Ministra Mediului: Programul Rabla va fi aprobat joi. Vineri putem să lansăm ghidul
Digi24.ro, 10 septembrie 2025 23:50
Ministra Mediului, Diana Buzoianu, a anunţat că programul Rabla va fi aprobat joi, în şedinţa Guvernului. Ea a adăugat că a fost o mobilizare mare pentru ca proiectul să ajungă atât de repede pe masa Executivului.
Acum o oră
23:50
23:40
Drone rusești în Polonia. Zelenski regretă inacțiunea Occidentului: „Au existat multe declaraţii, dar o lipsă de acțiune” # Digi24.ro
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a deplâns miercuri "lipsa de acţiune" a liderilor occidentali în urma interceptării miercuri dimineaţa de către Polonia a unor presupuse drone ruseşti care au intrat în spaţiul său aerian, relatează AFP, preluată de Agerpres. „Au existat multe declaraţii, dar până acum există o lipsă de acţiune", a declarat Zelenski în discursul său zilnic, apreciind că "Rusia nu a primit un răspuns ferm (...) care s-ar traduce prin măsuri concrete”.
Acum 2 ore
23:10
Nicușor Dan, despre anularea alegerilor prezidențiale: Nu pot să spun că am imaginea clară faţă de ce s-a întâmplat # Digi24.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a afirmat, miercuri, că nu are încă o „imagine clară” legat de ceea ce s-a întâmplat în noiembrie anul trecut, atunci când au fost anulate alegerile prezidenţiale.
22:50
Sorin Grindeanu a declarat că funcţia de prim-ministru e probabil cea mai grea funcţie din România, întrebat dacă pe Ilie Bolojan îl apucă primăvara în funcţia de premier sau îşi va da demisia mai devreme.
22:50
Nicuşor Dan: PNRR este un insucces parţial. Sunt foarte optimist că vor fi utilizate peste 95% din granturi # Digi24.ro
Preşedintele Nicuşor Dan este de părere că implementarea PNRR în România a reprezentat doar parţial un „insucces”, în condiţiile în care vor fi atrase peste 95% din fondurile disponibile prin granturi.
22:40
Un activist conservator american, susținător al lui Donald Trump, a fost împușcat într-un campus universitar # Digi24.ro
Un activist conservator american, susținător al lui Donald Trump, Charlie Kirk, a fost împușcat miercuri, în timpul unui eveniment desfășurat în campusul Universității Utah Valley din Orem, Utah. Președintele SUA a transmis un mesaj în care le cere susținătorilor săi să se roage pentru Kirk.
22:40
Președintele Nicușor Dan spune că este nemulțumit de activitatea procurorului general și a șefului DNA, pentru că aceste parchete au „o problemă de management”. Este vorba despre resursele alocate pentru dosare importante pentru societate, a explicat el.
Acum 4 ore
22:30
Ursula von der Leyen propune o limită de vârstă pentru utilizarea rețelelor sociale în UE # Digi24.ro
Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, s-a pronunţat miercuri în favoarea unei limite de vârstă pentru utilizarea reţelelor sociale în Uniunea Europeană, relatează dpa, preluat de Agerpres.
22:20
Nicuşor Dan: Nu sunt deloc mulţumit de situaţia din educaţie. Vom evalua cu cifrele pe masă după 2 luni de la începerea anului şcolar # Digi24.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, miercuri, că nu este mulţumit de situaţia din educaţie şi că a promis liderilor sindicatelor din învăţământ că lucrurile vor fi evaluate potrivit cifrelor după două luni de la începerea anului şcolar.
22:20
Ce spune ministrul Muncii despre includerea altor măsuri privind pensiile speciale în pachetul 3 pregătit de Guvern # Digi24.ro
Ministrul Muncii Petre Florin Manole a declarat, miercuri la Digi24, că pachetul 3 cu măsuri nu va cuprinde nimic dspre pensiile speciale pentru alte categorii decât magistrații. „Din punct de vedere al PNRR, tema aceasta este închisă, în sensul că jalonul referitor la pensii este închis”, a afirmat el.
22:10
Nicușor Dan, despre tensiunile din Coaliție: Ar fi mai bine ca ele să nu mai existe, dar vă îndemn să ne uităm la rezultate # Digi24.ro
Președintele Nicușor Dan recunoaște că încă există certuri în coaliție și atacuri între membrii partidelor, însă rezultatele arată că această coaliție funcționează.
