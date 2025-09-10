Prinţul Harry se întâlnește cu regele Charles al III-lea la Londra, pentru prima dată în peste un an
Digi24.ro, 10 septembrie 2025 21:10
Prinţul Harry a sosit miercuri la Clarence House, reşedinţa londoneză a regelui Charles al III-lea, unde urmează să-l întâlnească pe tatăl său pentru prima oară din februarie 2024, conform presei britanice, transmite AFP.
Acum 30 minute
21:10
21:00
Ministrul Bogdan Ivan, discuții cu FMI despre impactul eliminării plafonării. România are printre cele mai ridicate preţuri din Europa # Digi24.ro
Ministrul Bogdan Ivan a a discutat, miercuri, cu o delegaţie a FMI despre efectele eliminării plafonării preţurilor la energie, într-un context în care România are printre cele mai ridicate preţuri din Europa.
21:00
„Nu, Viktor.” Ministrul de Externe al Poloniei, replică tăioasă la reacția lui Orban față de incidentul cu dronele rusești # Digi24.ro
Ministrul polonez de externe, Radoslaw Sikorski, i-a dat o replică dură cu premierului maghiar, Viktor Orban, care susținea că poziția Ungariei pentru o pace cât mai rapidă este soluția pentru războiul din Ucraina. Oficialul de la Varșovia a spus că, în schimb, e timpul ca Orban „să ia o poziție clară și să condamne agresiunea rusească” asupra Ucrainei și Poloniei.
Acum o oră
20:50
Ministerul rus de externe spune că acuzațiile Poloniei despre dronele rusești doborâte sunt „mituri” # Digi24.ro
Ministerul rus de externe a acuzat miercuri Polonia că încearcă să „escaladeze” conflictul din Ucraina prin răspândirea unor „mituri” cu privire la intruziunea în spaţiul aerian polonez a unor drone despre care Varşovia susţine că au fost trimise de Rusia.
20:30
Victor Micula, condamnat la închisoare cu executare pentru acces ilegal la baze de date MAI # Digi24.ro
Tribunalul Bihor a decis, miercuri, să îl condamne pe Victor Micula, fiul magnatului orădean Viorel Micula, la 3 ani şi o lună de închisoare cu executare pentru accesarea ilegală a bazelor de date ale MAI şi alte infracţiuni informatice. Decizia nu este definitivă. Tot pedeapsă cu executare au primit și trei dintre polițiști care l-au ajutat.
Acum 2 ore
20:20
Kamala Harris, declarație surprinzătoare despre Joe Biden. Ce spune despre candidatura pentru al doilea mandat la Casa Albă # Digi24.ro
Fosta vicepreședintă a SUA, Kamala Harris, a lansat cele mai dure critici de până acum la adresa fostului ei șef, descriind decizia lui Joe Biden de a candida pentru un al doilea mandat drept „o imprudență”, potrivit unui fragment din cartea sa de memorii ce urmează să apară această lună, relatează BBC.
20:00
Prinţul Harry, donație pentru copiii răniți din Ucraina şi Gaza: „Au nevoie de sprijin ca să supravieţuiască şi să se recupereze” # Digi24.ro
Fundaţia Archewell a prinţului Harry va dona 500.000 de dolari unor proiecte, inclusiv derulate de Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS) pentru producerea de proteze şi acordarea de sprijin copiilor răniţi din Gaza şi Ucraina.
19:50
NASA a descoperit „cele mai clare semne de până acum” că pe Marte a existat viață. „Petele de leopard” studiate pe planeta roșie # Digi24.ro
Oamenii de știință cred că petele de pe o rocă prelevată de roverul Perseverance pe planeta Marte, anul trecut, ar putea fi create de forme de viață, a anunțat miercuri NASA. Piatra argiloasă, găsită într-o albie prăfuită de roverul NASA, este presărată cu marcaje poreclite „pete de leopard” și „semințe de mac”, relatează BBC.
