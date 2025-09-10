Prințul Harry donează 500.000 de dolari pentru a ajuta copiii răniți din Ucraina și Gaza
Jurnalul.ro, 10 septembrie 2025 23:50
Fundația prințului Harry va dona 500.000 de dolari pentru proiecte, inclusiv Organizației Mondiale a Sănătății, pentru a sprijini dezvoltarea protezelor și alte forme de ajutor pentru copii din Gaza și Ucraina, a anunțat biroul său miercuri, potrivit Reuters.
• • •
Alte ştiri de Jurnalul.ro
Acum 5 minute
00:30
Pe 11 septembrie 2025, patru zodii vor primi mesaje puternice din partea Universului. Adevăruri ascunse ies la lumină în moduri neașteptate, iar ceea ce vedem, auzim sau visăm poate fi cu adevărat schimbător de viață.
Acum 30 minute
00:10
Executivul putea lua de 23 de ori mai mulți bani decât a „economisit” prin distrugerea învățământului, dar a ignorat posibilitatea
Acum o oră
23:50
Prințul Harry donează 500.000 de dolari pentru a ajuta copiii răniți din Ucraina și Gaza # Jurnalul.ro
Fundația prințului Harry va dona 500.000 de dolari pentru proiecte, inclusiv Organizației Mondiale a Sănătății, pentru a sprijini dezvoltarea protezelor și alte forme de ajutor pentru copii din Gaza și Ucraina, a anunțat biroul său miercuri, potrivit Reuters.
23:40
Eclipsele înseamnă sfârșituri, zdruncinări și chiar puțin haos. Popoarele antice credeau că eclipsele erau semne prevestitoare, atât de bine, cât și de rău.
Acum 2 ore
23:20
Fostul ministru al Apărării, Mihai Fofor, se declară contrariat de afirmația președintelui Nicușor Dan, cum că România nu are un proiect de țară. „Ce le-a spus atunci românilor – că vom merge din inerție, la voia întâmplării?”, întreabă social-democratul.
23:10
Cristian Popescu Piedone îi invită pe susținătorii săi să i se alăture în 29 septembrie la Sala Palatului pentru „a construi un partid exclusiv pentru cetățenii României noastre”.
23:00
Charlie Kirk, directorul executiv și cofondatorul organizației conservatoare de tineret Turning Point USA, a fost împușcat miercuri în timpul unui eveniment organizat la o universitate din Utah, a declarat Turning Point, citat de Associated Press.
22:50
Femeie ucisă de propriul câine, un American Bully, în Caraș-Severin. Animalul a fost omorât # Jurnalul.ro
O femeie de 70 de ani, din localitatea Zorlențu Mare, județul Caraș-Severin, a murit, miercuri, după ce a fost atacată de propriul câine, un exemplar din rasa American Bully, în timp ce se afla în grădina casei.
22:50
Claudiu Gherguț, câștigătorul sezonului 15 Chefi la cuțite, s-a alăturat echipei de la Retroscena, restaurantul lui Chef Richard Abou Zaki: „Am simțit că aici este locul meu” # Jurnalul.ro
După victoria obținută în finala Chefi la cuțite, Claudiu Gherguț a intrat în universul fascinant al bucătăriei Retroscena odată cu stagiul efectuat acolo, primit ca premiu pentru câștigarea sezonului 15 al show-ului culinar. Acum, povestea lui Claudiu merge mai departe la restaurantul cu care Chef Richard Abou Zaki a devenit primul român cu o stea Michelin și cel mai tânăr Chef din Italia cu această distincție: ”Retroscena este noua mea casă”, a declarat Claudiu.
22:40
Primarul Sectorului 2, Rareș Hopincă, a anunțat miercuri aprobarea în Consiliul Local a indicatorilor tehnico-economici și cererea de finanțare pentru proiecul Centrului de recuperare pentru persoanele dependente de droguri (și alte adicții), care înseamnă o investiție de peste 26 de mil. de lei.
