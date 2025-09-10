Creierul afacerii “Air cocaine” de 20 mil.€ a aterizat în România! Coincidenţă? Greu de crezut: Frank Colin a venit în România de ziua fostei neveste!
Cancan.ro, 10 septembrie 2025 23:50
Vă mai amintiți de Frank Colin, francezul care a intrat în atenția presei din România după ce a avut idile cu câteva dintre cele mai cunoscute frumuseți ale patriei?! Dacă nu, vă facem noi o […]
• • •
Acum o oră
23:50
23:50
Alina Sorescu, SUFERINŢA pe care a ascuns-o ani de zile! Artista dezvăluie la ce a fost nevoită să renunţe în mariajul cu Alexandru Ciucu: „Nu se mai putea…” # Cancan.ro
Alina Sorescu și Alexandru Ciucu păreau protagoniștii unui mariaj perfect în lumina reflectoarelor, doar că realitatea era cruntă și în perioada divorțului, dar și după finalizarea lui au ieșit la iveală aspecte neplăcute ale conviețuirii […]
23:50
L-a costat mult cafeaua cu Bianca Drăguşanu! Gabi Bădălău a „încasat-o” la ieşire, dar divei supreme nici nu i-a păsat! # Cancan.ro
Bianca Drăgușanu și Gabi Bădălău își trăiesc povestea de dragoste așa cum știu ei mai bine. Deși au fost în atenția publicului în repetate rânduri din cauza împăcărilor și despărțirilor, timpul a dovedit că nu […]
23:40
Celebra artistă s-a întors pe scenă după ce a fost diagnosticată cu cancer la sân: ”Încă mă recuperez, dar sunt atât de recunoscătoare să fiu aici” # Cancan.ro
O cunoscută artistă, diagnosticată cu cancer, a impresionat o lume întreagă cu prima sa apariție pe scenă, după ce a trecut prin momente grele. Momentul a devenit extrem de emoționant, atunci când vedeta și-a adus […]
Acum 2 ore
23:30
Activistul Charlie Kirk, aliat al lui Trump, a fost împușcat la un eveniment universitar în Utah! JD Vance: ”Spuneți o rugăciune” # Cancan.ro
Un eveniment public organizat în campusul Universității Utah Valley din orașul Orem, statul Utah, a fost zguduit de un atac armat soldat cu rănirea gravă a activistului conservator american Charlie Kirk, fondatorul organizației de tineret […]
23:20
Patronul cazinourilor Marriot și Radisson, arestat în Israel. Eli Mosley, primele declarații: ”Nu am dat mită!” # Cancan.ro
Clanul Mosley, în atenția autorităților israeliene. Frații Yossi și Eli, figuri-cheie în lumea interlopă, vizați în anchete de corupție și crimă organizată. Autoritățile israeliene intensifică acțiunile împotriva uneia dintre cele mai influente grupări de crimă […]
23:10
Marius Tucă Show începe joi, 11 septembrie, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitat: Ion Cristoiu # Cancan.ro
Invitatul zilei este Ion Cristoiu, scriitor și publicist. Emisiunea poate fi urmărită live pe Facebook și pe canalul de YouTube Gandul. ”Tineți aproape!”
