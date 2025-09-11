Bărbat dispărut din Slobozia Bradului. Poliția a demarat căutările

06:10

Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Berbec Ai parte de o energie puternică azi, dar ai grijă să nu devii impulsiv. Relațiile pot fi tensionate dacă nu asculți și punctul de vedere al celuilalt. O veste bună legată de bani sau muncă ar putea apărea spre seară. Taur Zi de reflecție și răbdare. Ai tendința să te închizi în […] Articolul Horoscopul zilei de 6 septembrie 2025 apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.