22:40
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a avut o întâlnire cu delegația Fondului Monetar Internațional (FMI) pentru a analiza politicile energetice românești și impactul acestora asupra economiei naționale, cu accent pe eliminarea plafonării prețurilor la energie.
Acum 4 ore
22:20
Învățătorii vor putea face cu elevii ore de educație remedială, anunță ministrul Educației, Daniel David. E vorba de o formă de meditații la clasă, pentru ca elevii să înțeleagă mai bine materiile care li se predau.
22:10
Senatorul New York-ului, Chuck Schumer, a declarat că Trump „s-a consacrat drept Neville Chamberlain al epocii noastre” prin „conducerea din umbră” a Rusiei, potrivit Reuters.
22:10
Președintele României, Nicușor Dan, a declarat, miercuri seara, că nu este „deloc mulțumit” de procurorul general al României și de șeful Direcției Naționale Anticorupție (DNA).
21:50
Trei prelevări de organe la Brașov în ultimele 72 de ore. Opt pacienți au fost salvați # Jurnalul.ro
Trei prelevări de organe au avut loc în ultimele 72 de ore la Brașov, a anunțat miercuri Agenția Națională de Transplant (ANT). Organele prelevate au salvat viețile a opt pacienți.
21:40
Ministrul Sănătății anunță includerea a 35 de medicamente noi pe listele de compensate # Jurnalul.ro
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat, miercuri, publicarea ordinului de ministru care va permite includerea în listele de medicamente compensate a 35 de medicamente noi, o măsură care va extinde semnificativ accesul pacienților români la tratamente moderne.
21:40
Bărbatul de 47 de ani, cu dublă cetățenie română și moldovenească, este acuzat de tentativă de trădare prin transmiterea de informații secrete de stat. Procurorii DIICOT au cerut, miercuri, arestarea sa preventivă pentru 30 de zile.
21:20
Pe 11 septembrie 2025, patru zodii intră pe un drum de abundență și noroc. Luna se află în Taur, semnul în care se simte cel mai confortabil, aducând energie de prosperitate, generozitate și recunoștință.
21:20
Pentru prima dată în istorie, numărul copiilor obezi îl depășește pe cel al copiilor subponderali # Jurnalul.ro
Aproximativ 10% dintre copiii din lume sunt obezi, depășind - pentru prima dată - numărul celor subponderali, potrivit unui studiu făcut de Unicef.
21:10
Un profesor a sesizat Poliția după ce ar fi fost bătut de un elev care fuma în curtea unei școli din Galați.
21:00
21 de administratori speciali din companii de stat au fost demiși de ministrul Economiei, Radu Miruță.
20:50
Elon Musk și-a pierdut miercuri titlul de cea mai bogată persoană din lume. A fost depășit de cofondatorul Oracle, Larry Ellison, după o creștere spectaculoasă a acțiunilor companiei de tehnologie.
20:40
Pe 22 septembrie începe oficial toamna astronomică, ziua în care durata zilei și a nopții sunt aproape egale pe toată planeta.
Acum 6 ore
20:20
Toamna 2025 vine cu energie de transformare, claritate și curaj pentru trei zodii-cheie: Fecioara, Scorpionul și Săgetătorul. În timp ce lumea din jur pare haotică, aceste semne zodiacale își găsesc ritmul, își pun planurile în mișcare și își construiesc viitorul cu o precizie uimitoare.
20:10
Președintele Nicușor Dan spune că România are procedurile pregătite pentru a reacționa identic cu Polonia în cazul unor incidente similare, asigurând că populația nu trebuie să fie îngrijorată.
19:50
A început reabilitarea liniei de tramvai 40, pe o lungime de 18 kilometri, în Capitală # Jurnalul.ro
Primăria Capitalei a început lucrările la unul dintre cele mai importante proiecte de modernizare a infrastructurii de transport public din București: reabilitarea liniei de tramvai 40, pe o lungime de 18 kilometri.
19:40
Utilizatorii iPhone sunt avertizați în legătură cu o înșelătorie de tip phishing care le poate goli conturile bancare, folosind metode tot mai sofisticate.
