Emma Răducanu și Carlos Alcaraz, din nou împreună. Cei doi au confirmat că vor forma iarăși o pereche
Fanatik, 11 septembrie 2025 06:20
După ce au jucat la dublu mixt, la US Open, Emma Răducanu și Carlos Alcaraz se vor întoarce în America, pentru un turneu demonstrativ
• • •
Acum 30 minute
06:20
Acum o oră
05:50
Rente viagere pentru foști campioni decedați. Suma uriașă plătită de către ANS în conturile unor sportivi morți # Fanatik
Descoperire șocantă a Curții de Conturi la Agenția Națională de Sport. De ce nu are statul român bani pentru marii sportivi ai țării
Acum 6 ore
01:00
Cine a fost Charlie Kirk, influencerul pro-Trump, ucis azi noapte. Victor Ponta a fost intervievat de el în urmă cu 6 luni # Fanatik
Charlie Kirk, influencerul pro-Trump și activistul politic democrat, a fost ucis în timpul unui eveniment la care au participat mii de oameni
00:50
Analiștii Fanatik știu ce jucători trebuie să schimbe urgent Mircea Lucescu la echipa națională. „Băiatul ăsta e debusolat total” # Fanatik
Un tricolor al lui Mircea Lucescu a fost luat la țintă în direct la FANATIK SUPERLIGA cu Horia Ivanovici: „Este un recul incredibil”
00:40
Gigi Becali nu e singurul șef de la FCSB! Mihai Pintilii a dat cărțile pe față: ”E un nume. Cum să-i spun să nu facă ce vrea?” # Fanatik
Gigi Becali conduce cu mână de fier la FCSB, dar Mihai Pintilii a precizat că mai este un șef care își face singur programul.
Acum 8 ore
00:20
Gică Popescu știe cine trebuie să îl înlocuiască pe Mircea Lucescu la națională: „Este pregătit, a dovedit-o de nenumărate ori” # Fanatik
Gică Popescu s-a pronunțat cu privire la tehnicianul care ar putea să preia echipa națională în cazul în care Mircea Lucescu va părăsi postul de selecționer.
00:00
Adrian Șut s-a accidentat în partida Cipru - România 2-2, iar Mihai Stoica a făcut anunțul cu privire la starea acestuia.
00:00
Zodiile pentru care se răstoarnă căruța cu noroc în următoarele 30 de zile. Vine cea mai bună perioadă din an pentru ele # Fanatik
Zodiile cărora le va surâde norocul în următoarele 30 de zile. Urmează o perioadă plină de reușite și de câștiguri materiale semnificative.
10 septembrie 2025
23:50
Fabio Capello a numit principala problemă a lui Cristi Chivu la Inter înainte de derby-ul contra lui Juventus: „Trebuie să înțeleagă” # Fanatik
Legendarul tehnician Fabio Capello a prefațat derby-ul dintre Juventus și Inter și a numit principala problemă a lui Cristi Chivu la gruparea milaneză.
23:40
Îl lucrează jucătorii pe Lucescu? Teoria uluitoare despre care au vorbit Șumudică și Gigi Becali în direct. „Eu nu mă sparg” / „Așa am auzit” # Fanatik
Teoria care aruncă în aer naționala lui Mircea Lucescu. Ce spun Gigi Becali și Marius Șumudică despre atmosfera de la lotul României.
23:20
Pontul zilei de joi, 11 septembrie, din SuperLiga. Cote interesante pentru etapa a 9-a de campionat # Fanatik
Cu pontul zilei de joi, 11 septembrie, puteți da o adevărată lovitură la Superbet dacă mizați pe un pariu pe etapa a 9-a din SuperLiga.
23:20
O partidă din divizia secundă a fost decisă la „masa verde”, iar clasamentul a suferit mai multe modificări. De la ce a pornit totul.
23:10
Laurențiu Reghecampf, aproape de primul trofeu la noua echipă! Al Hilal Omdurman a câștigat grupa și va juca în semifinale # Fanatik
Laurențiu Reghecampf a obținut prima victorie la cârma celor de la Al Hilal Omdurman! Echipa românului a terminat pe primul loc în grupă la CECAFA Kagame.
