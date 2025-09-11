Clipa de odihnă

04:20

Polițiștii care au făcut cercetări în privința accidentului grav de la Scânteia cred că a fost vorba de o culpă comună: șoferul autoutilitarei care a lovit frontal căruța plină cu oameni se angajase într-o depășire ce s-a prelungit pe linia continuă, iar de cealaltă parte căruțașul nu semnalizase prezența atelajului pe drum. De altfel, legal, căruța avea voie să circule pe drumul județean care face legătura între Scânteia și Grajduri. Căruțele au accesul interzis pe drumurile naționale și autostrăzi.