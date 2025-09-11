Comentatorul american de dreapta Charlie Kirk a murit

13:00

Ministrul muncii, Florin Manole, nu susține creșterea vârstei de pensionare, cu excepția magistraților, în cazul cărora crede că este legitim și corect ca aceasta să crească până la 65 de ani. El a amintit că, de altfel, reforma pensiilor speciale a fost inclusă în al doilea pachet de măsuri fiscale, pentru care Guvernul și-a angajat […]