23:10
Câți bani primesc Dan Alexa și Gabi Tamaș pentru participarea la Asia Express. Cei doi foști fotbaliști sunt plătiți regește de Antena 1 # Fanatik
Dan Alexa și Gabi Tamaș, una dintre cele 9 echipe din Asia Express. Câți bani au primit cei doi din partea Antenei 1 pentru a merge pe „Drumul Eroilor”.
22:40
Biletul zilei la pariuri, joi, 11 septembrie 2025. Câștig de 306 lei cu fotbal din România # Fanatik
Biletul zilei la pariuri de joi, 11 septembrie 2025, poate aduce un câștig de 306 de lei cu ajutorul a două meciuri de fotbal din România
22:40
„Ne-a sufocat teama de a juca”. Mircea Lucescu a dezvăluit ce s-a întâmplat în repriza a doua la Cipru – România 2-2. Exclusiv # Fanatik
Mircea Lucescu a făcut în direct la FANATIK SUPERLIGA cu Horia Ivanovici o analiză amplă a jocului prestat de „tricolori” în meciul Cipru - România 2-2
Acum 12 ore
22:30
Recordul lui Maradona, doborât după 46 de ani! Ce s-a întâmplat la naționala campioanei mondiale, în absența lui Messi # Fanatik
Franco Mastantuono a devenit cel mai tânăr purtător al tricoului cu numărul 10, pe care l-a îmbrăcat în meciul cu Ecuador
22:10
Marius Șumudică, declarații tari despre Ianis Hagi în Turcia. „Toți așteaptă să facă pasul următor” # Fanatik
Avertismentul lui Marius Șumudică pentru Ianis Hagi, după ce a semnat cu Alanyaspor și toți ochii din Turcia vor fi ațintiți asupra lui prin prisma carierei pe care tatăl său a avut-o la Galatasaray.
21:40
Naționala României l-a spulberat în audiențe pe Gabi Tamaș la Asia Express! Câți oameni s-au uitat la meciul cu Cipru # Fanatik
Naționala de fotbal a României se află într-un moment foarte prost, dar chiar și în aceste condiții reușește să atragă un interes imens din partea publicului
21:40
FRF a decis ca FC U Craiova, echipa patronată de Adrian Mititelu, să fie exclusă din toate competițiile
21:10
Ce se întâmpla, de fapt, în viața profesoarei din Drobeta Turnu Severin, găsită moartă în casă, alături de copilul de șapte ani. Dosarele scot la lumină detalii neașteptate # Fanatik
Ani de conflicte judiciare între profesoara din Drobeta Turnu Severin și tatăl băiatului decedat ies la iveală. Documentele instanțelor conturează tensiuni vechi.
20:50
Cum arată Carlos Alcaraz după ce și-a schimbat look-ul. Câștigătorul US Open s-a ținut de promisiune. „Noul număr 1” # Fanatik
Carlos Alcaraz are look nou, după tunsoarea eșuată pe care i-a făcut-o fratele său. Câștigătorul US Open 2025 este de nerecunoscut.
20:40
„M-aș ușchi imediat pentru că nu am șansă nici la baraj”. Reacție de ultimă oră despre Mircea Lucescu # Fanatik
Mitică Dragomir, verdict crunt despre echipa lui Mircea Lucescu. „Nu mai avem jucători tari la echipa națională”. Sfatul pe care i l-a dat selecționerului.
20:10
O nouă tragedie a zguduit din temelii lumea fotbalului! Un junior în vârstă de doar 7 ani a murit după ce s-a prăbușit din senin pe teren în timpul unui antrenament
19:40
Ce studii are Mircea Lucescu. Deși fotbalul i-a dat totul, selecționerului României i-a plăcut și școala # Fanatik
Mircea Lucescu este cel mai titrat antrenor din fotbalul românesc. Ce studii are însă acesta?
