US NEWS & WORLD REPORT: Coaliția guvernamentală din România a supraviețuit mai multor moțiuni de cenzură legate de reducerea deficitului bugetar
Rador, 11 septembrie 2025 03:30
Duminică, larga coaliție guvernamentală din România a supraviețuit după patru runde de voturi de neîncredere consecutive, iar acest rezultat îi permite să impună o reducere a deficitului bugetar prin majorarea impozitelor, precum și o reducere de cheltuieli care i-a nemulțumit pe angajații sectorului public, existând astfel perspectiva unor greve. Coaliția cvadripartită de guvernare va trebui […]
Acum 2 ore
03:30
Acum 4 ore
02:00
Comentatorul american de dreapta Charlie Kirk a murit după ce a fost împușcat ieri în cursul unui eveniment organizat la Utah Valley University din Orem, statul Utah, relatează agențiile internaționale de presă. Președintele Donald Trump, care a anunțat decesul aliatului său, Charlie Kirk, pe rețeaua sa de socializare Truth, a scris, cităm: „toată lumea l-a […]
Acum 6 ore
00:20
Pentru prima dată de la începerea războiului din Ucraina, drone rusești au fost doborâte pe teritoriul unui stat membru al NATO, Polonia. După cum reține The New York Times, Polonia a anunțat că a doborât o serie de drone rusești intrate în spațiul său aerian, calificând incidentul drept un „act de agresiune” din partea Moscovei. […]
10 septembrie 2025
23:40
Ministrul energiei, Bogdan Ivan, a avut o întâlnire cu delegația Fondului Monetar Internațional # Rador
Ministrul energiei Bogdan Ivan a avut astăzi o întâlnire cu delegația Fondului Monetar Internațional pentru a discuta despre politicile energetice și impactul lor asupra economiei României. Într-o postare pe o rețea de socializare, el a subliniat că au fost analizate efectele eliminării plafonării prețurilor la energie, evidențiind că pe o piață liberalizată au apărut deja […]
23:20
Guvernul va aproba în ședința de mâine suplimentarea bugetului Ministerului Sănătății cu 20 de milioane de lei din Fondul de rezervă bugetară pentru asigurarea tratamentelor în străinătate destinate pacienților cu afecțiuni grave care nu pot fi tratate în România. Executivul va discuta, totodată, un proiect privind achiziția unei aeronave de ultimă generație pentru supravegherea frontierelor […]
Acum 12 ore
19:40
Oamenii de ştiinţă au anunţat descoperirea celor mai celor mai promiţătoare dovezi de până acum privind viaţa trecută de pe planeta Marte. Roverul Perseverance al NASA a găsit roci marcate neobişnuit care conţin minerale despre care cercetătorii cred că ar fi fost produse de microbi antici. Cu toate acestea, nu sunt încă siguri că acesta […]
18:20
CCR va analiza pe 24 septembrie cele nouă sesizări primite la toate cele cinci proiecte de legi care privesc măsuri bugetar-fiscale # Rador
Curtea Constituțională va analiza pe 24 septembrie, în plen, cele nouă sesizări primite la toate cele cinci proiecte de legi care fac parte din pachetul doi de măsuri bugetar-fiscale, pentru care Guvernul și-a asumat răspunderea în Parlament. Singura sesizare care se referă la pensiile speciale ale magistraților a fost depusă de Înalta Curte de Casație […]
18:20
Forţele israeliene au atacat capitala Yemenului, Sana”a, potrivit televiziunii Al Masirah condusă de mişcarea Houthi # Rador
Forţele israeliene au atacat miercuri capitala Yemenului, Sana’a, a relatat postul de televiziune Al Masirah, condus de mişcarea Houthi. Martorii susţin că atacul a vizat Ministerul Apărării. Presa israeliană a transmis că armata israeliană IDF – efectuează atacuri împotriva Yemenului, dar nu a existat niciun comentariu imediat din partea IDF. Locuitori din Sana’a au declarat […]
18:20
Cancelarul german, Friedrich Merz, a condamnat miercuri o incursiune a dronelor rusești în Polonia, descriind-o ca fiind un act nesăbuit și agresiv și declarând că NATO rămâne pregătită să se apere. „Această acțiune nesăbuită face parte dintr-o lungă serie de provocări din regiunea Mării Baltice și pe flancul estic al NATO. Guvernul german condamnă această […]
16:50
