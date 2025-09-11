Totul despre siguranța financiară: Ce trebuie să știi înainte de a investi
SportMedia, 11 septembrie 2025 04:00
În lumea finanțelor, termenul „investiții" atrage cu o promisiune seducătoare: aceea de a-ți multiplica banii, de a scăpa de griji și de a-ți asigura un viitor prosper. Mulți se aruncă cu entuziasm în acest joc, fascinați de poveștile de succes ale milionarilor din bursă sau de randamentele spectaculoase. Însă, adevărul este că în spatele acestui
În lumea finanțelor, termenul „investiții" atrage cu o promisiune seducătoare: aceea de a-ți multiplica banii, de a scăpa de griji și de a-ți asigura un viitor prosper. Mulți se aruncă cu entuziasm în acest joc, fascinați de poveștile de succes ale milionarilor din bursă sau de randamentele spectaculoase. Însă, adevărul este că în spatele acestui
Data viitoare când te afli într-o mașină pe un drum cu multe curbe, poate ar fi o idee bună să pornești muzica. Dar nu oricare! Un studiu a arătat ce gen de muzică te ajută să scapi de răul de mișcare. O echipă de cercetători condusă de neurologul Yilun Li, de la Henan Institute of
Un simplu fir de păr ar putea deveni, nu peste mult timp, un instrument util pentru diagnosticarea mai rapidă a sclerozei laterale amiotrofice (SLA), o boală neurodegenerativă gravă. Cercetătorii americani de la Mount Sinai Icahn School of Medicine au constatat că analiza compoziţiei elementelor din firele de păr poate diferenția pacienţii cu SLA de persoanele sănătoase. Scleroza
Spionul care pune reflectorul pe AUR. Noi suspiciuni că parlamentari ai partidului au legături cu Rusia # SportMedia
În dimineața zilei de 7 septembrie, la ora 10.32, Alexandru Bălan, care se prezenta ca expert în securitate, a scris pe pagina sa de pe Facebook că "alegerile din Republica Moldova vor fi decise de nehotărâți", susținând că între 20 și 30% dintre cetățenii cu drept de vot nu știu încă pe ce partid vor
Raport: Doar 11,2% dintre soluțiile lui Mario Draghi pentru revitalizarea economiei UE au fost implementate # SportMedia
UE a implementat doar o fracțiune din propunerile făcute de fostul premier italian Mario Draghi pentru revitalizarea economiei blocului în cursa cu rivali globali precum China și SUA, scrie Financial Times. În septembrie 2024, Draghi a prezentat 383 de recomandări, avertizând că Europa se confruntă cu o „provocare existențială" și că „nu va putea deveni
Nicușor Dan: „Nu sunt deloc mulțumit de educație”. Evaluare decisivă peste două luni (Video) # SportMedia
Președintele Nicușor Dan a declarat, miercuri, că nu este deloc mulțumit de situația din Educație și că a promis liderilor sindicatelor din învățământ că lucrurile vor fi evaluate potrivit cifrelor după două luni de la începerea anului școlar. „Îmi doresc, evident, ca fiecare dintre noi să pună interesul copiilor pe primul loc (…) Promisiunea mea
FCU Craiova 1948 a fost exclusă din toate competițiile de Federația Română de Fotbal. FRF a anunțat, miercuri, excluderea FCU Craiova 1948 „din toate competițiile în curs și retrogradarea în categoria inferioară". „În temeiul art. 85 alin. 1 lit. c din Regulamentul Disciplinar dispune excluderea din toate competițiile în curs și retrogradarea echipei în categoria
Nicușor Dan susține că actuala coaliție funcționează și explică de ce a intervenit pentru pensiile magistraților: Nu am abandonat deloc Justiția # SportMedia
După două luni și jumătate de guvernare, președintele Nicușor Dan susține că actuala coaliție funcționează, în ciuda contextului dificil marcat de instabilitate economică și lipsă de credibilitate. Într-un interviu la TVR Info, șeful statului a evidențiat progresele înregistrate prin cele două angajări de răspundere și cele șase pachete de măsuri adoptate, dar a recunoscut că
Conservatorul american Charlie Kirk, unul dintre cei mai influenți susținători ai președintelui Donald Trump, a fost împușcat miercuri în timpul unui eveniment desfășurat la Utah Valley University, în cadrul turneului „The American Comeback Tour". Kirk, în vârstă de 31 de ani, este fondatorul și CEO-ul Turning Point USA, o organizație de dreapta care promovează valorile
