„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe joi, 11 septembrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Mirel Palada
Gândul, 10 septembrie 2025 21:10
Invitatul emisiunii este Mirel Palada. Emisiunea poate fi urmărită pe Facebook și YouTube Gândul.
• • •
Acum 10 minute
21:20
Cămin studențesc de lux în Timișoara. Cei mai buni studenți ai Universității de Vest se vor muta acolo # Gândul
Căminul studențesc nu mai înseamnă camere înghesuite în mobilier vechi. În curând, cei mai buni studenți ai Universității de Vest din Timișoara se vor muta într-o clădire care seamănă, mai degrabă, cu un hotel de patru stele: are spații moderne, băi private, bucătării complet utilate și tehnologii inteligente. Toate fac parte din conceputul căminelor elitelor. […]
Acum 30 minute
21:10
Acum o oră
20:50
Salariile profesorilor din România, mult mai ridicate decât ale altor dascăli europeni. Ce indică un raport al OCDE # Gândul
Salariile profesorilor din România sunt mult mai ridicate decât ale altor dascăli europeni. Este concluzia la care au ajuns experții internaționali ai Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică. În timp ce sindicatele protestează și pun la cale încă un protest de amploare în Capitală, raportul arată că un învățător român câștigă cu 14% mai mult […]
20:40
A fost adoptată o rezoluţie prin care cere accelerarea negocierilor de aderare cu Republica Moldova şi creşterea sprijinului financiar # Gândul
Europarlamentarii au adoptat miercuri, cu o largă majoritate de peste 75%, o rezoluţie iniţiată de Siegfried Mureșan (PPE) prin care cere Comisiei Europene accelerarea negocierilor de aderare cu Republica Moldova și creșterea sprijinului financiar pentru această țară candidată. Rezoluția cuprinde două elemente, menționează Siegfried Mureșan și anume: „În primul rând, cerem accelerarea procesului de […]
20:30
România are cele mai multe zile libere legale din UE. Angajații români pot avea anual 2 luni nemuncite, dar plătite # Gândul
Avem 17 zile libere pentru sărbătorile legale, cele mai multe din Uniunea Europeană. Acestea, combinate cu cele 20 de zile de concediu, duc la aproape două luni libere pe an nemuncite, dar plătite, potrivit Kanal D. Unele guverne propun să reducă zilele libere pentru a crește producția și bugetele de stat. Rămâne însă o întrebare […]
Acum 2 ore
20:20
Un total de 26 de piloți de top, proveniți din cele mai importante discipline ale automobilismului sportiv, se vor întrece în acest weekend la prima etapă de Super Rally organizată în municipiul Hunedoara, Trofeul Mihai Leu, competiție dedicată memoriei legendarului campion la box și raliuri. Etapa va debuta vineri seară, de la ora 18:00, cu […]
20:10
Baltica şi Arctica: Polonia şi Finlanda se afirmă la Washington, România îşi pierde din atractivitate # Gândul
De la Washington, unde a fost primit ca lider al unei țări care contează, tânărul președinte al Poloniei Karol Nawrocki s-a deplasat în Finlanda, sigur, după o mică escală la Vatican. Știrea ar fi trebuit să suscite în România ceva mai mult decât preluarea unor declarații ale președintelui polonez cu privire la Rusia și să […]
20:10
Patronatele din hoteluri și restaurante, speriate de zvonurile că TVA ar urma să crească la 21% pentru această industrie. Avertismentul acestora # Gândul
Patronatele din hoteluri și restaurante se sperie cumplit de zvonurile că TVA ar urma să crească la 21% pentru această industrie. Majorarea era prevăzută în varianta inițială a primului pachet fiscal, însă a fost eliminată după negocierile politice, dat fiindcă industria are un lobby puternic în PSD. Patronatele spun că vor pierde cu totul lupta […]
19:40
Prima reacție a lui Donald Trump la incursiunea rusă în spațiul aerian al Poloniei de noaptea trecută: „Ce-i cu Rusia?” # Gândul
