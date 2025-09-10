Ce urmează pentru Florinel Coman după ce Israel a atacat Qatarul: „S-a decis!“

Sport.ro, 10 septembrie 2025 23:50

Micuțul stat din zona Golfului Persic a fost ținta unui atac incredibil, care demonstrează, încă o dată, că în Orientul Mijlociu nu va fi liniște, în viitorul apropiat.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Sport.ro

Acum o oră
00:00
Costel Pantilimon, scut în fața unui tricolor: ”Să nu uităm că ne-a salvat o dată!” + Verdict sumbru despre calificarea la CM 2026 Sport.ro
Naționala României a pășit din nou greșit în campania de calificare de la Campionatul Mondial din 2026.
10 septembrie 2025
23:50
Ce urmează pentru Florinel Coman după ce Israel a atacat Qatarul: „S-a decis!“ Sport.ro
Micuțul stat din zona Golfului Persic a fost ținta unui atac incredibil, care demonstrează, încă o dată, că în Orientul Mijlociu nu va fi liniște, în viitorul apropiat.
23:40
Mihai Stoica a explodat! Doi tricolori l-au scos din sărite: ”Bătaie de joc! Taci din gură!” Sport.ro
România a condus cu 2-0 în partida cu Cipru din preliminariile pentru Cupa Mondială 2026, însă ciprioții au reușit să smulgă un punct în repriza secundă: scor final 2-2.
23:40
Florin Prunea nu i-a iertat după dezastrul cu Cipru! Patru tricolori scoși din calcule Sport.ro
România a remizat în deplasare cu Cipru, iar fostul „tricolor” nu i-a iertat pe jucătorii de bază.
Acum 2 ore
23:30
Marea greșeală a lui Lucescu, taxată aspru: „M-a dezamăgit“ Sport.ro
Selecționerul în vârstă de 80 de ani, o figură foarte respectată în fotbalul românesc, a luat niște decizii atât de ciudate, încât criticile au venit, inevitabil.
23:10
„Reghe“, spectacol în Africa: golurile primei sale victorii, superbe! Sport.ro
Laurențiu Reghecampf a câștigat un meci cu Al-Hilal Omdurman (Sudan), la a patra încercare, obținând și o performanță care a mai luat presiunea de pe umerii săi.
23:10
Sepsi a primit „sentința”! Gafa șocantă care a schimbat clasamentul în Liga 2 Sport.ro
Sepsi a fost sancționat în urma unei gafe de proporții pe care a făcut-o la un meci de Liga 2.
23:10
Lovitură pentru FCSB! S-a ”rupt” în pauza internațională: ”Nu e bine deloc” Sport.ro
Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație de la gruparea roș-albastră, a făcut anunțul.
23:00
O celebră prezentatoare din Anglia, amenințări oribile pe internet: ”Nici măcar nu mai clipesc!” Sport.ro
Alison Bender, o celebră prezentatoare a emisiunilor dedicate Premier League și Champions League de la Sky Sports, a trecut prin momente delicate.
22:50
Veste cruntă pentru Manchester City chiar înaintea derby-ului cu United Sport.ro
Premier League se vede pe VOYO!
Acum 4 ore
22:20
Craiova lui Mititelu, rasă de pe harta fotbalului: decizia oficială, devastatoare! Sport.ro
Formația din Bănie, ajunsă în liga a 3-a și depunctată masiv, a fost exclusă din toate competițiile. Din păcate pentru suporteri, era evident că se va ajunge aici.
22:10
Campioana Dinamo, debut cu stângul în Liga Campionilor Sport.ro
Campioana Dinamo Bucureşti a fost învinsă miercuri, pe teren propriu, de formaţia portugheză Sporting Clube de Portugal, scor 33-30 (15-15), în primul meci din grupa A a Ligii Campionilor.
22:10
Noua cucerire a lui Carols Alcaraz! Omul momentului din tenis iese cu Brooks Nader Sport.ro
Brooks Nader pare să fie noua cucerire a lui Carlos Alcaraz, proaspăt câștigător la US Open.
22:00
Contre în direct după ce Alexandu Musi a aruncat banderola de căpitan al naționalei: ”Bagă bățul prin gard!” Sport.ro
Reprezentativa U21 a României s-a impus cu scorul de 2-0 în fața Serbiei în preliminariile pentru EURO 2027 U21.
21:30
Ce a spus selecționerul Norvegiei după umilința administrată Moldovei: ”E chiar dureros!” Sport.ro
Moldova a suferit o înfrângere umilitoare în fața Norvegiei, scor 1-11, în preliminariile pentru Cupa Mondială. 
21:20
Gică Popescu respinge ce a făcut Hagi cu Ianis: „Îi spun asta de 2 ani!“ Sport.ro
Liderii Generației de Aur au avut abordări diametral opuse în privința băieților lor. Acum, avem încă o confirmare, în acest sens.
