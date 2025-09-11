Drone rusești cu cartele SIM poloneze: Incursiunile în spațiul aerian al NATO, o provocare planificată?
Lumea Politică, 11 septembrie 2025 06:10
O serie de incursiuni aeriene ale dronelor rusești în spațiul aerian al Poloniei, în noaptea de 9 spre 10 septembrie 2025, a ridicat semne de întrebare privind intențiile Moscovei. Utilizarea cartelelor SIM poloneze și lituaniene în aceste drone sugerează că recentele acțiuni nu sunt simple erori tehnice, ci parte a unei strategii deliberate de testare
• • •
Acum 12 ore
20:30
Elena Lasconi, dezvăluiri incendiare: Anularea alegerilor a fost „o LOVITURĂ DE STAT” / „Aveau scrisă invalidarea candidaturii lui Georgescu” # Lumea Politică
Elena Lasconi, fost candidat la prezidențiale, a afirmat la emisiunea „Ai aflat, cu Ionuț Cristache", că anularea primului tur de scrutin din luna noiembrie 2024 a fost „o lovitură de stat". „O lovitură de stat pentru că, dacă exista pericolul (dar nu era acest pericol pentru că aveam informația de două zile că eram în
20:30
Comisia de anchetă a anulării alegerilor moare înainte de înființare / AUR: Principalul BENEFICIAR al acestei fraude este Nicușor Dan # Lumea Politică
Camera Deputaților a respins solicitarea AUR de a înființa o Comisie de anchetă privind anularea alegerilor. „PSD-PNL-USR-UDMR vor îngroparea adevărului!", transmite AUR, după vot. Au fost 190 de voturi împotrivă și 88 pentru. „La 9 luni după ce românii au fost privați de dreptul lor fundamental la vot, adevărul continuă să fie ascuns. Sistemul a
20:20
Traseul mitei de la ELCEN. Afaceristul moldovean care le-ar fi dat șpagă directorilor era exasperat: „În România încă se pune botul” # Lumea Politică
Claudiu Crețu, directorul general ELCEN, și Cristian Zamfiroi, directorul comercial ELCEN, ar fi pus la punct, împreună, o schemă prin care obțineau anumite procente din bani publici plătiți de societatea Electrocentrale București pentru contracte de lucrări la CET-urile din București. Surse apropiate anchetei au explicat pentru Digi24.ro cum a fost pusă în practică această schemă,
20:10
George Simion, reacție cu privire la atacul cu drone al Rusiei pe teritoriul Poloniei: Dragi români, suntem sub protecția de securitate a NATO # Lumea Politică
Liderul formațiunii AUR, George Simion, a avut o reacție după atacul Rusiei cu drone, ajuns pe teritoriul Poloniei. „Îmi exprim solidaritatea cu poporul polonez și cu președintele Poloniei Karol Nawrocki în acesta situație complicară a atacului cu drone rusești a teritoriului cu drone rusești a teritoriului suveran, inalienabil, al unei țări care este membră NATO",
Acum 24 ore
15:30
Elena Lasconi, atacuri pe bandă la Nicusor Dan: „E un blestem asupra acestui popor. Oamenii pentru că sunt tot mai nemulțumiți” # Lumea Politică
Elena Lasconi, fost candidat USR la prezidențiale și edil al municipiului Câmpulung, a analizat cele 100 de zile cu Nicușor Dan președinte și a precizat că „e un blestem asupra acestui popor să pună în fruntea țării forme fără fond, oameni lipsiți de empatie„. La întrebarea jurnalistului Ionuț Cristache, cu privire la cele 1o0 de
15:10
Explicație năucitoare a lui Nicușor Dan la ancheta privind cameramanii președintelui: „Fac activitate voluntară” / Cum au ajuns doi civili mai aproape de șeful statului decât SPP # Lumea Politică
Cine sunt cameramanii președintelui? Din momentul în care Gândul a pus această întrebare prima dată, nu mai e liniște la Cotroceni. După ce Administrația Prezidențială ne-a expediat printr-un comunicat sec, președintele Nicușor Dan a încercat astăzi să explice misterul echipei de filmare și de producție, care se ocupă de materialele postate pe TikTok. „Este o
13:10
Reacția României după ce Rusia a intrat în spațiul NATO. Nicușor Dan: Inacceptabil. Rusia trebuie oprită, presată să vină la negocieri # Lumea Politică