Musk nu mai e cel mai bogat. Cine i-a luat locul după cea mai mare creștere înregistrată vreodată într-o singură zi # SportMedia
Elon Musk și-a pierdut miercuri titlul de cea mai bogată persoană din lume. A fost depășit de cofondatorul Oracle, Larry Ellison, după o creștere spectaculoasă a acțiunilor companiei de tehnologie. Averea lui Ellison a explodat cu 101 miliarde de dolari într-o singură zi, ajungând la 393 miliarde de dolari și depășind averea lui Musk de
Grindeanu propune „matricea” angajaților din primării și dă exemple de la Ciucu și Boc. Joi prezintă pachetul de relansare economică # SportMedia
La finalul şedinţei de coaliţie de miercuri seara, președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, anunță că reducerile de personal în administrația publică trebuie făcute „cu cap" și doar pe baza unor analize clare, nu prin tăieri arbitrare. Social-democrații propun o „matrice" care să stabilească numărul optim de angajați din primării, raportat la populația localităților, și
Camera de Comerț și Industrie a României (CCIR) a preluat, în data de 10 septembrie a.c., președinția Asociației Camerelor de Comerț Balcanice, în cadrul Adunării Generale Anuale care s-a desfășurat la Podgorițta, în Muntenegru. Asociația Camerelor de Comerț Balcanice a fost înființată în anul 1994, la inițiativa Camerei Naționale a României, ceilalți membri fondatori fiind:
„Meniul Zilei de Mâine”: 50 de copii rămân în băncile școlii, cu sprijinul Sphera Franchise Group și ZI de BINE # SportMedia
Sphera Franchise Group, alături de KFC România și în parteneriat cu Asociația ZI de BINE, susține 50 de elevi din cartierul Ferentari să-și continue studiile, prin platforma „Meniul Zilei de Mâine", inițiativa Grupului de sprijinire a persoanelor vulnerabile. Inițiativa vine ca reacție la o realitate greu de ignorat: pentru mii de copii din România, abandonul
Președintele Donald Trump se confruntă cu o criză majoră de credibilitate pe scena internațională, după ce Israelul a lansat un atac asupra oficialilor Hamas aflați în Qatar (aliat strategic al SUA), fără ca Washingtonul să intervină. În paralel, Polonia a raportat o incursiune aeriană a Rusiei, iar reacția slabă a SUA a alimentat îndoieli cu
Victor Micula, condamnat la închisoare cu executare. Odată cu el, trei polițiști sunt trimiși după gratii # SportMedia
Tribunalul Bihor l-a condamnat, miercuri, pe Victor Micula, fiul omului de afaceri Viorel Micula, la 3 ani și o lună de închisoare cu executare. Decizia vine în urma unui proces privind accesarea ilegală a bazelor de date ale Ministerului Afacerilor Interne (MAI), dar și alte infracțiuni informatice. În același dosar, trei foști polițiști – Camelia
Horoscop zilnic pentru 11 septembrie 2025.
Spionul care vindea secretele României a fost arestat. Prima reacție de la Chișinău a venit după 2 zile # SportMedia
Spionul care vindea secretele României, Alexandru Bălan, a fost arestat miercuri. Curtea de Apel București a decis arestarea preventivă pentru 30 de zile a fostului director adjunct al Serviciului de Informații și Securitate (SIS) din Republica Moldova. La ieșirea din CAB, Balan a zâmbit în timp ce era urcat în duba Poliției, potrivit imaginilor filmate
Firma care a zburat mercenarii lui Potra în Congo, vizată într-un dosar de evaziune de 12 milioane lei. Patronul nu e de găsit, dar spune că nu a fugit din țară # SportMedia
Polițiștii și procurorii au efectuat, miercuri, cinci percheziții în București și în județul Sibiu, într-un dosar penal de evaziune fiscală, vizând compania Fly Lili, un operator aerian deținut de omul de afaceri Jurgen Faff. În cadrul acțiunii, directorul companiei și contabila au fost duși la audieri, iar Faff este în prezent căutat de autorități, ca
5 concluzii rapide după discursul Ursulei von der Leyen: Lui Putin i se pregătește un „zid al dronelor”, dar există și un mesaj ce riscă să irite Casa Albă # SportMedia
Acum cinci ani, şefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, şi-a dedicat primul discurs despre starea Uniunii Europene planurilor sale de a folosi pandemia de Covid drept catalizator pentru schimbări pozitive. Acum, ea spune că „Europa trebuie să lupte". Discursul de miercuri a fost marcat de o interpretare sumbră a evenimentelor geopolitice – de la