Președintele Statelor Unite Donald Trump a reacționat la incursiunea rusă în spațiul aerian al Poloniei de noaptea trecută. Într-o postare pe rețeaua sa de socializare Truth Social, liderul de la Casa Albă s-a întrebat de ce Rusia i-a violat spațiul aerian al Poloniei. după ce pe 15 august, Donald Trump l-a primit pe Vladimir Putin […]
19:40
Victor Micula, fiul miliardarului Viorel Micula, a fost condamnat la 3 ani şi o lună de închisoare cu executare pentru accesarea ilegală a bazelor de date ale MAI şi alte infracţiuni informatice. În același dosar, alți trei polițiști care l-au ajutat au primit pedepse cu executare. Tribunalul Bihor s-a pronunțat, miercuri, în ce-l privește […]
19:30
Copiii încep lupta cu materia de la școală, părinții încep războiul total cu virozele. Un coșmar este pentru fiecare dintre noi iarna cu program de școală și de grădiniță, când o săptămână merge în colectivitate și două stă acasă, că a răcit. Și atunci, din disperare, facem și noi ce putem și ce am auzit […]
Acum 4 ore
19:10
Fondul suveran al Norvegiei crește INVESTIȚIILE în energia regenerabilă pentru a deveni lider mondial pe această nișă # Gândul
Fondul suveran al Norvegiei dorește creşterea investiţiilor în sursele regenerabile, pentru a se putea extinde tehnologic și geografic dincolo de Europa. Fondul norvegian are deja active fotovoltaice şi eoliene în Europa, iar până acum a alocat doar 8 din cele 38 de miliarde de dolari prevăzute pentru investiţii în infrastructura dedicată energiei regenerabilă, informează Bloomberg. […]
19:00
O bunică de 76 de ani este obligată să-și vândă casa de 600.000 £ după un proces cu vecina, din cauza unui gard. Cum s-a ajuns aici # Gândul
O femeie în vârstă de 76 de ani din Marea Britanie ete forțată să își scoatp casa la vânzare, după ce a pierdut un process de cinci ani cu vecina sa, privind mutarea unui gard. Decizia instanței a venit după ce cheltuielile de judecată au ajuns la peste 113.000 de lire sterline. Jenny Field, o […]
19:00
Paris: Momentul în care Poliția ATACĂ protestatarii „Blocăm Totul” adunați în zona Gare du Nord # Gândul
Mai multe înregistrări care au surprins momentul în care forțele de ordine franceze au atacat protestatarii mișcării “Bblocăm Totul,” în zona Gare du Nord de la Paris, au fost difuzate pe rețelele sociale. Acțiunile mișcării „Blocăm Totul” din Franța de miercuri au avut loc în mai multe orașe din Franța, dar fără a atinge ținte […]
18:50
Pariul lui Horia Sabo, CEO Codata Software Solutions: ”Construim cel mai mare integrator IoT din România” # Gândul
Directive precum NIS2 și viitorul AI Act pun presiune pe state să adopte standarde ridicate de securitate și etică digitală. În acest context, Horia Sabo consideră că țara noastră ar putea deveni un laborator de bune practici Pentru Horia Sabo, CEO al Codata Software Solutions și membru al conducerii Computerland, integrarea IoT (Internet of Things) […]
18:40
Elena Lasconi avertizează în legătură cu Nicușor Dan: „În momentele critice, așteptați-vă ca deciziile să le ia ALTCINEVA” # Gândul
Într-o ediție live a emisiunii „Ai aflat! cu Ionuț Cristache”, Elena Lasconi și-a exprimat, într-o notă ironică, speranța ca președintele Nicușor Dan să-și formeze o echipă competentă de consilieri pentru a avea reacții cât mai rapide în situațiile de criză. În acest context, fostul lider USR nu consideră că președintele este capabil să ia decizii […]
18:30
Digitalizarea văzută ca arhitectură civică? Horia Sabo, Codata Software Solutions: ”Nu este doar o chestiune de business, ci un drept civic” # Gândul
Discuțiile despre digitalizare se poartă de cele mai multe ori în termeni de costuri,însă există antreprenori care încearcă să mute conversația din zona strict tehnologică spre una mai profundă – cea a impactului social. „Digitalizarea nu este doar o chestiune de business. Este un drept civic, la fel de important ca accesul la educație sau […]
