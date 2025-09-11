Polițiștii locali ar putea fi dotați cu camere video de corp. În ce condiții vor putea fi folosite
BizBrasov.ro, 11 septembrie 2025 04:30
Conform unui proiect legislativ, polițiștii locali vor putea purta și utiliza, în timpul exercitării atribuțiilor de serviciu, dispozitive portabile de înregistrare audio-video de tip Bodycam. Recent, Guvernul a stabilit că angajații ANAF și cei ai Vămii și ai Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc (ONJN) vor fi obligați să poarte camere bodycam la controalele fiscale [...]
• • •
Alte ştiri de BizBrasov.ro
Acum o oră
04:30
Polițiștii locali ar putea fi dotați cu camere video de corp. În ce condiții vor putea fi folosite # BizBrasov.ro
Conform unui proiect legislativ, polițiștii locali vor putea purta și utiliza, în timpul exercitării atribuțiilor de serviciu, dispozitive portabile de înregistrare audio-video de tip Bodycam. Recent, Guvernul a stabilit că angajații ANAF și cei ai Vămii și ai Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc (ONJN) vor fi obligați să poarte camere bodycam la controalele fiscale [...]
Acum 2 ore
03:50
Guvernul ar putea adopta astăzi Hotărârea de Guvern necesară pentru relansarea programului Rabla, a anunțat ministrul mediului, Diana Buzoianu. Potrivit acesteia, proiectul se află în etapa finală de avizare, iar lansarea efectivă a programului este estimată pentru finalul lunii septembrie. Ministrul a precizat că, imediat după adoptarea hotărârii, va urma publicarea ghidului de finanțare în [...]
03:20
Autorizația de construire este reglementată de Legea nr. 50/1991, act normativ care stabilește cadrul general pentru ridicarea, modificarea sau demolarea imobilelor. Ideea de bază a legii este simplă: pentru a păstra siguranța clădirilor și un aspect ordonat al localităților, orice intervenție asupra unei construcții trebuie să fie controlată și verificată. În special atunci când vine vorba de [...]
Acum 12 ore
17:40
VIDEO Uimire în rândul brașovenilor și turiștilor aflați la terase în Piața Sfatului. Un tenor al Operei Brașov a atras toate privirile, datorită modului inedit prin care a ales să anunțe deschiderea stagiunii 2025-2026 # BizBrasov.ro
Liviu Iftene, tenor în cadrul Operei Brașov, a atras toate privirile celor care se aflau, astăzi, în Piața Sfatului, datorită modului inedit prin care a ales să anunțe deschiderea stagiunii 2025-2026. Sâmbătă, 13 septembrie 2025, de la ora 18.30, în Sala Operei Brașov, va fi deschisă cea de-a 73-a stagiune cu un titlu însemnat din [...]
17:00
Un polițist brașovean a ajutat o vârstnică cu dizabilități, care se chinuia să își pună scaunul rulant în mașină. „Uneori, în graba zilnică, uităm cât de mult poate însemna un simplu gest. În imaginile surprinse, colegul nostru a observat-o pe femeia în vârstă, cu dizabilități, care încerca cu greu să își așeze scaunul rulant în [...]
16:30
Brașovul, locul 3 într-un top al județelor cu cele mai multe vânzări de locuințe, în august # BizBrasov.ro
Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară (ANCPI) anunță că în luna august 2025, au fost tranzacţionate 53.433 de imobile la nivel naţional, în scădere semnificativă faţă de luna precedentă, dar cu o uşoară creştere comparativ cu august 2024. În luna august 2025, piaţa imobiliară din România a înregistrat 53.433 de tranzacţii, potrivit datelor publicate [...]
16:10
România va beneficia de 16,68 miliarde de euro finanțare prin mecanismul european Security Action for Europe (SAFE), potrivit alocărilor provizorii anunțate astăzi de Comisia Europeană pentru statele membre care au exprimat interesul pentru acest program. Este a doua alocare ca ordin de mărime stabilită astăzi de Comisie, precizează Guvernul României într-un comunicat. Și Comisia Europeană [...]
