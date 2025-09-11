Nicușor Dan: Avem un stat agresor după 80 ani de pace. NATO a acționat ferm. Coaliția funcționează

Newsweek.ro, 11 septembrie 2025 04:00

Preşedintele României, Nicușor Dan, a declarat că acum avem un stat agresor, după 80 ani de pace. NA...

Alte ştiri de Newsweek.ro

Acum 2 ore
04:00
Acum 8 ore
23:00
VIDEO Apropiat al lui Trump, împușcat în gât la un eveniment. Casa Albă cheamă la rugăciune Newsweek.ro
Charlie Kirk, activist politic și influencer MAGA apropiat de Trump, a fost împușcat în gât în timpu...
22:10
Trei jucători americani de baschet au pariat pe propriile lor meciuri. Ce a urmat? Newsweek.ro
Trei jucători americani de baschet din campionatul naţional universitar au pariat pe propriile lor m...
22:10
Nicușor Dan critică pensiile speciale și plânge magistrații. Au milioane dosare. Le-a făcut un favor Newsweek.ro
Președintele Nicușor Dan a fost de acord că pensiile speciale sunt mari și că magistrații muncesc pr...
22:00
21:30
Ministrul muncii anunță o schimbare la plata pensie. Într-un an plătim 100.000.000 lei Newsweek.ro
Ministrul muncii, Florin manole, anunță că își dorește o schimbare importantă în plata pensiilor. Ar...
Acum 12 ore
21:00
Bruxelles cere accelerarea negocierilor de aderare cu Republica Moldova. E sprijin în bani Newsweek.ro
Bruxelles, prin Parlamentul European, cere accelerarea negocierilor de aderare cu Republica Moldova....
20:50
Trump, despre dronele lui Putin în spațiul Poloniei: „Hai, începem”. S-a invocat Art.4 al NATO Newsweek.ro
Președintele SUA, Donald Trump, a comentat pentru prima dată despre intrarea dronelor rusești pe ter...
20:20
Mihai Fifor: Fără proiect de țară, România se conduce prin improvizații Newsweek.ro
Preşedintele PSD Arad, Mihai Fifor, spune că, fără un proiect de țară, România se conduce prin impro...
20:00
Elon Musk își pierde titlul de cel mai bogat om din lume. În faţa cui? Acţiunile urcă spectaculos Newsweek.ro
Elon Musk își pierde titlul de cel mai bogat om din lume, după ultimele involuţii ale Tesla. În faţa...
19:50
Ce este acupunctura cu fire de aur? Medicii au găsit o adevărată comoară în corpul unei paciente Newsweek.ro
Acupunctura cu fire de aur este o terapie alternativă folosită mai ales în țările asiatice. Dar medi...
19:30
Donald Trump face lobby în UE pentru tarife de 100% în relaţia cu China și India Newsweek.ro
Preşedintele SUA, Donald Trump, face lobby în UE, pentru a se introoduce tarife de 100%, în relaţia ...
19:10
Vizita delegației Heritage Foundation în România: Consolidarea parteneriatului strategic SUA–România Newsweek.ro
În perioada 07.09 - 10.09.2025, o delegație a Heritage Foundation, cel mai influent think-tank ameri...
19:00
Radio Apocalipsa din Rusia a emis două mesaje la o discuție Trump-Putin. Nimeni nu știe ce înseamnă Newsweek.ro
Misteriosul „Radio Apocalipsa” al Rusiei a prins viață, luni, 8 septembrie, trimițând două mesaje vo...
18:50
S-a descoperit baza unde Putin își amplasează racheta nucleară Oreșnik. România, pe harta țintelor Newsweek.ro
Experții cred că au descoperit o bază extinsă ce ar putea fi folosită pentru a găzdui sistemul de ra...
18:30
Ursula von der Leyen: &#34;Europa se află într-o luptă. O luptă pentru un continent întreg în pace&#34; Newsweek.ro
Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen: "Europa se află într-o luptă. O luptă pentru un ...
18:10
STENOGRAME în dosarul șpăgii de la ELCEN. Claudiu Crețu: „să fie ca la Electric Castle” Newsweek.ro
Stenograme în dosarul șpăgii de la ELCEN. Directorul general ar fi primit o șpagă pentru a urgenta p...
