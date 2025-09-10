Armata israeliană a ucis cel puțin 41 de persoane în timp ce continuă să ordone evacuarea orașului Gaza
Aktual24, 10 septembrie 2025 22:20
Armata israeliană a ucis, în ultimele 24 de ore, cel puțin 41 de persoane în Gaza, inclusiv 12 solicitanți de ajutoare, în timp ce a continuat să ordone populației din orașul Gaza să evacueze înainte de ofensiva planificată. Ordinele de evacuare au fost însoțite de intensificarea bombardamentelor israeliene asupra orașului, armata israeliană intercalând ordine cu […]
Acum 10 minute
22:50
Un sindicat al piloților germani a declarat că somnul în timpul zborurilor a devenit o „realitate îngrijorătoare” pentru membrii săi, trăgând un semnal de alarmă cu privire la „oboseala crescândă” din acest sector. Sindicatul Vereinigung Cockpit efectuat un sondaj în rândul a peste 900 de piloți în ultimele săptămâni, care a constatat că 93% dintre […]
Acum 30 minute
22:40
„Faceți Gaza măreață din nou”: Membrii unei bande de motocicliști ostili Islamului au fost angajați să asigure securitatea controversatelor centre ale Fundației Umanitare Gaza. Cel puțin 859 de palestinieni au fost uciși în apropierea centrelor # Aktual24
Membri importanți ai unei bande de motocicliști din SUA, cu un istoric de ostilitate față de Islam, au fost angajați de contractori americani și detașați în Gaza pentru a supraveghea securitatea centrelor de distribuție a alimentelor susținute de guvernele SUA și Israel, potrivit unei anchete BBC. Ancheta a constatat că peste 10 membri ai Infidels […]
Acum o oră
22:20
Acum 2 ore
22:00
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, miercuri, că nu este „deloc” mulţumit de situaţia din educaţie şi că a promis liderilor sindicatelor din învăţământ că lucrurile vor fi evaluate potrivit cifrelor după două luni de la începerea anului şcolar. „Îmi doresc, evident, ca fiecare dintre noi să pună interesul copiilor pe primul loc (…) Promisiunea mea […]
21:30
A eșuat încă o ședință a Coaliției. PSD continuă să se împotrivească schimbărilor în administrația locală # Aktual24
Ședința liderilor din coaliția de guvernare, de miercuri seară, s-a încheiat iar în coadă de pește. Trebuia să se ia o hotărâre privind reforma administrației publice locale, în special privind procentul de disponibilizări, însă nu s-au înțeles, au relatat surse politice pentru aktual24.ro. Conform surselor, nu s-a convenit nimic în privința reformei administrative. ”Nu s-au […]
21:20
Un centru de reabilitare pentru minori și pentru tineri cu adicții va fi construit în sectorul 2 al Capitalei. Peste 80% dintre elevii de 15 și 16 ani au băut, aproape jumătate au fumat, iar unul din patru a pierdut bani la jocuri de noroc # Aktual24
Consiliul Local al Sectorului 2 a adoptat, miercuri, un proiect de hotărâre pentru înființarea unui centru de reabilitare pentru minori și tineri cu adicții. Investiția de aproape 27 de milioane de lei va fi realizată din fonduri europene și din bugetul local, a anunțat pe agina sa de Facebook, primarul sectorului 2, Rareș Hopincă. Centrul […]
Acum 4 ore
21:00
Consultări pentru introducerea de pedepse mai aspre pentru femicid: Închisoare pe viață sau până la 25 de ani de detenție # Aktual24
Ministerul Justiției a anunțat inițierea unor consultări pentru evaluarea legislației privind infracțiunile contra vieții, în contextul preocupărilor publice legate de vulnerabilitatea anumitor categorii de persoane și a îngrijorărilor exprimate de Parlamentul României. Astfel, se analizează posibilitatea introducerii unei circumstanțe agravante pentru infracțiunea de omor calificat, aplicabilă în situațiile în care victima este ucisă din cauza […]