22:10
Președintele Nicușor Dan a spus că își va numi „în curând” consilieri la Palatul Cotroceni. El a spus că în primele luni de mandat a avut trei obiective, pe care le-a considerat prioritare, și pe care le-a atins.
22:00
Ministrul Muncii: Pragul pentru plata CASS la pensionari trebuia să fie mai sus, la 4.000 de lei # Digi24.ro
Florin Manole, ministrul Muncii, a declarat la emisiunea Jurnalul de Seară de la Digi24 că pragul că pragul stabilit pentru plata CASS în cazul pensionarilor ar fi trebuit să fie mai mare, pentru a scuti mai multe persoane de această contribuție.
21:50
Heritage Foundation, vizită strategică în România pentru consolidarea parteneriatului cu SUA # Digi24.ro
O delegație a influentului think-tank american The Heritage Foundation a venit în România, într-un efort de consolidare a parteneriatului strategic româno-american.
21:30
Nicușor Dan: „E neplăcut să iei bani de la educație, sănătate și să plătești pentru apărare, dar orice e mai bun decât un război” # Digi24.ro
E neplăcut să iei bani de la educație și sănătate și să-i cheltuiești pe apărare, dar orice e mai bun decât un război, a spus președintele Nicușor Dan. El a adăugat că România este solidară cu Polonia, după ce mai multe drone rusești au intrat pe teritoriul acestei țări. Pe de altă parte, Dan a precizat că România este stat NATO și că nu avem motive de îngrijorare.
21:10
Prinţul Harry se întâlnește cu regele Charles al III-lea la Londra, pentru prima dată în peste un an # Digi24.ro
Prinţul Harry a sosit miercuri la Clarence House, reşedinţa londoneză a regelui Charles al III-lea, unde urmează să-l întâlnească pe tatăl său pentru prima oară din februarie 2024, conform presei britanice, transmite AFP.
21:00
Ministrul Bogdan Ivan, discuții cu FMI despre impactul eliminării plafonării. România are printre cele mai ridicate preţuri din Europa # Digi24.ro
Ministrul Bogdan Ivan a a discutat, miercuri, cu o delegaţie a FMI despre efectele eliminării plafonării preţurilor la energie, într-un context în care România are printre cele mai ridicate preţuri din Europa.
21:00
„Nu, Viktor.” Ministrul de Externe al Poloniei, replică tăioasă la reacția lui Orban față de incidentul cu dronele rusești # Digi24.ro
Ministrul polonez de externe, Radoslaw Sikorski, i-a dat o replică dură cu premierului maghiar, Viktor Orban, care susținea că poziția Ungariei pentru o pace cât mai rapidă este soluția pentru războiul din Ucraina. Oficialul de la Varșovia a spus că, în schimb, e timpul ca Orban „să ia o poziție clară și să condamne agresiunea rusească” asupra Ucrainei și Poloniei.
20:50
Ministerul rus de externe spune că acuzațiile Poloniei despre dronele rusești doborâte sunt „mituri” # Digi24.ro
Ministerul rus de externe a acuzat miercuri Polonia că încearcă să „escaladeze” conflictul din Ucraina prin răspândirea unor „mituri” cu privire la intruziunea în spaţiul aerian polonez a unor drone despre care Varşovia susţine că au fost trimise de Rusia.
Acum 6 ore
20:30
Victor Micula, condamnat la închisoare cu executare pentru acces ilegal la baze de date MAI # Digi24.ro
Tribunalul Bihor a decis, miercuri, să îl condamne pe Victor Micula, fiul magnatului orădean Viorel Micula, la 3 ani şi o lună de închisoare cu executare pentru accesarea ilegală a bazelor de date ale MAI şi alte infracţiuni informatice. Decizia nu este definitivă. Tot pedeapsă cu executare au primit și trei dintre polițiști care l-au ajutat.
20:20
Kamala Harris, declarație surprinzătoare despre Joe Biden. Ce spune despre candidatura pentru al doilea mandat la Casa Albă # Digi24.ro
Fosta vicepreședintă a SUA, Kamala Harris, a lansat cele mai dure critici de până acum la adresa fostului ei șef, descriind decizia lui Joe Biden de a candida pentru un al doilea mandat drept „o imprudență”, potrivit unui fragment din cartea sa de memorii ce urmează să apară această lună, relatează BBC.