Echipa de fotbal CFR Cluj a anunțat, miercuri, pe pagina oficială de Facebook, transferul portarului Octavian Vâlceanu, ultima dată legitimat la formația de ligă secundă Concordia Chiajna. 'Bun venit, Octavian Vâlceanu! Suntem bucuroși să vă anunțăm că, începând de astăzi, Octavian Vâlceanu este noul goalkeeper al echipei noastre! Îi urăm bun venit, multă baftă și
Președintele SUA, Donald Trump, a reacționat miercuri la incursiunea dronelor rusești în spațiul aerian al Poloniei, calificată de oficialii europeni și polonezi drept „fără precedent". „Ce e cu Rusia de încalcă spațiul aerian al Poloniei cu drone? A început!", a scris Trump pe rețeaua sa de socializare, Truth Social. Incursiunea a avut loc în noaptea
Nicușor Dan spune ce ar face România în cazul intrării unor drone pe teritoriul țării noastre # SportMedia
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, miercuri, despre situaţia din Polonia, unde mai multe drone ruseşti au pătruns în spaţiul aerian al ţării, că noi nu am avut incidente de acest fel, ci doar accidental, la câteva sute de metri de graniţă. Preşedintele a dat asigurări că, dacă se va întâmpla, procedurile sunt pregătite pentru a
Adrian Șut a aflat verdictul medicilor după accidentarea suferită la naționala României # SportMedia
Adrian Șut (26 de ani), unul dintre căpitanii FCSB, a aflat verdictul medicilor după accidentarea suferită la naționala României. Intrat pe parcursul meciului Cipru – România 2-2, Adrian Șut s-a accidentat la gleznă și a fost înlocuit la doar câteva minute după ce a fost introdus în echipă. Prin vocea lui Gigi Becali, patronul echipei,
Rușii sunt experți în „felierea salamului", tactica folosirii unor acțiuni mici pentru a produce un rezultat mult mai mare, care altfel ar fi fost mult mai provocator. Atacurile fără precedent ale dronelor rusești asupra Poloniei sunt atât un test, cât și un avertisment. Modul în care Europa și NATO vor reacționa ar putea fi crucial
Profesor din Galați băgat în spital de un elev, după ce i-a spus că n-are voie să fumeze în școală # SportMedia
Un elev de liceu din Galaţi a bătut un profesor, în curtea unităţii de învăţământ, după ce cadrul didactic i-a atras atenţia acestuia, dar şi altor liceeni că nu au voie să fumeze în incinta şcolii. Profesorul a ajuns la spital cu mai multe răni, iar Inspectoratul Şcolar Judeţean a declanşat o anchetă. Elevul agresiv
Armata rusă susține că nu are intenția de a lovi Polonia și se oferă să aibă „consultări” cu Varșovia # SportMedia
Armata rusă a dat asigurări, miercuri, că nu a vizat Polonia, după incursiunea şi distrugerea în timpul nopţii a unor drone deasupra teritoriului polonez, subliniind, fără a confirma sau infirma incidentul, că nu are nicio intenţie în sensul unei provocări. Varşovia a acuzat Moscova că a lansat aceste aparate în cadrul unei „provocări". „Nu a
Căpitanul echipei australiene de Cupa Davis, fostul număr unu mondial Lleyton Hewitt, a fost suspendat timp de două săptămâni pentru comportamentul său în timpul unui control antidoping, a anunțat miercuri Agenția Internațională de Integritate a Tenisului (ITIA), informează AFP. Incidentul datează de la înfrângerea echipei australiene în semifinala Cupei Davis împotriva Italiei, la Malaga (Spania),
Nicușor Dan spune că România poate opri un atac similar celui provocat de Rusia asupra Poloniei. Moscova are și alte scenarii până în 2027 când e așteptată o agresiune comună China-Rusia asupra
Economia digitală și noile forme de divertisment: Cum se transformă obiceiurile de consum online în România # SportMedia
România este astăzi una dintre țările care se mândrește cu o accelerare impresionantă la nivel digital, o schimbare adusă practic de modul în care cetățenii interacționează cu ceea ce înseamnă tehnologia. Putem vedea cu ușurință acest lucru prin faptul că suntem poziționați în topul țărilor UE cu cea mai mare viteză la internet. Tot aici … The post Economia digitală și noile forme de divertisment: Cum se transformă obiceiurile de consum online în România appeared first on spotmedia.ro.