Președintele Nicușor Dan a transmis, miercuri, printr-un mesaj pe rețeaua socială X că e inacceptabilă încălcarea flagrantă a spațiului aerian polonez de către drone rusești și a subliniat că România se va implica pentru ca NATO și Flancul Estic să fie mai sigure. "Rusia a demonstrat încă o dată, tot prin încălcarea flagrantă a spațiului
11:30
Adrian Câciu l-a atacat pe Marcel Boloș pe care l-a făcut „mincinos" și „lipsit de caracter". Deputatul PSD a publicat, marți pe Facebook, mai multe imagini cu acte normative adoptate în Guvernul Ciolacu care arăta că deficitul pe care îl propusese Boloș pentru finalul lui 2024 era de 7,9%, însă în doar o lună a
09:40
Rusia a intrat în spațiul aerian NATO. Polonia a doborât drone rusești, Rutte a fost informat. Biroul Național de Securitate s-a reunit # Lumea Politică
Forțele armate poloneze afirmă că drone rusești au fost doborâte în spațiul său aerian iar mai multe aeroporturi din Polonia au fost închise, transmite BBC. Polonia a declarat că miercuri a mobilizat propriile forțe aeriene și cele ale NATO pentru a doborî drone, după un atac aerian rus asupra vestului Ucrainei, fiind pentru prima dată în
07:40
Scandal la Salrom: Ministrul Radu Miruță, blocat de „artificii juridice” în demiterea șefilor responsabili de dezastrul de la Praid # Lumea Politică
Ministrul Economiei, Radu Miruță, se confruntă cu o situație fără precedent în încercarea de a-i demite pe directorii Societății Naționale a Sării (Salrom), considerați responsabili pentru prejudiciul produs la Salina Praid. Într-o apariție televizată, ministrul a dezvăluit că o stratagemă juridică utilizată de conducerea companiei a dus la un paradox: Ministerul Economiei a fost nevoit
07:20
Reforma administrativă în 2026: Instituții publice care ar putea dispărea pentru a salva bugetul României # Lumea Politică
Anul 2026 ar putea marca o schimbare radicală în administrația publică din România, pe fondul presiunilor societății civile și ale opoziției pentru reducerea cheltuielilor și eficientizarea statului. Sub lupa Comisiei Europene, care monitorizează îndeaproape deficitul bugetar al României, Guvernul Bolojan este așteptat să taie „în carne vie" și să desființeze instituții considerate depășite sau inutile.
06:40
România, o excepție în Europa: Profesorii câștigă mai mult decât alți absolvenți de facultate, arată un raport OCDE # Lumea Politică
Într-o Europă marcată de nemulțumirile dascălilor, România se remarcă printr-o situație neobișnuită: profesorii sunt mai bine plătiți decât alți salariați cu studii superioare, indiferent de nivelul la care predau. Conform raportului „Education at a Glance 2025" (EaG 2025), publicat marți, 9 septembrie 2025, de Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), cadrele didactice din învățământul
Ieri
06:20
Ce spune Ioana Dogioiu despre creșterea vârstei de pensionare în România: „este o chestiune fără echivoc” # Lumea Politică
Purtătorul de cuvânt al Guvernului României, Ioana Dogioiu, a intervenit pentru a calma spiritele după declarațiile controversate ale premierului Ilie Bolojan privind vârsta de pensionare. Dogioiu a subliniat că nu există nicio intenție la nivelul Coaliției sau al Guvernului de a majora vârsta standard de pensionare, precizând că Bolojan se referea în declarațiile sale la
06:20
Ungaria face un pas decisiv pentru a rupe dependența energetică de Rusia, marcând un moment de cotitură în peisajul energetic al Europei Centrale. Compania rusă Gazprom, odată un pilon al aprovizionării cu gaze a continentului, își pierde ultimul client major din Uniunea Europeană, pe fondul anunțului Budapestei de a încheia un contract major de import
06:10
Scandal în Parlamentul European: Diana Șoșoacă, huiduită după ce i-a strigat Maiei Sandu „Moldova e România” # Lumea Politică
