Nicușor Dan: Avem un stat agresor după 80 ani de pace. NATO a acționat ferm. Coaliția funcționează
Newsweek.ro, 11 septembrie 2025 04:00
Preşedintele României, Nicușor Dan, a declarat că acum avem un stat agresor, după 80 ani de pace. NA...
Acum 2 ore
04:00
Acum 8 ore
23:00
VIDEO Apropiat al lui Trump, împușcat în gât la un eveniment. Casa Albă cheamă la rugăciune # Newsweek.ro
Charlie Kirk, activist politic și influencer MAGA apropiat de Trump, a fost împușcat în gât în timpu...
22:10
Trei jucători americani de baschet din campionatul naţional universitar au pariat pe propriile lor m...
22:10
Nicușor Dan critică pensiile speciale și plânge magistrații. Au milioane dosare. Le-a făcut un favor # Newsweek.ro
Președintele Nicușor Dan a fost de acord că pensiile speciale sunt mari și că magistrații muncesc pr...
22:00
21:30
Ministrul muncii anunță o schimbare la plata pensie. Într-un an plătim 100.000.000 lei # Newsweek.ro
Ministrul muncii, Florin manole, anunță că își dorește o schimbare importantă în plata pensiilor. Ar...
Acum 12 ore
21:00
Bruxelles cere accelerarea negocierilor de aderare cu Republica Moldova. E sprijin în bani # Newsweek.ro
Bruxelles, prin Parlamentul European, cere accelerarea negocierilor de aderare cu Republica Moldova....
20:50
Trump, despre dronele lui Putin în spațiul Poloniei: „Hai, începem”. S-a invocat Art.4 al NATO # Newsweek.ro
Președintele SUA, Donald Trump, a comentat pentru prima dată despre intrarea dronelor rusești pe ter...
20:20
Preşedintele PSD Arad, Mihai Fifor, spune că, fără un proiect de țară, România se conduce prin impro...
20:00
Elon Musk își pierde titlul de cel mai bogat om din lume. În faţa cui? Acţiunile urcă spectaculos # Newsweek.ro
Elon Musk își pierde titlul de cel mai bogat om din lume, după ultimele involuţii ale Tesla. În faţa...
19:50
Ce este acupunctura cu fire de aur? Medicii au găsit o adevărată comoară în corpul unei paciente # Newsweek.ro
Acupunctura cu fire de aur este o terapie alternativă folosită mai ales în țările asiatice. Dar medi...
19:30
Preşedintele SUA, Donald Trump, face lobby în UE, pentru a se introoduce tarife de 100%, în relaţia ...
19:10
Vizita delegației Heritage Foundation în România: Consolidarea parteneriatului strategic SUA–România # Newsweek.ro
În perioada 07.09 - 10.09.2025, o delegație a Heritage Foundation, cel mai influent think-tank ameri...
19:00
Radio Apocalipsa din Rusia a emis două mesaje la o discuție Trump-Putin. Nimeni nu știe ce înseamnă # Newsweek.ro
Misteriosul „Radio Apocalipsa” al Rusiei a prins viață, luni, 8 septembrie, trimițând două mesaje vo...
18:50
S-a descoperit baza unde Putin își amplasează racheta nucleară Oreșnik. România, pe harta țintelor # Newsweek.ro
Experții cred că au descoperit o bază extinsă ce ar putea fi folosită pentru a găzdui sistemul de ra...
18:30
Ursula von der Leyen: "Europa se află într-o luptă. O luptă pentru un continent întreg în pace" # Newsweek.ro
Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen: "Europa se află într-o luptă. O luptă pentru un ...
18:10
STENOGRAME în dosarul șpăgii de la ELCEN. Claudiu Crețu: „să fie ca la Electric Castle” # Newsweek.ro
Stenograme în dosarul șpăgii de la ELCEN. Directorul general ar fi primit o șpagă pentru a urgenta p...
17:50
Blocaj în Cluj: construirea metroului, blocată de niște roci vulcanice, ce nu pot fi sparte # Newsweek.ro
Săpăturile pentru metroul din Cluj sunt din nou în impas. Viceprimarul a anunțat marți că în timpul ...
17:40
Doi bărbați au fost arestați în legătură cu furtul cutiei în care erau puși banii primiți ca dar de ...
17:30
Karpatia Horse Show 2025, un deceniu de echitație pe Domeniul Cantacuzino Florești din Prahova # Newsweek.ro
Trei zile de spectacol ecvestru, concerte live și experiențe vibrante în aer liber
17:20
Elevii claselor pregătitoare și I-VIII pot primi rechizite gratuite. Ce documente trebuie depuse # Newsweek.ro
Elevii care provin din familii cu venituri mici pot depune anumite documente pentru a primi rechizit...
17:10
Budăi are soluția minune ca să nu ieșim la pensie abia la 70 ani. Bani mai mulți pentru mame. Când? # Newsweek.ro
Continuă dfiscuțiile după ce Bolojan a spus că ar trebui ca vârsta pe pensionare să crească. Fostul ...
16:50
Întâlnire oficială, între președinții Camerelor de Comerț din România și Ucraina. Ce au discutat? # Newsweek.ro
Președintele Camerei de Comerț și Industrie a României (CCIR), Mihai Daraban, a avut o întâlnire ofi...
16:50
Schelete umane descoperite în munții Ceahlău. De câți ani s-ar afla acolo? ce spun autoritățile desp...
16:40
Bunică obligată să-și vândă casa după ce a pierdut procesul cu o vecină. S-au luat de la un gard # Newsweek.ro
Bunică obligată să-și vândă casa după ce a pierdut procesul cu o vecină. S-au luat de la un gard. Cu...