Acum 4 ore
19:20
Prima reacție a lui Donald Trump după ce spațiul aerian al Poloniei a fost încălcat de 19 drone rusești # Digi24.ro
Președintele american, Donald Trump, a postat, la ore bune după ce spațiul aerian al Poloniei a fost încălcat de minimum 19 drone, iar avioane aliate au fost nevoite să doboare unele dintre acestea. Reacția a venit printr-o postare pe propria platformă de socializare, Truth Social, și nu este prea clară în privința acțiunilor președintelui american.
19:10
Culisele atacului Israelului asupra liderilor Hamas din Qatar, un aliat al SUA. Turcia și Egiptul avertizaseră asupra pericolului (WSJ) # Digi24.ro
Liderii de rang înalt ai Hamas – care s-au ascuns mult timp în țări gazdă din Orientul Mijlociu – au zburat în weekend la sediul grupării din capitala Qatarului, Doha. Pe ordinea de zi: un nou plan de încetare a focului în Fâșia Gaza, propus de SUA, aparent cu sprijinul Israelului.
19:00
O învăţătoare şi un elev au fost răniţi miercuri după-amiază într-un liceu cu specializare horticolă din Antibes, în sud-estul Franţei, într-un atac cu cuţitul, atacatorul fiind reţinut, conform informaţiilor obţinute de la poliţie şi prefectură, transmite AFP.
19:00
Germania a devenit cel mai mare furnizor de ajutor militar pentru Ucraina şi trimite în prezent mai multe arme decât Statele Unite, a declarat miercuri ministrul german al Apărării, Boris Pistorius, relatează dpa, preluată de Agerpres.
19:00
Jordan Bardella, liderul partidului Rassemblement National din Franţa şi al unuia dintre grupurile de extremă dreapta din Parlamentul European, a afirmat miercuri, la Strasbourg, că a obţinut voturile necesare pentru a depune o moţiune de cenzură împotriva preşedintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. Şi stânga radicală intenţionează să depună, la rândul său, o moţiune de cenzură.
18:50
De ce nu a jucat Baiaram în meciul cu Cipru. Dezvăluirea neașteptată a lui Mircea Lucescu # Digi24.ro
Antrenorul naționalei de fotbal, Mircea Lucescu, a vorbit la Digi Sport despre problemele pe care le-a avut cu unii jucători la meciul de marți seară cu Cipru, încheiat cu remiză (2-2).
18:40
Crearea unei comisii care să ancheteze anularea turului 1 al alegerilor, respinsă. Cum au votat deputații la modificarea legii CCR # Digi24.ro
Camera Deputaților a respins, în plenul de miercuri, înființarea unei comisii de anchetă care să investigheze circumstanțelor și responsabilităților legate de anularea alegerilor prezidențiale din România din decembrie 2024. Parlamentarii au respins și un proiect al AUR și SOS România prin care invalidarea oricărui tur putea fi făcută numai în baza unei contestații temeinic motivate.
18:40
Miliardarul care l-a depășit pe Elon Musk și a devenit cel mai bogat om din lume. Averea lui a crescut brusc cu 100 de miliarde USD # Digi24.ro
CEO-ul Oracle, Larry Ellison, a devenit pentru prima dată e cea mai bogată persoană din lume, detronându-l pe șeful Tesla, Elon Musk, relatează Business Insider.
18:30
Agricultorii români care vor primi despăgubiri din fonduri UE. Ministru: Au fost alocați 11,5 milioane de euro # Digi24.ro
Comisia Europeană a acceptat solicitarea României de acordare a despăgubirilor pentru fermierii din sectoarele pomicol şi viticol, ale căror culturi au fost afectate de îngheţul târziu din primăvara acestui an. Anunțul a fost făcut deministrul Agriculturii, Florin Barbu, care a precizat că fermierii români vor beneficia de 11,5 milioane de euro. Este a doua cea mai mare alocare din pachetul de ajutor aprobat de UE.