Un moment tensionat a marcat ședința Parlamentului European de marți, 9 septembrie 2025, când europarlamentara română Diana Șoșoacă a întrerupt aplauzele adresate președintei Republicii Moldova, Maia Sandu, cu un strigăt controversat: „Moldova e România, doamna Maia Sandu, Moldova e România!" Gestul său a stârnit un val de huiduieli și dezaprobare din partea colegilor eurodeputați, care
9 septembrie 2025
17:00
Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat marţi că în următoarele zile va prezenta programul partidului de relansare economică. Sorin Grindeanu a avut marţi, la Palatul Parlamentului, întâlniri cu mai mulţi miniştri PSD. „Azi am discutat cu câţiva miniştri ceea ce voi prezenta şi vom prezenta joi şi în zilele următoare pe ceea ce
15:50
Reacția lui George Simion după respingerea celor 4 moțiuni de cenzură. Liderul AUR i-a numit „asasini” pe cei din guvern # Lumea Politică
Liderul AUR George Simion a postat un mesaj, pe Facebook, după respingerea celor patru moţiuni de cenzură, în care afirmă că îi pare rău că "nu a putut face azi mai multe pentru a-i opri pe aceşti nebuni care distrug Ţara…". În timpul dezbaterilor din plenul reunit, acesta i-a numit pe reprezentanţii coaliţiei de guvernare
15:30
Cât a plătit Guvernul pentru zborurile oficiale ale foștilor premieri Ciucă și Ciolacu, între 2021 – 2025. Sumele au fost desecretizate # Lumea Politică
Guvernul a desecretizat sumele pe care le-a plătit pentru a închiria avioane de la Tarom pentru vizitele oficiale ale foștilor premieri Nicolae Ciucă şi Marcel Ciolacu în ultimii ani. În total, în perioada decembrie 2021 – februarie 2025, TAROM a încasat de la Guvern aproape 4 milioane de lei pentru 11 zboruri charter destinate deplasărilor
14:50
Discurs cu îmbrățișări și strigăte în P.E. Maia Sandu cere ajutorul europenilor înaintea alegerilor / „Moldavia is Romania, madam Maia” # Lumea Politică
„Stabilitatea noastră este și stabilitatea voastră, pacea noastră este și pacea voastră". Așa și-a început discursul din Parlamentul European, Maia Sandu, care a spus „povestea Moldovei", din punctul zero al democrației. În plenara de la Strasbourg, președinta Moldovei a primit aplauze, îmbrățișări și …o strigătură. Președinta Moldovei a transmis un „avertisment" din plenul legislativului european.
07:20
Franța se scufundă din nou în haos politic după ce prim-ministrul François Bayrou a fost demis luni seară, 8 septembrie 2025, în urma unei moțiuni de cenzură adoptate de Adunarea Națională. Cu 364 de voturi pentru și 194 împotrivă, parlamentarii au pus capăt guvernului minoritar condus de Bayrou, marcând o nouă lovitură pentru președintele Emmanuel
07:10
Austeritatea lovește profesorii: Cât pierd din salariu și de ce se vorbește de grevă generală. Până și plata la oră s-a înjumătățit # Lumea Politică
Începutul anului școlar, care ar fi trebuit să fie un moment de bucurie pentru elevi și profesori, este umbrit în 2025 de proteste și nemulțumiri în educație. Măsurile de austeritate impuse de cabinetul Bolojan, prin ministrul Educației, Daniel David, au stârnit furia dascălilor, care se confruntă cu pierderi salariale semnificative și condiții de lucru tot
07:00
Spion străin prins în România: A vândut secrete de stat serviciilor secrete unui stat considerat ostil # Lumea Politică
Un spion a fost capturat luni, 8 septembrie 2025, în România, fiind acuzat de trădare prin transmiterea continuă de informații secrete de stat către serviciile secrete din Belarus. Operațiunea, coordonată de Serviciul Român de Informații (SRI) în colaborare cu autorități din Cehia, Ungaria și Republica Moldova, sub egida Eurojust, a scos la iveală o rețea
06:50
Ucraina e pe cale să fie împărțită, susține Viktor Orban. Cine e „cocoșul mic” și care e „cocoșul mare” în Ungaria # Lumea Politică
Premierul ungar Viktor Orban a făcut o serie de declarații controversate la un eveniment public, afirmând că Ucraina este pe cale să fie împărțită și că o astfel de divizare a țării a început deja. El a susținut că "soarta Ucrainei pare a fi pecetluită" și că "există deja o zonă rusească, dezbaterea de astăzi