20:00
Prinţul Harry, donație pentru copiii răniți din Ucraina şi Gaza: „Au nevoie de sprijin ca să supravieţuiască şi să se recupereze” # Digi24.ro
Fundaţia Archewell a prinţului Harry va dona 500.000 de dolari unor proiecte, inclusiv derulate de Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS) pentru producerea de proteze şi acordarea de sprijin copiilor răniţi din Gaza şi Ucraina.
19:50
NASA a descoperit „cele mai clare semne de până acum” că pe Marte a existat viață. „Petele de leopard” studiate pe planeta roșie # Digi24.ro
Oamenii de știință cred că petele de pe o rocă prelevată de roverul Perseverance pe planeta Marte, anul trecut, ar putea fi create de forme de viață, a anunțat miercuri NASA. Piatra argiloasă, găsită într-o albie prăfuită de roverul NASA, este presărată cu marcaje poreclite „pete de leopard” și „semințe de mac”, relatează BBC.
19:20
Prima reacție a lui Donald Trump după ce spațiul aerian al Poloniei a fost încălcat de 19 drone rusești # Digi24.ro
Președintele american, Donald Trump, a postat, la ore bune după ce spațiul aerian al Poloniei a fost încălcat de minimum 19 drone, iar avioane aliate au fost nevoite să doboare unele dintre acestea. Reacția a venit printr-o postare pe propria platformă de socializare, Truth Social, și nu este prea clară în privința acțiunilor președintelui american.
19:10
Culisele atacului Israelului asupra liderilor Hamas din Qatar, un aliat al SUA. Turcia și Egiptul avertizaseră asupra pericolului (WSJ) # Digi24.ro
Liderii de rang înalt ai Hamas – care s-au ascuns mult timp în țări gazdă din Orientul Mijlociu – au zburat în weekend la sediul grupării din capitala Qatarului, Doha. Pe ordinea de zi: un nou plan de încetare a focului în Fâșia Gaza, propus de SUA, aparent cu sprijinul Israelului.
19:00
O învăţătoare şi un elev au fost răniţi miercuri după-amiază într-un liceu cu specializare horticolă din Antibes, în sud-estul Franţei, într-un atac cu cuţitul, atacatorul fiind reţinut, conform informaţiilor obţinute de la poliţie şi prefectură, transmite AFP.
19:00
Germania a devenit cel mai mare furnizor de ajutor militar pentru Ucraina şi trimite în prezent mai multe arme decât Statele Unite, a declarat miercuri ministrul german al Apărării, Boris Pistorius, relatează dpa, preluată de Agerpres.
19:00
Jordan Bardella, liderul partidului Rassemblement National din Franţa şi al unuia dintre grupurile de extremă dreapta din Parlamentul European, a afirmat miercuri, la Strasbourg, că a obţinut voturile necesare pentru a depune o moţiune de cenzură împotriva preşedintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. Şi stânga radicală intenţionează să depună, la rândul său, o moţiune de cenzură.
18:50
De ce nu a jucat Baiaram în meciul cu Cipru. Dezvăluirea neașteptată a lui Mircea Lucescu # Digi24.ro
Antrenorul naționalei de fotbal, Mircea Lucescu, a vorbit la Digi Sport despre problemele pe care le-a avut cu unii jucători la meciul de marți seară cu Cipru, încheiat cu remiză (2-2).
18:40
Crearea unei comisii care să ancheteze anularea turului 1 al alegerilor, respinsă. Cum au votat deputații la modificarea legii CCR # Digi24.ro
Camera Deputaților a respins, în plenul de miercuri, înființarea unei comisii de anchetă care să investigheze circumstanțelor și responsabilităților legate de anularea alegerilor prezidențiale din România din decembrie 2024. Parlamentarii au respins și un proiect al AUR și SOS România prin care invalidarea oricărui tur putea fi făcută numai în baza unei contestații temeinic motivate.
18:40
Miliardarul care l-a depășit pe Elon Musk și a devenit cel mai bogat om din lume. Averea lui a crescut brusc cu 100 de miliarde USD # Digi24.ro
CEO-ul Oracle, Larry Ellison, a devenit pentru prima dată e cea mai bogată persoană din lume, detronându-l pe șeful Tesla, Elon Musk, relatează Business Insider.
