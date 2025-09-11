Clipa de odihnă
Ziarul de Iasi, 11 septembrie 2025 03:30
Nu e loc de întors, miniștrii și profesorii stau pe baricade. Și cel mai rău lucru este că această vrajbă generalizată de pe stradă și din instituțiile statului nu face altceva decât să transmită elevilor (în numele cărora se duce lupta) o lecție strâmbă despre eficiența cinismului și despre veselia harababurii.
04:20
Start în etapa în care Politehnica joacă la Afumați. Șapte meciuri pot fi vizionate în direct # Ziarul de Iasi
Etapa a VI-a a Ligii a II-a de fotbal va începe astăzi și se va încheia duminică. Șapte din cele 11 partide ale rundei pot fi vizionate în direct.
04:20
Traseul de weekend, propunerea ZDI – Escapadă în Durău: Cabana Dochia, Vârful Toaca, Cascada Duruitoarea, lacul Bicaz # Ziarul de Iasi
Nu ai fost încă la Durău? Posibil să fie cea mai cunoscută stațiune montană din zona Moldovei, situată în județul Neamț, la poalele masivului Ceahlău. Aici, natura se împletește cu legendele Dochiei, cu poveștile de la Cabana Dochia și cu atracțiile spectaculoase precum Cascada Duruitoarea sau Vârful Toaca, la care ajungi urcând cele 519 trepte.
04:20
Povestea unui vis agricol: Tânărul fermier ieșean care combină tradiția cu inovația – FOTO # Ziarul de Iasi
Într-un colț de țară unde tradiția și modernitatea par să meargă adesea pe drumuri paralele, un tânăr din comuna Popricani, județul Iași, arată că acestea se pot întâlni și pot construi împreună o poveste de succes. La doar 26 de ani, Adelin Enuță inspiră prin perseverență și curaj, reușind să transforme o pasiune copilărească într-o afacere agricolă solidă, capabilă să susțină atât familia, cât și comunitatea din jur.
Acum 2 ore
03:30
03:30
O dezvoltare rezidențială propusă în Bucium va ajunge la votul final în Consiliul Local (CL). Investiția presupune amenajarea unui complex cu 30 clădiri. Alte proiecte, cu o amploare mai redusă, vizează blocuri cu 10 și 15 etaje în Dacia și Zona Industrială.
03:20
Cazul polițistului ieșean care, beat fiind, a provocat un accident mortal la Poiana Brașov a rămas în aer # Ziarul de Iasi
De nouă luni, cazul polițistului din Iași care a provocat accidentul mortal în Poiana Brașov este ținut la sertar în sistemul judiciar. Informațiile despre acest caz au răzbătut foarte greu în spațiul public. Culmea, ofițerul vinovat este liber și lucrează în continuare în Poliție.
03:20
Bacalaureatul 2026 începe pe 8 iunie cu evaluarea competențelor. Probele scrise, între 29 iunie și 3 iulie. Simularea examenului, programată în luna martie # Ziarul de Iasi
Examenul de Bacalaureat 2026 va începe pe 8 iunie cu evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română. Probele scrise din cadrul examenului național vor fi susținute în perioada 29 iunie – 3 iulie. Simularea examenului național, organizată de Ministerul Educației și Cercetării, va avea loc în luna martie.
03:20
Ieșenii pot lucra pe șantierul naval Wismar, unde se construiește Disney Adventure, una dintre cele mai ecologice nave de croazieră # Ziarul de Iasi
Ieșenii au șansa să plece în Germania ca să lucreze pe șantierul naval Meyer Wismar, situat în nordul Germaniei, la Marea Baltică – locul unde se construiesc nave de croazieră, inclusiv proiectul de anvergură Disney Adventure.
03:20
Caz rarisim în instanță – de la AVC, la tentativă de omor: povestea șocantă a ieșeanului care a vrut să-și ucidă soția după episodul medical ce i-a schimbat viața # Ziarul de Iasi
După ce l-a transformat din om în neom, un accident vascular cerebral îl va lăsa pe un ieșean și fără libertate. Accidentul i-a schimbat complet personalitatea, transformându-l într-o persoană incontrolabilă, deosebit de agresivă. El a ajuns să-și atace cu sălbăticie propria nevastă, încercând să o ucidă.