22:40
Calculul complet. Cât costă un an de vechime în 2025 dacă vrei să ieși mai repede la pensie # Cancan.ro
Din ce în ce mai mulți români care nu au suficienți ani de muncă în acte apelează la o metodă legală, dar destul de scumpă: cumpărarea vechimii. În România, ca să ai dreptul la pensie, […]
Acum 4 ore
22:30
Ce se întâmpla între profesoara din Drobeta Turnu Severin care s-a sinucis și tatăl copilului ei, de fapt. Noi detalii uluitoare din anchetă # Cancan.ro
Un caz răvășitor a zguduit întreaga comunitate din Severin! O profesoară de logică, în vârstă de aproximativ 57 de ani, și fiul său de numai șapte ani au fost descoperiți decedați în locuința lor, într-o […]
22:10
Noi medicamente vor fi incluse pe listele celor compensate. Cine sunt beneficiarii de tratament gratuit # Cancan.ro
Ministrul Sănătății a publicat miercuri, în transparență decizională ordinul de ministru care permite includerea în listele compensate a 35 de medicamente. Potrivit ministrului aceste medicamente vor fi utile pentru pacienții cu boli grave. Alexandru Rogobete […]
21:40
Victor Micula, condamnat la 3 ani și o lună de închisoare pentru accesarea ilegală a bazelor de date ale MAI şi alte infracţiuni informatice # Cancan.ro
Tribunalul Bihor a pronunțat astăzi, 10 septembrie, o hotărâre care îl plasează pe Victor Micula, fiul cunoscutului om de afaceri Viorel Micula, în centrul unui nou scandal public. Instanța a decis condamnarea acestuia la o […]
21:30
Maia Morgenstern, reacție dură după ce internauții i-au jignit fiica. Cabiria are un copil cu un bărbat de 63 de ani # Cancan.ro
Maia Morgenstern a devenit bunică în urmă cu doar câteva zile și este în culmea fericirii. Fiica sa, Cabiria, a adus pe lume un băiețel perfect sănătos, pe care îl aștepta de multă vreme. Familia […]
21:10
La ce face acum reclamă Ella Vișan, după ce l-a măscărit pe Andrei Lemnaru că joacă la păcănele. Fanii au rămas interziși! # Cancan.ro
În cadrul Insula Iubirii, relația dintre Ella și Andrei a fost pusă la încercare de o dezvăluire care a stârnit numeroase reacții. La momentul respectiv, s-a aflat că Andrei pierduse într-o singură noapte suma de […]
20:50
Operațiunea „Coldplay” la Snagov. Amantlâc la vârful companiei de 20 miliarde $! Bossul SOCAR a combinat-o pe șefa de la HR: săruturi, diversiuni cu mașini și 5 ore într-o cameră de hotel # Cancan.ro
Presa din întreaga lume s-a ”aprins” vara aceasta, după ce, la un concert Coldplay, șeful unei mari companii, Andy Byron (CEO al Astronomer), a fost filmat în timp ce o strângea în brațe pe colega […]
20:40
Andreea, o adolescentă de 14 ani din Suceava, a dispărut fără urmă de 11 zile. Mama fetei e disperată: ”Am primit amenințări!” # Cancan.ro
Este alertă de dispariție într-o familie din Suceava. Andreea, o adolescentă de 14 ani, a dispărut fără urmă de 11 zile. Tănăra a fost văzută ultima dată pe 30 august 2025, iar de atunci parcă […]
Acum 6 ore
20:00
IREAL! Ce-a putut să găsească un proprietar din Capitală în apartamentul pe care îl închiriase unui cuplu # Cancan.ro
Un proprietar din Capitală a avut parte de o experiență șocantă după ce a decis să își viziteze apartamentul pe care îl închiriase unui cuplu tânăr. Dacă, la prima vedere, totul părea să se fi […]
19:50
Caz șocant în Familia Regală. Prințul Laurent al Belgiei a recunoscut că este tatăl unui copil născut în afara căsătoriei, rezultat al unei relații cu o cântăreață pop din anii ’80. În același an, prințul […]
