Multor buimaci de la noi li se alungesc ochii când aud de China și de "miracolul" chinez – care nu prea există, dacă dai deoparte propaganda […]
Proaspăt ieșită de la ocnă, Elena Udrea își varsă amarul la emisiunea lu' Alexandreasca, celebra geambașă de politicieni patrioți cu iz de SIE și de Moscova. După aproape patru ani de pușcărie la Târgșor și ceva tunuri de milioane de euro, blonda lu' Băse se aruncă cu toată forța în mișcarea suveranistă patriotică, singurul loc […]
Spania e extraterestra fotbalului: 6-0 în Turcia – și s-a oprit în minutul 62! Cele 17 echipe (din 48) calificate deja
Spania face furori în preliminariile Campionatului Mondial de fotbal, ediția a 23-a, ce va fi găzduită anul viitor de SUA, Mexic și Canada (11 iunie – 19 iulie 2026) și la care vor participa în premieră 48 de națiuni (față de 32 la ultimele 7 ediții). În Europa, preliminariile CM 2026 sunt organizate în 12 […]
VIDEO. Hegemonia Alcaraz – Sinner înclină spre spaniol: 6-4 în turneele de Grand Slam – și are doar 22 de ani!
Carlos Alcaraz pare o mașină de jucat tenis: la 22 de ani și 4 luni, are deja în palmares 6 trofee de Grand Slam – performanță pe care la vârsta sa nu o bifaseră nici legendarii Djokovici, Nadal sau Federer. Dar Alcaraz nu e singur: dominația tenisului masculin o asigură, de doi ani, împreună cu […]
Prezența la Beijing a jalnicei PSD-iste semianalfabetă funcțional și a fostului pușcăriaș PSD-ist, clovn corupt cu veleități sinucigașe, alături de „crème de la crème" a dictatorilor sângeroși, a autocraților odioși şi a tiranilor scârboși, nu trebuie să mire pe absolut nimeni. Cei doi ipochimeni autohtoni fac parte integrantă din spațiul ideatic și politic concentraționar de […]
Hai să vă povestesc un pic despre Avram Iancu, că pe AUR-iștii care zbiară prin cimitirul de la Țebea nu i-a interesat niciodată cine a fost cu adevărat personajul pașoptist complex, devenit o legendă a Munților Apuseni. Bunicul lui Avram Iancu a fost preot ortodox în Vidra de Sus (în prezent, comuna Avram Iancu, județul […]
Observ formatori de opinie care afirmă că președintele îl subminează sau, în orice caz, că nu-l susține pe prim-ministru. Nu mi se pare că ei au dovezi. În schimb, avem dovada clară că prim-ministrul a fost cel care l-a subminat pe președinte, chiar dinainte să intre pe teren. Mă refer la creșterea TVA. Acum, că […]
Te simți extrem de mândru când, plimbându-te prin toată Europa, o vezi plină de Dacii. Plină! O companie românească cu capital străin a preluar un brand românesc și l-a făcut european. Dacia România a anunțat că, din cauza aberației fiscale marca PSD-AUR numită impozit pe cifra de afaceri, are dificultăți în a dezvolta și lansa […]
Palatul ăla din poză este căsuța de vacanță a lui Viktor Orban. Un tip suveranist care apără Ungaria de dușmani imaginari, ca să se îmbogățească el și camarila. Pentru că aşa e cu suveraniștii: cu patria în gură, te fac la buzunare. Pe Comunitatea Liberală un articol despre ce potlogării mai fac suveraniștii în vecini. […]
Dacă aseară ați ales un film și nu declarațiile lui Trump de la Casa Albă (un film mai bun decât orice se găsește pe Netflix), vă las mai jos o întrebare adresată lui Trump și răspunsul oferit de acesta. E o transcriere a conversației, nu am adăugat cuvinte de la mine. Găsiți ușor clipurile dacă […]
Toată lumea a fost revoltată că râsul curcilor de Dăncilă și Bombonel-Suicidel au fost invitați la summitul dictatorilor. Dar să privim așa: vă dați seama ce disperați sunt dictatorii asiatici să aibă parteneri în Europa, dacă-i poftesc în poza de grup pe doi expirați care nu mai înseamnă de mult nimic în țara lor? De […]
Drumul spre turneul final din 2026 aduce în acest weekend dueluri care pun față în față tradiție, orgolii și povești ce depășesc terenul de joc. De la Portugalia lovită de „tragedia funicularului" la duelul spaniolilor cu Turcia, cu Germania pusă sub presiune, fiecare partidă are savoarea ei. Super Oferta pentru meciurile din preliminarii! Început cu […]