03:20
Mii de ieșeni lucrează pe brânci cel puțin 12 h/zi. O anomalie care se vede din avion # Ziarul de Iasi
Totul e „la vedere", oficial, pe contracte de muncă. Totuși, Codul muncii limitează programul de lucru la cel mult 48 de ore/săptămână.
Acum 6 ore
23:20
„Nu e vina mea”: Erling Haaland a cerut scuze portarului Republicii Moldova, după ce a marcat cinci goluri # Ziarul de Iasi
Portarul Republicii Moldova, Cristian Avram, a încasat, marţi seară, unsprezece goluri de la Norvegia (11-1), dintre care cinci de la Erling Haaland. O cvintuplă pentru care atacantul central al Manchester City s-a scuzat, scrie news.ro.
Acum 8 ore
22:20
Supriză, miercuri, la Tribunalul Bihor: Victor Micula jr. – fiul magnatului orădean Viorel Micula – a fost condamnat la 3,1 ani de închisoare cu executare, pentru accesarea ilegală a bazelor de date ale MAI şi alte infracţiuni informatice, relatează ebihoreanul.ro.
Acum 12 ore
19:20
O zi fără automobile în Iași. Locuitorii municipiului sunt îndemnați să-și lase mașinile acasă și să circule cu pe jos, cu bicicleta, cu trotineta sau transportul public # Ziarul de Iasi
După o pauză de mai mulți ani, comunitatea Orașul Bicicletelor îi invită pe ieșeni să marcheze din nou Ziua Mondială Fără Mașini, luni, 22 septembrie. Organizatorii propun ca fiecare participant să își lase autoturismul acasă și să opteze pentru alternative prietenoase cu mediul: mersul pe jos, bicicleta, trotineta sau transportul public.
18:20
Ciclistul austriac Maximilian Schmidbauer a câştigat prima etapă din Turul României # Ziarul de Iasi
Ciclistul austriac Maximilian Schmidbauer (WSA KTM Graz) s-a impus în prima etapă din Turul României, disputată pe traseul Craiova – Târgu Cărbuneşti – Horezu – Râmnicu Vâlcea, pe o distanţă de 175 km.
Acum 24 ore
15:20
Un ieșean a dat foc casei socrilor fiindcă iubita cu care avea doi copii i-a dat papucii. Apoi a povestit toată tărășenia unui șofer # Ziarul de Iasi
Nervos pentru că iubita cu care avea doi copii i-a dat papucii, un tânăr a incendiat casa părinților acesteia. Apoi s-a urcat într-un autobuz și s-a lăudat șoferului cu ce făcuse.
14:20
Cupa Mondială 2026 – calificări: Norvegia a spulberat Moldova, cu 11-1, Austria a învins Bosnia # Ziarul de Iasi
Echipa naţională a Norvegiei a învins marţi seara, pe teren propriu, scor 11-1, echipa naţională a Moldovei, în grupa I a calificărilor europene pentru Cupa Mondială 2026. În grupa României, Austria s-a impus în deplasare, cu Bosnia, scor 2-1.
13:20
Judecătorii au mai pronunțat o condamnare în afacerea „Flux”. Primarul Mihai Chirica este printre inculpați # Ziarul de Iasi
La un an de la condamnarea cu suspendare a fostului inspector în cadrul Direcției de Arhitectură și Urbanism a Primăriei, Victor Gavriluță, pentru abuz în serviciu, magistrații Tribunalului au admis acordul de recunoaștere a vinovăției încheiat de procurorii DNA cu un alt fost angajat în urbanismul municipalității, Gabriel Ghergheșanu.