19:40
INCREDIBIL ce a putut să spună fosta concurentă de la Insula Iubirii despre despărţirea de ispita Teo. Minciuna are picioare scurte, Ella, tu ştiai? # Cancan.ro
Ella Vișan șochează din nou! De data asta, fosta concurentă de la Insula Iubirii a făcut afirmații care ne-au lăsat mască și pe noi! În cadrul unui Podcast, blondina s-a cam încurcat în declarații, dar […]
19:40
Horoscopul zilei de joi, 11 septembrie 2025. Vezi care sunt previziunile astrale pentru fiecare zodie și ascendent în parte. Berbec Astăzi, energia ta este în plină formă! Profită de oportunitățile neașteptate pentru a-ți avansa proiectele. […]
19:20
Mihai Morar a făcut un anunț important, după 19 ani de căsnicie cu soția lui, Gabriela. Ziua de 10 septembrie are o însemnătate specială pentru prezentator, marcând data la care cei doi și-au unit destinele. […]
19:00
Motivul REAL pentru care Dan Bittman și Liliana Ștefan, mama copiilor săi, s-au despărțit: ”A fost prea de tot!” # Cancan.ro
Relațiile vedetelor stârnesc de obicei interesul oamenilor, iar despărțirile sunt însoțite de numeroase speculații. Povestea dintre Dan Bittman și Liliana Ștefan, a stat destul de mult timp pe buzele oamenilor. După aproape 30 de ani […]
18:40
Ella Vișan rupe TĂCEREA! Motivul real pentru care ea și Teo Costache s-au despărțit: ”Trebuie să recunosc!” # Cancan.ro
Despărțire neașteptată pe „Insula Iubirii”. Povestea dintre Ella Vișan și ispita Teo Costache nu a continuat după finalul filmărilor. Iată care este motivul! Unul dintre cele mai discutate cupluri ale sezonului actual din emisiunea „Insula […]
Acum 8 ore
18:10
Ce se întâmplă cu nunta programată a Adrianei Bahmuțeanu cu George Restivan, după moartea Petruței Toma # Cancan.ro
Adriana Bahmuțeanu trece prin clipe grele după ce mama sa, Petruța Toma, s-a stins din viață. Iubitul ei, George Restivan nu a putut fi alături de jurnalistă în aceste momente grele. Bărbatul se află în […]
18:10
Ce s-a întâmplat cu prietena ei cea mai buna după ce Cristina ICH i-a luat pufosul soț! Detalii interesante după celebra poveste care a înnebunit Bucureștiul # Cancan.ro
Când o ușă se închide, alta se deschide mai spectaculos. Iar Bianca Taban trăiește asta pe propria ei piele. După dubla trădare pe care o suferit-o anul trecut, atunci când cea mai bună prietenă, Cristina […]
18:00
TEST IQ | Găsește cele 3 diferențe dintre aceste două imagini. Geniile le descoperă în doar 19 secunde! # Cancan.ro
Ești pregătit pentru o nouă provocare? Dacă da, ești în locul potrivit! Îți prezentăm o iluzie optică virală! Trebuie să precizăm încă de la început că numai geniile își vor da seama de rezolvare. Atenție! […]
17:50
NU E O GLUMĂ! Cât costă ghiozdanul pe care fiica Cristinei Șișcanu și a lui Mădălin Ionescu l-a purtat în prima zi de școală # Cancan.ro
A început școala, iar pentru copiii vedetelor prima zi nu înseamnă doar emoții, ci și apariții care atrag imediat atenția. Printre cei mai fotografiați elevi s-a numărat și fiica Cristinei Șișcanu și a lui Mădălin […]
17:40
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe joi, 11 septembrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Mirel Palada # Cancan.ro
Invitatul emisiunii este Mirel Palada. Emisiunea poate fi urmărită pe Facebook și YouTube Gândul.
