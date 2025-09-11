Cât trebuie să plătești lunar dacă vrei să cumperi vechime pentru pensie. Perioada maximă pentru care poți achita contribuția

17:10

Autorităţile precizează, marţi, că proiectul de modificare a criteriilor de încadrare în grad de handicap nu prevede chemarea la reevaluare a persoanelor care au deja un certificat cu termen de valabilitate permanent şi va creşte numărul afecţiunilor pentru care se acordă certificat permanent. Evaluarea după noile criterii se va face doar după publicarea Ordinului în [...]