Ce spune ministrul Muncii despre includerea altor măsuri privind pensiile speciale în pachetul 3 pregătit de Guvern

21:30

E neplăcut să iei bani de la educație și sănătate și să-i cheltuiești pe apărare, dar orice e mai bun decât un război, a spus președintele Nicușor Dan. El a adăugat că România este solidară cu Polonia, după ce mai multe drone rusești au intrat pe teritoriul acestei țări. Pe de altă parte, Dan a precizat că România este stat NATO și că nu avem motive de îngrijorare.