Acum 8 ore
18:30
Agricultorii români care vor primi despăgubiri din fonduri UE. Ministru: Au fost alocați 11,5 milioane de euro # Digi24.ro
Comisia Europeană a acceptat solicitarea României de acordare a despăgubirilor pentru fermierii din sectoarele pomicol şi viticol, ale căror culturi au fost afectate de îngheţul târziu din primăvara acestui an. Anunțul a fost făcut deministrul Agriculturii, Florin Barbu, care a precizat că fermierii români vor beneficia de 11,5 milioane de euro. Este a doua cea mai mare alocare din pachetul de ajutor aprobat de UE.
18:20
Donald Trump cere pedeapsa cu moartea pentru bărbatul acuzat că a ucis o refugiată din Ucraina în orașul Charlotte # Digi24.ro
Preşedintele american Donald Trump a cerut miercuri pedeapsa capitală pentru asasinul unei tinere ucrainene înjunghiate mortal într-un tramvai în oraşul Charlotte, a cărei moarte a provocat indignare în Statele Unite, mai ales printre personalităţile conservatoare.
18:10
AUR a depus moțiune împotriva ministrului Educației, Daniel David. Când va fi dezbătută și votată de Senat # Digi24.ro
AUR a depus o moțiune simplă împotriva ministrului Educației Daniel David numită „În loc de instrucție și excelență, umilință și dresaj”, a anunțat liderilor senatorilor acestui partid Petrișor Peiu. Senatul dezbate și votează moțiunea, în plenul de luni, de la ora 16.00.
18:00
Statele Unite sunt umăr la umăr cu aliaţii lor, a asigurat miercuri ambasadorul american la NATO, Matthew Whitaker. Reacția lui vine în urma incidentului din Polonia, care a doborât drone rusești intrate în spațiul său aerian - prima oară când o ţară NATO deschide focul de la invazia rusă în Ucraina.
17:40
Parlamentul a respins înființarea unei comisii de anchetă care să investigheze abuzurile sexuale în universități # Digi24.ro
Deputații au respins, miercuri, proiectul de hotărâre care înființează o comisie parlamentară de anchetă care să investigheze„abuzurilor sexuale și comportamentele deviante” din universitățile românești.
17:30
Promisiunea României pentru a grăbi intrarea în Visa Waiver. Muraru: „Capabilităţi pe care nicio altă ţară nu le-a mai avut până acum” # Digi24.ro
Ambasadorul României la Washington, Andrei Muraru, spune că țara noastră este pregătită să ofere un cadru avansat partajare a informaţiilor despre călătorii care merg în SUA, ca parte a eforturilor de includere a României în programul Visa Waiver, prin care românii ar putea călători fără vize în SUA.
17:20
O pictură murală realizată de Banksy pe o clădire a justiției britanice a fost îndepărtată după ce a stârnit controverse # Digi24.ro
O pictură murală realizată de artistul stradal Banksy este a fost îndepărtată de pe peretele unei clădiri a tribunalului din Londra.
17:20
Părinții copiilor cu dizabilități pot lucra de acasă 8 zile pe lună. Ce mai prevede proiectul adoptat de către deputați # Digi24.ro
Deputații au adoptat, miercuri, un proiect prin care părinții care lucrează și au în grijă copii cu handicap de până la 18 ani pot lucra de acasă 8 zile pe lună sau în regim de telemuncă. Excepție fac doar situațiile în care felul muncii nu permite ca activitatea să poată fi făcută în astfel de condiții.
17:10
Ministrul chinez al apărării, Dong Jun, a purtat marţi o discuţie prin videoconferinţă cu omologul său american, Pete Hegseth, la iniţiativa acestuia din urmă, a informat miercuri agenţia chineză Xinhua.
17:10
Trump nu vede niciun motiv pentru a izola economic Rusia în afara războiului din Ucraina, spune vicepreședintele JD Vance # Digi24.ro
Președintele SUA, Donald Trump, nu crede că Rusia ar trebui izolată de economia globală în afara contextului războiului său împotriva Ucrainei, a declarat vicepreședintele JD Vance într-un interviu acordat One America News Network, publicat pe 10 septembrie, relatează Kyiv Independent.