17:50
Blocaj în Cluj: construirea metroului, blocată de niște roci vulcanice, ce nu pot fi sparte Newsweek.ro
Săpăturile pentru metroul din Cluj sunt din nou în impas. Viceprimarul a anunțat marți că în timpul ...
17:40
Un cuplu a fost jefuit la propria nuntă. Hoții au furat un dar de 55.000 $ Newsweek.ro
Doi bărbați au fost arestați în legătură cu furtul cutiei în care erau puși banii primiți ca dar de ...
17:30
Karpatia Horse Show 2025, un deceniu de echitație pe Domeniul Cantacuzino Florești din Prahova Newsweek.ro
Trei zile de spectacol ecvestru, concerte live și experiențe vibrante în aer liber
17:20
Elevii claselor pregătitoare și I-VIII pot primi rechizite gratuite. Ce documente trebuie depuse Newsweek.ro
Elevii care provin din familii cu venituri mici pot depune anumite documente pentru a primi rechizit...
17:10
Budăi are soluția minune ca să nu ieșim la pensie abia la 70 ani. Bani mai mulți pentru mame. Când? Newsweek.ro
Continuă dfiscuțiile după ce Bolojan a spus că ar trebui ca vârsta pe pensionare să crească. Fostul ...
16:50
Întâlnire oficială, între președinții Camerelor de Comerț din România și Ucraina. Ce au discutat? Newsweek.ro
Președintele Camerei de Comerț și Industrie a României (CCIR), Mihai Daraban, a avut o întâlnire ofi...
16:50
Schelete umane descoperite în munții Ceahlău. De câți ani s-ar afla acolo? Newsweek.ro
Schelete umane descoperite în munții Ceahlău. De câți ani s-ar afla acolo? ce spun autoritățile desp...
16:40
Bunică obligată să-și vândă casa după ce a pierdut procesul cu o vecină. S-au luat de la un gard Newsweek.ro
Bunică obligată să-și vândă casa după ce a pierdut procesul cu o vecină. S-au luat de la un gard. Cu...
16:20
Profesor bătut crunt de un elev căruia i-a atras atenția că nu are voie să fumeze în curtea liceului Newsweek.ro
Profesor bătut crunt de un elev căruia i-a atras atenția că nu are voie să fumeze în curtea liceului...
Acum 24 ore
16:00
Nicușor Dan, despre concedierile din administrația locală: „Va fi o discuție săptămâna viitoare” Newsweek.ro
Președintele Nicușor Dan a spus că va fi săptămâna viitoare o discuție despre concedierile din admin...
15:50
Directorul Societății Naționale a Sării: ministrul Economiei că atacă compania în loc să o sprijine Newsweek.ro
Constantin-Dan Dobrea, directorul general al Societății Naționale a Sării spune că „ministrul Econom...
15:30
Cum se apără soția de 43 ani a lui Bruce Willis acuzată că l-a dus la un azil? Newsweek.ro
Emma Heming Willis a decis să-l mute pe Bruce într-o casă separată, la doar un kilometru distanță, p...
15:20
Compania care ducea mercenarii lui Potra în Congo, evaziune de 14.000.000 lei. Jurgen Faff, audiat Newsweek.ro
Omul de afaceri sibian Jurgen Faff, care deține compania aeriană Fly Lili, este vizat într-un dosar ...
15:10
Care români pot ieși la pensie doar în luna septembrie? Altfel, vor mai munci încă un an Newsweek.ro
Există o categorie de români care poate ieși la pensie doar în luna septembrie. Altfel, sunt obligaț...
15:10
Camera de Comerț și Industrie a României preia președinția Asociației Camerelor de Comerț Balcanice Newsweek.ro
Camera de Comerț și Industrie a României (CCIR) a preluat, în data de 10 septembrie 2025, președinți...
15:00
Nicuşor Dan, despre spion: Sunt informaţii pe care le am. Nu pot să spun mai mult decât ce e public Newsweek.ro
Nicuşor Dan a declarat, despre cazul spionului moldovean reţinut, că sunt informaţii pe care le are,...