Acum 24 ore
15:50
Companiile de stat s-au transformat în „parcări de lux pentru sinecuri politice”. 21 de șefi au fost concediați, între aceștia și administratori ai unor fabrici din Brașov # BizBrasov.ro
21 de administratori de la companiile de stat au fost revocați pentru cǎ nu și-au fǎcut treaba Ministrul Economiei, Radu Miruță, a semnat prin care dispune revocarea a 21 de administratori speciali din cadrul companiilor de stat. Decizia vine după ce aceștia nu au arătat preocupare pentru soarta companiilor de stat pe care le au [...]
15:50
VIDEO O haită de lupi, monitorizată de reprezentanții Parcului Natural Bucegi, a fost suprinsă pe una dintre poteci: „Avem date suficiente pentru a trasa acum teritoriul acestei haite” # BizBrasov.ro
O haită de lupi, monitorizată de reprezentanții Parcului Natural Bucegi, a fost suprinsă pe una dintre poteci. „Avem vești bune! Haita de lupi, pe care o monitorizăm , a fost surprinsă de o altă cameră cu senzori de pe suprafața parcului. Avem date suficiente acum pentru a trasa, cu aproximație, teritoriul acestei [...]
15:40
Fly Lili, compania aeriană care a zburat de la și la Brașov, ar fi transportat mercenarii români conduși de fugarul Horațiu Potra în Congo. Patronul Jurgen Faff este căutat de procurori # BizBrasov.ro
Poliţiştii şi procurorii au făcut, miercuri, cinci percheziţii în municipiul Bucureşti şi în judeţul Sibiu, într-un dosar penal privind săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală. Surse judiciare afirmă că este vizată firma Fly Lili, a omului de afaceri Jurgen Faff, care ar fi transportat în Congo mercenarii lui Horaţiu Potra. Directorul şi contabila companiei au fost [...]
15:10
300 de cicliști amatori sau profesioniști vor pedala sâmbătă pe traseul Livada Poștei – Poiana Brașov. Ce restricții de circulație vor fi # BizBrasov.ro
Sfârșitul acesta de săptămână este dedicat ciclismului, fie că vorbim de Turul României, Brașovul fiind gazda celei de a treia etape (startul va fi dat vineri, 12 septembrie, ora 10.50, în Piața Sfatului), fie că vorbim de cei care vor să se bucure de sport și natură în singura cursă de biciclete care se desfășoară [...]
14:50
Conflict violent între un elev de liceu care fuma în școală și un profesor. Cadrul didactic a avut nevoie de îngrijiri medicale # BizBrasov.ro
Un elev de liceu din Galaţi a avut o altercație violentă cu un profesor, în curtea unităţii de învăţământ, după ce cadrul didactic i-a atras atenţia acestuia, dar şi altor liceeni că nu au voie să fumeze în incinta şcolii. Profesorul a ajuns la spital cu mai multe răni, iar Inspectoratul Şcolar Judeţean a declanşat [...]
14:30
„Cetățuia între lumi-Festival Folk”, la Brașov: Fără Zahăr, Ducu Bertzi, Țapinarii și Florin Chilian, printre artiștii care vor urca pe scenă/ Programul complet # BizBrasov.ro
„Cetățuia între lumi-Festival Folk” este un eveniment al Centrului Cultural Apollonia, care va marca începutul toamnei culturale la Brașov. „Vă invităm să participați la în acest weekend(12-14 septembrie) ,sus, la Cetate. Un program interesant și de neuitat vor susține artiștii invitați la Brașov: trupele Fără Zahăr, Țapinarii, CALEnDAR, Alexandra [...]
14:30
Bătăuș din Măieruș, arestat pentru 30 de zile. A ciomăgit un tânăr cu care avea un conflict mai vechi # BizBrasov.ro
Luni în jurul orei 19.00, polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Feldioara au fost sesizați de un tânăr, printr-un apel de urgență, că în timp ce se deplasa pe o stradă din satul Arini din comuna Măieruș, a fost agresat fizic de o bărbat. Polițiștii care s-au deplasat la adresa indicată au stabilit, în [...]