11:20
„Trecerea în neființă" a liber-cugetătorului Ion Ilici Iliescu (1930-2025) a stârnit, cum era de așteptat, un val de vituperări și un straniu parastas al Familiei Adams deghizată în pesediști expirați. Cum masele largi, populare, au fost complet indiferente la acest moment, am zis că ar cam fi timpul să creionez, după puteri, câteva linii ale unui portret cu valențe de-acum istorice, fie că ne place, fie că nu.v
11:20
Noua variantă de COVID-19 se răspândește mai ușor și poate provoca forme mai severe ale bolii. Ce spune dr. Roșu despre noua formă a afecțiunii # Ziarul de Iasi
Medicii ieșeni avertizează că noua variantă de COVID-19 se răspândește mai rapid decât cele întâlnite până acum. Tulpina prezintă multiple mutații și poate provoca forme mai severe ale bolii, care, în anumite cazuri, necesită îngrijiri medicale în secțiile de Terapie Intensivă.
08:20
Zboruri noi din Iași, în această toamnă. August a fost luna cea mai aglomerată la Aeroport de la începutul anului: 225.000 de pasageri # Ziarul de Iasi
Traficul a trecut de 1,5 milioane de pasageri de la începutul anului. Toamna „vine" cu destinații și cu zboruri noi.
Ieri
04:20
Trei consilieri personali ai șefilor CJ sunt și consilieri județeni. Ce avertisment a transmis ANI # Ziarul de Iasi
Inspectorii de integritate nu văd o problemă de incompatibilitate, dar nu exclud conflictele de interese. Cei trei dubli consilieri nu se văd nici ei călcând pe bec.
04:20
EXCLUSIV Cinci candidați pentru postul de manager al Operei Naționale din Iași. Un violonist, un fost consilier artistic, doi soliști și un fost director de Filarmonică # Ziarul de Iasi
Opera Națională Română din Iași, care a născut nenumărate controverse de-a lungul anilor, revine în lumina reflectoarelor la nivel național cu o speță aproape unică în România: vor fi cel puțin cinci candidați pentru postul de manager, scos la concurs de Ministerul Culturii. „Ziarul de Iași" vă prezintă lista acestora: muzicieni de renume, dar și foști manageri cu un trecut zbuciumat.
03:50
Ceață în învățământul ieșean: boicotul orelor, între intenție și realitate. Majoritatea profesorilor au predat normal # Ziarul de Iasi
Boicotează sau nu profesorii ieșeni orele? Potrivit datelor furnizate de USLIP Iași, mai mult de jumătate dintre dasacălii care au semnat tabelele de participare la boicot au declarat că se vor alătura inițiativei, însă raportat la numărul total de cadre didactice din județ procentul scade la 20%.
03:40
Liderul francez mai are ceva timp până la sfârșitul celui de-al doilea mandat, dar în acest moment pare greu de întrevăzut un scenariu care să-i permită să învingă gândirea magică și să-și impună reformele. Poate cel mult spera ca aliații săi din partidele centriste să mențină aceste teme – inclusiv pe cea foarte corozivă a pensiilor – pe agenda politică în următorii ani.
03:40
Politehnica Iași pregătește în aceste zile meciul de sâmbătă, de la Afumați, din etapa a VI-a a Ligii a II-a de fotbal. Disputa cu gruparea ilfoveană va avea loc sâmbătă, de la ora 13:30, în direct pe principalele canale TV de sport din România.
03:40
Marșul Vieții la Iași: comemorare și mesaj împotriva extremismului – GALERIE FOTO/VIDEO # Ziarul de Iasi
Zeci de membri ai comunității evreiești din țară și din străinătate au participat ieri, la Iași, la „Marșul Vieții", un proiect inițiat de rabinul Josef Wasserman. Întâlnirea a început la ora 08.30, la Centrul de Cartier Păcurari, de unde participanții, mulți dintre ei tineri, purtând steaguri ale României și Israelului, au pornit în procesiune către Cimitirul Evreiesc.
03:40
Polițistul care vorbește prin semne: Emanuel, sprijin pentru călătorii cu deficiențe de auz din Iași # Ziarul de Iasi
Poliția Română este adesea asociată cu ordine, disciplină și aplicarea fermă a legii. Dar, dincolo de uniformă și proceduri, există oameni care aduc un plus de empatie și apropiere față de cetățeni.