18:30
Veolia România devine un furnizor integrat de servicii de utilități publice, prin preluarea pachetului majoritar General Me.el Electric # Gândul
> Extinderea portofoliului cu servicii de energie electrică pentru joasă, medie și înaltă tensiune, care vin în completarea soluțiilor existente de apă, canalizare, gaz, energie termică. > Alinierea cu obiectivele programului strategic “GreenUp” al Grupului Veolia, prin diversificarea soluțiilor pentru decarbonizare, precum producția de energie electrică solară și stocarea în sisteme de baterii. Creșterea capacității […]
18:30
Ministerul rus de Externe, despre incursiunea DRONELOR în spațiul polonez: Teritoriul Poloniei nu a fost vizat # Gândul
Ministerul rus de Externe a declarat că Polonia răspândește „povești” despre incursiunea dronelor în spațiul aerian polonez pentru a „escalada și mai mult criza ucraineană”. Într-o declarație publicată pe site-ul său, Ministerul de Externe al Rusiei a reiterat că nu a intenționat să vizeze teritoriul Poloniei. „Aceste fapte concrete demontează complet poveștile răspândite încă o […]
18:20
Diabetul de tip 2 este afecțiunea care face ca nivelul de zahăr din sânge să crească și să apară astfel complicații grave de sănătate. Alimentația corectă ajută la controlul nivelului de zahăr din sânge, iar o băutură specială, băută la micul dejun, poate să prevină apariția acestei afecțiuni. În cazul acestui tip de diabet, corpul […]
18:20
Mihai Fifor, reproșuri la adresa lui Nicușor Dan: Fără proiect de țară, România se conduce prin improvizații și decizii de moment # Gândul
„Mărturisesc că astăzi am crezut că nu aud bine, că poate nu am fost eu atent. Dar, nu, am auzit bine. Președintele Nicușor Dan ne spune, senin, că România nu are un proiect de țară”, a declarat deputatul PSD și fostul ministru al Apărării Mihai Fifor. Deputatul PSD se arată contrariat într-o postare pe Facebook […]
18:10
Elena Lasconi oferă detalii exclusive despre FURNICILE de care are grijă: „Le-am dat cozonac” # Gândul
Într-o ediție live a emisiunii „Ai aflat! cu Ionuț Cristache”, Elena Lasconi a oferit detalii exclusive despre starea actuală a mușuroiului de furnici pe care îl are în grijă. Urmăriți aici emisiunea integrală. „Furnicile sunt bine, tocmai le-am dat niște rămășițe de cozonac. Dacă nu ai respect pentru cea mai mică vietate, nu ai respect […]
18:10
Momentul în care premierul Nepalului e EVACUAT cu elicopterul. Imaginile amintesc de Revoluția din 1989 din România # Gândul
Protestele din Nepal, declanșate după o decizie a Guvernului de a interzice cele mai populare rețele sociale, au dus la schimbări majore în fruntea țării asiatice. În jur de 20 de oameni și-au pierdut viața în confruntările dintre protestatari și forțele de ordine, iar șeful Guvernului, KP Sharma Oli, a renunțat la funcție după ce […]
18:00
Elena Lasconi: „Oamenii din jurul meu au fost filați de Potra. Am dat această informație la SPP” # Gândul
Elena Lasconi, fosta candidată la prezidențiale și primar al muncipiului Câmpulung, a declarat la emisiunea „Ai aflat, cu Ionuț Cristache” că în perioada alegerilor pentru Cotroceni, persoanele din staff-ul ei ar fi fost „filați” de mercenarul Horațiu Potra, acuzat de acțiuni împotriva ordinii constituționale și apropiat al lui Georgescu. „Ce pot să vă spun Așa […]
17:50
Cuplu din SUA, jefuit la propria nuntă. Cum au furat hoții darul de 55.000 de euro. „Plângeam pe ringul de dans” # Gândul
Doi bărbați au fost arestați în legătură cu furtul cutiei în care erau puși banii primiți ca dar de nuntă. S-a întâmplat în Glendale, SUA. Astfel, hoții au ruinat ceea ce ar fi trebuit să fie una dintre cele mai frumoase seri din viața unui cuplu din Orange County. Unul dintre suspecți este acuzat că […]
17:50