Mai mult de 2 zile în urmă
06:20
Marea Britanie, gata să deporteze migranții. Noul ministru de interne, Shabana Mahmood, amenință „furnizorii” # Lumea Politică
Guvernul britanic a anunțat luni că ar putea reduce numărul de vize acordate țărilor care refuză să-și primească înapoi cetățenii migranți. Măsura vine în contextul unor discuții cu aliații din parteneriatul de informații „Five Eyes" (SUA, Australia, Canada și Noua Zeelandă) și marchează o schimbare de ton a noului guvern laburist, condus de premierul Keir
06:10
Ce a spus Donald Trump despre Republica Moldova. Urmează alegeri la sfârșitul lunii septembrie # Lumea Politică
Preşedintele american Donald Trump a declarat că "o Moldovă în pace este esențială pentru securitatea regională", subliniind, de asemenea, că apreciază parteneriatul Statelor Unite cu Chișinăul. Declarația a fost făcută la Casa Albă, cu ocazia ceremoniei de prezentare a scrisorilor de acreditare de către noul ambasador al Republicii Moldova la Washington, Vlad Kulminski. Potrivit unui
8 septembrie 2025
16:40
“Trump nu este și nu va fi niciodată un aliat”: Critică dură din Europa la adresa politicii SUA și a conducerii UE # Lumea Politică
Într-un text de opinie publicat de Politico, doi foști lideri europeni, Josep Borrell Fontelles și Guy Verhofstadt, împreună cu fostul europarlamentar Domènec Ruiz Devesa, avertizează că Europa riscă să devină "vasala Americii" sub președintele Donald Trump. Criticile lor se extind și la adresa conducerii actuale a Comisiei Europene, acuzând o lipsă de viziune politică, transmite
16:20
Protest masiv al profesorilor în prima zi de școală: Sindicatele cer demisia ministrului Educației și amenință cu greva generală: „Nicușor, ieși afară să vorbim de școală” # Lumea Politică
Peste 10.000 de cadre didactice, venite din toată țara, au protestat luni, 8 septembrie 2025, în prima zi de școală. Acțiunea, organizată de principalele sindicate din învățământ, a început în Piața Victoriei și a continuat cu un marș către Palatul Cotroceni, blocând circulația pe mai multe artere importante ale Capitalei. Protestul a fost declanșat de
16:00
Sorin Grindeanu amenință din nou cu ieșirea de la guvernare: “Nu văd rostul să rămânem în coaliție” # Lumea Politică
Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, vorbește despre ieșirea partidului de la guvernare, după ce amendamentele social-democraților au fost respinse de partenerii de coaliție. Liderul PSD a declarat că nu vede rostul continuării
15:30
Daniel David explică cum a devenit “un ministru al crizei”: “M-am transformat dintr-un ministru al reformei într-un ministru de austeritate” # Lumea Politică
Ministrul Educației, Daniel David, a explicat luni, în prima zi de școală, cum contextul economic dificil al țării l-a transformat dintr-un promotor al reformelor educaționale într-un administrator al măsurilor de austeritate. Ministrul a subliniat că măsurile actuale sunt de criză, nu de reformă, și că adevăratele reforme vor veni după stabilizarea situației fiscal-bugetare. Daniel David, […] The post Daniel David explică cum a devenit “un ministru al crizei”: “M-am transformat dintr-un ministru al reformei într-un ministru de austeritate” first appeared on Lumea Politică.
15:10
Ultimă oră: Marcel Ciolacu a publicat alocările făcute din fondul de rezervă al Guvernului: Demontez azi minciuna # Lumea Politică
Fostul premier al României, Marcel Ciolacu, a publicat toate chetuielile făcute din fondul de rezervă al Guvernului. Dezvăluirile lui Marcel Ciolacu vin după ce a fost acuzat că a cheltuit sume enorme din bani publici, în mod discreționar. Guvernul Ciolacu e acuzat că a alocat diferitelor instituții din subordine, în perioada septembrie 2023-octombrie 2024, prin fondul […] The post Ultimă oră: Marcel Ciolacu a publicat alocările făcute din fondul de rezervă al Guvernului: Demontez azi minciuna first appeared on Lumea Politică.