Beijingul este mult, mult mai insidios decât Moscova în extinderea influenței sale la nivelul țărilor luate în colimator. România e o țintă, iar o analiză a think-tank-ului CEPA publicată acum 3 ani arăta că minimum 4 foști premieri (Năstase, Dăncilă, Ponta, Boc) și doi foști miniștri de Externe (Meleșcanu, Severin) sunt conectați la rețea. În […]
Tatăl meu a scris poezia „Cât trăim pe-acest pământ" undeva prin anul 1987. Pentru mulţi, aceasta a devenit un imn al Mişcării de Eliberare Naţională, fiindcă în 1989, când poporul nostru a cerut să i se întoarcă înapoi limba română, alfabetul latin şi libertatea, aproape peste un milion de oameni din Piaţa Mării Adunări Naţionale […]
Articol publicat de regretatul scriitor basarabean Nicolae Dabija (1948–2021) pe 23 septembrie 1999. Un medic le spune rudelor unui bolnav incurabil: – Luaţi-l acasă! Ce să-i mai daţi? Nu-i mai daţi nimic… Moare… Peste un an de zile, cel care se aflase în gura morţii vine la medic cu un miel, o damigeană de zaibăr […]
Cât timp unii, puțini, fac eforturi disperate să salveze România, AUR și restul trădătorilor fac orice ca țara să se ducă la fund cu totul. George Simion a supus ieri
Noua Axă a Răului: Xi Jinping, Vladimir Putin, Kim Jong Un și crimele comise de ei. Episodul 1: Noul Imperiu Comunist Chinez # Ziaristii
Dacă ar mai fi fost necesară o confirmare a ticăloșiei, egolatriei și narcisismului celor doi dictatori ai Rusiei imperialiste și Chinei comuniste, discuția dintre cei doi siniștri, surprinsă fără voie de un microfon rămas deschis pe subiectul posibilității de a obține „tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte”, ar fi argumentul suprem că orice […] Articolul Noua Axă a Răului: Xi Jinping, Vladimir Putin, Kim Jong Un și crimele comise de ei. Episodul 1: Noul Imperiu Comunist Chinez apare prima dată în Ziariștii.
TVR îl acuză de minciuni grosolane pe redactorul-șef de la „Libertatea”, fost angajat al televiziunii publice. Dorin Chioțea s-ar răzbuna pentru că TVR i-a făcut două plângeri penale, în dosare cu prejudiciu de 450.000 de euro, și l-a tras pe linie moartă # Ziaristii
Un articol publicat joi de „Libertatea” a fost taxat dur de cei vizați: Societatea Română de Televiziune (SRTv) și directorul general al acesteia, jurnalistul Dan-Cristian Turturică. Printr-un comunicat, televiziunea publică îl acuză pe redactorul-șef de la „Libertatea”, Dorin Chioțea, se răzbună pe fostul său angajator pentru că se află în cercetare penală la plângerea acestuia. […] Articolul TVR îl acuză de minciuni grosolane pe redactorul-șef de la „Libertatea”, fost angajat al televiziunii publice. Dorin Chioțea s-ar răzbuna pentru că TVR i-a făcut două plângeri penale, în dosare cu prejudiciu de 450.000 de euro, și l-a tras pe linie moartă apare prima dată în Ziariștii.
Prezența lui Dăncilă la Beijing, alături de Putin, e chiar mai periculoasă decât a lui Năstase. Viorica Vasilica Dăncilă, zisă Veorica, zisă Vasilica, zisă Inteligența Națiunii, a fost premier destul de recent, fiind debarcată în 2019. În acei ani în care s-a aflat în fruntea Guvernului României, a avut full acces la secrete de stat […] Articolul Cu Vasilica la dictatori apare prima dată în Ziariștii.
Magistrații încearcă să-și salveze la CCR pensiile nesimțite și pensionarea la 50 de ani. Decizie luată de Curtea Supremă în unanimitate # Ziaristii
Magistrații se agață cu gherele de privilegiile nerușinate de care beneficiază în prezent, prin complicitatea, lașitatea și slăbiciunile unor guvernări iresponsabile. Constituiți într-o adevărată „tagmă a jefuitorilor”, ei au hotărât să atace la Curtea Constituțională – prin Curtea Supremă – legea care i-ar aduce la un cadru ceva mai rezonabil, deși judecătorii și procurorii ar […] Articolul Magistrații încearcă să-și salveze la CCR pensiile nesimțite și pensionarea la 50 de ani. Decizie luată de Curtea Supremă în unanimitate apare prima dată în Ziariștii.