Numărul de maşini noi înmatriculate în România a crescut considerabil în luna august, cu peste 52%, faţă de perioada similară a anului trecut, cu un salt important al celor ecologice, de 74%. Însă, după primele opt luni, piaţa auto per ansamblu rămâne în scădere cu aproape 9%, arată datele Asociaţiei Producătorilor şi Importatorilor de Automobile. […]
Acum 24 ore
16:00
Producătorul danez al medicamentelor pentru slăbit Wegovy şi Ozempic şi-a anunţat planurile de a elimina aproape 9.000 de locuri de muncă la nivel mondial. Cea mai mare parte a acestora va fi în Danemarca. Competiţia tot mai acerbă din partea companiilor rivale producătoare de medicamente şi medicamente imitate au determinat conducerea companiei Novo Nordisk să […]
15:10
Noul premier francez a spus că guvernul trebuie să fie creativ, iar politicile ar putea necesita schimbări # Rador
Noul premier francez, Sebastien Lecornu, a declarat miercuri că noul său guvern va trebui să fie creativ și să discute cu partidele de opoziție, adăugând că ar putea fi nevoie și de o schimbare a politicilor. Dl Lecornu, al cincilea prim-ministru desemnat de președintele Emmanuel Macron în mai puțin de doi ani, îşi preia funcția […]
15:10
Un studiu al ONU arată că, pentru prima dată, numărul copiilor din întreaga lume care suferă de obezitate este mai mare decât cel al copiilor subponderali. Agenția ONU pentru Copii dă vina pe schimbarea dietelor tradiționale. Potrivit UNICEF, sistemele alimentare îi dezavantajează pe copii la nivel global. Produsele ultraprocesate și nesănătoase sunt adesea mai ieftine […]
15:10
Încălcarea spațiului aerian polonez de către drone ruseşti a fost „absolut nesăbuită”, a declarat secretarul general al NATO # Rador
Încălcarea spațiului aerian polonez de către dronele rusești a fost „absolut nesăbuită”, a declarat miercuri secretarul general al NATO, Mark Rutte, adăugând că nu a fost încă făcută o evaluare completă a incidentului. „Fie că a fost intenționat sau nu, este absolut imprudent, este absolut periculos. Dar evaluarea completă este în curs de desfășurare”, a […]
15:00
Mai multe zile de telemuncă pentru părinții care au în grijă copii cu dizabilități – lege adoptată de Camera Deputaților # Rador
Salariații care au în întreținere minori încadrați în grad de handicap vor avea dreptul, în fiecare lună, la 8 zile de muncă la domiciliu sau în regim de telemuncă. De asemenea, părinții care au în întreținere gemeni, tripleți sau multipleți ori mai mulți copii cu diverse dizabilități vor beneficia suplimentar de alte 2 zile de […]
14:50
Noul Ghid de afaceri „Diplomația Creșterii Economice: Destinația România” a fost prezentat ieri la București, la Reşedința Italiei. Promovată de Ambasadă cu contribuția tuturor actorilor din sistemul italian (ICE – Biroul de la București al Agenției pentru Promovarea Externă și Internaționalizarea Întreprinderilor Italiene, Institutul Italian de Cultură, Camera de Comerț Italiană pentru România, Confindustria România), […]
14:50
Astronomii au detectat o succesiune de explozii de raze gamma – cele mai puternice explozii din univers – provenite de la o singură sursă pe parcursul unei zile, un fenomen neobservat până acum și pe care niciun scenariu nu îl poate explica, potrivit unui comunicat al ESO, publicat marți. Exploziile de raze gamma (GRB) sunt […]
14:50
Averea lui Alain Delon – Tribunalul din Geneva declară admisibilă plângerea fiilor actorului # Rador
Justiţia geneveză va trebui să se pronunțe asupra unei plângeri depuse de fiii lui Alain Delon, prin care solicită „demiterea” lui Christophe Ayela din funcția de executor testamentar. Într-o hotărâre din 3 septembrie, consultată luni de AFP, Camera Civilă a Curții de Justiție de la Geneva a concluzionat că plângerea, depusă pe 16 septembrie 2024 […]
13:10
Propunerea României pentru Premiile Oscar 2026: un film care vorbește cu umor despre teme incomode # Rador