19:20
Fanii olteni, furioși pe Lucescu pentru că i-a ignorat pe Mitriță, Baiaram și Screciu. Reacții acide la adresa selecționerului # Fanatik
La finalul meciului dintre Cipru și România, selecționerul Mircea Lucescu a fost luat serios la rost de către fanii „tricolori“. Află care este motivul
19:10
Mircea Lucescu a dezvăluit ce s-a întâmplat între el și Alex Mitriță la ședința tehnică. Exclusiv # Fanatik
Mircea Lucescu a explicat situația lui Alexandru Mitriță la echipa națională. Ce au discutat la ședința tehnică înaintea partidei cu Cipru.
18:50
Legea care va permite consumul de bere pe stadioanele din România intră în linie dreaptă. Ce modificări au fost aduse și când ar putea fi adoptată # Fanatik
Ce modificări au fost aduse legii care ar permite consumul de bere pe stadioanele din România. Când ar putea fi adoptată legea de către Parlament
18:40
Fiica regretatului Helmut Duckadam, imagine superbă din prima zi de școală. Julianne a împlinit 17 ani # Fanatik
Fata regretatului Helmut Duckadam, poză din prima zi de școală, alături de mama sa. Pe 9 septembrie și-a aniversat ziua de naștere.
18:30
Sebastian Barbu a făcut show la ”1000 Hugel Rally” din Austria. Mentor pentru noua generație de piloți: ”Vrem să clădim un viitor sănătos pentru sportul nostru!” # Fanatik
Sebastian Barbu, unul dintre cei mai buni piloți români de raliuri, a făcut spectacol la ”1000 Hugel Rally” din Austria. Totodată, el are grijă și de noua generație de piloți.
18:30
Ceartă în coaliţie pe tema creşterii vârstei de pensionare. Marius Budăi: „PNL şi USR ar trebui să susţină politicile de creştere a natalităţii” # Fanatik
Fostul ministru al muncii spune că PSD nu acceptă creşterea vârstei de pensionare. Marius Budăi afirmă că guvernul trebuie să se precocupe de creşterea speranţei de viaţă sănătoasă
18:10
Andreea, o adolescentă de 14 ani din Suceava, e dispărută de 11 zile. Mama fetei rupe tăcerea. ”Amenințări am primit foarte multe” # Fanatik
O adolescentă de 14 ani din Suceava a dispărut fără urmă de 11 zile. Cum este posibil ca, după atâta timp, să nu existe nicio pistă clară?
17:50
Live blog Liga Campionilor la handbal masculin, etapa 1. Dinamo – Sporting, primul meci al sezonului # Fanatik
Spectacolul campionilor este în Champions League la Handbal masculin, etapa 1. Programul complet al lui Dinamo, meciurile transmise live video, scorurile și clasamentele.
17:40
Marian Iancu i-a răspuns lui Mircea Lucescu, după ce selecționerul l-a numit „escroc ordinar” # Fanatik
Marian Iancu a venit cu replica pentru Mircea Lucescu, la scurt timp după răbufnirea selecționerului României la adresa sa
Acum 24 ore
17:20
Adrian Mutu a găsit o singură luminiță după 2-2 în Cipru. „Așteptam o reacție de orgoliu”. Ce spune despre demisia lui Mircea Lucescu # Fanatik
Adrian Mutu a încercat să rămână optimist după Cipru - România 2-2. „Briliantul” a vorbit inclusiv despre posibila plecare a lui Mircea Lucescu de la cârma naționalei
17:10
Câți bani trebuie să găsească Guvernul în anii următori pentru a plăti pensiile românilor. Gaura uriașă din bugetul asigurărilor sociale # Fanatik
Cifrele pe care niciun Guvern nu vrea să le facă publice. Deficitul uriaș din sistemul public de pensii. Câți bani trebuie să găsească autoritățile pentru a plăti pensiile
17:00
Mircea Lucescu a luat foc: ”Opriți-vă! Sunt niște enormități! De unde invențiile astea? Asta înseamnă haos la echipa națională?”. Exclusiv # Fanatik
Extrem de deranjat de invențiile din jurul echipei naționale apărute în presă, Mircea Lucescu a precizat pentru FANATIK că nu este nimic adevărat.
16:50
Ce a făcut iubita lui Horațiu Moldovan în timpul meciului Cipru – România. Mulți români sunt revoltați după gafa monumentală comisă de portar cu Canada # Fanatik
Unde se afla partenera lui Horațiu Moldovan când se disputa partida Cipru - România. Multe persoane nu pot trece cu vederea gafa portarului cu Canada.