19:20
Mașina premierului Donald Tusk, furată în plină noapte de la reședința privată din Sopot. Poliția și serviciile speciale anchetează cazul # Jurnalul.ro
Furtul mașinii familiei premierului Donald Tusk ridică semne de întrebare privind securitatea la nivel înalt în Polonia. Mașina a fost furată dela reședința privată din Sopot în noaptea de marți spre miercuri, în același timp în care mai multe drone rusești au fost doborâte pe teritoriul Poloniei. Ancheta este coordonată de poliție și serviciile speciale, iar incidentul ar putea avea implicații politice și de securitate națională.
19:20
Autorităţile din Mehedinţi au deschis o anchetă după ce o profesoară de 57 de ani a fost găsită, marți, spânzurată împreună cu fiul ei de 7 ani, într-un apartament din Drobeta Turnu Severin.
19:10
În mod colectiv, ca societate, oamenii au depus eforturi enorme pentru a face viața mai ușoară. De la invenția uneltelor și a agriculturii până la revoluțiile industriale și digitale, fiecare etapă a progresului uman a fost marcată de dorința de a prelungi supraviețuirea. O mare parte din viața modernă este acum centrată pe a trăi mai bine și mai mult.
18:50
Președinta Comisiei Europene a anunțat că nu va face compromisuri privind reglementările Big Tech # Jurnalul.ro
Ursula von der Leyen a declarat miercuri că Uniunea Europeană nu va face compromisuri în privința reglementării companiilor tehnologice americane, în ciuda amenințărilor făcute de președintele american, Donald Trump, notează Politico.
Acum 8 ore
18:20
Proiectul Neptun Deep a atras noi cumpărători înainte de debutul livrărilor de gaze în 2027 # Jurnalul.ro
Proiectul Neptun Deep din Marea Neagră, care urmează să devină cel mai mare proiect de producţie de gaze din Uniunea Europeană, a atras noi cumpărători, susţine operatorul OMV Petrom SA.
17:50
Aplauze pentru Anotimpurile / The Seasons în cadrul Festivalului Internațional George Enescu # Jurnalul.ro
Spectacolul, programat în cadrul Festivalului Internațional George Enescu a fost prezentat în seara zilei de 9 septembrie la Sala „Ion Caramitru”, în parteneriat cu Teatrul Național „I.L. Caragiale” din București.
17:50
Părinții copiilor cu handicap vor avea 8 zile de telemuncă pe lună. Legea a fost adoptată de Camera Deputaților # Jurnalul.ro
Vești bune pentru părinții care îngrijesc copii cu handicap! Deputații au aprobat un proiect de lege care le oferă mai mult timp acasă pentru a-și sprijini copiii. Numărul de zile de telemuncă se dublează față de prevederile anterioare, iar părinții cu mai mulți copii primesc zile suplimentare.
17:40
Sistemul de pensii, pe marginea prăpastiei. Românii ar putea să muncească până la 70 de ani # Jurnalul.ro
Premierul Ilie Bolojan reaprinde discuțiile privind vârsta de pensionare, anunțând că aceasta ar putea crește în viitor, iar românii ar putea fi nevoiți să lucreze și după 65 de ani pentru a menține sustenabilitatea sistemului de pensii.
17:30
Între Emoție și Autocontrol: Este Jocul Responsabil Posibil în Era Cazinourilor Digitale? # Jurnalul.ro
Într-o eră a internetului mereu activ și a conținutului hiper-personalizat, cazinourile online oferă emoție la un click distanță — dar împreună cu ea apare o tensiune subtilă între divertisment și risc. Pentru jucătorii români și nu numai, întrebarea persistă: este posibil să joci responsabil atunci când platformele digitale sunt concepute pentru a captiva?
17:20
Marea Britanie pregătește prima „super-universitate” regională, printr-o fuziune istorică # Jurnalul.ro
Sistemul universitar din Anglia intră într-o nouă eră. Începând din toamna lui 2026, două instituții de prestigiu vor fuziona pentru a crea prima „super-universitate” din Marea Britanie, o structură regională menită să asigure stabilitate financiară și să ofere studenților o experiență educațională extinsă, fără schimbări majore în parcursul academic.