Mircea Lucescu anunță că e gata să plece de la naționala României: Urmează discuția decisivă cu FRF # SportMedia
Mircea Lucescu (80 de ani), selecționerul naționalei României, și-a anunțat disponibilitatea de pleca de la cârma echipei. După egalul cu Cipru, în care România a condus cu 2-0, Mircea Lucescu a fost supus unei presiuni imense și a fost criticat pentru alegerile pe care le-a făcut. „Il Luce” s-a declarat gata să plece de la … The post Mircea Lucescu anunță că e gata să plece de la naționala României: Urmează discuția decisivă cu FRF appeared first on spotmedia.ro.
Cum a venit lovitura Israelului în Qatar: Radarele nu au detectat rachetele, Trump a dat prea târziu alarma # SportMedia
Israelul a folosit în atacul asupra Qatarului arme care nu au fost detectate de radar, au anunțat autoritățile de la Doha. Bombardamentul a fost favorizat și de întârzirea cu care a venit avertizarea trimisă de Statele Unite. Persistă, însă, semnele de întrebare asupra succesului operațiunii israeliene. Armata israeliană a anunțat că a folosit „muniții precise … The post Cum a venit lovitura Israelului în Qatar: Radarele nu au detectat rachetele, Trump a dat prea târziu alarma appeared first on spotmedia.ro.
Atacantul portughez Cristiano Ronaldo a egalat recordul de goluri marcate în preliminariile Cupei Mondiale de fotbal, prin reușita sa din meciul cu Ungaria, câștigat de lusitani cu 3-2, marți seara, în deplasare, în preliminariile ediției de anul viitor, care va avea loc în SUA, Canada și Mexic. Ronaldo (40 de ani) a înscris din penalty … The post Cristiano Ronaldo a atins o bornă impresionantă appeared first on spotmedia.ro.
MAE: Atenționare de călătorie pentru Polonia. Posibile perturbări ale traficului aerian # SportMedia
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) avertizează cetățenii români care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Polonia că pot apărea întârzieri și anulări de zboruri, după ce miercuri dimineață au fost suspendate temporar operațiunile pe patru aeroporturi internaționale: Frederic Chopin și Modlin Mazovia (Varșovia), Lublin și Rzeszow. MAE le recomandă pasagerilor să urmărească permanent informațiile … The post MAE: Atenționare de călătorie pentru Polonia. Posibile perturbări ale traficului aerian appeared first on spotmedia.ro.
Presa britanică, anunț despre transferul lui Louis Munteanu: „Ofertă de 8 milioane de euro” # SportMedia
Presa britanică a scris din nou despre transferul lui Louis Munteanu (23 de ani), atacantul lui CFR Cluj. Munteanu a fost o țintă pentru Celtic în perioada de transferuri din vară, iar presa britanică a reacționat la ratarea transferului românului, odată cu închiderea perioadei de mercato din România și din Marea Britanie. Jurnaliștii susțin că … The post Presa britanică, anunț despre transferul lui Louis Munteanu: „Ofertă de 8 milioane de euro” appeared first on spotmedia.ro.
FCSB anunță că a bătut palma cu CFR Cluj pentru transferul lui Louis Munteanu, dar transferul a picat în ultima clipă. Prin vocea lui Gigi Becali, patronul echipei, FCSB a anunțat că Louis Munteanu a fost „la un milimetru” de transferul la București, de la CFR Cluj. Becali a dezvăluit că a bătut palma cu … The post FCSB, acord cu CFR Cluj pentru transferul lui Louis Munteanu: „Așa am stabilit” appeared first on spotmedia.ro.
„Blocăm tot”: Proteste masive în Franța, incidente la Paris și Lyon, sute de arestări (Foto & Video) # SportMedia
Franţa se confruntă cu o zi agitată miercuri, în urma apelului „Blocăm tot” care a apărut pe reţelele sociale și a unei mobilizări sindicale masive care amenință să afecteze transporturile și alte servicii. Sunt proteste în toată țara, iar poliția a făcut aproape 200 de arestări. Protestele au loc în contextul în care miercuri la … The post „Blocăm tot”: Proteste masive în Franța, incidente la Paris și Lyon, sute de arestări (Foto & Video) appeared first on spotmedia.ro.