17:40
Ilie Dobre comentează LIVE pe ProSport.ro meciul Steaua – A.S.A. Târgu Mureș, joi, 11 septembrie 2025, de la ora 20.30 # Cancan.ro
Ilie Dobre va comenta meciul de fotbal Steaua – A.S.A. Târgu Mureș, joi, 11 septembrie 2025, de la ora 20.30. Comentariul LIVE va putea fi ascultat pe site-urile ProSport și LIGA 2, dar și pe […]
17:30
Cu cine s-a cuplat George ”Jaguarul” după Insula Iubirii 2025. A prezentat-o și părinților! # Cancan.ro
George Ivănescu, una dintre cele mai controversate ispite de la Insula Iubirii sezonul 9, surprinde și după terminarea emisiunii. Bărbatul în vârstă de 33 de ani, a mărturisit că nicio femeie nu poate să îi […]
17:20
Sfârșitul de săptămână a fost marcat de două accidente rutiere deosebit de grave, produse în Italia și Germania, în urma cărora mai mulți români și-au pierdut viața. Familii întregi au rămas îndoliate, iar comunitățile în […]
16:50
Cum arată Raluca Bădulescu fără niciun strop de machiaj și fără perucă. Imaginile au fost făcute publice: ”Mă filmezi așa, spre bucuria populației” # Cancan.ro
Raluca Bădulescu, surpriză de proporții la Asia Express: vedeta, fără machiaj și perucă, într-o ipostază rar întâlnită. Cum arată vedeta! În contextul competiției Asia Express, vedetele participante sunt supuse unor condiții dificile, care presupun lipsa […]
16:50
Ce a pățit Flavia Mihășan când a mers să-și ia fiul de la școală: ”A venit un domn polițist și m-a întrebat dacă…” # Cancan.ro
La 41 de ani, Flavia Mihășan continuă să impresioneze prin frumusețea și naturalețea ei, iar acest lucru se reflectă și în modul în care este percepută de cei din jur. Asistenta TV a povestit o […]
Acum 12 ore
16:20
Cuplul de la Insula Iubirii 2025 care ajunge în fața altarului! Cei doi au stabilit deja data nunții: ”Suntem făcuți unul pentru celălalt” # Cancan.ro
Un cuplu care a trecut testul loialității la „Insula Iubirii” a decis să facă pasul cel mare. După ce și-au consolidat povestea de iubire dincolo de camerele de filmat și au construit împreună o viață […]
16:20
David Pușcaș, implicat într-un SCANDAL de proporții cu o artistă cunoscută! Și-au aruncat amenințări și acuzații grave: „Te desființez dacă asta vrei!” # Cancan.ro
O nouă zi, un nou scandal în showbiz! Manelista Delia Rexha îl dă în judecată pe nimeni altul decât…pe fiul adoptiv al Luminiței Anghel. David Pușcaș o acuză că ar întreține relații intime cu reporteri […]
16:00
Cele 3 ZODII care întorc banii cu lopata! Câștiguri neașteptate pentru acești nativi, până pe 14 septembrie 2025 # Cancan.ro
Nativii a trei zodii au parte de o perioadă norocoasă pe plan financiar. În următoarea săptămână, fiecare dintre aceste zodii va găsi modalități prin care să-și crească veniturile, fie prin proiecte profesionale, fie prin valorificarea […]
15:40
Omagiul adus de Prințul Harry bunicii sale, Elisabeta a II-a. Ce spun experții despre o posibilă reapropiere între acesta și Casa Regală # Cancan.ro
Prințul Harry a călătorit din California în Marea Britanie pentru a-i aduce un omagiul bunicii sale, regretata regină Elisabeta a II-a. Totul s-a întâmplat la împlinirea a trei ani de la decesul suveranei. Au existat […]
15:40
Imagini inedite cu camera în care a stat Vladimir Putin în timpul vizitei din China. Lavrov: „Unde este Labubu?” # Cancan.ro
Un videoclip recent publicat oferă o imagine inedită a șederii lui Vladimir Putin în China. Președintele Rusiei a participat săptămâna trecută la parada organizată de omologul său chinez, Xi Jinping, la Beijing, cu ocazia împlinirii […]
15:40
Mărturiile elevilor despre profesoara din Drobeta Turnu Severin bagă anchetatorii în ceață. Ce făcea femeia la școală # Cancan.ro
Tragedia din Drobeta Turnu Severin continuă să lase în urmă multă durere, dar și un șir de întrebări fără răspuns. O profesoară de logică, găsită moartă în apartamentul său alături de fiul de doar 7 […]
15:30
Un actor din „Breaking Bad” a fost arestat în fața casei, în timp ce își spăla mașina. Vecina lui a sunat la Poliție pentru o prostie totală # Cancan.ro