20:40
Iranul a ajuns la un acord cu Agenția Internațională pentru Energie Atomică, va redeschide ușile pentru controale nucleare # Aktual24
Comunitatea internațională a primit un semnal despre o posibilă reluare a controlului asupra instalațiilor nucleare iraniene în urma informațiilor vehiculate despre un acord încheiat între Teheran și AIEA. Marți, 9 septembrie, Iranul și Agenția Internațională pentru Energie Atomică (AIEA) au anunțat că au ajuns la un acord pentru restabilirea inspecțiilor la amplasamentele nucleare, inclusiv la […]
20:40
Ce este SAFE, programul de înarmare al UE, și de ce primește România bani pentru drumuri? # Aktual24
România tocmai a primit o sumă consistentă de bani. Comisia Europeană a anunțat alocarea sumei de 16,68 miliarde de euro pentru România prin intermediul noului instrument financiar „Acţiunea pentru securitatea Europei” (SAFE). Este vorba despre a doua cea mai mare finanțare destinată unui stat membru, după Polonia, în cadrul acestui mecanism strategic de securitate. O […]
20:10
Hotărârea Curții UE: Gazul și energia nucleară sunt considerate în continuare surse de energie sustenabile # Aktual24
În 2022, Comisia UE a clasificat investițiile în energia nucleară și gaze ca fiind sustenabile – spre supărarea grupurilor de mediu și a unor state membre care le considera poluante. Ulterior, Austria a intentat un proces, care a fost acum respins. Aducerea economiei europene la neutralitate din punct de vedere climatic – acesta este obiectivul […]
20:10
Fosta vicepreședintă Kamala Harris spune că a fost o nesăbuință ca democrații să lase în seama președintelui Joe Biden decizia de a candida pentru un nou mandat în 2024, dar în același timp îl apără ca fiind capabil să facă față funcției, potrivit unui fragment din noua sa carte. Într-un exctras din „107 Days”, publicat […]
19:30
Invadarea spațiului aerian polonez de către dronele rusești este un test, așa cum au remarcat cei mai mulți observatori. Dar nu este doar o testare a Poloniei. Nu este doar o testare a Europei. Nu este doar o testare a NATO. Este și o testare a lui Donald Trump. Președintele Rusiei, Vladimir Putin, vrea să […]
Acum 6 ore
19:00
Rușii încep să prindă curaj, vorbesc tot mai deschis despre gravele probleme economice: ”Devalorizarea rublei este inevitabilă/ Rușii au din ce în ce mai puțini bani la dispoziție” # Aktual24
Presa din Rusia prinde tot mai mult curaj și începe să scoată tot mai des în evidență gravele probleme economice cu care se confruntă rușii obișnuiți. ”Problemele economice ocupă din nou un loc important în ziarele rusești de astăzi: „Tot mai multe regiuni din Rusia se confruntă cu o penurie de benzină” „Devalorizarea rublei este […]
19:00
Beizadea condamnată cu executare. Victor Micula, trei ani și o lună cu executare. Și prietenii lui polițiști au primit cu executare # Aktual24
Miercuri, Tribunalul Bihor a decis ca Victor Micula, fiul magnatului Viorel Micula, să fie condamnat la 3 ani și o lună de închisoare cu executare, după ce a fost găsit vinovat pentru accesarea ilegală a bazelor de date ale Ministerului Afacerilor Interne și pentru alte infracțiuni informatice. Decizia a venit în urma unui proces început […]
18:40
Elena Lasconi susține teoriile propagandei AUR-Georgescu: ”Alegerile nu s-au anulat pentru că vin rușii” # Aktual24
Elena Lasconi neagă interferenta Rusiei în alegerile prezidențiale de anul trecut și se declară convinsă că ar fi câștigat turul doi cu Călin Georgescu dacă alegerile nu ar fi fost anulate. ”Știu că aș fi câștigat alegerile prezidențiale, dar istoria ne va arăta că alegerile nu s-au anulat pentru că vin rușii, ci s-au anulat […]