16:40
Gigi Becali, reacție de ultimă oră despre transferul lui Boateng de la Dinamo la FCSB: „Se laudă ăla că ascult eu de el”. Exclusiv # Fanatik
Gigi Becali a vorbit despre posibilitatea ca Boateng, jucătorul de la Dinamo, să ajungă la FCSB. "Suntem acoperiți și nu avem nevoie"
16:20
Un obiect extrem de rar, creat special pentru Gheorghe Hagi, va fi licitat în cadrul unui eveniment special, care va avea loc în această lună.
16:10
Gigi Becali a discutat direct cu primarul Piteștiului pentru transferul lui Tudose la FCSB. „Hai s-o facem!”. Exclusiv # Fanatik
Gigi Becali a făcut noi dezvăluiri legate de telenovela Tudose la FCSB. Latifundiarul din Pipera a discutat direct cu primarul Piteștiului
16:10
Fenomen trist: bătrâni nevoiți să-și vândă casele pentru un ban în plus la pensie. Cum funcționează mecanismul și de ce trebuie să-și facă griji România # Fanatik
Bătrânii dintr-un important stat european au ajuns să își vândă locuințele ca să aibă un ban în plus la pensie. Se va întâmpla și la noi?
15:50
Victor Becali, verdict în schimbul verii Musi – Politic: “Pentru ei este o afacere foarte bună!”. Ce spune despre transferul lui Mazilu la Dinamo # Fanatik
În direct la emisiunea FANATIK DINAMO, realizată de Cristi Coste, Victor Becali a făcut o analiză a schimbului Musi - Politic, pus în scenă în această vară de echipa din „Ștefan cel Mare” și FCSB
15:40
Continuă „războiul” dintre Real Madrid și organizatorii Balonului de Aur! Ce se va întâmpla la gala din acest an # Fanatik
Delegația lui Real Madrid nu a fost prezentă la gala Balonului de Aur în 2024, iar în ultima perioadă s-au purtat discuții între madrileni și organizatorii evenimentului.
15:30
Tragedie in fotbalul italian! Cel mai controversat președinte din Serie A s-a sinucis la doar 41 de ani. Doliu la fosta echipă a lui Mutu și Pușcaș # Fanatik
Fostul președinte al unei echipe de tradiție din Italia, la care au jucat în trecut Adrian Mutu sau George Pușcaș, a fost găsit fără suflare.
15:20
Cum fura un român sume impresionante de bani direct din bancomat. Mai mulți americani povestesc ce au pățit: „Am crezut că e doar o ușiță” # Fanatik
Descoperă mărturiile a două dintre victimele unui român din SUA care a pus în practică o schemă ingenioasă de fraudă la bancomate.
15:10
Horațiu Moldovan, găsit vinovat pentru golul de 2-2! „Cu 5 centrimetri în plus, o scotea! Trebuia să joace cu Târnovanu și Baiaram titulari” # Fanatik
Horațiu Moldovan primește noi critici și după Cipru - România 2-2. Portarul e considerat vinovat la golul egalizator al gazdelor
15:00
Cum s-au descurcat „oltenii” lui Mirel Rădoi la echipele naționale! Mora și Anzor au fost „premiați” # Fanatik
Universitatea Craiova a dat nu mai puțin de șase jucători la echipele naționale, dar nu toți au avut șansa de a intra pe teren
14:40
„Ne-am înțeles! Suntem la mici detalii”. Marius Șumudică a făcut anunțul despre viitoarea sa echipă. Exclusiv # Fanatik
Marius Șumudică pune capăt perioadei de așteptare. Unde va antrena tehnicianul român după perioada de „secetă”.
14:20
Mircea Lucescu nu s-a mai abținut după ultimele atacuri: „Niște nereușiți! Iar ăla, un escroc ieșit din închisoare. Înjură permanent!”. Exclusiv # Fanatik
Mircea Lucescu, așa cum nu l-ai mai văzut niciodată. Selecționerul României a luat foc după ultimele critici care i s-au adus.
