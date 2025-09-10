Armata israeliană a ucis cel puțin 41 de persoane în timp ce continuă să ordone evacuarea orașului Gaza

22:00

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, miercuri, că nu este „deloc” mulţumit de situaţia din educaţie şi că a promis liderilor sindicatelor din învăţământ că lucrurile vor fi evaluate potrivit cifrelor după două luni de la începerea anului şcolar. „Îmi doresc, evident, ca fiecare dintre noi să pună interesul copiilor pe primul loc (…) Promisiunea mea […]