18:20
Freedom House România și New Data Academy organizează conferința „Moldova, Quo Vadis?” la București # Aktual24
Freedom House România, în parteneriat cu New Data Academy, va organiza pe 11 septembrie 2025, la Biroul Parlamentului European în România, conferința „Moldova, Quo Vadis?”, un eveniment dedicat analizării direcțiilor strategice ale Republicii Moldova în actualul context regional și european. Dezbaterea, programată între orele 10:00 – 13:00, va reuni europarlamentari, experți în spațiul ex-sovietic, analiști […]
18:20
Manevre eșuate ale lui Georgescu în Parlament. Prin AUR și POT, el a încercat să saboteze rolul CCR în alegeri # Aktual24
Plenul Camerei Deputaţilor a respins, miercuri, înfiinţarea unei comisii de anchetă privind investigarea circumstanţelor şi responsabilităţilor legate de anularea alegerilor prezidenţiale din România din decembrie 2024. Propunerea de înfiinţare a acestei comisii a fost făcută de grupurile parlamentare de la Camera Deputaţilor ale AUR şi POT. „Anul 2024 a adus un precedent fără echivalent în […]
18:10
Presshub: Romsilva a renunțat la dreptul de a denunța fără judecată contractul pentru accesul prin pădure spre cartierul Greenfield Băneasa # Aktual24
Contractul de tranzitare a pădurii Băneasa pentru locuitorii cartierului Greenfield nu mai poate fi reziliat unilateral de oricare dintre părți, acest lucru urmând a fi constatat de o instanță de judecată. Înțelegerea inițială a fost modificată printr-un act adițional. Contractul inițial privind dreptul de uz (PEAJ) a drumului forestier a fost semnat pe 3 martie […]
18:00
Spionul KGB, băgat după gratii pentru cel puțin 30 de zile. Ce spune președintele Dan despre acest caz # Aktual24
Curtea de Apel Bucureşti a admis, miercuri, propunerea de arestare preventivă a lui Alexandru Bălan, fost director adjunct al Serviciului de Informaţii şi Securitate din Republica Moldova, acuzat de trădare şi transmiterea de informaţii secrete către KGB din Belarus. Alexandru Bălan, în vârstă de 47 de ani, cu dublă cetăţenie – moldovenească şi română – […]
17:40
Prin atacul cu drone asupra Poloniei, Rusia lansează o provocare. Va merge mai departe dacă nu e contrată # Aktual24
Rusia tocmai a ridicat serios nivelul confruntării cu Occidentul prin incursiunea cu drone de pe teritoriul Poloniei. Este un gest de o gravitate deosebită. Drone explozive rusești au intrat în spațiul aerian al unui stat NATO, iar unele au mers sute de kilometri. Una dintre ele chiar a lovit o casă, din fericire fără victime. […]
17:10
Turcescu pretinde că polonezii s-au atacat singuri: ”E foarte convenabil pentru UE” – VIDEO # Aktual24
Robert Turcescu, propagandist al lui Clin Georgescu și al ”suveranismului”, a sugerat miercuri că Polonia s-a atacat singură cu drone pentru a justifica astfel politica UE de creștere a cheltuielilor pentur apărare. ”Întrebarea, uite, joc, eu fac eu pe avocatul diavolului. Nu este foarte convenabil, să zicem așa, în momentul de față pentru Ursula von […]
Acum 8 ore
17:00
Austeritate și în Slovacia premierului pro-rus Fico: se reduce numărul de sărbători legale și se majorează impozitele # Aktual24
Slovacia va elimina trei sărbători legale, va majora impozite, va îngheța unele plăți de pensii, va reduce sprijinul pentru șomeri și ar crește contribuțiile la asigurările de sănătate, ca parte a reducerilor bugetare de 2,7 miliarde de euro menite să repare finanțele publice dificile ale țării. Pachetul, prezentat marți de ministrul Finanțelor, Ladislav Kamenický (Smer-SD), […]