Filmul care va reprezenta România la categoria Cel Mai Bun Film Internațional al Premiilor Academiei Americane de Film (Premiile Oscar) 2026 este „Jaful Secolului”, regizat de Teodora Ana Mihai, după scenariul lui Cristian Mungiu. În rolurile principale: Anamaria Vartolomei, Rareș Andrici, Ionuț Niculae. „Jaful Secolului” va putea fi vizionat în România începând din 23 septembrie, […]
11:00
Forţele Aeriene ale Ucrainei au raportat că, în noaptea de 9 spre 10 septembrie, Rusia a lansat asupra teritoriului ucrainean 415 drone și peste 40 de rachete de croazieră și balistice. Opt dintre dronele de atac ruseşti au fost direcționate spre Polonia. „Moscova testează întotdeauna limitele a ceea ce este posibil și, dacă nu întâmpină […]
09:30
Armata Poloniei a anunţat că spaţiul aerian al ţării a fost încălcat în mod repetat de drone ruseşti # Rador
Armata Poloniei a anunțat că spațiul aerian al țării a fost încălcat în mod repetat de drone în timpul atacurilor rusești asupra unor ținte din Ucraina. Autoritățile militare au precizat că se desfășoară operațiuni pentru identificarea și, după cum s-au exprimat, „neutralizarea” acestor drone, adăugând că unele au fost doborâte. Într-un comunicat, armata a îndemnat […]
09:20
Autorităţile franceze se pregătesc pentru perturbări la nivel naţional după ce au fost făcute apeluri la proteste # Rador
Autoritățile franceze se pregătesc pentru perturbări la nivel național după apelurile la proteste antiguvernamentale lansate astăzi de o nouă mișcare care se autointitulează „Să blocăm totul”. Mișcarea, care nu are o conducere centralizată, pare să reunească susținători atât din extrema stângă, cât și din extrema dreaptă. Au fost mobilizați 80.000 de polițiști. Șeful poliției din […]
09:20
Bulgaria va primi peste 3,2 miliarde de euro din noul program european de apărare Security Action for Europe (SAFE), informează Comisia Europeană. Valoarea totală a programului este de 150 de miliarde de euro şi are drept scop consolidarea capacităţii UE în domeniul securităţii prin investiţii strategice în apărare. Mecanismul prevede credite pe termen lung, cu […]
09:10
RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂŢI (10 septembrie ) -Tinerii români sunt tot mai deconectați de educație și muncă, iar numărul celor cu studii superioare scade în timp ce al șomerilor crește. Sunt câteva dintre concluziile celui mai recent raport pe educație al Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, la care țara noastră speră să adere anul viitor. […]
09:10
Persoanele care au deja un certificat de handicap cu valabilitate permanentă nu vor fi reevaluate # Rador
Persoanele care au deja un certificat de handicap cu valabilitate permanentă nu vor fi reevaluate, subliniază Autoritatea Națională pentru protecția drepturilor persoanelor cu dizabilități, legat de o inițiativă legislativă care privește acest domeniu. Într-un comunicat, autoritatea precizează că i-au fost transmise îngrijorări în legătură cu proiectul de modificare a ordinului privind aprobarea criteriilor medico-psihosociale de […]
09:10
Ungaria va primi 16,2 miliarde de euro, iar România a doua cea mai mare sumă, 16,7 miliarde, din Programul SAFE al Comisiei Europene # Rador
Comisia Europeană (CE) a aprobat marți alocarea preliminară a 150 de miliarde de euro sub formă de sprijin financiar în cadrul programului de apărare SAFE, al cărui scop este creșterea capacităților de apărare ale statelor membre ale UE și promovarea achizițiilor comune de arme. Polonia va primi cea mai mare parte din sumă, 43,7 miliarde […]
08:10
EVENIMENTE INTERNE – Președinție * Participare a președintelui Nicușor Dan la AmCham CEO Business Forum 2025 – ora 12:30, la Hotel InterContinental Athénée Palace. Alocuțiunea președintelui României din deschiderea evenimentului va fi transmisă prin sistemul unic de transmisiune în direct și pe site-ul Administrației Prezidențiale: https://bit.ly/LIVEPR * Administrația Prezidențială se alătură campaniei de conștientizare a […]
Ieri
03:40
Le Monde deschide ediția cu știrea numirii noului locatar al Palatului Matignon. „După ce François Bayrou și-a anunțat demisia ca urmare a votului de neîncredere din Parlament, Emmanuel Macron a ales să îl propulseze în locul lui pe fostul ministru al apărării, Sébastien Lecornu. Palatul Elysée subliniază rolul de mediator pe care acesta trebuie să-l […]