Detaliul straniu legat de satul Wyryki Kolonia din Polonia, locul unde a căzut o dronă rusească peste o casă # Gândul
Pe 10 septembrie 2025 a avut loc cea mai gravă încălcare a spațiului aerian al NATO de către Federația Rusă. Mai multe drone ruse de top Shahed pătruns în spațiul aerian al Poloniei. Opt dintre acestea au fost doborâte de sistemul de apărare aeriană al Poloniei, potrivit DW. O dronă „kamikaze” de tip Shahed s-a prăbușit […]
17:30
Franța trece printr-o perioadă tensionată. Mii de oameni au ieșit în stradă în ultimele zile pentru a protesta față de noile reforme guvernamentale și măsurile de austeritate. De la majorarea vârstei de pensionare la modificările sistemului de burse și comasarea unor școli, cetățenii și sindicatele și-au strigat nemulțumirea, iar manifestațiile au devenit intense. Contactat în […]
17:30
Elena Lasconi confirmă că Nicușor Dan este un președinte „absent”: „Lipsă totală. Așa este el” # Gândul
Elena Lasconi, fostă candidată la prezidențiale, a explicat la emisiunea „Ai aflat, cu Ionuț Cristache”, atitudinea „absentă” a lui Nicușor Dan, în contextul tensiunilor socio-economice și a conflictului global de la granița cu România. Edilul municipiului Câmpulung a menționat că, la nivel politic, următorii cinci ani sub conducerea actualului șef de stat, vor fi caracterizați […]
Acum 6 ore
17:20
Dr. Anca Hâncu ne spune care este alimentul la care trebuie să renunțăm: „E lipsit de valoare nutritivă” # Gândul
Cunoscutul medic nutritionist, Anca Hâncu, spune care este alimentul pe care nu trebuie să îl consumăm, pentru o alimentație și o viață sănătoase. Ea spune că acest aliment este, de fapt, lipsit de valoare nutritivă. Dr. Anca Hâncu, care a transformat prevenția într-un principiu de viață, a vorbit despre puterea rutinei în cadrul unui stil de […]
17:20
UE ia în considerare să ACCELEREZE eliminarea importurilor de combustibili fosili din Rusia # Gândul
Uniunea Europeană ia în considerare accelerarea eliminării importurilor de combustibili fosili din Rusia, ca parte a noilor sancțiuni împotriva Moscovei, a declarat miercuri președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. Oficiali UE se află la Washington pentru a discuta despre coordonarea sancțiunilor împotriva Rusiei. În timp ce UE și SUA iau în considerare măsuri mai […]
17:10
Comisia de anchetă a ANULĂRII alegerilor moare înainte de înființare / AUR: Principalul BENEFICIAR al acestei fraude este Nicușor Dan # Gândul
Camera Deputaților a respins solicitarea AUR de a înființa o Comisie de anchetă privind anularea alegerilor. „PSD-PNL-USR-UDMR vor îngroparea adevărului!”, transmite AUR, după vot. Au fost 190 de voturi împotrivă și 88 pentru. „La 9 luni după ce românii au fost privați de dreptul lor fundamental la vot, adevărul continuă să fie ascuns. Sistemul a […]
16:50
Cum prepari compot de gutui, rezistent și ideal pentru păstrarea pe timp de iarnă. Secretul pe care puține gospodine îl cunosc # Gândul
Toamna este anotimpul perfect pentru a prepara compoturi delicioase din fructe proaspete. Compoturile sunt o modalitate excelentă de a conserva aromele și gusturile, dar trebuie să ții cont și de anumite secrete, pe care puține gospodine le cunosc. Gutuile, specifice pentru aroma intensă și de neuitat, sunt o opțiune ideală ce simbolizează toamna. Rezistent și […]
16:40
2025 este un an „PROST” pentru cultivatorii de mere. Producția, cu 10% mai puțin față de anul trecut, este la cel mai scăzut nivel din 2017 încoace # Gândul
2025 a fost un an prost pentru cultivatorii de mere. Cultivatorii români de mere vor obține în acest an numai 420.000 de tone, cu – 10% față de 2024. Din 2017, producția n-a mai fost așa scăzută. În urmă cu cinci ani, producția era crescută: la peste 600.000 de tone de mere. Țări ca Italia […]
16:40
Momentul în care una din dronele rusești a fost DOBORÂTĂ în Polonia a fost surprins de camere # Gândul