14:50
128 de persoane care lucrau la negru, prinse de autorități. Ce spune Ministrul Muncii Newsweek.ro
128 de persoane care lucrau la negru au fost prinse de autorități. „Combatem munca la negru, pentru ...
14:40
Criza din industria auto europeană: Producătorii cer UE flexibilitate și susținere ca în China Newsweek.ro
Sufocați de consturile uriașe ale electrificării și reticența șoferilor de a trece la mașini electri...
14:30
Polonia în alertă după atacul cu drone rusești. Militarii trebuie să se prezinte la unități în 6 ore Newsweek.ro
De astăzi soldații polonezi pot fi chemați să se prezinte la unitatea lor în termen de șase ore. Tot...
14:10
Avertismentul Ministerului de Externe: Verificați zborurile înainte de a pleca în Polonia Newsweek.ro
MAE îi avertizează pe români să verifice zborurile înainte de a pleca în Polonia. Patru aeroporturi ...
14:00
Alexandru Bălan, acuzat de spionaj pentru Rusia, dus în fața instanței. DIICOT a cerut arestarea Newsweek.ro
Alexandru Bălan, fost adjunct al directorului SIS (Serviciul de Informații și Securitate) din Republ...
13:50
Date șocante! Rata de suicid, 10,6 la 100.000 în UE. Cea mai mare, în Slovenia. Cum e în România? Newsweek.ro
Rata medie de suicid a ajuns la 10,6 la 100.000 de oameni la nivelul UE, potrivit datelor Eurostat. ...
13:40
Oana Țoiu: Încălcarea spațiului aerian al Poloniei este inacceptabilă Newsweek.ro
Ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu, transmite că încălcarea spațiului aerian al Poloniei este i...
13:30
Polonia a cerut NATO activarea articolului 4 din tratat. Ce urmează să facă aliații? Newsweek.ro
Polonia a solicitat invocarea articolului 4 din tratatul NATO, după ce în cursul nopţii au existat 1...
13:20
Rusificarea Europei propagată de Călin Georgescu: &#34;Zidul Bucureștiului și al Chișinăului vor cădea&#34; Newsweek.ro
Călin Georgescu, fost candidat la prezidențiale susținut de propaganda rusă, a lansat noi declarații...
13:20
„Contribuiți cu Taiwan” pentru pace și prosperitate globală Newsweek.ro
Astăzi, lumea se confruntă cu incertitudini și provocări tot mai mari – de la conflicte prelungite ș...
13:10
Nicușor Dan: Rusia a demonstrat din nou că se comportă agresiv, testând constant limitele noastre Newsweek.ro
Preşedintele Nicuşor Dan transmite, miercuri, după încălcarea flagrantă a spaţiului aerian polonez î...
13:00
Cod galben de viituri pe râuri de pe raza a nouă judeţe, pe parcursul zilei de joi Newsweek.ro
Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor (INHGA) a emis, miercuri, o atenţionare Co...
13:00
800.000 pensionari iau bani în plus la pensie. În București se dau 500 lei, Bihor: 480 lei. De ce? Newsweek.ro
Un număr mare de pensionari iau bani în plus la pensie. 800.000 pensionari iau bani în plus la pensi...
12:20
Congresman republican: „Rusia a atacat Polonia cu drone Shahed”. Trump, somat să înarmeze Ucraina Newsweek.ro
Incidentul dronelor rusești pe teritoriul Poloniei a stârnit reacții dure în SUA. Republicanul Joe W...
12:20
Ce salariu iei la supermarket? Ai nevoie de 8 clase. Se oferă și tichete Newsweek.ro
Ce salariu iei la supermarket? Trebuie să ai opt clase și cazier curat. Se oferă și tichete de masă,...
12:10
„Cupa lui Iisus”, cel mai vechi obiect legat de viața lui Hristos. Cel ce o folosea intra în transă Newsweek.ro
Un vas ceramic supranumit „Cupa lui Iisus”, a fost descoperit de arheologi marini în largul coastelo...
12:00
Burse sociale 2025-2026. Ce acte trebuie să conțină dosarul și până când trebuie depus Newsweek.ro
Dosarul pentru acordarea bursei sociale se depune la secretariatul școlii până la data de 2 octombri...