14:00
Ministerul Justiției propune pedepse mai aspre pentru femicid: Închisoare pe viață sau până la 25 de ani de detenție # BizBrasov.ro
Ministerul Justiției a anunțat inițierea unor consultări cu actorii relevanți pentru evaluarea legislației privind infracțiunile contra vieții, în contextul preocupărilor publice legate de vulnerabilitatea anumitor categorii de persoane și a îngrijorărilor exprimate de Parlamentul României. Se analizează posibilitatea introducerii unei circumstanțe agravante pentru infracțiunea de omor calificat, aplicabilă în situațiile în care victima este ucisă [...]
13:50
Parlamentul a decis: Mai multe zile de muncă la domiciliu sau de telemuncă pentru anumiți părinți # BizBrasov.ro
Conform unui proiect de lege adoptat de Parlament, prin votul final al deputaților, salariații care au în întreținere copii în vârstă de până la 18 ani, cu handicap, vor putea beneficia de 8 zile pe lună de muncă la domiciliu sau în regim de telemuncă. De asemenea, dacă au în întreținere doi sau mai mulți [...]
13:30
Care este progresul proiectelor de fluidizare a traficului pe ruta Brașov – Sânpetru. Comuna Sânpetru vrea să ia un credit bancar pentru a putea demara o parte dintre investițiile ardente # BizBrasov.ro
Odată cu începerea școlii, aglomerația în trafic a reînceput să apară. Unul dintre traseele cele mai aglomerate este Brașov – Sânpetru, pentru care autoritățile din cele două localități, împreună cu Consiliul Județean și Direcția de Drumuri și-au asumat un masterplan de fluidizare a traficului (detalii aici). Primarul comunei Sânpetru, Marian Arhire, a prezentat stadiul proiectelor [...]
13:30
Opt oameni au primit, în ultimele 72 de ore, o a doua șansă la viață datorită familiilor a 3 brașoveni # BizBrasov.ro
Agenţia Naţională de Transplant a anunțat astăzi că în ultimele 72 de ore s-au efectuat prevelări de organe la trei pacienţi de la Braşov, organele prelevate fiind transplantate la opt pacienţi. „În ultimele 72 de ore, la Braşov, trei familii au oferit o nouă şansă la viaţă pentru 8 români de pe listele de aşteptare, [...]
13:30
Traficul pe strada Dobrogeanu Gherea a fost redeschis după prânz, odată cu finalizarea lucrărilor la rețeaua de apă # BizBrasov.ro
Începând cu ora 12:30, traficul auto a fost reluat pe strada Dobrogeanu – Gherea. Prima etapă de reparații efectuate la conductele de distribuție a fost finalizată încă de ieri, drept urmare, furnizarea a fost reluată mai repede decât a anunțat inițial Compania Apa Brașov. Reprezentanții Companiei au precizat că lucrările de înlocuire a conductei de [...]
13:10
Apel al Poliției Locale Brașov la șmecherii care parchează aiurea: „Credeți-ne, un minut de conversație vă poate scuti de plata a aproximativ 1.000 lei!” # BizBrasov.ro
În Brașov este în plină derulare procedura de atribuire / licitație a locurilor de parcare de reședință. În paralel, se desfășoară campania de demontare a dispozitivelor de blocare amplasate ilegal pe locurile de parcare de pe domeniul public. Deși o bună parte a conducătorilor auto brașoveni sau a șoferilor veniți ca turiști respectă regulile de [...]
12:50
„La Cocoș” continuă expansiunea după magazinul deschis la începutul anului în Brașov, iar până la final de an va mai inaugura încă trei noi hipermarketuri # BizBrasov.ro
Retailer-ul La Cocoș va deschide pe 24 septembrie, cel de-al cincilea hipermarket, la Pitești, în cadrul Centrului Comercial Supernova din comuna Bradu. Cu ocazia inaugurării, clienții vor fi întâmpinați cu oferte speciale și promoții atractive, pregătite dedicat pentru acest eveniment. Fondat în 2014 la Ploiești de antreprenorul Iulian Nica, La Cocoș este cunoscut pentru politica [...]
