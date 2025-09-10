TAROM își vinde participațiile în DNATA Catering și Globe Ground, companii cu afaceri cumulate de 40 de milioane de euro în 2024

12:10

Prim-ministrul polonez Donald Tusk a declarat miercuri că este pentru prima dată când dronele ruse au trebuit să fie doborâte deasupra teritoriului unui stat membru al NATO şi de aceea aliaţii iau situaţia foarte în serios, pe care a descris-o drept o "probabilă provocare la scară largă" din partea Rusiei, informează EFE.