Polonia a fost nevoită să doboare în această noapte mai multe drone rusești care au pătruns în spațiul său aerian, iar momentul în care una dintre acestea este distrusă a fost filmat. Astfel, în spațiul public au apărut imagini în care se poate observa cum una dintre dronele rusești este interceptată și distrusă de sistemul […]
16:40
Elena Lasconi: Anularea alegerilor a fost „o lovitură de stat” / „Aveau scrisă invalidarea candidaturii lui Georgescu” # Gândul
Elena Lasconi, fost candidat la prezidențiale, a afirmat la emisiunea „Ai aflat, cu Ionuț Cristache”, că anularea primului tur de scrutin din luna noiembrie 2024 a fost „o lovitură de stat”. „O lovitură de stat pentru că, dacă exista pericolul (dar nu era acest pericol pentru că aveam informația de două zile că eram în […]
16:30
Premierul-desemnat al FRANȚEI Sébastien Lecornu vrea să pună capăt „decalajului dintre viața politică a țării și viața reală” # Gândul
Premierul-desemnat al Franței Sébastien Lecornu a promis miercuri „rupturi”, „pe fond” și „nu doar pe formă”, în cadrul ceremoniei de transfer a mandatului, unde a asigurat că „nicio cale nu este imposibilă” pentru a ieși din criza politică. După ce i-a mulțumit predecesorului său François Bayrou pentru „curajul său extraordinar”, noul locatar de la Matignon […]
16:30
Meteorologii Accuweather au actualizat prognoza meteo. Află cât mai țin ploile în București. Ziua de miercuri, 10 septembrie a adus picături de ploaie în București, dar temperaturi de vară. Astfel, azi, valorile termice nu au scăzut de 30 de grade. Nu scăpăm însă de ploi, iar în cele ce urmează vom detalia prognoza meteo. Meteorologii […]
16:30
Elena Lasconi, atacuri în RAFALĂ la Nicușor Dan: „Să ne așteptăm la reacții de la Cotroceni scrise de altcineva. Deciziile nu le va lua Nicușor Dan” # Gândul
Elena Lasconi, fosta candidată la prezidențiale, a afirmat, la emisiunea „Ai aflat, cu Ionuț Cristache”, că deciziile fundamentale pentru România nu vor fi luate de președintele Nicușor Dan, iar în momentele critice pentru țară, vor exista doar „reacții de la Cotroceni scrise de altcineva așa cum am avut o campanie scrisă de o echipă de […]
16:30
4 noi sesizări de neconstituționalitate depuse pe legile lui Bolojan / CCR judecă pe 24 septembrie 9 sesizări # Gândul
La Curtea Constituțională a României au mai fost înregistrate încă patru sesizări de neconstituționalitate, depuse de parlamentari de la AUR, POT și SOS, pe legile asumate de Ilie Bolojan, în Parlament. De asemenea, în aceeași zi se va judeca și sesizarea ÎCCJ asupra Legii pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de […]
16:30
Într-o ediție a emisiunii „Ai aflat! cu Ionuț Cristache”, Elena Lasconi a făcut apel la voluntarii lui Nicușor Dan, care se ocupă de filmarea președintelui, să vină să o ajute și pe ea cu materialele de campanie. Urmăriți aici emisiunea integrală. „Eu știam că vreau să candidez la primărie, fiindcă vreau să schimb țara asta […]
16:20
Elevii unui oraș din România merg la şcoală GRATIS, în autobuze speciale, cu pază şi protecţie. Ei sunt însoțiți mereu de un polițist local # Gândul
La Braşov, elevii merg la şcoală cu pază şi protecţie. Astfel, în autobuzele speciale cu care circulă aceștia se află și câte un poliţist local. În acest fel, autorităţile vor să reducă blocajele matinale din trafic şi să le ofere părinţilor încrederea că cei mici sunt în siguranţă, notează Observator TV. „Ar trebui să inspire […]
16:20
Elena Lasconi mărturisește că se aștepta la TRĂDAREA venită din partea lui Ionuț Moșteanu: „El are asta în sânge” # Gândul
Într-o ediție a emisiunii „Ai aflat! cu Ionuț Cristache”, Elena Lasconi a vorbit despre relația pe care a avut-o cu foștii colegi de partid. Întrebată despre trădarea venită din partea lui Ionuț Moșteanu, Lasconi a mărturisit cu fermitate că nu a luat-o prin susprindere, ci se aștepta la acest lucru din partea sa . Urmăriți […]