12:40
Un fost director al Muzeului de Artă din Brașov expune lucrări de grafică și fotografie la Centrul Multicultural al Universității Transilvania # BizBrasov.ro
Centrul Multicultural al Universității Transilvania invită comunitatea academică, dar și publicul larg brașovean la vernisajul expoziției „Raster Retina”, semnată de Bartha Árpád. Originar din Brașov și reprezentant al școlii clujene de grafică, în calitate de absolvent al Institutului de Arte Plastice „Ioan Andreescu”, Bartha Árpád (născut în 1953) s-a afirmat în mediul cultural contemporan îndeosebi ca autor al unei creații ce impune [...]
11:40
Trei din zece români nu au cont bancar. Specialiștii financiari spun că o parte a economiei rămâne în zona subterană şi este încurajată inclusiv evaziunea fiscală # BizBrasov.ro
Aproape o treime dintre adulții în putere nu au nici cont și nici vreun card bancar, potrivit Asociației Române a Băncilor. Experții financiari spun că acest „obicei” alimentează economia subterană, iar statul pierde anual sume importante din taxe neîncasate. Potrivit datelor Băncii Naționale, în România sunt în circulație 23,4 milioane de carduri active. Puţin, spun [...]
11:30
Compania Apa Brașov continuă să își extindă aria de operare în localitățile din județ. În acest sens, directorul general Liviu Cocoș, împreună cu directorul tehnic Ilie Bălan și specialiști din cadrul departamentului tehnic, au participat la o întâlnire de lucru cu primarul comunei Cața, Liviu Vocilă, alături de reprezentanți ai Consiliului Local și ai Primăriei. [...]
11:10
Blocată în timpul mandatului lui Allen Coliban, solicitarea unui membru USR de amenajare a unei treceri de pietoni a fost deblocată în mandatul lui George Scripcaru # BizBrasov.ro
Pe strada Tâmpei, s-a înființat recent o trecere de pietoni, la solicitarea consilierului local Alexandru Gheorghe, anunță USR Brașov. Solicitarea acestuia este mai veche, din 2023, respectiv din timpul mandatului colegului său de partid Allen Coliban, dar atunci demersul său s-a blocat. Acum, în mandatul lui George Scripcaru, situația a fost deblocată și „zebra” trasată. [...]
10:50
Festivalul Național de Muzică și Dans „Ecoul Pietrei Craiului”, la Zărnești. Termenul limită pentru înscrieri # BizBrasov.ro
Zărneștiul devine din nou centrul cultural al toamnei, odată cu organizarea celei de-a douăsprezecea ediție a Festivalului Național de Muzică și Dans „Ecoul Pietrei Craiului”. Evenimentul se va desfășura între 10 și 12 octombrie 2025, sub genericul „Muzică. Dans. Emoție. Un singur ecou”. Ediția din acest an aduce în fața participanților un juriu de mare [...]
10:30
Andrei, un student olimpic, a fost ucis chiar de ziua lui cu mașina de un polițist băut, în Poiana Brașov. Pentru că ancheta bate pasul pe loc, părinții băiatului cred că se încearcă muşamalizarea cazului # BizBrasov.ro
Andrei Şerban Ionescu avea 21 de ani şi era student la Facultatea de Automatică din Bucureşti. Anul trecut, în seara de 30 noiembrie, chiar de ziua lui, Andrei a fost lovit mortal de o maşină condusă de un polițist de la trupele speciale, care a urcat băut la volan şi a condus pe contrasens. La [...]
09:30
Consiliul Național al Audiovizualului a cerut Facebook (META) și YouTube să șteargă de pe internet înregistrările video de la conferința de la Brașov a medicilor antivacciniști # BizBrasov.ro
Consiliul Național al Audiovizualului (CNA) a decis, în ședința de ieri, ștergerea de pe rețelele sociale a videoclipurilor de la conferința medicilor antivacciniști din Brașov. Instituția a constatat că publicul nu a fost informat „obiectiv” și au fost vehiculate informații false. La conferința de la Brașov s-a vorbit și despre „copii care mor din cauza vaccinului COVID” [...]
05:50
Brașovenii au trecut la „alt nivel” ca să își rezerve locul de parcare de reședință odată cu dispariția blocatoarelor: bolovani și mesaje „subliminale” # BizBrasov.ro
Odată cu reluarea procedurile de licitație și remarcarea locurilor de parcare de reședință a fost pusă în aplicare și o prevedere mai veche din regulamentul de utilizare a parcărilor, dar care nu se aplica, respectiv cea cu privire la interdicția utilizării unor sisteme de blocare a locurilor. Astfel, de la final de iulie, la solicitarea [...]
