Surpriză: Victor Micula, condamnat la închisoare cu executare

Nu lăsați zvonurile să vă decidă viitorul. Vaccinarea nu este doar o injecție. Este o investiție în sănătate. Dacă vă încadrați în categoria de vârstă, mergeți și vaccinați-vă. Dacă aveți în familie adolescenți sau tineri, încurajați-i să facă acest pas, mai ales că pentru ei este gratuit. HPV nu e o glumă, este o realitate medicală pe care o putem schimba.