16:40
Stenograme DNA, corupție mare la ELCEN: ”Aș prefera să împărțim totul, cum e o pizza, fiecare câte-o felie/ Vezi, ți-am zis, e foarte periculos!” # Aktual24
Stenograme DNA în cazul de corupție de la ELCEN București, analizate de aktual24.ro, arată cum cei doi directori, directorul general Claudiu Crețu și directorul comercial Cristian Zamfiroi discutau despre mită, despre cum să o împartă și ce riscuri pot să apară. Potrivit stenogramei, Crețu îl trage pe Zamfiroi aproape de el pentru a-i șopti ceva […]
16:20
Nicuşor Dan, despre operațiunile provocatoare ale Rusiei în Polonia: „România este pregătită, oamenii nu trebuie să fie îngrijoraţi” # Aktual24
Preşedintele României, Nicuşor Dan, a transmis miercuri un mesaj de îndemn la calm şi solidaritate, în contextul incidentelor din Polonia, unde mai multe drone ruseşti au pătruns în spaţiul aerian al ţării vecine. Şeful statului a subliniat că România nu a înregistrat intruziuni de acest tip, ci doar incidente accidentale, la câteva sute de metri […]
16:10
Reacția lui Viktor Orban după ce dronele rusești au pătruns în Polonia. Continuă să facă joc dublu # Aktual24
Prim-ministrul ungar Viktor Orban a declarat că „incidentul” cu drone rusești în Polonia dovedește că politica Ungariei de a cere „pace” în războiul dintre Ucraina și Rusia este corectă. Orban a scris despre acest lucru pe rețeaua de socializare X miercuri, relatează European Pravda. Prim-ministrul ungar a declarat că Ungaria își exprimă deplina solidaritate cu […]
15:30
JD Vance continuă să laude Rusia: ”Au mult petrol. Au mult gaz. Au multă bogăție minerală” # Aktual24
Președintele SUA, Donald Trump, nu crede că Rusia ar trebui izolată de economia globală, cu excepția continuării războiului cu Ucraina, a declarat vicepreședintele JD Vance într-un interviu acordat One America News Network publicat pe 10 septembrie. Declarația vine în contextul în care, în ciuda amenințărilor repetate ale lui Trump, administrația sa a impus doar sancțiuni […]
Acum 12 ore
14:40
Armata preia controlul după ce guvernul nepalez a fost înlăturat în urma protestelor de masă. Toate aeroporturile rămân închise # Aktual24
Armata nepaleză a preluat controlul marți seară, după două zile de proteste mortale, soldate cu 20 de morți și înlăturarea guvernului ales al prim-ministrului KP Sharma Oli. Armata „operează în toată țara”, a relatat agenția de știri nepaleză SetoPati, citată de agenția turcă de știri Anadolu. Soldații au fost desfășurați pentru a menține legea și […]
14:20
Reacția Moscovei la acuzațiile Poloniei privind violarea spațiului aerian cu drone militare: ”Nu a fost prezentată nicio dovadă” # Aktual24
Un diplomat rus a declarat, miercuri, că acuzațiile Poloniei privind violarea spațiului aerian de către drone ale Rusiei sunt ”nefondate”. „Considerăm că acuzațiile sunt nefondate. Nu a fost prezentată nicio dovadă că aceste drone sunt de origine rusă”, a declarat Andrei Ordaș, însărcinatul cu afaceri al ambasadei ruse la Varșovia, potrivit agenției de știri de […]
14:10
Trump și premierul Indiei sunt pe drumul împăcării. Cei doi își exprimă optimismul cu privire la negocierile comerciale dintre SUA și India # Aktual24
Președintele american Donald Trump și prim-ministrul indian Narendra Modi și-au exprimat optimismul cu privire la ajungerea la un acord comercial marți, atenuând retorica după luni de fricțiuni legate de tarifele vamale și achizițiile de petrol rusesc. Întorsătura de situație a venit și odată cu apariția unor informații conform cărora Trump a cerut Uniunii Europene să […]
14:10