România reacționează ferm după încălcarea spațiului aerian polonez: Rusia trebuie oprită # SportMedia
România a reacționat ferm după incidentul grav de miercuri noapte, când drone rusești au încălcat spațiul aerian al Poloniei. Președintele Nicușor Dan a cerut oprirea și presarea Rusiei „să vină la masa negocierilor”, în timp ce ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a subliniat că România, împreună cu aliații NATO, „va răspunde ferm oricărei încercări a Rusiei … The post România reacționează ferm după încălcarea spațiului aerian polonez: Rusia trebuie oprită appeared first on spotmedia.ro.
Premierul polonez Donald Tusk a anunțat miercuri, în Parlament, că Varșovia va solicita oficial activarea Articolului 4 din Tratatul NATO, după încălcarea spațiului aerian polonez. Tusk a spus că au existat 19 intruziuni în spaţiul aerian polonez peste noapte şi că o mare parte din drone au zburat din Belarus. Este probabil ca patru drone … The post Polonia cere invocarea Articolului 4 din Tratatul NATO. Ce presupune acest lucru appeared first on spotmedia.ro.
Mii de stele de mare, moarte pe o plajă din Scoția. „Nu am mai văzut niciodată așa ceva. Ceva le-a ucis” # SportMedia
Mii de stele de mare au fost găsite pe o plajă din Scoția, iar un expert sugerează că valurile puternice și curenții violenți sunt responsabili pentru acest eveniment. Nevertebratele au fost descoperite luni pe o porțiune întinsă a plajei Kirkcaldy din Fife, multe dintre ele fiind aruncate pe trotuarul pavat, scrie Independent. Marți, rămășițele în … The post Mii de stele de mare, moarte pe o plajă din Scoția. „Nu am mai văzut niciodată așa ceva. Ceva le-a ucis” appeared first on spotmedia.ro.
Răsturnare de situație la FCSB, într-un moment important pentru viitorul echipei „roș-albastră”. Vlad Chiricheș (35 de ani), unul dintre veteranii lotului FCSB, a fost păstrat pe lista jucătorilor eligibili pentru meciurile din Superliga. Este o veste excelentă pentru antrenorii campioanei, având în vedere rezultatele din campionat și faptul că ei vor avea o soluție în … The post Răsturnare de situație la FCSB: Veste excelentă pentru Charalambous și Pintilii appeared first on spotmedia.ro.
Ungaria semnează cel mai mare contract de gaze cu Occidentul, dar nu renunță la importurile din Rusia: Nu putem trăi fără gaz rusesc # SportMedia
Shell a semnat pe 9 septembrie un acord de furnizare de gaze naturale pe 10 ani cu compania maghiară MVM CEEnergy, a anunțat ministrul de Externe Peter Szijjarto, citat de Reuters. Este cel mai mare și mai lung contract încheiat vreodată de Budapesta cu un furnizor de energie occidental, însă Szijjarto a subliniat că importurile … The post Ungaria semnează cel mai mare contract de gaze cu Occidentul, dar nu renunță la importurile din Rusia: Nu putem trăi fără gaz rusesc appeared first on spotmedia.ro.
Claudiu Crețu, directorul ELCEN, a fost pus sub control judiciar. Ar fi luat șpagă 40.000 de lei # SportMedia
Directorul general al ELCEN București, Claudiu Crețu, a fost plasat sub control judiciar de către procurorii DNA pentru 60 de zile, fiind acuzat de luare de mită. În aceeași cauză, aceeași măsură a fost dispusă și pentru Andrei Zamfiroi, directorul comercial al companiei, cercetat pentru două infracțiuni de complicitate la luare de mită și o … The post Claudiu Crețu, directorul ELCEN, a fost pus sub control judiciar. Ar fi luat șpagă 40.000 de lei appeared first on spotmedia.ro.
Meteorologii vin cu vești nu prea bune pentru următoarele zile. Până vineri seară, vremea va fi capricioasă, cu ploi abundente și vânt care va sufla cu putere în mai multe zone ale țării. Potrivit ANM, în intervalul 10 septembrie, ora 20:00 – 12 septembrie, ora 20:00, vor fi perioade cu averse în cea mai mare … The post Ploi abundente și vânt până vineri seară. Nu sunt vești bune nici pentru Capitală appeared first on spotmedia.ro.