16:10
Elena Lasconi nu dă nicio șansă relațiilor România- SUA cu Nicușor Dan președinte. Anularea alegerilor „o greșeală flagrantă a CCR” # Gândul
Elena Lasconi a declarat la emisiunea „Ai aflat, cu Ionuț Cristache” că relațiile cu SUA au fost puternic afectate de anularea alegerilor din luna noiembrie 2024. „O greșeală flagrantă pe care a făcut-o CCR”, a subliniat aceasta. „Nu ai cum să ai pretenția de relație onestă și democratică, atât timp cât tu calci în picioare […]
16:10
Într-o ediție a emisiunii „Ai aflat! cu Ionuț Cristache”, Elena Lasconi a lansat un val de ironii la adresa lui Nicușor Dan, făcând referire la concediul de o lună pe care șeful statului și l-a alocat, dar și la drumețiile sale prin pădure. Într-o notă plină de sarcasm, Lasconi l-a sfătuit pe șeful statului să […]
16:00
Motivul pentru care autoritățile INTERZIC coroanele de plastic la înmormântări. Se întâmplă în cimitirele din tot mai multe orașe # Gândul
Tot mai multe orașe din România interzic coroanele din plastic la înmormântări. De exemplu, în Timișoara, autoritățile locale au creat un regulament prin care vor să permită accesul doar cu flori naturale în cimitirele din oraș. Măsura urmărește să micșoreze cantitatea mare de deșeuri din plastic lăsate pe morminte. În cimitirele din Timișoara, de exemplu […]
16:00
Compania “FLY Lili” în vizorul procurorilor într-un dosar de evaziune fiscală. Afaceristul Jurgen Faff, prieten cu Iohannis, e căutat de anchetatori # Gândul
Percheziții de amploare au fost efectuate, miercuri, de polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Sector 1 din cadrul DGMB, sub supravegherea procurorului de la Parchetul Judecătoriei Sector 1. Conform surselor Gândul, la această oră este audiat directorul companiei aeriene „Fly Lili”, despre care se știe că era folosită de mercenarii lui Potra pentru a […]
16:00
Într-o ediție a emisiunii „Ai aflat! cu Ionuț Cristache”, Elena Lasconi, întrebată dacă creșterea TVA-ului putea fi evitată, a negat aceasta variantă. Fostul lider USR a venit cu presupunerea că în spatele scenei politice, există anumite firme care sunt „protejate” de sistem. Urmăriți aici emisiunea integrală. „Creșterea TVA-ului putea fi evitată? Cred că nu. Acolo […]
15:50
Emmanuel Macron denunță incursiunea „dronelor rusești” în POLONIA: “Nu vom face compromisuri cu securitatea Aliaților” # Gândul
Președintele francez Emmanuel Macron a condamnat miercuri cu „cea mai mare fermitate” o „incursiune a dronelor rusești” în Polonia și a cerut Moscovei să oprească fără întârziere „această goană cu capul înainte”. „Incursiunea dronelor rusești în spațiul aerian polonez în timpul unui atac efectuat de Rusia asupra Ucrainei este pur și simplu inacceptabilă”, a scris […]
15:50
Elena Lasconi: „Știu foarte bine că Nicușor Dan avea un proiect pentru campania prezidențială, dinainte să se anuleze alegerile” # Gândul
Elena Lasconi, fosta candidată la alegerile prezidențiale, a precizat la emisiunea „Ai aflat, cu Ionuț Cristache”, difuzată în exclusivitate pe Gândul, a declarat că Nicușor Dan avea încă dinaintea anulării primului „un proiect pentru campania de prezidențiale”. Adevărul e că, încă de pe data de 27 noiembrie anul trecut, se știa că intenționau să anuleze […]
15:50
Ministrul lituanian de Externe denunță incursiunea dronelor rusești în POLONIA/ „Nimeni nu este în siguranță” # Gândul
Ministrul lituanian de Externe, Kestutis Budrys, a avertizat, miercuri, că incursiunile cu drone ale Rusiei în statele membre NATO riscă să escaladeze și să se transforme într-un scenariu în care „utilizăm puterea militară unul împotriva celuilalt”. Polonia a doborât drone care au încălcat spațiul său aerian în timpul unui atac rusesc la scară largă în […]