18:20
Donald Trump cere pedeapsa cu moartea pentru bărbatul acuzat că a ucis o refugiată din Ucraina în orașul Charlotte # Digi24.ro
Preşedintele american Donald Trump a cerut miercuri pedeapsa capitală pentru asasinul unei tinere ucrainene înjunghiate mortal într-un tramvai în oraşul Charlotte, a cărei moarte a provocat indignare în Statele Unite, mai ales printre personalităţile conservatoare.
18:10
AUR a depus moțiune împotriva ministrului Educației, Daniel David. Când va fi dezbătută și votată de Senat # Digi24.ro
AUR a depus o moțiune simplă împotriva ministrului Educației Daniel David numită „În loc de instrucție și excelență, umilință și dresaj”, a anunțat liderilor senatorilor acestui partid Petrișor Peiu. Senatul dezbate și votează moțiunea, în plenul de luni, de la ora 16.00.
18:00
Statele Unite sunt umăr la umăr cu aliaţii lor, a asigurat miercuri ambasadorul american la NATO, Matthew Whitaker. Reacția lui vine în urma incidentului din Polonia, care a doborât drone rusești intrate în spațiul său aerian - prima oară când o ţară NATO deschide focul de la invazia rusă în Ucraina.
17:40
Parlamentul a respins înființarea unei comisii de anchetă care să investigheze abuzurile sexuale în universități # Digi24.ro
Deputații au respins, miercuri, proiectul de hotărâre care înființează o comisie parlamentară de anchetă care să investigheze„abuzurilor sexuale și comportamentele deviante” din universitățile românești.
17:30
Promisiunea României pentru a grăbi intrarea în Visa Waiver. Muraru: „Capabilităţi pe care nicio altă ţară nu le-a mai avut până acum” # Digi24.ro
Ambasadorul României la Washington, Andrei Muraru, spune că țara noastră este pregătită să ofere un cadru avansat partajare a informaţiilor despre călătorii care merg în SUA, ca parte a eforturilor de includere a României în programul Visa Waiver, prin care românii ar putea călători fără vize în SUA.
Acum 6 ore
17:20
O pictură murală realizată de Banksy pe o clădire a justiției britanice a fost îndepărtată după ce a stârnit controverse # Digi24.ro
O pictură murală realizată de artistul stradal Banksy este a fost îndepărtată de pe peretele unei clădiri a tribunalului din Londra.
17:20
Părinții copiilor cu dizabilități pot lucra de acasă 8 zile pe lună. Ce mai prevede proiectul adoptat de către deputați # Digi24.ro
Deputații au adoptat, miercuri, un proiect prin care părinții care lucrează și au în grijă copii cu handicap de până la 18 ani pot lucra de acasă 8 zile pe lună sau în regim de telemuncă. Excepție fac doar situațiile în care felul muncii nu permite ca activitatea să poată fi făcută în astfel de condiții.
17:10
Ministrul chinez al apărării, Dong Jun, a purtat marţi o discuţie prin videoconferinţă cu omologul său american, Pete Hegseth, la iniţiativa acestuia din urmă, a informat miercuri agenţia chineză Xinhua.
17:10
Trump nu vede niciun motiv pentru a izola economic Rusia în afara războiului din Ucraina, spune vicepreședintele JD Vance # Digi24.ro
Președintele SUA, Donald Trump, nu crede că Rusia ar trebui izolată de economia globală în afara contextului războiului său împotriva Ucrainei, a declarat vicepreședintele JD Vance într-un interviu acordat One America News Network, publicat pe 10 septembrie, relatează Kyiv Independent.
17:00
Polițiștii locali ar putea purta Bodycam pe uniformă. Condițiile în care ar fi folosite (proiect) # Digi24.ro
Poliţiştii locali vor putea purta şi utiliza, în timpul exercitării atribuţiilor de serviciu, dispozitive portabile de înregistrare audio-video de tip Bodycam, arată un proiect de lege inițiat de către deputații PNL Gabriel Andronache și Patricia-Simina-Arina Moș și senatoarea PNL Nicoleta Pauliuc depus la Senat.