21:10
Costel Pantilimon a numit cinci portari români eminenți: ”Nu l-aș scoate din calcul nici pe Ionuț Radu” Sport.ro
Costel Pantilimon (38 de ani) s-a retras în 2021 după un sezon petrecut în Turcia, la Denizlispor.
21:00
Tenismenul care a căutat-o pe Anna Kalinskaya: „Mi-a scris de vreo zece ori! Poate că este doar disperat” Sport.ro
Anna Kalinskaya a dezvăluit că a primit mai multe mesaje de la un tenismen din circuit.
20:50
„The Rock“ a dat cărțile pe față, în dialog cu CNN: „Mușchii mei? Asta s-a întâmplat“ Sport.ro
Dwayne Johnson, fost luptător de wrestling, a suferit o transformare fizică incredibilă, la 53 de ani, fiind aproape de nerecunoscut.
20:50
Lovitură pentru adversara lui FCSB înainte de duelul din Europa League! Arabii îl pândesc pe colegul lui Messi Sport.ro
FCSB se pregătește pentru debutul în faza principală Europa League, unde, la fel ca sezonul trecut, va avea un program dificil. 
20:40
Thierry Henry l-a dat de gol pe Zinedine Zidane! Legenda va semna Sport.ro
Zinedine Zidane este libere de contract din iunie 2021, dar ar putea semna cât de curând cu o nouă formație.
Acum 6 ore
20:10
Marea problemă sesizată de Mircea Lucescu: „Mi-a apărut această idee” Sport.ro
Mircea Lucescu a sesizat un dintre motivele pentru care România nu va ajunge, cel mai probabil, la Campionatul Mondial din 2026.
20:00
Olăroiu, lecție pentru Lucescu: „Ăsta e rolul selecționerului!“ Sport.ro
Când vedem cum vorbește un alt antrenor român, aflat la cârma unei prime reprezentative, ne dăm seama și mai bine cât de ciudat a devenit discursul lui „Il Luce“, de când rezultatele nu-l mai ajută.
19:40
Lucescu și-a transformat jucătorii în niște „saci de box“: „Ăsta e nivelul lor!“ Sport.ro
Pus la zid din cauza rezultatelor slabe, selecționerul a început să arunce vina, în întregime, în cârca fotbaliștilor pe care el îi cheamă la națională!
19:40
Fundaș nou pentru FCSB!? Gigi Becali a făcut anunțul: ”Are un impresar mai dilimache!” Sport.ro
Perioada de transferuri s-a încheiat, iar, după ce i-a transferat în vară pe Dennis Politic, Denis Alibec, Daniel Graovac și Mamadou Thiam, roș-albaștrii nu au mai făcut nicio mutare.
19:30
Tabloul etapei a patra din Ligue 1! Marseille deschide etapa, iar PSG are un duel complicat Sport.ro
Toate meciurile din Ligue 1 se văd în exclusivitate pe platforma VOYO și în format LIVE VIDEO pe site-ul Sport.ro.
19:30
Ungurii au văzut imaginile din Cipru cu românii care-i cer demisia lui Mircea Lucescu și au reacționat categoric Sport.ro
România a plecat cu un singur punct de la Nicosia marți seară.
19:10
Gică Popescu anunță după ce s-a vorbit despre demiterea lui Mircea Lucescu: ”Hagi e pregătit! Există această posibilitate!” Sport.ro
Nemulțumiți de prestațiile echipei naționale din meciurile cu Canada, scor 0-3, și Cipru, scor 2-2, suporterii români i-au cerut demisia lui Mircea Lucescu.
19:10
CSM Bucureşti devine lider după a treia victorie în Liga Naţională Sport.ro
CSM București a întâlnit-o pe Dunărea Brăila.
19:00
”Mâine discut cu ei!” Gică Hagi, la națională, în locul lui Mircea Lucescu?! Sport.ro
România nu a avut prestații demne de laude nici în amicalul contra Canadei, scor 0-3, nici în meciul din prelimnariile pentru Cupa Mondială din 2026, cu Cipru, scor 2-2.
18:40
Mitriță, pulverizat de Lucescu: selecționerul a explicat de ce l-a „lipit“ de bancă Sport.ro
În dubla cu Canada (0-3) și cu Cipru (2-2), unul dintre cei mai în formă jucători convocați a adunat, în total, vreo 15 minute pe teren!
Acum 8 ore
18:30
Mircea Lucescu ceartă un tricolor la o zi după remiza cu Cipru: ”A început repriza a doua și nu mai făcea față nici fizic” Sport.ro
Cipru - România s-a încheiat 2-2.