14:40
Ministrul Daniel David stă „ascuns” de teama protestatarilor, în prima zi de școală. De ce nu a fost la nicio festivitate de deschidere # Lumea Politică
Ministrul Educației Daniel David a declarat că nu s-a prezentat la nicio școală pentru deschiderea anului școlar, întrucât „ar fi amplificat festivismul”. „Nu, n-am fost la școală, am vrut să mă duc la școală, din păcate, discutând cu mai mulți colegi, mi-am dat seama că prezența mea la școală ar fi amplificat festivismul și, activități […] The post Ministrul Daniel David stă „ascuns” de teama protestatarilor, în prima zi de școală. De ce nu a fost la nicio festivitate de deschidere first appeared on Lumea Politică.
12:40
Cea mai mare școală din București, unde conducerea a demisionat pentru 24 de ore, începe orele în containere # Lumea Politică
Cea mai mare şcoală din ţară începe în containere, pe un șantier neterminat. La Școala 195 din Capitală, orele și pauzele au fost scurtate, iar sute de elevi fac cursuri în trei schimburi. Părinții sunt furioşi şi spun că s-a ajuns în această situaţie din cauza dezorganizării. Conducerea şcolii le-a transmis însă că nu există […] The post Cea mai mare școală din București, unde conducerea a demisionat pentru 24 de ore, începe orele în containere first appeared on Lumea Politică.
10:00
AUR anunţă că va ataca la CCR patru legi adoptate prin angajarea răspunderii de Guvernul Bolojan # Lumea Politică
Alianţa pentru Unirea Românilor (AUR) a anunţat că atacă la Curtea Constituţională proiectele Guvernului Bolojan, acuzând că „asasinii democraţiei calcă în picioare voinţa poporului român”, după respingerea în Parlament a celor patru moţiuni de cenzură. „Astăzi, coaliţia PNL-PSD-UDMR-USR şi minorităţi a demonstrat din nou dispreţul total faţă de români, respingând în grabă, într-o zi de duminică, […] The post AUR anunţă că va ataca la CCR patru legi adoptate prin angajarea răspunderii de Guvernul Bolojan first appeared on Lumea Politică.
10:00
Mircea Miclea critică dur măsurile de austeritate în educație: “Cea mai tristă primă zi de școală din ultimii zeci de ani” # Lumea Politică
Profesorul Mircea Miclea, fondatorul școlii cognitive în psihologia românească, a criticat vehement măsurile de austeritate implementate de Guvernul Bolojan în educație, catalogându-le drept “decizii proaste” care vor rămâne ca exemplu negativ în istoria politicilor publice. Reforma aduce economii de doar 0,02% din PIB, dar cu costuri sociale și economice uriașe. “Este cea mai tensionată și […] The post Mircea Miclea critică dur măsurile de austeritate în educație: “Cea mai tristă primă zi de școală din ultimii zeci de ani” first appeared on Lumea Politică.
08:40
Nicușor Dan și-a dus fetița la școală și va primi la Cotroceni o delegație a profesorilor: “Dacă vor exista soluții, vor fi aplicate” # Lumea Politică
Nicușor Dan și-a dus luni dimineață la școală fetița, care trece în clasa a treia. Președintele a spus că va primi la Cotroceni o delegație a profesorilor, atunci când cadrele didactice care protestează în București vor ajunge acolo. Este prima deschidere de an scolar la care participa Nicușor Dan de când a preluat mandatul de […] The post Nicușor Dan și-a dus fetița la școală și va primi la Cotroceni o delegație a profesorilor: “Dacă vor exista soluții, vor fi aplicate” first appeared on Lumea Politică.
08:30
Elena Udrea: „Probabil că alternativa cu mine președinte și Traian Băsescu rămas în politică i-a speriat pe cei care aveau alte interese” # Lumea Politică
Elena Udrea (51 de ani) a făcut o serie de dezvăluiri în cadrul emisiunii „Culisele Statului Paralel” de la Realitatea Plus. Fostul ministru al Turismului se află la primul său interviu, după eliberarea din spatele gratiilor. Fosta blondă de la Cotroceni a precizat că prezența sa și a fostului președinte Traian Băsescu pe scena politică […] The post Elena Udrea: „Probabil că alternativa cu mine președinte și Traian Băsescu rămas în politică i-a speriat pe cei care aveau alte interese” first appeared on Lumea Politică.
