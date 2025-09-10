Prințul Harry donează 500.000 de dolari pentru a ajuta copiii răniți din Ucraina și Gaza

22:50

După victoria obținută în finala Chefi la cuțite, Claudiu Gherguț a intrat în universul fascinant al bucătăriei Retroscena odată cu stagiul efectuat acolo, primit ca premiu pentru câștigarea sezonului 15 al show-ului culinar. Acum, povestea lui Claudiu merge mai departe la restaurantul cu care Chef Richard Abou Zaki a devenit primul român cu o stea Michelin și cel mai tânăr Chef din Italia cu această distincție: ”Retroscena este noua mea casă”, a declarat Claudiu.