17:10
Șeful NATO îi trimite un mesaj lui Putin după incidentul din Polonia: Opriți escaladarea războiului # Jurnalul.ro
Șeful NATO, Mark Rutte, i-a trimis un mesaj lui Vladimir Putin după incidentul cu drone din Polonia. Opriți escaladarea războiului, a spus Rutte.
17:00
Performanța unui tânăr de 11 ani: Eduard Ștefan, Campion mondial la matematică și membru al campaniei „100 de tineri pentru dezvoltarea României” a Fundației Dan Voiculescu # Jurnalul.ro
Are doar 11 ani, dar a reușit deja să pună România pe harta performanței mondiale. Eduard Ștefan, elev în clasa a V-a la Școala Gimnazială „Nicolae Titulescu” din Caracal, a câștigat Premiul I și medalia de aur la Olimpiada Internațională de Matematică „Copernicus”, desfășurată la New York.
16:50
ALGORITHM CONSTRUCȚII S 3 SRL publică prezentul anunț de atribuire a contractului de închiriere pentru Spațiul Închiriat din Hala Laminor:
16:50
Călătoriile către și dinspre Polonia sunt perturbate după ce patru aeroporturi majore, inclusiv cele din Varșovia, și-au închis temporar operațiunile de zbor.
16:40
Europa sub presiune: Rusia pregătește un buget de peste 1 triliard de dolari pentru reînarmare până în 2030–2037 — reacții de la NATO și UE # Jurnalul.ro
Kirilo Budanov, șeful serviciului ucrainean de informații militare (HUR), avertizează cu privire la intențiile Rusiei de a cheltui peste 1 triliard de dolari într-un program masiv de reînarmare până în 2036–2037. Europa și NATO reacționează prin consolidarea securității, majorarea bugetelor de apărare și extinderea garanțiilor militare.
Acum 12 ore
16:20
Ministerul rus al Apărării susține că dronele lansate în timpul ultimului atac și care au intrat pe teritoriul Poloniei nu au avut ca țintă obiective poloneze, ci doar locații din Ucraina.
16:10
Atacurile fără precedent cu drone asupra Poloniei sunt interpretate ca un test și un avertisment din partea Rusiei, parte a tacticii de escaladare treptată prin care Vladimir Putin sondează reacția NATO și a Uniunii Europene.
15:50
Protestele din Paris au degenerat, iar forțele de ordine au intervenit în forță împotriva manifestanților, în timp ce jurnaliștii au fost separați de mulțime.
15:40
România, de vânzare. Zeci de hectare de terenuri din Dobgorea, exportate ilegal în Spania # Jurnalul.ro
Zeci de hectare de teren din Dobrogea au fost exploatate ilegal și exportate în Spania, cu complicitatea statului român. Agenția pentru Protecția Mediului Constanța a emis un aviz abuziv pentru această activitate.
15:20
Președintele Nicușor Dan a transmis un mesaj ferm împotriva acțiunilor agresive ale Rusiei, după încălcarea spațiului aerian polonez, și a reafirmat sprijinul României pentru Polonia și Ucraina.
15:20
Dezastru în Educație. Raport OCDE: România, cea mai mică investiție per elev din Europa și abandon școlar ridicat # Jurnalul.ro
România se află pe ultimul loc în Europa la investițiile în educație, potrivit raportului „Education at a Glance 2025” al OCDE, publicat pe 9 septembrie 2025.
15:10
Va fi o toamnă plină de sentimente profunde și energii armonioase.
14:50
TAROM și Flydubai au semnat un parteneriat interline. Românii vor ajunge mai ușor în Dubai # Jurnalul.ro
Pasagerii TAROM vor putea călători mai simplu spre Dubai, Zanzibar, Maldive, India sau Thailanda, după ce compania aeriană națională a României a semnat un acord strategic interline cu Flydubai.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.