Surse: Percheziții la o companie aeriană cu legături cu mercenarii lui Horațiu Potra. Tun dat statului de peste 2,5 milioane de euro # Aktual24
Astăzi, 10 septembrie 2025, polițiștii Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Serviciul de Investigare a Criminalității Economice Sector 1, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1, au efectuat cinci percheziții domiciliare și au pus în aplicare trei mandate de aducere în București și Sibiu, într-un dosar de evaziune fiscală. Surse oficiale […]
13:40
Mai tare decât Churchill: discursul unui elev nepalez a fost scânteia care a dus la prăbușirea regimului corupt al premierului Sharma Oli – VIDEO # Aktual24
Un discurs viral al unui elev nepalez a devenit catalizatorul protestelor masive care au dus la demisia premierului K.P. Sharma Oli și la schimbări politice semnificative în Nepal. Abiskar Raut, elev în clasa a XII-a la Holy Bell English Secondary School, a ținut discursul în martie 2025 în cadrul unei ceremonii școlare, criticând corupția politică […]
13:10
Germania este în curs de a furniza Ucrainei două sisteme complete de apărare aeriană Patriot, a declarat ministrul german al Apărării, Boris Pistorius, în timpul întâlnirii de la Ramstein. El a declarat că, pe lângă livrările continue de arme și muniții către Ucraina, Germania este în curs de a livra Ucrainei două sisteme complete Patriot, […]
12:50
Polonia invocă oficial Articolul 4 din Tratatul NATO după incidentul cu dronele Rusiei. Ce presupune activarea Articolului 4 # Aktual24
Au fost înregistrate 19 încălcări ale spațiului aerian polonez în timpul nopții, o mare parte dintre drone provenind din Belarus, a declarat, miercuri, premierul polonez Donald Tusk în Parlament, adăugând că a fost confirmată doborârea a trei drone, iar a patra este probabilă. „Faptul că aceste drone, care reprezentau o amenințare la adresa securității, au […]
12:40
O „gaură neagră” în bugetul rusesc: veniturile din petrol și gaze au scăzut cu 22% în primele opt luni ale anului # Aktual24
Veniturile din petrol și gaze ale bugetului federal rus pentru ianuarie-august 2023 au scăzut cu 22,2% față de aceeași perioadă a anului trecut, ajungând la 6,03 trilioane de ruble (51 miliarde de dolari). Acest lucru a afectat semnificativ situația financiară a țării, care se confruntă deja cu un deficit bugetar în creștere și cu necesitatea […]
12:20
Extremistul Georgescu îi susține fățis pe pro-rușii din Moldova: ”Zidurile minciunii vor cădea la Chișinău” # Aktual24
Extremistul Călin Georgescu a susținut din nou un discurs delirant, miercuri, după ce a semnat controlul judiciar la secția de poliție. Ca de obicei, Georgescu a fost așteptat în fața IPJ Ilfov de câțiva zeci de fanatici care scandau ”Călin Georgescu președinte”. Georgescu și-a început discursul în fața jurnaliștilor cu indicații prețioase. „Cred că prima […]
12:10
Franța, în ghearele anarhiei: militanții de extremă stânga au atacat cu bâte și cocktailuri Molotov forțele de ordine în fața sediului Ministerului de Interne din Paris – VIDEO # Aktual24
Începând din dimineața zilei de miercuri, Franța este scena unor proteste masive organizate de mișcarea „Bloquons Tout” („Blocăm totul”), care și-a propus să paralizeze țara prin greve, blocaje și acțiuni de boicot. Această mobilizare a fost alimentată de nemulțumirile tinerilor și ale sindicatelor față de măsurile de austeritate și de politicile guvernamentale considerate restrictive, transmite […]
11:50
Reacția lui Trump la violarea spațiului aerian al Poloniei de către dronele Rusiei – VIDEO # Aktual24