18:30
Valeriu Iftime, fără inhibiții după Cipru - România: ”Ne trebuie nouă Mondial? Stai acasă, învață fotbal! Vrei, nu vrei, dăm în Lucescu acum” Sport.ro
Naționala României traversează, iar, o perioadă dificilă.
18:00
CFR Cluj a anunțat mutarea: „Suntem bucuroși să vă anunțăm” Sport.ro
CFR Cluj a anunțat aducerea unui nou jucător la echipă.
17:40
Antrenorul lui Andrei Rațiu, ofertat de cel mai vechi club din Premier League! Mutarea de care ar putea profita Jose Mourinho Sport.ro
Nottingham Forest a rămas fără antrenor după ce Nuno Espirito Santo a fost demis de pe banca tehnică.
17:10
„Reghe“ a spart gheața: victorie uriașă și prima performanță obținută în Sudan Sport.ro
După trei meciuri fără victorie, în care a remizat de fiecare dată, Laurențiu Reghecampf a obținut primul succes, la Al-Hilal Omdurman, fix când îi ardea buza mai tare!
17:00
Octavian Stoica 'Geolgău' organizează Memorialul Rudel Obreja. "Va fi un spectacol în ring!" Sport.ro
Fost important pugilist al lotului național al României, Octavian Stoica 'Geolgău' crește la școala sa viitori campioni ai nobilei arte.
17:00
Ciprioții anunță schimbări masive după remiza cu România: ”Acum există un plan!” Sport.ro
România a condus cu 2-0 în partida cu Cipru din preliminariile pentru Cupa Mondială 2026, însă ciprioții au reușit să smulgă un punct în repriza secundă: scor final 2-2.
17:00
Cum au comentat italienii decizia luată de Mircea Lucescu pentru meciul cu Cipru Sport.ro
Două meciuri a disputat naționala României în luna septembrie.
16:50
Florin Prunea i-a dat replica lui Moldovan, după ce portarul naționalei a fost deranjat de criticile primite Sport.ro
Horațiu Moldovan și-a exprimat nemulțumirea în legătură cu criticile primite după gafa din meciul amical cu Canada.
16:40
Ce șanse au ungurii să ajungă la Mondial: analiza experților Sport.ro
Ungaria face parte din Grupa F în preliminariile Campionatului Mondial din 2026.
Acum 12 ore
16:30
Marius Șumudică și-a găsit echipă: ”Se intră foarte greu acolo, se duc nume mari!” Sport.ro
Marius Șumudică este aproape să semneze la patru luni după despărțirea de Rapid.
16:30
Visătorii care ne-au văzut la Mondiale: „Câștigăm grupa! Căutați deja cazare pentru America“ Sport.ro
Ca de obicei, ne-am „calificat“ din vorbe. Pentru că la „datul din gură“ suntem de elită. Dacă s-ar organiza un Mondial al exagerărilor, am fi printre pretendenții la podium. La fiecare ediție!
16:00
O mamă din Noua Zeelandă a devenit virală. Ce record dureros a doborât Sport.ro
Aceasta a purtat ochelari de soare pentru a-și ascunde lacrimile de durere.
15:40
Cum a gândit Lucescu? Starul naționalei are toate motivele să fie furios după dubla cu Canada și Cipru Sport.ro
România trece la capitolul mari dezamăgiri dubla jucată în luna septembrie cu Canada (0-3) și Cipru (2-2), pierde contactul cu lumea fotbalului adevărat și o face pe fondul unor decizii cel puțin discutabile luate de selecționerul Mircea Lucescu.
15:20
Ngezana, OUT! Sud-africanul ratează meciul care poate deveni istoric Sport.ro
Siyabonga Ngezana (28 de ani), fundașul lui FCSB, este aproape să obțină cea mai importantă performanță din carieră, calificarea la Cupa Mondială.
15:00
Jucători de la CFR Cluj, Farul, Craiova și din Italia, pentru Claudiu Niculescu la CSM Slatina Sport.ro
Etapa viitoare, Slatina va juca acasă cu CS Tunari (13 septembrie). 
14:40
După Dennis Politic, FCSB vrea să transfere încă un jucător de la Dinamo! Sport.ro
După ce l-a transferat pe Dennis Politic în vară, Gigi Becali vrea să aducă la FCSB un alt jucător de la Dinamo.
14:40
„Cât lipsește Adrian Șut?" Gigi Becali a oferit răspunsul Sport.ro
România a plecat doar cu un punct din Cipru, scor 2-2, iar finalul partidei a adus și vești proaste pentru FCSB. 
14:20
„Te iubesc, dragostea mea!” Tricolorul care are motive de fericire după Cipru - România 2-2 Sport.ro
România a plecat doar cu un punct din Cipru, după un 2-2 care complică drumul spre Mondialul din 2026. 
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.