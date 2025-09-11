E oficial. Charlie Kirk a murit. Anunțul a fost făcut chiar de Donald Trump: Era iubit și admirat de TOȚI / FBI: Suspectul a fost eliberat

20:10

De la Washington, unde a fost primit ca lider al unei țări care contează, tânărul președinte al Poloniei Karol Nawrocki s-a deplasat în Finlanda, sigur, după o mică escală la Vatican. Știrea ar fi trebuit să suscite în România ceva mai mult decât preluarea unor declarații ale președintelui polonez cu privire la Rusia și să […]