Jurnalistul și scriitorul Grigore Cartianu, redactorul-șef al publicației Ziaristii.com, va fi prezent vineri și sâmbătă (5-6 septembrie) la Chișinău, pentru a participa la Salonul Internațional de Carte Bookfest 2025. El va acorda autografe pe toate cele 10 volume ale sale, care vor putea fi achiziționate la standul Editurii Cuantic. Noutatea cu care vine Grigore Cartianu […] Articolul Grigore Cartianu – vineri și sâmbătă la Salonul de carte Bookfest Chișinău apare prima dată în Ziariștii.
Doar sportul e în stare de așa „piruete”: de la 0-6, 0-6 în finala de la Wimbledon la 6-4, 6-3 în „sferturi” la US Open! # Ziaristii
O revanșă uluitoare a avut loc miercuri la US Open, în sferturi de finală: americanca Amanda Anisimova a eliminat-o pe poloneza Iga Swiatek, în două seturi, la mai puțin de două luni de la umilitorul 0-6, 0-6 în finala de la Wimbledon, disputată de aceleași două tenismene. 12 iulie 2025: Finala feminină de la Wimbledon […] Articolul Doar sportul e în stare de așa „piruete”: de la 0-6, 0-6 în finala de la Wimbledon la 6-4, 6-3 în „sferturi” la US Open! apare prima dată în Ziariștii.
Este siderant și revoltător ceea ce a afirmat Președintele! Cum a ajuns, oare, la o atare concluzie halucinantă!? Cum a măsurat cantitatea de munca a magistraților occidentali/europeni prin comparație cu truda celor români? Care a fost criteriul științific? A fost unul calitativ, unul cantitativ, unul sintetic? Pfff… Nu există, evident, o analiză care să stea […] Articolul Nu e grav, e foarte grav! apare prima dată în Ziariștii.
Dăncilă, tupeu de Proasta Satului: „Avem un ministru de Externe care izolează România”. Bine că a „dezizolat-o” ea, cu Putin, Lukașenko și Kim Jong Un! # Ziaristii
Cu o dotare intelectuală minoră și o dorință de parvenire majoră, Viorica Dăncilă a purces să dea explicații pentru că ea și Adrian Năstase – ambii, foști prim-miniștri și foști președinți ai PSD – au făcut poze de grup cu alde Vladimir Putin (Rusia), Kim Jong Un (Coreea de Nord), Aleksandr Lukașenko (Belarus) și Xi […] Articolul Dăncilă, tupeu de Proasta Satului: „Avem un ministru de Externe care izolează România”. Bine că a „dezizolat-o” ea, cu Putin, Lukașenko și Kim Jong Un! apare prima dată în Ziariștii.
Revoluție la Externe: Oana Țoiu (USR) îl face zob pe Adrian Năstase (PSD)! MAE: „Politicienii prieteni cu Putin nu ne reprezintă!” # Ziaristii
Evoluție de neimaginat la Ministerul Afacerilor Externe (MAE): USR-ista Oana Țoiu, actuala conducătoare a instituției, îl trimite la groapa de gunoi a diplomației pe Adrian Năstase, fost ministru de Externe și fost președinte al PSD. Luarea de poziție a avut loc după afișarea lui Năstase alături de scelerații Vladimir Putin și Kim Jon Un, la […] Articolul Revoluție la Externe: Oana Țoiu (USR) îl face zob pe Adrian Năstase (PSD)! MAE: „Politicienii prieteni cu Putin nu ne reprezintă!” apare prima dată în Ziariștii.
Năstase şi Dăncilă pozează mândri alături de Putin, Xi Jinping și Kim Jong Un, la parada militară din China, în conclavul dictatorilor! # Ziaristii
Ziua de miercuri, 3 septembrie, a adus un tablou al rușinii pentru PSD și, indirect, pentru România. Doi foști prim-miniștri ai acestui partid, Adrian Năstase și Viorica Dăncilă, au participat la parada militară de la Beijing, pozând mândri alături de dictatori siniștri precum Vladimir Putin (Rusia), Kim Jong Un (Coreea de Nord) și Xi Jinping […] Articolul Năstase şi Dăncilă pozează mândri alături de Putin, Xi Jinping și Kim Jong Un, la parada militară din China, în conclavul dictatorilor! apare prima dată în Ziariștii.