CFR Cluj a stabilit viitorul lui Alin Fică (24 de ani), mijlocaș care a ratat un transfer la Rapid în ultimele ore din perioada de mercato. Prin vocea lui Cristi Balaj, președintele clubului, CFR Cluj a anunțat că i se pregătește o ofertă de prelungire a contractului lui Fică. Mijlocașul mai are contract cu CFR … The post CFR Cluj i-a stabilit viitorul lui Alin Fică după transferul ratat la Rapid appeared first on spotmedia.ro.
Ziua 1295 Sute de drone și zeci de rachete asupra Ucrainei. Kievul are nevoie urgentă de Patriot. Trump nu suflă o vorbă despre Polonia # SportMedia
Ziua 1295 de război a debutat cu un atac aerian masiv al Rusiei asupra Ucrainei. Peste 400 de drone și 43 de rachete au vizat 15 regiuni începând de marți seară. Apărarea aeriană a doborât cea mai mare parte a țintelor, însă au fost consemnate lovituri în 17 locuri de pe teritoriul ucrainean. În regiunea … The post Ziua 1295 Sute de drone și zeci de rachete asupra Ucrainei. Kievul are nevoie urgentă de Patriot. Trump nu suflă o vorbă despre Polonia appeared first on spotmedia.ro.
FCSB primește o lovitură după meciul naționalei României cu Cipru, 2-2, în preliminariile CM 2026. Adrian Șut (27 de ani), unul dintre căpitanii FCSB, a ieșit accidentat din meciul Cipru – România 2-2. Introdus pe teren în repriza a doua, Adrian Șut a părăsit terenul accidentat, cu probleme la gleznă, după puține minute de la … The post FCSB primește o lovitură dură appeared first on spotmedia.ro.
Mircea Lucescu, arătat cu degetul după Cipru – România 2-2: „Ce e cu schimbările astea? Cum am ajuns așa?” # SportMedia
Mircea Lucescu (80 de ani), selecționerul naționalei României, a fost criticat după egalul din meciul Cipru – România 2-2, în care tricolorii au condus cu 2-0. „Il Luce” a fost criticat pentru schimbările pe care le-a făcut și pentru modul în care a arătat jocul naționalei României. Fostul internațional Basarab Panduru s-a declarat contrariat și … The post Mircea Lucescu, arătat cu degetul după Cipru – România 2-2: „Ce e cu schimbările astea? Cum am ajuns așa?” appeared first on spotmedia.ro.
O delegație a Congresului Statelor Unite va efectua, în septembrie, o vizită oficială în China – prima de acest fel din 2019 – într-un moment marcat de tensiuni între cele două mari puteri. Informația a fost confirmată pentru AFP de o sursă din Camera Reprezentanților. Potrivit NBC News, delegația va fi condusă de democratul Adam … The post Parlamentari americani vizitează Beijingul pe fondul tensiunilor comerciale cu Trump appeared first on spotmedia.ro.
Câteodată e mai smart să aștepți. Așteaptǎ iPhone17 recondiționat și mai ieftin pe Flip.ro # SportMedia
În septembrie, toată atenția se îndreaptă către lansarea mult așteptatului iPhone 17. Un moment care aduce cu el hype, cozi, liste de așteptare și conversații peste tot, de la social media, până la birou și cafenea. În timp ce mulți se grăbesc să fie primii care pun mâna pe noul model, Flip.ro vine cu o … The post Câteodată e mai smart să aștepți. Așteaptǎ iPhone17 recondiționat și mai ieftin pe Flip.ro appeared first on spotmedia.ro.
Alertă aeriană în Tulcea. F-16 românești au fost ridicate de la sol după ce au fost detectate drone la granița cu Ucraina # SportMedia
Ministerul Apărării Naționale (MApN) a anunțat că, în noaptea de 9 spre 10 septembrie, a fost declanșată o alertă aeriană în nordul județului Tulcea, după ce sistemele radar au detectat un grup de drone în zona localității ucrainene Vâlcov, aflată la granița cu România. Potrivit MApN, două aeronave F-16 ale Forțelor Aeriene Române au decolat … The post Alertă aeriană în Tulcea. F-16 românești au fost ridicate de la sol după ce au fost detectate drone la granița cu Ucraina appeared first on spotmedia.ro.