Un moment dificil pentru Raymond Cruz, actorul care a interpretat rolul popularului personaj Tuco Salamanca, un baron al drogurilor, în serialul “Breaking Bad” – el a fost arestat sub suspiciunea de agresiune minoră. Surse din […]
15:20
Interdicție nouă la înmomântări. Ce nu mai are voie să aducă familia defunctului la mormânt # Cancan.ro
Românii vor avea interdicția de a aduce la înmormântări anumite ornamente care erau foarte populare, cum sunt coroanele din plastic. Măsura urmărește să reducă cantitatea de deșeuri neperisabile lăsate în cimitire pentru un mediu cât […]
14:50
Schimbare majoră în viața Andreei Antonescu! Artista a decis să părăsească România și să se mute din nou în Statele Unite, de această dată împreună cu cele două fiice ale sale. După ce și-a relansat […]
14:40
Gina Pistol face investiţii de milioane în pasiunea ei SECRETĂ. Prezentatoarea de la MasterChef „toacă” şi ultimul ban când e vorba de plăcerile sale: “Mi le-am dorit și le-am licitat până le-am obținut” # Cancan.ro
Gina Pistol este recunoscătoare pentru viața pe care o are! Prezentatoarea TV se bucură de un echilibru între carieră și viața de familie. A revenit pe micul ecran, la Pro TV, cu cel de-al 10-lea […]
14:40
Reacția Rusiei după ce Polonia anunță că a doborât mai multe drone care au intrat în spațiul polonez. S-a activat Articolul 4 din tratatul NATO # Cancan.ro
Rusia a negat acuzațiile autorităților de la Varșovia după ce aviația din Polonia a doborât mai multe drone care au intrat în spațiul aerian polonez miercuri. Polonia a declarat că 19 obiecte au intrat în […]
14:40
Cât costă chiria în campusul Universității de Vest din Timișoara. Suma e infimă în comparație cu luxul oferit studenților # Cancan.ro
Cel mai modern și frumos cămin studențesc a fost construit în Timișoara. Câte locuri disponibile sunt, dar și cât costă o lună de chirie aici? Reprezentanții le promit studenților o experineță la cele mai înalte […]
14:40
EXCLUSIV DINAMO, azi de la ora 18.30. Pe cine vrea să semneze Dinamo pentru postul de fundaș. Discutăm ultimele mișcări de la club # Cancan.ro
„Exclusiv Dinamo”, ediție nouă astăzi, de la 18.30. Alexandru Brădescu și jurnalistul și comentatorul TV Andrei Preotu vin cu dezvăluiri despre ultimele încercări ale dinamoviștilor de a-și completa lotul. Dezvăluim numele fundașului pe care îl […]
14:40
Cum se înțeleg Ella Vișan și Maria Avram după Insula Iubirii. Adevărul despre relația lor a ieșit la iveală # Cancan.ro
Ella Vișan și Maria Avram au fost cele mai controversate concurente din sezonul 9 al emisiunii Insula Iubirii. De asemenea, la începutul show-ului, între cele două au existat mici înțepături. Află, în articol, care este […]
14:30
Românii care au voie să muncească 8 zile pe lună acasă! Pe cine vizează această lege nouă # Cancan.ro
Schimbări majore pentru angajații români! Un nou proiect de lege care modifică Codul muncii prevede că anumite categorii de angajați pot beneficia de câteva zilee pe lună de muncă la domiciliu sau în regim de […]
14:20
De ce susține Israel că a atacat Doha, Qatar. Ministrul Apărării l-a susținut total pe Netanyahu # Cancan.ro
Israelul a atacat clădirea în care se aflau liderii în exil ai grupării Hamas, aflată în Doha, Qatar, cu peste zece avioane care au lansat concomitent mai multe runde de rachete. Oficialii israelieni au susținut […]
14:10
Lala are o idee genială! Cine ar trebui să fie viitoare ispite la Insula Iubirii: „Ar fi nebunie. Aș face petiție” # Cancan.ro
Lala, fosta ispită de la Insula Iubirii, a venit cu o idee genială pentru producătorii show-ului fenomen! Tânăra a susținut că ar face o petiție în speranța că i se va îndeplini dorința. Află, în […]
13:40
Caz macabru în Los Angeles. Trupul unui bărbat în stare avansată de degradare a fost găsit în mașina unui rapper # Cancan.ro
O descoperire șocantă a zguduit Hollywoodul. Un cadavru aflat deja în descompunere a fost găsit în portbagajul unei mașini Tesla, înmatriculată pe numele rapperului american D4vd, unul dintre artiștii în ascensiune ai momentului, devenit celebru […]