16:50
Viktor Ianukovici, fostul președinte prorus al Ucrainei, pierde definitiv procesul împotriva sancțiunilor UE # Digi24.ro
Fostul președinte ucrainean Viktor Ianukovici a pierdut miercuri, la Curtea de Justiție a Uniunii Europene, procesul prin care încerca să ridice sancțiunile impuse de Bruxelles încă din 2014, după fuga sa în Rusia, relatează Politico.
16:50
Un bărbat și fiul său de 14 ani au murit într-un accident grav lângă Baia Mare. Mașina lor a intrat într-un TIR # Digi24.ro
Un accident grav s-a produs miercuri la ieșirea din Baia Mare. Un tată și fiul lui de 14 ani au murit după ce mașina lor s-a izbit violent de un TIR.
16:40
Noi detalii în cazul profesoarei şi a copilului său, găsiţi morţi în Drobeta Turnu Severin. Ipoteza luată în calcul de anchetatori # Digi24.ro
Autorităţile din Mehedinţi au declanşat o amplă anchetă în cazul profesoarei care a fost găsită spânzurată, alături de copilul său de 7 ani, într-un apartament din Drobeta Turnu Severin. Potrivit unor surse judiciare, femeia, în vârstă de 57 de ani, şi-ar fi omorât copilul, după care s-ar fi spânzurat. Potrivit „Actual Mehedinţi”, vicepreşedintele Tribunalului Mehedinţi afirmă că începând din 2020, la instanţele din acest judeţ au fost înregistrate peste 20 de cauze în care părinţii copilului au figurat ca parte, fiind vorba atât de litigii civile, cât şi penale.
16:40
Traseul mitei de la ELCEN. Afaceristul moldovean care le-ar fi dat șpagă directorilor era exasperat: „În România încă se pune botul” # Digi24.ro
Claudiu Crețu, directorul general ELCEN, și Cristian Zamfiroi, directorul comercial ELCEN, ar fi pus la punct, împreună, o schemă prin care obțineau anumite procente din bani publici plătiți de societatea Electrocentrale București pentru contracte de lucrări la CET-urile din București. Surse apropiate anchetei au explicat pentru Digi24.ro cum a fost pusă în practică această schemă, cum obțineau directorii ELCEN mita și cum îi jigneau afaceriștii implicați în dosar.
16:30
Prima reacție a Guvernului de la Chișinău în cazul fostului adjunct al SIS, acuzat că spiona pentru KGB-ul de la Minsk # Digi24.ro
Cazul fostului ofițer de rang înalt al Serviciului de Informații și Securitate (SIS) este în atenția conducerii Republicii Moldova, inclusiv a premierului Dorin Recean. Precizarea a fost făcută pe 10 septembrie de purtătorul de cuvânt al Guvernului, Daniel Vodă.
16:20
Ursula von der Leyen propune o limită de vârstă pentru utilizarea rețelelor sociale în UE # Digi24.ro
Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, s-a pronunţat miercuri în favoarea unei limite de vârstă pentru utilizarea reţelelor sociale în Uniunea Europeană, relatează dpa, preluat de Agerpres.
15:50
De ce este UE interesată să exploateze resursele energetice regenerabile de pe Lună. „Ordinea globală a fost zguduită puternic” # Digi24.ro
În contextul în care ordinea mondială devine tot mai șubredă, Uniunea Europeană este nevoită să se orienteze spre spațiul cosmic în căutarea de materii prime. Pe scurt, trebuie să exploateze Luna. Asta susține Comisia Europeană într-un nou raport privind principalele amenințări la adresa securității și prosperității Europei, publicat marți, conform Politico.