Se strânge lațul pentru extremistul Dan Tănasă. Deputatul AUR pare să-l fi „manipulat” decisiv pe xenofobul din Colentina # Ziaristii
Tânărul de 20 de ani care a lovit un livrator din Bangladesh pe o stradă din cartierul bucureştean Colentina este cercetat acum și pentru propagandă legionară. Anterior fusese pus sub acuzare pentru loviri sau alte violenţe. El susține că a fost manipulat online, iar principalul manipulator din ultima vreme a fost deputatul Dan Tănasă (AUR), […] Articolul Se strânge lațul pentru extremistul Dan Tănasă. Deputatul AUR pare să-l fi „manipulat” decisiv pe xenofobul din Colentina apare prima dată în Ziariștii.
Trump mută Comandamentul Spațial al SUA din Colorado pentru a pedepsi acest stat care a votat împotriva sa! Noul sediu va fi în Alabama, care a votat „corect” # Ziaristii
După o săptămână de absență din spațul public, Donald Trump a susținut o conferință de presă la Casa Albă. El a anunțat mutarea Comandamentului Spațial al SUA din Colorado în Alabama. Președintele SUA nu s-a abținut să spună că a luat această decizie și pentru că statul Colorado, cu sistemul său de vot, a susținut-o […] Articolul Trump mută Comandamentul Spațial al SUA din Colorado pentru a pedepsi acest stat care a votat împotriva sa! Noul sediu va fi în Alabama, care a votat „corect” apare prima dată în Ziariștii.
lie Bolojan și Nicușor Dan nu sunt perfecți. La trei luni după ce i-am pus în vârful statului, încep să ne dezamăgească. Unii au impresia că președintele a fost deja anexat de securime, sau că Bolojan n-are forța să intre în adâncimea reformelor, ci se mulțumește cu ajustări administrativ-contabile. Președintele pare că face concesii nepermise […] Articolul Dan și Bolojan apare prima dată în Ziariștii.
La Cluj, un muncitor străin a fost bătut cu bestialitate de către un tânăr român de doar 18 ani. Victima a fost lovită cu o bucată de lemn în cap și în spate și se află acum în spital, în comă, fără a se ști dacă va supraviețui. Cei care spuneau zilele trecute că în […] Articolul E deja grav: extremiștii varsă sânge! apare prima dată în Ziariștii.
Babuinii s-au impus în coaliție. Din nou. Drept urmare, impozitul minim pe cifra de afaceri – aberația nepereche în lume, opera securiștilor PSD-AUR – rămâne în vigoare. Să luăm un exemplu: firma Aquila. Cred că multă lume a văzut pe șoselele patriei tiruri inscripționate cu Aquila. Firma asta distribuie mărfuri. Iată un fragment din ultimul […] Articolul Babuinii s-au impus apare prima dată în Ziariștii.
Un fermier știe că munca la câmp nu înseamnă doar semănat și recoltat. Între aceste două etape esențiale se află un întreg proces de îngrijire și protejare a culturilor, care poate duce la o producție bogată sau care poate afecta calitatea și cantitatea roadelor. Cereale, legume, pomi fructiferi, viță de vie – fiecare cultură are […] Articolul Cum să alegi tratamentele potrivite pentru protecția culturilor apare prima dată în Ziariștii.
La PSD-iști, bătaia e ruptă din rai! Vanghelie a amenințat-o cu moartea pe ex-deputata ce i-a fost concubină. Ordin de protecție împotriva fostului primar # Ziaristii
Duduie familia tradițională la PSD! După ce Petre Daea și-a amenințat soția, duios, cu „Te rup în două!” și „Îți mut dinții!”, Marian Vanghelie a dat buzna peste fosta concubină și i-a „promis” că o omoară. Și Daea, și Vanghelie se aflau la cea de-a doua relație, după ce, în mod suveran, divorțaseră de primele […] Articolul La PSD-iști, bătaia e ruptă din rai! Vanghelie a amenințat-o cu moartea pe ex-deputata ce i-a fost concubină. Ordin de protecție împotriva fostului primar apare prima dată în Ziariștii.
Apelul Soranei Cîrstea, la New York: „Oricine mi-a furat trofeul de la Cleveland, din camera 314 a hotelului, vă rog să-l înapoiați! Nu are nicio valoare materială” # Ziaristii
Aflată la New York pentru participarea la US Open, Sorana Cîrstea a avut parte de o experiență traumatizantă. Tenismena română a constatat că trofeul abia câștigat la Cleveland i-a fost furat din camera de hotel! Așa s-a încheiat o săptămână intensă pentru Sorana, pe ruta Cleveland – New York. Deocamdată, hoții n-au „percutat” la apelul Soranei. […] Articolul Apelul Soranei Cîrstea, la New York: „Oricine mi-a furat trofeul de la Cleveland, din camera 314 a hotelului, vă rog să-l înapoiați! Nu are nicio valoare materială” apare prima dată în Ziariștii.