05:40
Aproape 50.000 de lei pentru un „update” al sistemului de control acces în zonele pietonale din Centrul Brașovului # BizBrasov.ro
La începutul acestui an, Primăria Brașov a finalizat lucrările de instalare a sistemelor de control acces în zona Centrului Istoric, astfel încât atât aprovizionarea, cât și accesul riveranilor să se facă într-un mod civilizat. Soluția identificată de primărie pentru a se asigura că doar aceste persoane autorizate au acces în aceste zone a fost aceea [...]
05:40
Cutia „enigmatică” de gaz, care a rămas în calea extinderii DN 73 pe tronsonul dintre Brașov și Cristian. Când se va circula fără „obstacole” pe acest traseu # BizBrasov.ro
Extinderea DN 73 la câte două benzi pe sens pe tronsonul dintre Brașov și Cristian a fost ținută o vreme în loc de relocarea unor rețele de utilități. În 22 august, după terminarea majorității operațiunilor de relocare a utilităților, lucrările au fost reluate, astfel că pe unele segmente s-a deschis traficul pe noile benzi, și [...]
05:40
Werner Keul, prieten al ex-președintelui Iohannis, vrea din nou să construiască un ansamblu rezidențial pe Narciselor. În urmă cu doi ani demarase documentația de urbanism, dar s-a lăsat fără „finalizare” / În Sibiu, Keul construia fără să respecte autorizația de construire # BizBrasov.ro
Compania WK Group din Sibiu a solicitat din nou eliberarea unui certificat de urbanism în vederea elaborării unui PUZ care să stea la baza construirii unui ansamblu rezidențial pe strada Narciselor din Brașov. WK Groups este deținută de Werner Keul, prieten al ex-președintelui Klaus Iohannis și partener de golf al acestuia. Este a doua oară [...]
Ieri
04:40
Aparatul electrocasnic care „înghite” energie cât 65 de frigidere pornite simultan. Cum să reduci factura la curent electric # BizBrasov.ro
Un aparat electrocasnic banal din multe de gospodării consumă mult mai multă energie decât frigiderele, considerate până acum principalii „vinovați” ai facturilor mari. Potrivit unui raport al Universității North Texas, un uscător de rufe poate ajunge să folosească anual peste 1.000 kWh, echivalentul a 65 de frigidere pornite în același timp. Deși funcționează doar în [...]
04:00
O publicație americană a pus Brașovul pe locul 2 în topul celor mai frumoase orașe din Europa # BizBrasov.ro
The Manual este o publicație online americană, specializată în turism și multe alte domenii. Publicația scoate la iveală cele mai bune oferte și reduceri la cele mai recente produse, hoteluri și bilete de avion pentru a-și ajuta cititorii să economisească bani în timp ce își planifică următoarea aventură. În ediția publicată în urmă cu câteva [...]
02:50
Schimbarea proprietarului unui imobil se impune atunci când o locuință se vinde sau se moștenește. Procedura are rolul de a recunoaște juridic dreptul asupra casei sau asupra apartamentului, odată ce modificarea a fost efectuată în Cartea Funciară. Astfel, după înregistrare, noul proprietar poate dovedi legal și public că imobilul îi aparține. Mai multe detalii, în [...]
02:20
Două medicamente folosite des de români pot provoca afecțiuni grave dacă sunt luate greșit: „Este o problemă uriașă” # BizBrasov.ro
Două dintre cele mai folosite medicamente fără prescripție medicală pot deveni periculoase, dacă sunt administrate în mod incorect, avertizează un medic generalist. Este vorba despre paracetamol și ibuprofen. „Toate aceste medicamente simple fără prescripție se pot dovedi fatale în doze greșite, iar unele, cum ar fi paracetamolul, chiar într-o săptămână. Este o problemă uriașă, iar [...]