Președintele SUA, Donald Trump, a ignorat întrebarea unei jurnaliste despre dronele rusești din Polonia. La ieșirea dintr-un restaurant din Washington, președintele SUA nu a răspuns la întrebarea unei jurnaliste despre dronele rusești care au violat spațiul aerian al Poloniei. ❕ Trump ignored a question about Russian drones in Poland While leaving a restaurant in Washington, […]
11:40
România, reacție dură după ce dronele Rusiei au pătruns în Polonia: ”Violare inacceptabilă a spațiului aerian al unui stat aliat NATO și o escaladare periculoasă din partea Rusiei” # Aktual24
Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, are o reacție dură față de violarea spațiului aerian al Poloniei de către drone ale Rusiei. ”Noaptea trecută, dronele rusești au încălcat spațiul aerian al Poloniei. Un incident foarte grav, o violare inacceptabilă a spațiului aerian al unui stat aliat NATO și o escaladare periculoasă din partea Rusiei. România este în […]
11:40
Poziție precaută a NATO după incidentul periculos din Polonia. Cum este tratată operațiunea provocatoare a Rusiei # Aktual24
NATO nu tratează incursiunea dronelor lansate de Rusia pe teritoriul polonez ca pe un atac, a declarat miercuri o sursă NATO pentru Reuters, adăugând că indiciile inițiale sugerează o incursiune intenționată a șase până la 10 drone ruse. ‘A fost prima dată când aeronavele NATO s-au angajat împotriva unor potențiale amenințări în spațiul aerian aliat’, […]
11:10
Pe urmele lui Ceaușescu: miniștrii nepalezi au fugit din capitala Kathmandu agățați de un elicopter, pentru a nu fi linșați de mulțime – VIDEO # Aktual24
Situația rămâne extrem de tensionată în Nepal, unde oficiali guvernamentali, inclusiv fostul prim-ministru K.P. Sharma Oli, au fost nevoiți să părăsească capitala cu elicopterul, pe fondul unor proteste masive împotriva corupției și cenzurii guvernamentale. Incidentul a avut loc pe 9 septembrie 2025 și a fost declanșat inițial de interdicția guvernamentală asupra a 26 de aplicații […]
10:50
”Cel mai subțire iPhone lansat vreodată”. Apple dezvăluie iPhone 17, inclusiv primul iPhone Air # Aktual24
Marți, Apple a dezvăluit iPhone 17, o nouă serie de iPhone-uri echipate cu baterii cu durată mai lungă de viață și camere de calitate superioară, a anunțat compania. Compania a anunțat, de asemenea, un prim model de iPhone numit iPhone 17 Air, care se mândrește cu un design subțire. Apple a spus despre iPhone 17 […]
10:40
Mâna lungă a Kremlinului? Fondatorul Telegram, rusul Pavel Durov, se declară mândru că platforma sa contribuie la protestele contra lui Macron, proteste care amenință să arunce Franța în haos # Aktual24
Pavel Durov, fondatorul aplicației de mesagerie Telegram, a declarat că este mândru că platforma sa este folosită pentru a organiza protestele din Franța împotriva politicilor președintelui Emmanuel Macron. Într-o postare pe rețeaua socială X (fost Twitter), citată de cotidianul Fakti, Durov a afirmat: „Sunt mândru că Telegram a devenit un instrument al protestelor din Franța […]
10:30
”Număr imens” de drone ale Rusiei în spațiul NATO al Poloniei. Premierul Tusk: ”Este pentru prima dată când drone rusești sunt doborâte deasupra teritoriului unei țări NATO” # Aktual24
Polonia a anunțat că a doborât în cursul nopții mai multe drone rusești care i-au încălcat spațiul aerian, fiind astfel prima dată când acest lucru se întâmplă pe teritoriul unui stat membru NATO. Incidentul, descris de premierul Donald Tusk drept „o provocare la scară largă” din partea Rusiei, a determinat convocarea unei reuniuni de urgență […]
10:10
DNA l-a prins pe directorul general ELCEN că a cerut șpagă 1,5 milioane euro. Claudiu Crețu a absolvit Teologia și a fost ofițer de poliție # Aktual24
Procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie au dispus punerea în mişcare a acţiunii penale şi plasarea sub control judiciar pentru 60 de zile a lui Claudiu-Ionuţ Creţu-Sârbu, director general al Electrocentrale București S.A. (ELCEN), într-un dosar de corupție ce vizează tranzacții de milioane de euro. Potrivit anchetatorilor, pe 1 iulie 2025, Creţu-Sârbu ar fi primit, prin intermediul […]
Acum 24 ore
10:00
O dronă rusească s-a prăbușit pe o casă din voievodatul Lublin, din estul Poloniei – din fericire nu s-au înregistrat victime # Aktual24
Un incident grav s-a petrecut în noaptea de marți sper miercuri în satul Wyryki, situat în Voievodatul Lublin din estul Poloniei, după ce resturile unei drone rusești au căzut asupra unei case rezidențiale, provocând pagube acoperișului și unui autoturism parcat în apropiere. Din fericire, nu s-au înregistrat victime, însă evenimentul a stârnit îngrijorări serioase privind […]
09:40
Un congresmen republican afirmă că Rusia a atacat Polonia, țară NATO, cu drone Shaded, și cere președintelui Trump să furnizeze urgent armament Ucrainei # Aktual24
Congresmanul republican Joe Wilson a reacționat ferm la incursiunea recentă a dronelor rusești Shahed în spațiul aerian polonez, calificând-o drept „act de război” și cerând măsuri urgente din partea administrației Trump. „Rusia atacă un aliat NATO, Polonia, cu drone iraniene, la mai puțin de o săptămână după ce președintele Trump l-a primit pe președintele polonez […]
09:30
RetuRO extinde în Sectorul 2 proiectul-pilot pentru promovarea educației ecologice și a solidarității urbane # Aktual24
București, 8 septembrie 2025 – RetuRO, administratorul Sistemului de Garanție-Returnare (SGR), extinde în Sectorul 2 din Capitală proiectul pentru promovarea educației ecologice și a solidarității urbane prin care montează pe coșurile de gunoi municipale compartimente speciale în care trecătorii pot lăsa ambalaje SGR – sticle, PET-uri sau doze – pentru a fi utilizate de persoanele […]
09:00
Președintele SUA, huiduit la un restaurant de protestatari: „Donald Trump este Hitler al timpurilor noastre!” – VIDEO # Aktual24
Președintele american Donald Trump a fost ținta unor proteste aprinse în Washington, D.C., după ce a mers la cină într-un restaurant celebru. Incidentul a avut loc în seara zilei de 9 septembrie 2025, când liderul republican a ales să ia masa la Joe’s Seafood, Prime Steak, and Stone Crab, un local frecventat de politicieni și […]
08:50
Elveția interzice pedepsele corporale pentru copii, anulând Codul Civil din 1912 care permitea părinților să-și bată odraslele „în scopuri educative” # Aktual24
Elveția a făcut un pas istoric în protecția drepturilor copiilor, odată cu aprobarea recentă a amendamentelor la Codul Civil, care interzic părinților să aplice pedepse corporale sau alte metode degradante în educația copiilor. Această modificare legislativă reflectă angajamentul țării de a promova educația non-violentă și de a alinia practicile interne la standardele internaționale privind drepturile […]
08:40
Scandal la Satu Mare, după ce copiii de la o grădiniță au fost îmbrăcați precum „Șoimii patriei” din perioada comunistă – poliția a deschis dosar penal # Aktual24
Un incident petrecut la Grădinița Samus din Satu Mare a stârnit un val de controverse la nivel național, după ce mai mulți copii au fost îmbrăcați în uniforme care imitau ținuta „Șoimii Patriei”, organizația pentru preșcolari din perioada comunistă. Imaginile de la serbare, în care copiii purtau eșarfe albastre și recitau poezii inspirate din retorica […]