16:20
Profesor bătut crunt de un elev căruia i-a atras atenția că nu are voie să fumeze în curtea liceului # Newsweek.ro
Profesor bătut crunt de un elev căruia i-a atras atenția că nu are voie să fumeze în curtea liceului...
Acum 24 ore
16:00
Nicușor Dan, despre concedierile din administrația locală: „Va fi o discuție săptămâna viitoare” # Newsweek.ro
Președintele Nicușor Dan a spus că va fi săptămâna viitoare o discuție despre concedierile din admin...
15:50
Directorul Societății Naționale a Sării: ministrul Economiei că atacă compania în loc să o sprijine # Newsweek.ro
Constantin-Dan Dobrea, directorul general al Societății Naționale a Sării spune că „ministrul Econom...
15:30
Emma Heming Willis a decis să-l mute pe Bruce într-o casă separată, la doar un kilometru distanță, p...
15:20
Compania care ducea mercenarii lui Potra în Congo, evaziune de 14.000.000 lei. Jurgen Faff, audiat # Newsweek.ro
Omul de afaceri sibian Jurgen Faff, care deține compania aeriană Fly Lili, este vizat într-un dosar ...
15:10
Care români pot ieși la pensie doar în luna septembrie? Altfel, vor mai munci încă un an # Newsweek.ro
Există o categorie de români care poate ieși la pensie doar în luna septembrie. Altfel, sunt obligaț...
15:10
Camera de Comerț și Industrie a României preia președinția Asociației Camerelor de Comerț Balcanice # Newsweek.ro
Camera de Comerț și Industrie a României (CCIR) a preluat, în data de 10 septembrie 2025, președinți...
15:00
Nicuşor Dan, despre spion: Sunt informaţii pe care le am. Nu pot să spun mai mult decât ce e public # Newsweek.ro
Nicuşor Dan a declarat, despre cazul spionului moldovean reţinut, că sunt informaţii pe care le are,...
14:50
128 de persoane care lucrau la negru au fost prinse de autorități. „Combatem munca la negru, pentru ...
14:40
Criza din industria auto europeană: Producătorii cer UE flexibilitate și susținere ca în China # Newsweek.ro
Sufocați de consturile uriașe ale electrificării și reticența șoferilor de a trece la mașini electri...
14:30
Polonia în alertă după atacul cu drone rusești. Militarii trebuie să se prezinte la unități în 6 ore # Newsweek.ro
De astăzi soldații polonezi pot fi chemați să se prezinte la unitatea lor în termen de șase ore. Tot...
14:10
Avertismentul Ministerului de Externe: Verificați zborurile înainte de a pleca în Polonia # Newsweek.ro
MAE îi avertizează pe români să verifice zborurile înainte de a pleca în Polonia. Patru aeroporturi ...
14:00
Alexandru Bălan, acuzat de spionaj pentru Rusia, dus în fața instanței. DIICOT a cerut arestarea # Newsweek.ro
Alexandru Bălan, fost adjunct al directorului SIS (Serviciul de Informații și Securitate) din Republ...
13:50
Date șocante! Rata de suicid, 10,6 la 100.000 în UE. Cea mai mare, în Slovenia. Cum e în România? # Newsweek.ro
Rata medie de suicid a ajuns la 10,6 la 100.000 de oameni la nivelul UE, potrivit datelor Eurostat. ...
13:40
Ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu, transmite că încălcarea spațiului aerian al Poloniei este i...
13:30
Polonia a solicitat invocarea articolului 4 din tratatul NATO, după ce în cursul nopţii au existat 1...
13:20
Rusificarea Europei propagată de Călin Georgescu: "Zidul Bucureștiului și al Chișinăului vor cădea" # Newsweek.ro
Călin Georgescu, fost candidat la prezidențiale susținut de propaganda rusă, a lansat noi declarații...
13:20
Astăzi, lumea se confruntă cu incertitudini și provocări tot mai mari – de la conflicte prelungite ș...
13:10
Nicușor Dan: Rusia a demonstrat din nou că se comportă agresiv, testând constant limitele noastre # Newsweek.ro
Preşedintele Nicuşor Dan transmite, miercuri, după încălcarea flagrantă a spaţiului aerian polonez î...
13:00
Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor (INHGA) a emis, miercuri, o atenţionare Co...
13:00
800.000 pensionari iau bani în plus la pensie. În București se dau 500 lei, Bihor: 480 lei. De ce? # Newsweek.ro
Un număr mare de pensionari iau bani în plus la pensie. 800.000 pensionari iau bani în plus la pensi...
12:20
Congresman republican: „Rusia a atacat Polonia cu drone Shahed”. Trump, somat să înarmeze Ucraina # Newsweek.ro
Incidentul dronelor rusești pe teritoriul Poloniei a stârnit reacții dure în SUA. Republicanul Joe W...
12:20
Ce salariu iei la supermarket? Trebuie să ai opt clase și cazier curat. Se oferă și tichete de masă,...
12:10
„Cupa lui Iisus”, cel mai vechi obiect legat de viața lui Hristos. Cel ce o folosea intra în transă # Newsweek.ro
Un vas ceramic supranumit „Cupa lui Iisus”, a fost descoperit de arheologi marini în largul coastelo...
12:00
Burse sociale 2025-2026. Ce acte trebuie să conțină dosarul și până când trebuie depus # Newsweek.ro
Dosarul pentru acordarea bursei sociale se depune la secretariatul școlii până la data de 2 octombri...