9 septembrie 2025
18:00
Parcare „de urgență” pentru pacienții care sunt aduși cu probleme de sănătate la UPU, în curtea Spitalului Județean Brașov. Timpul de staționare este limitat # BizBrasov.ro
În urma numeroaselor sesizări primite de la brașoveni cu privire la lipsa unor locuri de parcare special destinate autovehiculelor cu care unii pacienți sunt aduși la Unitatea de Primire Urgențe, conducerea Spitalului Clinic de Urgență Brașov a luat decizia de a amenaja o parcare specială în imediata apropiere a intrării în incinta spitalului din str. [...]
17:50
Ce start-up-uri sunt incubate la +ONE, în cadrul CATTIA: O platformă de fitness digitală, o companie care oferă soluții pentru sănătatea mintală sau o firmă care dezvoltă soluții de mobilitate urbană inteligentă # BizBrasov.ro
Incubatorul de afaceri +ONE din cadrul CATTIA a selectat primele companii rezidente și deschide o nouă fereastră de înscrieri pentru startup-uri din Regiunea Centru. +ONE oferă spații de lucru, infrastructură de incubare, ateliere de lucru tematice, mentorat, consultanță și conectare la rețele naționale și europene (inclusiv EIT și EEN), cu misiunea de a reduce riscul [...]
17:50
„Răscoala” din Zărnești, tranșată cu parul și cu drujba, a pornit după ce un bărbat și-a amintit la beție de un incident cu un cal # BizBrasov.ro
Un tânăr din Zărnești a ajuns la spital cu răni grave după ce a fost atacat cu o drujbă și lovit cu parul. Totul s-ar fi petrecut în urma unei încăierări, sâmbătă seara, la care ar fi participat mai multe persoane, inclusiv o adolescentă. Anchetatorii au arestat, deocamdată, un singur suspect, care se certase cu [...]
17:30
Brașovenii de la Visual Fan, care dețin brandul Allview – profit de cinci ori mai mare în prima jumătate a acestui an. Cum s-a transformat compania în ultimii trei ani # BizBrasov.ro
Compania brașoveană Visual Fan raportează majorare explozivă a afacerilor sale în prima parte a acestui an. Visual Fan a realizat în primul semestru venituri din exploatare individuale de 75,69 milioane lei, cu 138,54% mai mari decât cele de 31,73 milioane lei din perioada similară a anului trecut. De asemenea, cheltuielile de exploatare au urcat cu [...]
17:10
Persoanele care au un certificat de încadrare în grad de handicap permanent nu vor fi chemate la reevaluare, ca urmare a modificării criteriilor de acordare # BizBrasov.ro
Autorităţile precizează, marţi, că proiectul de modificare a criteriilor de încadrare în grad de handicap nu prevede chemarea la reevaluare a persoanelor care au deja un certificat cu termen de valabilitate permanent şi va creşte numărul afecţiunilor pentru care se acordă certificat permanent. Evaluarea după noile criterii se va face doar după publicarea Ordinului în [...]
16:20
Dacă vă caută „inspectorii” ANAF pe mail, nu dați curs solicitărilor, deoarece vă puteți pune în pericol securitatea datelor personale sau a conturilor # BizBrasov.ro
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) atrage atenţia cu privire la reapariţia unor mesaje false transmise în numele instituţiei, utilizând adresa de e-mail info@anaf.io. „Agenţia Naţională de Administrare Fiscală informează contribuabilii referitor la reapariţia unor mesaje false transmise în numele instituţiei, utilizând adresa de e-mail info@anaf.io. Aceste mesaje NU sunt emise de ANAF şi urmăresc să inducă [...]
16:00
„Săptămâna Apelor Curate”, festival de educație ecologică, în curtea Bisericii fortificate din Hărman # BizBrasov.ro
Propark – Fundația pentru Arii Protejate, alături de Societatea Română de Sălbăticie și Asociația Carpaterra, organizează în perioada 12–18 septembrie 2025 evenimentul „Săptămâna Apelor Curate”, în cadrul proiectului Oltul Curat – Rădăcini pentru Viitor, parte din inițiativa Cu Apele Curate, susținută de Lidl România. Evenimentul are loc în localitatea Hărman, județul Brașov, în curtea Bisericii [...]