03:40
PIB-ul Iașului este mult peste media regiunii, dar încă sub cea națională. Ne desparte 1.100 de euro de fruntea economiilor naționale # Ziarul de Iasi
Iașul trage în sus economia regiunii Nord-Est, având un Produs Intern Brut (PIB) pe cap de locuitor cu 40% peste media regională, ocupând locul 13 la nivel național. Totuși, diferența față de marile centre economice ale țării rămâne mare. Dacă ar avea o creștere de aproximativ 17% a PIB-ului/locuitor, Iașul ar putea ajunge în Top 10 în următorii ani.
03:40
Dispută între doi părinți divorțați ajunsă până la CEDO pentru educația copilului: tatăl vrea „Paradis”, mama alege „Varlaam Mitropolitul” # Ziarul de Iasi
Curtea Europeană a Drepturilor Omului este chemată să decidă ce școală va urma un adolescent ieșean. Părinții s-au despărțit, copilul a rămas la mamă, autoritatea părintească fiind exercitată în comun. Tatăl vrea să mute copilul la altă școală decât cea urmată până acum. Două instanțe ieșene s-au pronunțat deja, dar numai pe latura civilă a speței, după ce l-au întrebat și pe băiat ce vrea. Lucrurile nu sunt însă așa de simple, iar aici va trebui să intervină CEDO.
03:20
Educația nu se face din statistici, nici din satisfacții comparative. Se face din respect pentru copii, din investiție în profesori și din cultivarea lecturii. Când vom înțelege asta, poate că nu va mai fi nevoie să așteptăm ca alții să cadă pentru a părea noi mai înalți. Succes în noul an școlar!
03:20
În weekend a început la Iași cea de-a XI-a ediție a „Marșului Vieții", care marchează 84 de ani de la Pogromul din 1941. O tragedie care a început la fel – cu struți care s-au metamorfozat în politiceni/ profesori universitari și au furat nume de oameni: Cristina, Marius, Silviu, Ciprian...
03:20
Naţionala României a remizat cu reprezentativa Ciprului, marţi seară, în deplasare, scor 2-2, în grupa H a preliminariilor europene ale Cupei Mondiale din 2026. Tricolorii au condus cu 2-0, notează news.ro.
03:20
Începutul consemnărilor de astăzi este al adevărului cu avers și revers: organizatorii Festivalului Internațional „George Enescu" au păstrat, mai ales după 1989, statutul de eveniment și prin capodoperele reținute de istoria muzicii, prin valoarea superlativă a interpreților din țară, din lume.
03:20
Proiecție specială la Cinema Ateneu: „O familie aproape perfectă”, urmată de o dezbatere despre dinamica relațiilor de familie # Ziarul de Iasi
Cinema Ateneu Iași va găzdui proiecția specială a documentarului „O familie aproape perfectă", în regia lui Tudor Platon. Evenimentul organizat pe data de 13 septembrie, de la ora 18.00, va fi urmat de o discuție cu Roxana Postolache, psihoterapeut, și Dan Lungu, scriitor și profesor de sociologie.