17:00
Polițiștii locali ar putea purta Bodycam pe uniformă. Condițiile în care ar fi folosite (proiect) # Digi24.ro
Poliţiştii locali vor putea purta şi utiliza, în timpul exercitării atribuţiilor de serviciu, dispozitive portabile de înregistrare audio-video de tip Bodycam, arată un proiect de lege inițiat de către deputații PNL Gabriel Andronache și Patricia-Simina-Arina Moș și senatoarea PNL Nicoleta Pauliuc depus la Senat.
16:50
Viktor Ianukovici, fostul președinte prorus al Ucrainei, pierde definitiv procesul împotriva sancțiunilor UE # Digi24.ro
Fostul președinte ucrainean Viktor Ianukovici a pierdut miercuri, la Curtea de Justiție a Uniunii Europene, procesul prin care încerca să ridice sancțiunile impuse de Bruxelles încă din 2014, după fuga sa în Rusia, relatează Politico.
16:50
Un bărbat și fiul său de 14 ani au murit într-un accident grav lângă Baia Mare. Mașina lor a intrat într-un TIR # Digi24.ro
Un accident grav s-a produs miercuri la ieșirea din Baia Mare. Un tată și fiul lui de 14 ani au murit după ce mașina lor s-a izbit violent de un TIR.
16:40
Noi detalii în cazul profesoarei şi a copilului său, găsiţi morţi în Drobeta Turnu Severin. Ipoteza luată în calcul de anchetatori # Digi24.ro
Autorităţile din Mehedinţi au declanşat o amplă anchetă în cazul profesoarei care a fost găsită spânzurată, alături de copilul său de 7 ani, într-un apartament din Drobeta Turnu Severin. Potrivit unor surse judiciare, femeia, în vârstă de 57 de ani, şi-ar fi omorât copilul, după care s-ar fi spânzurat. Potrivit „Actual Mehedinţi”, vicepreşedintele Tribunalului Mehedinţi afirmă că începând din 2020, la instanţele din acest judeţ au fost înregistrate peste 20 de cauze în care părinţii copilului au figurat ca parte, fiind vorba atât de litigii civile, cât şi penale.
16:40
Traseul mitei de la ELCEN. Afaceristul moldovean care le-ar fi dat șpagă directorilor era exasperat: „În România încă se pune botul” # Digi24.ro
Claudiu Crețu, directorul general ELCEN, și Cristian Zamfiroi, directorul comercial ELCEN, ar fi pus la punct, împreună, o schemă prin care obțineau anumite procente din bani publici plătiți de societatea Electrocentrale București pentru contracte de lucrări la CET-urile din București. Surse apropiate anchetei au explicat pentru Digi24.ro cum a fost pusă în practică această schemă, cum obțineau directorii ELCEN mita și cum îi jigneau afaceriștii implicați în dosar.
Acum 12 ore
16:30
Prima reacție a Guvernului de la Chișinău în cazul fostului adjunct al SIS, acuzat că spiona pentru KGB-ul de la Minsk # Digi24.ro
Cazul fostului ofițer de rang înalt al Serviciului de Informații și Securitate (SIS) este în atenția conducerii Republicii Moldova, inclusiv a premierului Dorin Recean. Precizarea a fost făcută pe 10 septembrie de purtătorul de cuvânt al Guvernului, Daniel Vodă.
16:20
Ursula von der Leyen propune o limită de vârstă pentru utilizarea rețelelor sociale în UE # Digi24.ro
Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, s-a pronunţat miercuri în favoarea unei limite de vârstă pentru utilizarea reţelelor sociale în Uniunea Europeană, relatează dpa, preluat de Agerpres.
15:50
De ce este UE interesată să exploateze resursele energetice regenerabile de pe Lună. „Ordinea globală a fost zguduită puternic” # Digi24.ro
În contextul în care ordinea mondială devine tot mai șubredă, Uniunea Europeană este nevoită să se orienteze spre spațiul cosmic în căutarea de materii prime. Pe scurt, trebuie să exploateze Luna. Asta susține Comisia Europeană într-un nou raport privind principalele amenințări la adresa securității și prosperității Europei, publicat marți, conform Politico.
15:40
Cum au votat europarlamentarii români proiectul prin care UE condamnă implicarea Rusiei în alegerile din R. Moldova. Cine s-a opus # Digi24.ro
Parlamentul European a votat o rezoluție prin care condamnă încercările Rusiei de a destabiliza Republica Moldova. Singurul europarlamentar român care a votat împotriva demersului este Diana Șoșoacă.