6 septembrie 2025
10:00
Piedone își înființează partid propriu după despărțirea de Dan Voiculescu. „Urmez calea cetățenilor” # Lumea Politică
Fostul șef al ANPC și primar Cristian Popescu Piedone a anunțat formarea unui nou partid politic, după ce a demisionat din PUSL (Partidul Umanist Social Liberal), formațiunea politică înființată de omul de afaceri Dan Voiculescu. Într-o postare pe pagina sa de Facebook, Piedone și-a motivat decizia de a părăsi partidul lui Voiculescu și de a-și […] The post Piedone își înființează partid propriu după despărțirea de Dan Voiculescu. „Urmez calea cetățenilor” first appeared on Lumea Politică.
5 septembrie 2025
13:00
Avertisment la nivel înalt: aliații europeni să se pregătească pentru o posibilă retragere a trupelor americane # Lumea Politică
Țările europene vecine cu Rusia ar trebui să se pregătească pentru posibilitatea ca Statele Unite să-și reducă prezența militară din zonă și să-și consolideze propriile capacități de apărare, a declarat președintele Estoniei, Alar Karis, într-un interviu acordat publicației Politico. Liderul eston a mărturisit că a avut o discuție de două ore cu președintele american Donald […] The post Avertisment la nivel înalt: aliații europeni să se pregătească pentru o posibilă retragere a trupelor americane first appeared on Lumea Politică.
12:40
Nicușor Dan: „Nu m-am mutat din casa veche de 100 de ani (…) trebuie să te duci până la supermarket să cumperi mălai sau habar n-am ce și trebuie să anunți” # Lumea Politică
Președintele României, Nicușor Dan, spune că nu s-a mutat încă din locuința sa obișnuită și că va continua să trăiască acolo o perioadă, după ce s-a ajuns la o înțelegere cu Serviciul de Protecție și Pază (SPP) privind securitatea. Adaptarea la noile condiții de securitate Președintele locuiește în prezent într-o casă veche din sectorul 5, […] The post Nicușor Dan: „Nu m-am mutat din casa veche de 100 de ani (…) trebuie să te duci până la supermarket să cumperi mălai sau habar n-am ce și trebuie să anunți” first appeared on Lumea Politică.
12:00
Administrația Trump taie bugetul de securitate pentru Europa de Est, inclusiv pentru România # Lumea Politică
Administrația americană condusă de Donald Trump intenționează să reducă treptat finanțarea programelor de asistență în domeniul securității destinate statelor europene situate la granița cu Rusia, conform unor informații publicate de Financial Times. Decizia face parte dintr-o strategie mai amplă de transfer al responsabilităților pentru cheltuielile de apărare către aliații europeni. Discuții confidențiale la Pentagon Potrivit […] The post Administrația Trump taie bugetul de securitate pentru Europa de Est, inclusiv pentru România first appeared on Lumea Politică.
11:50
Avertismentul sindicatelor din educație pentru inspectori și directori, în contextul grevei de luni # Lumea Politică
Federațiile sindicale din învățământ au lansat un apel public către cadrele de conducere din sistemul educațional, solicitând acestora să nu împiedice participarea angajaților la mitingul și marșul programate pentru luni, 8 septembrie, chiar în ziua în care ar trebui să înceapă noul an școlar. Federația Sindicatelor Libere din Învățământ și Federația Sindicatelor din Educație „Spiru […] The post Avertismentul sindicatelor din educație pentru inspectori și directori, în contextul grevei de luni first appeared on Lumea Politică.
11:10
AUR solicită demisia ministrului de Externe Oana Țoiu pentru „incapacitatea de a înțelege politica externă” # Lumea Politică
Deputatul AUR Cosmin Corendea a cerut public demisia ministrului Afacerilor Externe, Oana Țoiu, în cadrul unei conferințe de presă, motivând că aceasta nu reușește să înțeleagă și să aplice în mod corespunzător politica externă, ceea ce ar putea afecta viitorul României pe arena internațională. Criticile deputatului au fost declanșate de declarațiile pe care ministrul Țoiu […] The post AUR solicită demisia ministrului de Externe Oana Țoiu pentru „incapacitatea de a înțelege politica externă” first appeared on Lumea Politică.
10:50
1,5 milioane de români nu vor mai primi gratuit cartea electronică de identitate. Ministerul de Interne a explicat ce s-a întâmplat # Lumea Politică
Guvernul a aprobat printr-un memorandum din 14 august reducerea numărului de beneficiari ai cărților electronice de identitate (CEI) gratuite, de la 5 milioane la 3,5 milioane de persoane. Decizia a fost luată după ce Ministerul Afacerilor Interne (MAI) a propus reducerea cu 21 de milioane de euro a fondurilor alocate prin Planul Național de Redresare […] The post 1,5 milioane de români nu vor mai primi gratuit cartea electronică de identitate. Ministerul de Interne a explicat ce s-a întâmplat first appeared on Lumea Politică.