15:40
Cum au votat europarlamentarii români proiectul prin care UE condamnă implicarea Rusiei în alegerile din R. Moldova. Cine s-a opus # Digi24.ro
Parlamentul European a votat o rezoluție prin care condamnă încercările Rusiei de a destabiliza Republica Moldova. Singurul europarlamentar român care a votat împotriva demersului este Diana Șoșoacă.
15:40
Ce este „Modelul de la Cluj” pe care ministrul Justiției vrea să îl extindă la nivel naţional, în toate penitenciarele # Digi24.ro
Ministrul Justiţiei, Radu Marinescu, a declarat, miercuri, că „modelul de la Cluj”, în care persoane private de libertate aflate în penitenciare lucrează pentru diverse companii este unul foarte bun şi că acesta va fi extins la nivel naţional, scrie Agerpres.
Acum 8 ore
15:20
Ce spune Nicușor Dan despre informările primite privind spionul moldovean. „A fost o colaborare cu partenerii pe care îi cunoaşteţi” # Digi24.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, miercuri, despre cazul spionului moldovean reţinut, că sunt informaţii pe care le are, dar pentru că este o anchetă în curs, nu poate să spună mai mult decât ce e public, el precizând că a fost o colaborare cu partenerii României cunoscuți şi cu Eurojust.
15:20
Femeia care a mușcat limba bărbatului ce a încercat să o agreseze a fost achitată după 61 de ani # Digi24.ro
O femeie din Coreea de Sud a fost achitată după ce o instanță a reexaminat condamnarea ei veche de zeci de ani pentru că a mușcat limba unui bărbat în timpul unui presupus atac sexual.
15:10
Explozii puternice la Vilnius: mai multe vagoane de tren cu gaz lichefiat ale companiei poloneze Orlen au luat foc # Digi24.ro
Explozii puternice s-au auzit, miercuri dimineață, în suburbiile capitalei Lituaniei, Vilnius, după ce mai multe vagoane de tren încărcate cu gaz lichefiat au luat foc, au anunțat autoritățile, potrivit ABC News.
15:10
Parlamentul European a votat o rezoluție înainte de alegerile din Republica Moldova. Ce condamnă eurodeputații # Digi24.ro
Într-o rezoluție, deputații critică intensificarea operațiunilor hibride și încercările de ingerință ale Rusiei înainte de alegerile parlamentare din Republica Moldova din 28 septembrie, se arată în textul publicat pe europarl.europa.eu.
15:10
Prima reacție a NATO: „Încălcarea spaţiului aerian al Poloniei a fost absolut imprudentă”. Mark Rutte: Suntem pregătiţi și vigilenți # Digi24.ro
Încălcarea spaţiului aerian al Poloniei de către drone ruseşti a fost „absolut imprudentă”, a declarat miercuri secretarul general al NATO, Mark Rutte, adăugând că încă nu s-a făcut o evaluare completă a incidentului. „Indiferent dacă a fost intenţionat sau nu, este absolut imprudent, este absolut periculos”, a spus Rutte, citat de Sky News.
15:00
Ce spune Kremlinul despre dronele rusești doborâte în Polonia. Anunțul lui Dmitri Peskov # Digi24.ro
Secretarul de presă al Kremlinului, Dmitri Peskov, a refuzat să comenteze miercuri despre situaţia dronelor care au intrat în cursul nopţii în spaţiul aerian polonez, sfătuindu-i pe jurnalişti să adreseze întrebările Ministerului rus al Apărării, relatează BBC.
14:40
Generalul (r) Virgil Bălăceanu: Dacă nu sunt drone în derivă, Rusia testează NATO. România trebuie să reacţioneze la fel ca Polonia # Digi24.ro
Generalul în rezervă Virgil Bălăceanu consideră că, în cazul în care dronele ruseşti doborâte în spaţiul aerian al Poloniei au făcut parte dintr-un „zbor planificat”, şi nu au fost „drone în derivă”, atunci Federaţia Rusă a lansat „o provocare” atât la adresa Poloniei, cât şi a NATO, pentru a vedea modul de reacţie al acestora şi dacă Alianţa este solidară în asemenea situaţii. El a afirmat, miercuri, la Digi24, că „obligatoriu” România trebuie să reacţioneze la fel ca Polonia în cazul în care s-ar confrunta cu o situaţie similară.