01:00
Uniunea Europeană a finalizat alocarea împrumuturilor în valoare totală de 150 de miliarde de euro prin programul de apărare SAFE # Rador
Împrumuturile avantajoase în valoare de 150 de miliarde de euro acordate de Uniunea Europeană pentru proiecte de apărare au fost contractate integral de un total de 19 țări membre ale UE, Polonia obținând cea mai mare parte a împrumuturilor, a anunţat marți Comisia Europeană. Programul, intitulat Security Action For Europe (SAFE), este un mecanism de […]
9 septembrie 2025
18:50
Autoritatea Națională pentru Protecţia Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități îi asigură pe cei care dețin deja un certificat de încadrare în grad de handicap cu termen de valabilitate permanent că inițiativa legislativă care privește acest domeniu nu prevede chemarea la reevaluare a acestor persoane. Instituția notează într-un comunicat că i-au fost transmise o serie de îngrijorări […]
18:50
Uniunea Europeană a finalizat alocarea împrumuturilor în valoare totală de 150 de miliarde de euro prin programul de apărare SAFE # Rador
Premierul francez, Francois Bayrou, a demisionat. El a părăsit palatul prezidenţial după o întrevedere cu preşedintele Emmanuel Macron. Domnul Bayrou a pierdut luni votul de încredere al parlamentului, după ce nu a reuşit să îi convingă pe parlamentari să îi susţină planurile bugetare. În urma demisiei lui Bayrou, preşedintele Macron caută un al cincilea prim-ministru, […]
18:30
ANAF avertizează din nou asupra unor mesaje false transmise în numele instituției de la adresa de e-mail info@anaf.io, ce urmăresc să inducă în eroare destinatarii. Într-un comunicat, reprezentanții fiscului subliniază faptul că instituția interacționează cu contribuabilii fie prin spațiul privat virtual SPV, platformă oficială securizată, fie prin Poșta Română cu confirmare de primire. De asemenea, […]
17:20
Un purtător de cuvânt al Ministerului de Externe din Qatar a condamnat „în termenii cei mai fermi” atacul de la Doha, pentru care Israelul și-a asumat responsabilitatea. Dr. Majed Al Ansari a declarat că lovitura a vizat o reședință „unde se află mai mulți membri ai biroului politic al Hamas, în capitala Qatarului, Doha”. El […]
17:00
Armata israeliană anunţă că a desfăşurat un atac „de precizie” asupra unor lideri de rang înalt ai Hamas # Rador
Armata israeliană a emis un comunicat în care precizează că a desfăşurat „un atac de precizie” ce a vizat lideri de rang înalt ai grupării Hamas. Comunicatul nu specifică locul în care s-a desfăşurat atacul. „Înaintea atacului, au fost luate măsuri pentru a diminua efectele nocive asupra civililor, inclusiv folosirea unei muniţii de precizie şi […]
16:40
Alegerile parlamentare din 28 septembrie în Rep. Moldova sunt cele mai importante din istoria țării, spune președinta Maia Sandu # Rador
Alegerile parlamentare din 28 septembrie în Republica Moldova sunt cele mai importante din istoria țării, a spus astăzi președinta Maia Sandu într-un discurs rostit în fața eurodeputaților, reuniți în ședință plenară la Strasbourg. Ea a declarat că de rezultatul scrutinului depinde continuarea consolidării democrației sau, în caz contrar, Rusia va reuși să smulgă Republica Moldova […]
16:30
CCR va analiza în aceeași zi toate contestațiile care privesc al doilea pachet de măsuri fiscale # Rador
Curtea Constituțională va analiza în aceeași zi toate contestațiile care privesc al doilea pachet de măsuri fiscale. CCR a stabilit ca tot pe 24 septembrie să discute și sesizările depuse azi de Alianța pentru Unirea Românilor împotriva a patru proiecte de legi promovate prin angajarea răspundării Guvernului, transmite redactorul RRA Diana Surdu. AUR susține că […]
15:40
Președinta Parlamentului European: „Suntem uniți în sprijinul Republicii Moldova și al parcursului său european” # Rador
Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, a transmis de la tribuna forului european un mesaj ferm de susținere pentru Republica Moldova, subliniind că viitorul acesteia este în Uniunea Europeană și că sprijinul comunității europene rămâne neclintit. Declarațiile oficialei au precedat discursul susținut în fața eurodeputaților de președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, comunică MOLDPRES. „Împărtășim valorile democrației, […]
15:20
În Grecia s-a produs azi-noapte un cutremur cu magnitudinea de 5,2 în sudul insulei Evia, la o adâncime de doar 2,3 km. Corespondenta RRA Michaela Lambrinidou are detalii. Reporter: Potrivit datelor Institutului Geodinamic din Atena, seismul a avut o durată relativ mare, a fost resimțit intens în sudul Eviei, dar și în numeroase zone din […]
15:00
Oraşul rusesc Soci a fost vizat de un atac cu drone, în noaptea de 8 spre 9 septembrie, când dictatorul Vladimir Putin s-ar fi aflat în reședința sa „Bocearov Rucei”. Potrivit presei ruse, un bărbat a murit după ce fragmente dintr-o dronă doborâtă i-au lovit mașina. De asemenea, şase case au fost avariate, iar sirenele […]
14:40
Premierul nepalez, K.P. Sharma Oli, a demisionat, pe fondul indignării publice provocate de uciderea a 19 protestatari anticorupție, luni. Un comunicat al biroului său a precizat că acesta se retrage pentru a face loc unei soluții constituționale la actuala criză. Manifestațiile au fost declanșate de decizia guvernului său de a interzice platformele de socializare, săptămâna […]
14:30
Mare parte din centrul și din nordul țării este sub avertizare de instabilitate. În Maramureș, cea mai mare parte a Transilvaniei, nord-vestul Moldovei și, local, la munte vor fi perioade cu ploi torențiale, tunete și fulgere, intensificări de vânt cu rafale de până la 70 km/h și izolat grindină. Cantitățile de apă pot cumula 15 […]
14:10
În prima jumătate a anului 2025, tot mai mulți ucraineni au cerut statut de refugiat în Uniunea Europeană, numărul cererilor crescând cu 29% față de anul precedent. Este vorba despre circa 16.000 de noi cereri depuse de ucraineni – potrivit Agenției Europene pentru Azil (EUAA). Franța a devenit cea mai populară destinație pentru ucrainenii care […]
13:40
„Sf. Grigorie Teologul” din Schiedam/Rotterdam, Ţările de Jos Asociația „Doamna Maria Brâncoveanu” a parohiei „Sf. Grigorie Teologul” a organizat, la 7 septembrie a.c., după săvârșirea de către Părintele paroh Protopop Dr. Ioan Dură a Sfintei Liturghii, cea de-a noua ediție a Zilei Bunicilor prin lansarea celui de-al patrulea volum din „Povestiri despre Bunici” şi vernisarea […]
13:00
O parte din centrul și din nordul țării este de o oră sub avertizare de cod galben de vreme rea. Astfel, în Maramureș, cea mai mare parte a Transilvaniei, Nord-vestul Moldovei și, local, la munte vor fi perioade de instabilitate atmosferică. Aceasta se va manifesta prin ploi torențiale, descărcări electrice, vânt cu rafale de 50 […]
13:00
Ministrul muncii, Florin Manole, nu susține creșterea vârstei de pensionare, cu excepția magistraților # Rador
Ministrul muncii, Florin Manole, nu susține creșterea vârstei de pensionare, cu excepția magistraților, în cazul cărora crede că este legitim și corect ca aceasta să crească până la 65 de ani. El a amintit că, de altfel, reforma pensiilor speciale a fost inclusă în al doilea pachet de măsuri fiscale, pentru care Guvernul și-a angajat […]
12:50
Marea majoritate (aproximativ 70%) a melanoamelor, cele mai agresive tipuri de cancer de piele, nu apar din cauza alunițelor preexistente, ci din cauza leziunilor și petelor noi. Din acest motiv, în timpul verii, când corpul este mai expus, este important să acordăm atenție schimbărilor de la nivelul pielii – atât a voastră, cât și a […]
11:40
Corul Național de Cameră „Madrigal – Marin Constantin” și Centrul de Cultură Arcuș anunță redeschiderea Galeriei Madrigal după vacanța de vară și invită publicul la prima expoziție de colecție. Vizitatorii au ocazia unică să descopere colecția de lucrări semnate de familia de artiști Iacob, Rodica și Ion Lazăr, sub titlul „O moștenire creativă între generații”. […]