15:40
75 de ani de la împărțirea administrativ-teritorială a României: Brașovul devenise Orașul Stalin și tot atunci apărea și orașul Săcele # BizBrasov.ro
În anul 1944 a început o perioadă neagră pentru România. După proclamarea Republicii Populare Române a fost accelerat procesul de sovietizare. În 8 septembrie 1950 s-a modificat radical împărțirea administrativ-teritorială a României. „În locul celor 58 județe și 424 plăși, s-a copiat sistemul sovietic, trecându-se la 28 de regiuni și 144 raioane. În 1952 regiunile [...]
14:10
VIDEO Scandal la Săcele: Un bărbat beat și-a bătut iubita, apoi i-a amenințat familia # BizBrasov.ro
Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Săcele au dispus reținerea unui bărbat, în cadrul unui dosar penal în care se efectuează cercetări, după ce și-ar fi agresat fizic partenera. „La data de 07 septembrie, în jurul orei 21:00, polițiștii au fost sesizați printr-un apel de urgență cu privire la existența unui scandal într-un imobil, din localitatea [...]
13:00
Proprietarul companiei aeriene care a zburat timp de 5 luni de la și la Brașov, Fly Lili, acuzat că a deschis o terasă ilegală în centrul Sibiului, la 200 de metri de Primărie # BizBrasov.ro
La 200 de metri de sediul Primăriei Sibiu, în inima orașului, funcționează un restaurant ilegal, scrie context.ro. Terasa localului, amplasat într-o clădire monument istoric, a fost amenajată fără acte de afaceristul Jurgen Faff, conform publicației citate. Sibianul a fost trimis în judecată pentru modificările aduse clădirii de patrimoniu național, dar afacerea merge înainte. Deschis în [...]
12:40
Încep interviurile pentru inspectorii şefi ai Gărzilor Forestiere din mai multe judeţe, printre care și Brașov. Dintre cei 31 de candidați care şi-au depus dosarele, 27 au îndeplinit condiţiile pentru a participa la interviu # BizBrasov.ro
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, afirmă că gărzile forestiere teritoriale au nevoie de oameni integri şi competenţi care să le conducă şi că încep interviurile pentru inspectorii şefi în mai multe judeţe. „Zilele acestea avem interviuri pentru inspectorii şefi din Gărzile Forestiere teritoriale (Braşov, Bucureşti, Focşani, Oradea, Timişoara). 31 de oameni şi-au depus dosarele, 27 de [...]
12:10
Japonezii se revoltă împotriva bacșișului: „Nu vrem cultura bacșișului introdusă în Japonia” # BizBrasov.ro
Tot mai mulți turiști străini oferă bacșiș pentru serviciile de la restaurante, în Japonia, lucru ce a produs confuzie și dezbatere în rândul localnicilor. Bacșișurile nu sunt o practică obișnuită în Japonia. Un lanț de restaurante japoneze care operează în peste 20 de locații la nivel național și-a modificat modul de funcționare, după ce angajații au [...]
12:00
„Voci pentru copilărie”, concert excepțional la Aula Universității Transilvania: România și Țara Galilor unite prin muzică, pentru copiii în dificultate # BizBrasov.ro
Fundația „Copii în dificultate”, Asociația „Sută la Sută Românesc” și Filarmonica Brașov vă invită la un concert excepțional. În 12 septembrie 2025, de la ora 19.00, concertul Voci pentru Copilărie va reuni pe aceeași scenă a Aulei Universității Transilvania Brașov, – prestigiosul cor Cantorion Pentalar din Țara Galilor, dirijat de Mr. Geraint Williams și Corul [...]
12:00
ROBOR la 3 luni stagnează, în schimb IRCC va crește considerabil începând de luna viitoare # BizBrasov.ro
Indicele ROBOR la 3 luni a stagnat la 6,54%. Acest indice este cel în funcție de care sunt calculate dobânzile la majoritatea creditelor în lei, inclusiv pentru împrumuturile persoanelor fizice, acordate înainte de 2019. Pe de altă parte, indicele ROBOR la 6 luni a scăzut la 6,68%, de la 6,69%. ROBOR (Romanian Interbank Offer Rate) [...]
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.