03:20
USV Iași, prima universitate care își deschide porțile. Studenții se cazează începând de joi # Ziarul de Iasi
Noul an universitar la Iași va începe cu Universitatea de Științele Vieții „Ion Ionescu
03:20
Un hoț din Iași specializat pe furtunuri de hidrant le-a dat ceva bătăi de cap judecătorilor # Ziarul de Iasi
Judecătorii ieșeni n-au știut cum să procedeze cu cel mai original hoț din ultima vreme. Acesta a comis mai multe spargeri, furând de fiecare dată același lucru: furtunuri de hidrant. Articolul Un hoț din Iași specializat pe furtunuri de hidrant le-a dat ceva bătăi de cap judecătorilor apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
03:20
Urmărire ca-n filme pe ulițele Todireștiului: tânăr de 18 ani prins la volan fără permis, ITP și mașina neasigurată # Ziarul de Iasi
Un tânăr de 18 ani din Todirești a fost protagonistul unei urmăriri ca-n filme, după ce a refuzat să oprească la semnalele polițiștilor. Mașina sa a fost blocată la circa un kilometru distanță, iar verificările au scos la iveală că nu avea permis de conducere și se afla la volanul unui autoturism cu inspecția tehnică periodică expirată și fără asigurare RCA. Articolul Urmărire ca-n filme pe ulițele Todireștiului: tânăr de 18 ani prins la volan fără permis, ITP și mașina neasigurată apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
9 septembrie 2025
23:20
Echipa naţională a Armeniei a învins marţi, pe teren propriu, scor 2-1, echipa naţională a Irlandei, în grupa F a preliminariilor Cupei Mondiale 2026. În grupa D, Azerbaidjan şi Ucraina au terminat la egalitate, 1-1. Articolul Cupa Mondială 2026 – calificări: Surprize la Erevan şi Baku apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
22:20
Fostul antrenor al echipei Tottenham, Ange Postecoglou, a preluat conducerea tehnică a formaţiei Nottingham Forest # Ziarul de Iasi
Antrenorul australian Ange Postecoglou (60 de ani) a fost numit la conducerea echipei Nottingham Forest, în locul portughezului Nuno Espirito Santo, demis în noaptea de luni spre marţi, scrie news.ro. Articolul Fostul antrenor al echipei Tottenham, Ange Postecoglou, a preluat conducerea tehnică a formaţiei Nottingham Forest apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
20:20
Cupa Mondială din 2026: Căldura extremă reprezintă o ameninţare din ce în ce mai mare pentru competiţie # Ziarul de Iasi
Cupa Mondială din 2026 ar putea fi ultima din America de Nord fără o adaptare urgentă la schimbările climatice, potrivit unui nou studiu care evidenţiază ameninţările meteorologice extreme, relatează Reuters, preluat de news.ro. Articolul Cupa Mondială din 2026: Căldura extremă reprezintă o ameninţare din ce în ce mai mare pentru competiţie apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
19:20
Patru ani de libertate: costul plătit de un ieșean pentru două lănțișoare de aur smulse de la gâtul unor femei în mijlocul străzii # Ziarul de Iasi
Un ieșean va plăti cu patru ani de libertate două lănțișoare de aur pe care le-a smuls de la gâtul unor femei. Articolul Patru ani de libertate: costul plătit de un ieșean pentru două lănțișoare de aur smulse de la gâtul unor femei în mijlocul străzii apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
17:20
„Nu are sens să trăiesc o nouă experienţă fără ei”, un fost portar al echipei Valencia se retrage din activitate pentru a sta alături de fetiţa sa bolnavă # Ziarul de Iasi
Portarul Jaume Doménech, liber de contract după expirarea contractului cu Valencia în această vară, a decis să pună capăt carierei sale, la 34 de ani, din cauza problemelor de sănătate ale fiicei sale, scrie news.ro. Articolul „Nu are sens să trăiesc o nouă experienţă fără ei”, un fost portar al echipei Valencia se retrage din activitate pentru a sta alături de fetiţa sa bolnavă apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
17:20
Mai multe explozii la Doha, capitala Qatarului, unde Israelul ar ţinti conducerea Hamas # Ziarul de Iasi
Israelul a încercat marţi să atace oficialii Hamas care s-ar afla la Doha pentru negocieri în vederea unei încetări a focului în Gaza, iar în capitala Qatarului s-au auzit mai multe explozii, au transmis postul de radio al armatei israeliene şi postul de televiziune Al Jazeera, scrie news.ro. Articolul Mai multe explozii la Doha, capitala Qatarului, unde Israelul ar ţinti conducerea Hamas apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
15:20