10:50
Ministrul Educației despre AI la teme: „Nu contează dacă ai lucrat singur sau cu AI” # Lumea Politică
Daniel David nu este împotriva folosirii inteligenței artificiale în educație, sugerând evaluarea orală ca modalitate de verificare a înțelegerii conținutului, indiferent de instrumentele folosite la realizarea temelor. Ministrul Educației, Daniel David, a abordat joi seara problematica folosirii inteligenței artificiale de către elevi în realizarea temelor pentru acasă, propunând o schimbare de paradigmă în sistemul de […] The post Ministrul Educației despre AI la teme: „Nu contează dacă ai lucrat singur sau cu AI” first appeared on Lumea Politică.
10:40
Ministra de Externe, Oana Ţoiu, a declarat joi, despre vizita pe care a făcut-o în 2014 la Moscova, că în perioada respectivă societatea civilă din mai multe ţări ale Uniunii Europene era prezentă în Rusia cu mai multe proiecte, şi acesta a fost şi cazul vizitei sale. „Am fost la Moscova, cum de altfel în […] The post Ce a făcut Oana Țoiu la Moscova, în 2014. Explicațiile ministrei de Externe first appeared on Lumea Politică.
10:10
Nicușor Dan și-a dat singur notă la bilanțul primelor 100 de zile de mandat. „Eu sunt o persoană exigentă” # Lumea Politică
Președintele Nicușor Dan consideră că și-a atins obiectivele în primele trei luni de mandat, subliniind stabilitatea guvernamentală, controlul deficitului și prezența internațională consistentă a României. Președintele Nicușor Dan a făcut joi un bilanț al primelor 100 de zile de mandat, declarându-se mulțumit de realizările obținute în această perioadă marcată de provocări majore pe plan intern […] The post Nicușor Dan și-a dat singur notă la bilanțul primelor 100 de zile de mandat. „Eu sunt o persoană exigentă” first appeared on Lumea Politică.
09:20
Rețelele sociale, inundate de fake news despre o nouă pandemie, după ce „intrarea în război a României” a expirat . # Lumea Politică
După eșecul fake news-ului cu intrarea în război a României, dezinformatorii ]ncearcă să promoveze o nouă minciună. Este vorba despre un fake news conform căruia ar urma o nouă pandemie, iar Guvernul ar pregăti o nouă listă de restricții. Evident, totul este fals. În ultimele zile, rețelele sociale au fost inundate de postări în care […] The post Rețelele sociale, inundate de fake news despre o nouă pandemie, după ce „intrarea în război a României” a expirat . first appeared on Lumea Politică.
4 septembrie 2025
21:40
Vicarul eparhial al Arhiepiscopiei Târgoviștei a devenit conferențiar. Află unde predă preotul Ionuț Ghibanu # Lumea Politică
Preotul Ionuț Ghibanu, Vicarul eparhial al Arhiepiscopiei Târgoviștei a devenit conferențiar universitar. “Sunt momente în viață în care mulțumirea și recunoștința strălucesc cu mai mare putere pe cerul vieții, împărtășindu-ne din acea bucurie a fascinației slujirii, cu devotament, a lui Dumnezeu și a comunității. Astăzi este una dintre acele zile, fiindcă am pășit încă o […] The post Vicarul eparhial al Arhiepiscopiei Târgoviștei a devenit conferențiar. Află unde predă preotul Ionuț Ghibanu first appeared on Lumea Politică.
16:00
Ministrul Energiei a anunțat noile tarife dinamice la curent. Află la ce oră plătești cel mai scump kilowatt # Lumea Politică
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat, în cadrul unei conferințe presă susținute joi, 4 septembrie, că românii „vor putea beneficia de energie mai ieftină în anumite ore ale zilei prin introducerea prețurilor dinamice”. „Consumatorii vor putea beneficia de energie mai ieftină în anumite ore ale zilei prin introducerea prețurilor dinamice, care vor avea maxim 1 […] The post Ministrul Energiei a anunțat noile tarife dinamice la curent. Află la ce oră plătești cel mai scump kilowatt first appeared on Lumea Politică.