China comunistă, ca și Rusia, are mulți fani prin țări foste comuniste ca a noastră. Este un miraj, o atracție, un model de succes, în opoziție cu capitalismul american (care nu mai este nici el unul foarte clar de ceva vreme). Un sistem deloc liber, tiranic în multe zone de acțiune, lipsit de transparență, agresiv […] Articolul „Miracolul” comunist chinez apare prima dată în Ziariștii.
Viceprimarul și un director din Primăria Baia Mare sunt trimiși la Miami să combată sărăcia din România! Și Consiliul Județean Galați își trimite patru oameni în SUA, pe bani publici # Ziaristii
În vremuri în care de la centru se cere austeritate și reducerea deplasărilor externe, la Baia Mare și Galați se aprobă deplasări în SUA, pentru a învăța cum se combate sărăcia, respectiv pentru „promovare și cooperare economică”. Decidenții sunt reprezentanți ai PSD. Pentru doi angajați ai Primăriei Baia Mare, gestiunea populaţiei aflate în situaţie de […] Articolul Viceprimarul și un director din Primăria Baia Mare sunt trimiși la Miami să combată sărăcia din România! Și Consiliul Județean Galați își trimite patru oameni în SUA, pe bani publici apare prima dată în Ziariștii.
Epopeea Godină – Turcescu, în 15 episoade. Polițistul: „Securistule, eu nu sunt un ticălos care-și minte publicul!”. Colonelul „suveranist” s-a plasat de partea răului și în cazul „bestiei din Colentina” # Ziaristii
Agresiunea din cartierul bucureștean Colentina i-a încăierat pe jurnalistul-„șpion” Robert Turcescu și polițistul Marian Godină. Colonelul acoperit-descoperit s-a plasat și de această dată de partea răului, încercând să minimizeze gravitatea violenței xenofobe, ba chiar să pună la îndoială existența agresiunii! Godină, autorul dezvăluirii, i-a făcut un rechizitoriu devastator noului „suveranist de sezon”. Cazul bengalezului bătut […] Articolul Epopeea Godină – Turcescu, în 15 episoade. Polițistul: „Securistule, eu nu sunt un ticălos care-și minte publicul!”. Colonelul „suveranist” s-a plasat de partea răului și în cazul „bestiei din Colentina” apare prima dată în Ziariștii.
VIDEO. Bestia și polițistul: paralela Cosmin Tudoran – Andrei Jianu. Fascistul agresv, pus cu botul pe labe de un polițist de nota 10 # Ziaristii
Un tânăr de 20 de ani, cu capul intoxicat de idei fascist-legionare, a creat o imagine îngrozitoare României, convins că o apără de „invadatorii” străini. Un polițist de 23 de ani, aflat în timpul liber, a făcut un imens serviciu țării sale, salvându-i imaginea prin modul exemplar în care l-a anihilat pe fascistul „geto-dac”. Portretele […] Articolul VIDEO. Bestia și polițistul: paralela Cosmin Tudoran – Andrei Jianu. Fascistul agresv, pus cu botul pe labe de un polițist de nota 10 apare prima dată în Ziariștii.
În ultimele zile, ventilatorul de minciuni AUR-iste a creat o campanie xenofobă nu doar grețoasă, ci și foarte periculoasă. AUR nu-și recunoaște vina directă pentru violențele de marți, ci pune premise serioase pentru violențe viitoare. Singura reacție a trompetelor Rusiei la agresarea livratorului bengalez este o minciună. Nu acceptă că Dan Tănase a instigat la […] Articolul AUR – ventilatorul de minciuni xenofobe apare prima dată în Ziariștii.
Când am emigrat în Suedia, la vreo lună după ce mi-am depus actele pentru obținerea numărului personal – echivalentul CNP – am primit invitația de a urma școala de limbă suedeză – Svenska för Invandrare (SFI). Pentru extracomunitari, școala e obligatorie; pentru migranții din UE e opțională, dar cursurile sunt gratuite, oferite de primării. Școala […] Articolul Incluziune suedeză, excluziune geto-dacă apare prima dată în Ziariștii.