Răzvan Constantinescu, conspiraționistul cu diplomă de medic, va fi cercetat disciplinar din nou de Colegiul Medicilor, după participarea la conferințele anti-COVID # Ziarul de Iasi
Colegiul Medicilor din Iași va deschide o nouă cercetare disciplinară împotriva medicului conspiraționist din Iași, Răzvan Constantinescu, gastroenterolog, care încă profesează în cadrul Spitalului de Urgențe „Sf. Spiridon”. Decizia vine după participarea acestuia la conferința „COVID-19 & Convergența Bio-Digitală”, unde s-au răspândit mesaje false cu privire la vaccinarea COVID-19 și la diferite afecțiuni pe care le-ar suferi oamenii care s-au imunizat în perioada pandemiei. Articolul Răzvan Constantinescu, conspiraționistul cu diplomă de medic, va fi cercetat disciplinar din nou de Colegiul Medicilor, după participarea la conferințele anti-COVID apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
15:20
Autostrada A8: de la Ministerul Transporturilor se vede bine. În realitate, lucrările merg în ritm de melc # Ziarul de Iasi
Lucrările la A8 abia se mișcă, atât pe cele două șantiere deschise, cât și în procedurile de licitație. Articolul Autostrada A8: de la Ministerul Transporturilor se vede bine. În realitate, lucrările merg în ritm de melc apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
12:20
Fotbal: Naţionala României întâlneşte marţi, selecţionata Ciprului, în preliminariile CM-2026 # Ziarul de Iasi
Naţionala României întâlneşte, marţi, de la ora 21:45, selecţionata Ciprului, pe GSP Stadium, din Nicosia, în grupa H din preliminariile Cupei Mondiale din 2026. Articolul Fotbal: Naţionala României întâlneşte marţi, selecţionata Ciprului, în preliminariile CM-2026 apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
11:20
Odată cu începerea noului an școlar, Iașul a fost paralizat de aglomerație încă de la primele ore ale dimineții. Străzile principale au devenit aproape impracticabile, iar șoferii au rămas captivi în coloane interminabile. Articolul VIDEO Primele zile de școală sufocă traficul din Iași apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
Mai mult de 2 zile în urmă
04:20
Misterul din jurul accidentului cu doi morți de la Scânteia se risipește. Pe cine consideră polițiștii vinovat de producerea lui # Ziarul de Iasi
Polițiștii care au făcut cercetări în privința accidentului grav de la Scânteia cred că a fost vorba de o culpă comună: șoferul autoutilitarei care a lovit frontal căruța plină cu oameni se angajase într-o depășire ce s-a prelungit pe linia continuă, iar de cealaltă parte căruțașul nu semnalizase prezența atelajului pe drum. De altfel, legal, căruța avea voie să circule pe drumul județean care face legătura între Scânteia și Grajduri. Căruțele au accesul interzis pe drumurile naționale și autostrăzi. Articolul Misterul din jurul accidentului cu doi morți de la Scânteia se risipește. Pe cine consideră polițiștii vinovat de producerea lui apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
04:20
Începutul anului școlar la „Negruzzi” a fost marcat de parada uniformelor, cor și majorete. „Nu uitați niciodată secretul victoriei” # Ziarul de Iasi
Clopoțelul a sunat din nou la Colegiul Național „Costache Negruzzi” din Iași, marcând începutul unui nou an școlar. Pe terenul de sport, atmosfera s-a umplut treptat de voci, emoții și zâmbete, pe măsură ce elevii s-au adunat pentru festivitatea de deschidere. Cei mai mici dintre elevi, de la clasele a V-a și a IX-a, au pășit cu timiditate și curiozitate în comunitatea colegiului, în timp ce absolvenții de clasa a XII-a au privit momentul cu o emoție aparte, conștienți că pentru ei începe ultimul an în această școală de prestigiu. Articolul Începutul anului școlar la „Negruzzi” a fost marcat de parada uniformelor, cor și majorete. „Nu uitați niciodată secretul victoriei” apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
03:40
Un bătrân de 87 de ani din Iași, acuzat că a vândut un teren de două ori. Ce a decis instanța # Ziarul de Iasi
Un ieșean reclamă faptul că un bătrân de 87 de ani l-ar fi înșelat la vânzarea unui teren. Bătrânul îi promisese că-i va vinde terenul, încasând și banii, înainte de încheierea contractului. Ulterior, a vândut însă același teren altuia. Judecătoria a anulat contractul, dar procesul se află abia la început, prima decizie putând fi „întoarsă” de Tribunal. Articolul Un bătrân de 87 de ani din Iași, acuzat că a vândut un teren de două ori. Ce a decis instanța apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