14:40
Profesor băgat în spital de un elev, după ce i-a spus că n-are voie să fumeze în școală. Inspectoratul județean Galați face o anchetă # Digi24.ro
Un elev de liceu din Galaţi a bătut un profesor, în curtea unităţii de învăţământ, după ce cadrul didactic i-a atras atenţia acestuia, dar şi altor liceeni că nu au voie să fumeze în incinta şcolii. Profesorul a ajuns la spital cu mai multe răni, iar Inspectoratul Şcolar Judeţean a declanşat o anchetă, elevul agresiv riscând sancţiuni grave, inclusiv exmatricularea.
14:40
Donald Trump a cerut UE să impună tarife de până la 100% asupra Indiei și Chinei, ca parte a eforturilor de a-l forța pe președintele rus, Vladimir Putin, să pună capăt războiului din Ucraina, potrivit unor rapoarte.
14:30
UE va lansa o misiune de supraveghere a flancului estic. Ursula von der Leyen anunță construirea unui „zid de drone” # Digi24.ro
Liderii europeni au promis o apărare mai puternică la frontieră, anunțând planuri de a lansa o misiune de „supraveghere a flancului estic” și de a construi un „zid de drone” pentru a proteja spațiul aerian al UE.
14:30
Nicușor Dan dă asigurări că România este pregătită să se apere în fața dronelor rusești: „Oamenii nu trebuie să fie îngrijorați” # Digi24.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, miercuri, despre situaţia din Polonia, unde mai multe drone ruseşti au pătruns în spaţiul aerian naţional al ţării, că România nu a avut incidente de acest fel, ci a avut accidental, la câteva sute de metri de graniţă. Preşedintele a dat asigurări că, dacă se va întâmpla, procedurile sunt pregătite pentru a reacţiona la fel, iar oamenii nu trebuie să fie îngrijoraţi.
14:30
Principalul organism de conducere al NATO s-a întrunit la cererea Poloniei. Consiliul Nord-Atlantic a mai discutat articolul 4 în 2022 # Digi24.ro
Consiliul Nord-Atlantic, principalul organ de decizie politică al NATO, s-a întrunit miercuri dimineaţă la nivel de ambasadori reunind reprezentanţii celor 32 de ţări NATO, pentru o reuniune planificată de mult timp. Cu toate acestea, potrivit diplomaţilor, aliaţii au decis ca reuniunea să aibă loc în temeiul articolului 4 din Tratatul alianţei, după ce Polonia a cerut activarea acestui articol în urma intruziunilor din spaţiul său aerian în cursul nopţii.
14:10
Scandal la sediul Poliției Ilfov, unde Călin Georgescu s-a prezentat pentru controlul judiciar. Ce s-a întâmplat # Digi24.ro
Un bărbat a devenit recalcitrant, a adresat ameninţări şi a înjurat, miercuri, la sediul Poliţiei judeţene Ilfov, unde s-au strâns mai mulţi susţinători ai fostului candidat la alegerile prezidenţiale Călin Georgescu. Acesta s-a prezentat la Poliţie în cadrul controlului judiciar.
13:50
Ambasada României în SUA anunță relansarea Grupului de Prietenie România-SUA în Congresul american # Digi24.ro
Ambasada României în SUA anunță relansarea grupului de prietenie România-SUA, în cadrul unui eveniment care a avut loc marți la Washington. Ambasadorul Andrei Muraru a transmis că „România și Statele Unite se bucură de un Parteneriat Strategic incredibil de strâns, care anul acesta a împlinit 28 de ani”.
